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Giornata speciale su Amazon con tante occasioni lampo che non devi farti sfuggire. Da oggi 22 settembre trovi sul sito di e-commerce smartphone top con sconti molto interessanti, come ad esempio il Galaxy S26 che trovi con uno sconto superiore ai 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Tra gli smartphone trovi anche il nuovo Redmi Note 17 Pro con uno sconto lancio del 20% e approfitti del minimo storico. Tra le offerte best-seller c’è l’antivirus McAfee Total Protection con uno sconto dell’80% e lo paghi pochissimo.

Ottime occasioni anche tra gli smartwatch, con il Galaxy Watch8 Classic e l’Amazfit Balance entrambi disponibili con uno sconto del 43% e fai un super affare. Per la tua abitazione, invece, c’è il robot aspirapolvere dreame disponibile con uno sconto lampo, mentre l’aspirapolvere Dyson Big Ball Parquet 2 la trovi con uno sconto di 100 euro. Tornano in promo anche i servizi Amazon: cliccando su questo link ti puoi abbonare gratis per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited senza obbligo di rinnovo.

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Amazon, migliori offerte 22 settembre

Prodotti bestseller

Galaxy S26 (offerta lampo e risparmi più di 300 euro)

Offerta esclusiva Amazon che non devi assolutamente farti scappare. Per pochissimo tempo trovi il Galaxy S26 in promo con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. La versione in promo è la più capiente con ben 512 gigabyte di memoria interna. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Lo smartphone si posiziona nelle fasce alte del mercato ed è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Il meglio che c’è sul mercato a un ottimo prezzo.

Offerta esclusiva Amazon che non devi assolutamente farti scappare. Per pochissimo tempo trovi il in con uno che ti fa su quello di listino. La versione in promo è la più capiente con ben 512 gigabyte di memoria interna. Hai anche la possibilità di il Lo smartphone si posiziona nelle fasce alte del mercato ed è dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Il meglio che c’è sul mercato a un ottimo prezzo. McAfee Total Protection (80% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% e il prezzo scende a meno di 20 euro. Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Smartphone

Google Pixel 10 Pro (doppio sconto e 12 rate a tasso zero)

Doppio sconto e prezzo in picchiata per il Google Pixel 10 Pro . Lo smartwatch top del colosso di Mountain View è disponibile su Amazon con uno sconto del 32% a cui poter aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro . Il risparmio netto è di ben 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Smartphone con un’ottima scheda tecnica e progettato per l’AI: schermo Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore che assicura ottimi scatti e una batteria con un’autonomia fino a 24 ore.

e per il . Lo smartwatch top del colosso di Mountain View è disponibile su Amazon con uno a cui poter un che ti fa . Il netto è di ben e hai anche la possibilità di dilazionare il . Smartphone con un’ottima scheda tecnica e progettato per l’AI: schermo Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore che assicura ottimi scatti e una batteria con un’autonomia fino a 24 ore. Redmi Note 17 Pro (offerta lancio e risparmi quasi 100 euro)

Novità Xiaomi che ha fatto già il suo debutto su Amazon e con una promo che non devi farti scappare. Parliamo del Redmi Note 17 Pro che trovi con uno sconto del 20% e il risparmio è di ben 120 euro . Per un telefono uscito sul mercato questa settimana si tratta di un’occasione da non farsi scappare. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un credito Amazon del valore di 50 euro. Telefono dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K , processore Snapdragon 6s Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria da 8340 mAh con cui completi tre giorni senza troppi patemi.

Novità che ha fatto già il suo su e con una promo che non devi farti scappare. Parliamo del che trovi con uno e il è di . Per un telefono uscito sul mercato questa settimana si tratta di un’occasione da non farsi scappare. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un Telefono dotato di un con , processore Snapdragon 6s Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria da 8340 mAh con cui completi tre giorni senza troppi patemi. Motorola edge 60 neo (35% di sconto e prezzo in picchiata)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il Motorola edge 60 neo che troviamo da oggi su Amazon con uno sconto del 35% e il risparmio netto è di 140 euro . Telefono medio di gamma che strizza l’occhio alla fascia superiore, ma che trovi ancora a un prezzo alla portata di tutti. Dotato di un display pOLED da 6,36 pollici che lo rende anche molto compatto, con risoluzione SuperHD, superiore anche al FullHD. Processore MediaTek che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x e una batteria da 5000 mAh.

per il che troviamo da oggi su Amazon con uno e il . Telefono medio di gamma che strizza l’occhio alla fascia superiore, ma che trovi ancora a un prezzo alla portata di tutti. Dotato di un che lo rende anche molto compatto, con risoluzione SuperHD, superiore anche al FullHD. Processore MediaTek che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x e una batteria da 5000 mAh. realme P4 Lite (33% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi il realme P4 Lite in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a meno di 160 euro e diventa uno dei telefoni più interessanti tra quelli economici. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il telefono è perfetto per la vita quotidiana: schermo extra large da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera posteriore con supporto dell’AI e un’ottima batteria da 6600 mAh che può durare più di quarantotto ore con un utilizzo normale.

Samsung Galaxy S26, 512GB, Black [Versione italiana] 999,00 € -19% 1.229,00 € Risparmi 230,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemin... 749,00 € -32% 1.099,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon Motorola edge 60 neo con Moto AI (8/256GB, Tripla camera 50M... 259,99 € -35% 399,00 € Risparmi 139,01 € Acquista su Amazon LG OLED evo AI 55 Pollici, Serie G6 2026 Smart TV 4K - OLED5... 1.599,00 € -36% 2.499,00 € Risparmi 900,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Watch8 Classic (White, BT, 46mm), Smartwatch ... 299,99 € -43% 529,00 € Risparmi 229,01 € Acquista su Amazon Dyson 228566-01 Big Ball Parquet 2 aspirapolvere a traino 299,00 € -25% 399,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon De'Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Ciald... 99,90 € -35% 153,99 € Risparmi 54,09 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Galaxy Watch8 Classic (43% di sconto e prezzo in picchiata)

L’affare del weekend se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy Watch8 Classic in promo con uno sconto del 43% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Resistente agli urti, ha un design che ricorda gli orologi analogici. La ghiera è girevole e assicura un monitoraggio avanzato dell’attività fisica e del sonno.

L’affare del weekend se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch. Da oggi su Amazon è disponibile il in con uno e su quello di listino. Lo puoi anche . Resistente agli urti, ha un design che ricorda gli orologi analogici. La ghiera è girevole e assicura un monitoraggio avanzato dell’attività fisica e del sonno. Amazfit Balance (costa quasi la metà)

Continua anche oggi l’offerta per l’Amazfit Balance. Lo smartwatch per il benessere psico-fisico è disponibile su Amazon con uno sconto del 43% e lo paghi quasi la metà con un risparmio che sfiora i 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un display da 1,43 pollici che ti permette di avere tutte le informazioni di cui hai bisogno sotto i tuoi occhi. Monitoraggio del sonno avanzato che ti aiuta a migliorare il tuo riposo notturno con consigli mirati e supporta più di 150 modalità di allenamento. Hai a disposizione anche un fitness coach per migliorare giorno dopo giorno. La batteria ha una durata che arriva fino a 14 giorni.

Smart TV

Smart TV LG OLED evo AI 55 pollici (il più venduto, risparmi 900 euro)

Offerta shock per lo smart TV LG OLED evo AI da 55 pollici. Da oggi lo trovi in promo con un super sconto del 36% e il risparmio netto è di ben 900 euro. Lo puoi anche pagare in 12 o 5 rate a tasso zero per alleggerire la spesa iniziale. Si tratta di uno dei migliori televisori sul mercato che assicura una qualità delle immagini unica. Grazie al pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K i neri sono assoluti e il livello di luminosità è elevato. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per migliorare i singoli contenuti. Il sistema operativo webOS è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost (doppio sconto e prezzo crollato)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, ecco la promo che fa per te. Solo per oggi trovi questo modello con uno sconto del 75% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un altro 10% . Il prezzo finale è sotto i 30 euro e fai un super affare. Dotato di un display da 1,83 pollici, più di 120 modalità sportive e un monitoraggio avanzato della salute e del sonno. Comodo da indossare per tutto il giorno, a questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, ecco la promo che fa per te. Solo per oggi trovi questo modello con uno a cui aggiungere un coupon che fa . Il e fai un super affare. Dotato di un display da 1,83 pollici, più di 120 modalità sportive e un monitoraggio avanzato della salute e del sonno. Comodo da indossare per tutto il giorno, a questo prezzo è difficile trovare di meglio. Ferro da stiro Verticale Philips 3000 (42% di sconto e costa pochissimo)

La stiratrice verticale Philips Serie 3000 scende del 42% su Amazon, restando sotto i 25 euro, un vero affare per chi vuole ritocchi veloci senza tirare fuori l’asse da stiro. Dotata di una potenza di 1000 W con flusso di vapore continuo fino a 20 g/min, è pronta all’uso in soli 30 secondi. Il serbatoio dell’acqua estraibile permette di stirare un intero outfit senza ricariche, mentre la piastra SmartFlow è sicura anche sui tessuti più delicati come la seta. Design leggero e pieghevole, perfetto anche da portare in viaggio.

Elettrodomestici

dreame L40 Ultra AE (offerta lampo)

Sconto lampo su Amazon per il robot aspirapolvere Dreame L40 Ultra AE , con 50 euro di risparmio e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il sistema Vormax genera una potenza di aspirazione elevato, nettamente sopra la media di categoria, per una pulizia efficace sia su pavimenti duri che su tappeti spessi. La spazzola in gomma sollevabile protegge tappeti e moquette dall’umidità, sollevandosi fino a 10,5 mm , mentre la stazione gestisce da sola svuotamento fino a 75 giorni, asciugatura dei moci con aria calda e lavaggio con acqua calda a 65°C . La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 194 minuti di autonomia in modalità silenziosa.

Sconto lampo su Amazon per il , con e la possibilità di dilazionare il in . Il sistema genera una potenza di aspirazione elevato, nettamente sopra la media di categoria, per una pulizia efficace sia su pavimenti duri che su tappeti spessi. La spazzola in gomma sollevabile protegge tappeti e moquette dall’umidità, sollevandosi fino a , mentre la stazione gestisce da sola svuotamento fino a 75 giorni, asciugatura dei moci con aria calda e lavaggio con acqua calda a . La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a di autonomia in modalità silenziosa. Dyson Big Ball Parquet 2 (25% di sconto e risparmi 100 euro)

L’aspirapolvere Dyson Big Ball Parquet 2 è in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 25% , con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino. La tecnologia Radial Root Cyclone , con 19 cicloni compatti disposti su due livelli, cattura efficacemente anche la polvere microscopica senza mai perdere potenza. Il design Big Ball , con baricentro ribassato all’interno della sfera, permette all’aspirapolvere di risollevarsi automaticamente in caso di ribaltamento, garantendo manovrabilità ottimale anche tra mobili e ostacoli. Include due spazzole: la Pneumatic , che si regola automaticamente per un’aspirazione a contatto costante su ogni superficie, e la Parquet snodabile , pensata per rimuovere la polvere in modo delicato sui pavimenti in legno senza rischio di graffi.

L’aspirapolvere è in offerta su Amazon con un , con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino. La tecnologia , con 19 cicloni compatti disposti su due livelli, cattura efficacemente anche la polvere microscopica senza mai perdere potenza. Il design , con baricentro ribassato all’interno della sfera, permette all’aspirapolvere di risollevarsi automaticamente in caso di ribaltamento, garantendo manovrabilità ottimale anche tra mobili e ostacoli. Include due spazzole: la , che si regola automaticamente per un’aspirazione a contatto costante su ogni superficie, e la , pensata per rimuovere la polvere in modo delicato sui pavimenti in legno senza rischio di graffi. De’Longhi Stilosa (35% di sconto e prezzo al minimo)

La De’Longhi Stilosa è la macchina da caffè manuale più venduta su Amazon in questo momento, grazie all’ offerta lampo e allo sconto del 35% . Dotata di una pressione a 15 bar per un espresso come quello del bar, funziona sia con caffè macinato che con cialde E.S.E. grazie al portafiltro. Presente anche il montalatte manuale per preparare cappuccini e latte macchiato a piacere. La caldaia in acciaio inox garantisce risultati costanti nel tempo.

La è la macchina da caffè manuale più venduta su Amazon in questo momento, grazie all’ e allo . Dotata di una per un espresso come quello del bar, funziona sia con grazie al portafiltro. Presente anche il montalatte manuale per preparare cappuccini e latte macchiato a piacere. La caldaia in acciaio inox garantisce risultati costanti nel tempo. Bosch Serie 4 (36% di sconto e risparmi più di 300 euro)

Se stavi cercando un nuovo frigorifero per la tua abitazione, questa è la promo che fa per te. Da oggi trovi il frigorifero Bosch Serie 4 in promo con un ottimo sconto del 36% e il risparmio netto è di poco superiore ai 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Libera installazione, tecnologia NoFrost e capacità totale superiore ai 300 litri, con uno scompartimento separato dedicato al congelatore. Un vero affare da non farsi scappare.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

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