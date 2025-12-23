Amazon, prezzo crolla per lo smartwatch indistruttibile Garmin e sconti all'85%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Garmin

Le super offerte di Amazon sono attive anche oggi 23 dicembre, quando mancano oramai pochissime ore al pranzo di Natale. Con le ultime promo di Amazon puoi fare grandissimi affari, e non stiamo esagerando. Ad esempio, trovi l’iPhone 17 al prezzo più basso di sempre e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Super offerta anche per lo smartwatch indistruttibile Garmin fenix 7 Pro Solar: solo acquistandolo oggi risparmi 250 euro e fai un super affare.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto hai sia il link per accedere alla pagina prodotto sia una breve descrizione tecnica. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, le migliori offerte del 23 dicembre

Smartphone

iPhone 17 Pro Max. Ottima occasione anche per la versione extra large dello smartphone premium di Apple. Da oggi è disponibile in offerta con uno sconto di quasi 150 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion che lo rende super fluido, processore A19 Pro per prestazioni elevatissime e supporto ad Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e una batteria con un’autonomia mai vista prima.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Sconto incredibile per questo paio di cuffie lowcost. Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto dell’87% e il prezzo crolla al minimo storico. Le paghi solamente 17 euro e fai un super affare. Ottima qualità del suono, cancellazione del rumore con microfono integrato e assicurano un’autonomia fino a 46 ore utilizzando la custodia di ricarica. Sono anche impermeabili e tramite lo schermo LED controlli il livello di carica. Si collegano a qualsiasi smartphone.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

Smartwatch

Garmin fenix 7 Pro Solar. Occasione unica per lo smartwatch super resistente di Garmin . Da oggi trovi il Garmin fenix 7 Pro Solar in promo con uno sconto del 33% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di ben 250 euro . Ottima occasione per un orologio unico, che oltre a resistere a cadute, graffi e sbalzi di temperatura, ha una particolare lente sulla scocca che intercetta i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria che può durare fino a 22 giorni. Tante modalità sportive, monitoraggio avanzato della salute e del sonno. occasione imperdibile.

Computer

Surface Laptop 4. Offerta lampo da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile il PC Surface Laptop 4 in promo con uno sconto del 52% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 5%. Il prezzo finale è di circa 360 euro e fai un super affare. Il PC è ricondizionato , ma le condizioni sono eccellenti . Notebook con uno schermo da 13,5 pollici, processore Ryzen 5, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. A bordo è presente anche il sistema operativo Windows 11. Prestazioni più che decenti che lo rendono perfetto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento.

Cuffie Bluetooth

Beats Solo 4. Occasione speciale per le cuffie wireless on-ear Beats Solo 4. Da oggi sono disponibili su Amazon con uno sconto del 57% e le paghi meno di 100 euro. Approfitti del minimo storico e le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono comode da indossare anche per lunghi ascolti e puoi utilizzarle anche per le chiamate di lavoro. Autonomia fino a 50 ore e si collegano con qualsiasi smartphone.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max. Tra le migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon. Il robot aspirapolvere Lefant M3 Max è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 65% puoi aggiungere anche un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 10% e il risparmio totale supera i 750 euro. Robot aspirapolvere in grado anche di lavare il pavimento e con una grande potenza di aspirazione. I sensori presenti sulla scocca mappano alla perfezione l’abitazione e ti permettono di evitare gli ostacoli senza troppi problemi. Dotata della stazione per lo svuotamento automatico e la puoi controllare tramite l’app Alexa.

