Amazon, fuori tutto per iPhone, Apple Watch e AirPods: 80% di sconto

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Su Amazon è iniziata la Tech Week, una settimana all’insegna delle grandi offerte su tanti prodotti tech. E a catturare subito l’attenzione ci sono i prodotti Apple. Infatti, troviamo iPhone, Apple Watch ed AirPods al prezzo più basso di sempre. Tra gli smartphone, a catturare l’attenzione è l’iPhone 16 con uno sconto di quasi 200 euro su quello di listino. Tra gli orologi, invece, c’è l’Apple Watch 3 SE disponibile a un prezzo mai visto prima. Tra le cuffie troviamo le AirPods 4 con uno sconto del 33% e le paghi meno di 100 euro. Le offerte non finiscono qui, perché c’è anche il robot aspirapolvere roborock Q7 M5 in promo con uno sconto del 40% al prezzo più basso di sempre. Approfitta di queste promo, possono terminare da un momento all’altro.

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Amazon, offerte 23 aprile

Smartphone

iPhone 16 (prezzo in picchiata e minimo storico)

Offerta speciale su Amazon per l’ iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile in promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con Cofidis. Dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione elevata, processore A18 che assicura prestazioni top e supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel e una batteria che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Offerta speciale su Amazon per l’ . Lo smartphone top di Apple è disponibile in con uno che ti fa e hai anche la possibilità di il a Dotato di uno da con risoluzione elevata, processore A18 che assicura prestazioni top e supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel e una batteria che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Un’occasione da non farsi sfuggire. Google Pixel 10 (doppia promo e pagamento in 5 rate)

Ecco un’altra offerta per un telefono top che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Google Pixel 10 in promo con uno sconto del 37% e risparmi più di 350 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Oltre allo smartphone ricevi anche il caricatore wireless Pixelsnap Charger. Il telefono è quanto di meglio possa offrire la fascia dei top di gamma in questo momento: schermo Actua con risoluzione elevata, processore Tensor G5 che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore professionale e una batteria che non tradisce.

Ecco un’altra offerta per un telefono top che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su trovi il in con uno e . Lo puoi anche . Oltre allo smartphone ricevi anche il caricatore wireless Pixelsnap Charger. Il telefono è quanto di meglio possa offrire la fascia dei top di gamma in questo momento: con risoluzione elevata, processore Tensor G5 che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore professionale e una batteria che non tradisce. Redmi Note 15 Pro (35% di sconto e prezzo al minimo)

Promo speciale che non puoi farti scappare. Solo per oggi trovi il Redmi Note 15 Pro in promo con uno sconto del 35% e risparmi quasi 140 euro su quello di listino. Smartphone uscito sul mercato da poche settimane e che trovi già a un super prezzo. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD), processore MediaTek di ultima generazione che assicura prestazioni top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni e che supporta la ricarica rapida.

che non puoi farti scappare. Solo per oggi trovi il in con uno e su quello di listino. Smartphone uscito sul mercato da poche settimane e che trovi già a un super prezzo. da con risoluzione SuperHD (superiore al FHD), processore MediaTek di ultima generazione che assicura prestazioni top, con e una batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni e che supporta la ricarica rapida. Redmi 15C (offerta lampo e prezzo mini)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Redmi 15C in offerta con uno sconto del 26% e approfitti di una super offerta. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Smartphone perfetto per chi lo utilizza semplicemente per fare chiamate, scrollare i social e inviare messaggi. Schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera da 50 megapixel ad alta definizione e una batteria massiva da 6000 mAh che dura fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Striscia LED Tp-Link Tapo L900 (44% di sconto e prezzo mini)

Ecco una promo speciale che non puoi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi questa confezione con due strisce LED Tp-Link Tapo L900 in promo con uno sconto del 44% e la paghi meno di 28 euro . Lunghe 5 metri ognuna, ti permettono di personalizzare la tua abitazione e le puoi anche controllare da remoto con l’app dello smartphone. Dotate anche della funzione Sync-to-Music: le luci si sincronizzano con i brani che stai ascoltando per un effettuo unico.

Ecco una che non puoi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi questa confezione con in con uno e . Lunghe 5 metri ognuna, ti permettono di personalizzare la tua abitazione e le puoi anche controllare da remoto con l’app dello smartphone. Dotate anche della funzione Sync-to-Music: le luci si sincronizzano con i brani che stai ascoltando per un effettuo unico. Norton 360 Advanced 2026 (76% di sconto e affare lampo)

Se vuoi proteggere il tuo PC e i tuoi dispositivi mobili dai pericoli della Rete, da oggi trovi in promo l’antivirus Norton 360 Advanced con uno sconto del 76% e lo paghi solamente 30 euro . La versione in offerta è valida per 10 dispositivi e ha anche la funzione “Protezione anti-truffa Pro” . Protezione basata su IA contro le truffe tramite chiamate, SMS, e-mail e web. Protegge i tuoi dispositivi da tutti i pericoli della Rete.

Se vuoi proteggere il tuo PC e i tuoi dispositivi mobili dai pericoli della Rete, da oggi trovi in con uno e lo . La versione in offerta è valida per 10 dispositivi e ha anche la . Protezione basata su IA contro le truffe tramite chiamate, SMS, e-mail e web. Protegge i tuoi dispositivi da tutti i pericoli della Rete. Caffè Vergnano 100 Capsule Oro (33% di sconto e prezzo mini)

Un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo trovi la confezione con 100 capsule di caffè Vergnano Oro in promo con uno sconto del 33% e la paghi solamente 20 euro. Compatibili con tutte le macchine Nespresso, è l’offerta “scorta famiglia” della settimana. Può terminare da un momento all’altro.

Smartwatch

Apple Watch SE 3 (sconto IVA e offerta speciale)

Altra offerta speciale per un prodotto Apple . Da oggi trovi l’ Apple Watch SE 3 , versione lowcost dello smartwatch dell’azienda di Cupertino, in promo con uno sconto IVA e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Schermo ampio e super definito, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Un prodotto Apple a un prezzo mai visto prima. Non perdere questa occasione.

Altra per un . Da oggi trovi l’ , versione lowcost dello smartwatch dell’azienda di Cupertino, in promo con uno e . Hai anche la . Schermo ampio e super definito, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Un prodotto Apple a un prezzo mai visto prima. Non perdere questa occasione. Galaxy Watch Ultra (risparmi 200 euro e 5 rate a tasso zero)

L’orologio super resistente da acquistare oggi. Su Amazon trovi in promo il Galaxy Watch Ultra con uno sconto del 29% e risparmi ben 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED super luminoso che mostra tutte le info principale, resistente alle cadute, ai graffi e agli sbalzi di temperatura, sensori di ultima generazione che monitorano i principali parametri vitali, supporta più di 90 modalità di allenamento. La batteria dura più giorni ed è anche comodo da indossare.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4 (33% di sconto e prezzo al minimo)

Altro prodotto che sta avendo grande successo in queste ultime ore: le AirPods 4 di Apple sono in promo con uno sconto del 33% e le paghi meno di 100 euro . Assicurano un suono con una qualità cristallina e l’audio spaziale che si adatta alla posizione della tua testa. Chip H2 per una migliore qualità del Bluetooth e un’autonomia che arriva fino a 30 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone e dispositivo, ma danno il meglio di loro con l’iPhone e i dispositivi Apple.

Altro prodotto che sta avendo grande successo in queste ultime ore: le sono in promo con uno e le . Assicurano un suono con una qualità cristallina e l’audio spaziale che si adatta alla posizione della tua testa. Chip H2 per una migliore qualità del Bluetooth e un’autonomia che arriva fino a 30 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone e dispositivo, ma danno il meglio di loro con l’iPhone e i dispositivi Apple. Beats Solo 4 (44% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Per gli amanti della musica che non vogliono scendere a compromessi, le Beats Solo 4 sono in promo con un ottimo sconto del 44%. Oltre al design iconico e ripiegabile, offrono un’autonomia che supera le 50 ore e il supporto all’audio spaziale per un’esperienza d’ascolto immersiva. Per rendere l’acquisto ancora più leggero, puoi approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero. Compatibili con tutti gli smartphone, danno il meglio di loro con i dispositivi Apple.

Elettrodomestici

Lefant M3 Ultra (73% di sconto e risparmi 1000 euro)

Con uno sconto del 73% , hai l’opportunità di risparmiare più di 1000 euro sul Lefant M3 Ultra , robot aspirapolvere che assicura una potenza di aspirazione elevatissima. Questo robot non si limita ad aspirare, ma lava i pavimenti e gestisce in totale autonomia lo svuotamento della polvere grazie alla stazione all-in-one. È la soluzione definitiva per chi vuole dimenticarsi delle pulizie per settimane, affidandosi a un dispositivo intelligente capace di mappare la casa con precisione millimetrica e igienizzare ogni superficie.

Con uno , hai l’opportunità di sul , robot aspirapolvere che assicura una potenza di aspirazione elevatissima. Questo robot non si limita ad aspirare, ma lava i pavimenti e gestisce in totale autonomia lo svuotamento della polvere grazie alla stazione all-in-one. È la soluzione definitiva per chi vuole dimenticarsi delle pulizie per settimane, affidandosi a un dispositivo intelligente capace di mappare la casa con precisione millimetrica e igienizzare ogni superficie. roborock Q7 M5 (40% di sconto e costa pochissimo)

Se cerchi un robot aspirapolvere affidabile prodotto da un leader di settore senza spendere una fortuna, il roborock Q7 M5 è la scelta definitiva. Grazie a uno sconto del 40% , il prezzo crolla e lo porti a casa a meno di 150 euro . Nonostante il costo contenuto, questo modello è dotato di una navigazione precisa e una potenza di aspirazione capace di gestire tappeti e peli di animali senza esitazioni. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento. Lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone oppure tramite gli assistenti vocali.

Se cerchi un robot aspirapolvere affidabile prodotto da un leader di settore senza spendere una fortuna, il è la scelta definitiva. Grazie a uno , il prezzo crolla e lo porti a casa a . Nonostante il costo contenuto, questo modello è dotato di una navigazione precisa e una potenza di aspirazione capace di gestire tappeti e peli di animali senza esitazioni. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento. Lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone oppure tramite gli assistenti vocali. Griglia bistecchiera Tristar (costa pochissimo e 3 rate a tasso zero)

La griglia bistecchiera Tristar è lo strumento ideale per chi ama la carne, le verdure grigliate o i panini croccanti, ma ha poco tempo a disposizione. Attualmente in sconto del 40% , questa piastra versatile ti permette di cucinare in modo sano senza l’aggiunta di grassi, grazie al suo rivestimento antiaderente di alta qualità. La possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero la rende ancora più allettante. È compatta, facile da pulire e pronta a diventare la protagonista delle tue cene veloci ma saporite.

La è lo strumento ideale per chi ama la carne, le verdure grigliate o i panini croccanti, ma ha poco tempo a disposizione. Attualmente in , questa piastra versatile ti permette di cucinare in modo sano senza l’aggiunta di grassi, grazie al suo rivestimento antiaderente di alta qualità. La possibilità di pagare in la rende ancora più allettante. È compatta, facile da pulire e pronta a diventare la protagonista delle tue cene veloci ma saporite. Friggitrice ad aria Haier Serie 5 (29% di sconto e 3 rate a tasso zero)

La friggitrice ad aria Haier Serie 5 è disponibile da oggi con uno sconto del 29%. Questo elettrodomestico non si limita a friggere con un cucchiaio d’olio, ma è progettato per arrostire, grigliare e persino scongelare con la precisione che contraddistingue il marchio Haier. Grazie alle sue funzioni smart e alla distribuzione uniforme del calore, otterrai piatti croccanti fuori e succosi dentro in metà tempo rispetto a un forno tradizionale. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero.

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