Amazon, ecco il PC portatile da comprare oggi e sconti fino all'85%

Inizia una nuova settimana e non possono mancare su Amazon nuove promo sui dispositivi tecnologici da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi 22 settembre troviamo un po’ di tutto, dai classici smartphone fino agli elettrodomestici diventati sempre più intelligenti in questi ultimi anni. Da qualche giorni sono in offerta anche alcuni dei servizi Amazon più amati, come ad esempio Audible e Amazon Music Unlimited. Ti puoi abbonare gratis per qualche mese e decidere in qualsiasi momento di disdire l’abbonamento. Tra i dispositivi in offerta oggi c’è, ad esempio, l’iPhone 16e al minimo storico, oppure l’ottimo Galaxy Watch7 con uno sconto di ben il 44%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni dispositivo c’è il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon e una breve descrizione con le caratteristiche tecniche. Non perdere tempo e approfittane subito: potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 22 settembre

Smartphone

iPhone 16e. Calo di prezzo e minimo storico per l’ iPhone 16e , la versione “economica” dello smartphone Apple. Da oggi lo trovi con uno sconto che ti fa risparmiare ben 130 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone si posiziona nella fascia alta del mercato: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence e fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel che ti permette di scattare foto professionali. A questo prezzo è un vero affare.

Motorola edge 50 neo. Offerta lampo per lo smartphone top di Motorola . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 43% e lo paghi quasi la metà risparmiando più di 200 euro. Anche per questo modello hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Ottima la scheda tecnica: schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno.

Oppo A40. Nella fascia medio-bassa del mercato troviamo questo ottimo Oppo A40 . Grazie all' offerta popolare disponibile oggi su Amazon lo trovi con uno sconto del 28% e lo paghi veramente poco. Schermo da 6,67 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni e una fotocamera principale posteriore da 50 megapixel supportata dall'intelligenza artificiale. La batteria da 5100mAh è la classica ciliegina sulla torta.

Motorola moto e15. Prezzo stracciato per il moto e15 di Motorola. Lo smartphone super economico è disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 60 euro. Schermo da 6,67 pollici con refresh rate fino a 90 Hz, buone prestazioni grazie al processore MediaTek e una fotocamera posteriore da 32 megapixel con sensore anti sfarfallio. La batteria da 5200mAh permette di utilizzarlo fino a due giorni.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Offerta shock per questo paio di cuffie Bluetooth che da oggi trovi su Amazon con uno sconto dell’85% e le paghi pochissimo , meno di 20 euro . Cuffie economiche che assicurano un’ottima qualità del suono e dotato di funzioni avanzate come la cancellazione del rumore. Autonomia fino a 40 ore e sono compatibili con qualsiasi smartphone. La soluzione ideale per chi vuole spendere poco e ama fare sport: gli auricolari, infatti, sono anche impermeabili.

Striscia LED LEDVANCE. La striscia LED LEDVANCE è in offerta con uno sconto del 51% e costa meno della metà. Ideale per creare un'atmosfera unica in ogni stanza, ti permette di personalizzare l'illuminazione con diversi colori e sfumature. Con un'installazione semplice e il controllo da smartphone, è la soluzione perfetta per dare un tocco di stile e modernità alla tua casa.

Lampadina smart Beghelli. Non perdere la promo per questa lampadina smart Beghelli, che costa pochissimo grazie a uno sconto del 50%. Questa lampadina a LED ti permette di controllare l'illuminazione della tua casa direttamente dal tuo smartphone, senza la necessità di un hub aggiuntivo. Puoi scegliere la tonalità di luce, accenderla o spegnerla e programmarne il funzionamento. Facilissima da utilizzare.

Smartphone

Galaxy Watch7. Se sei alla ricerca di un orologio top di gamma con un ottimo rapporto qualità-prezzo , ecco l’ offerta che fa per te . Da oggi su Amazon trovi il Galaxy Watch7 con uno sconto del 44% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Smartwatch perfetto per la vita di tutti i giorni e che assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica anche grazie alla presenza di Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale di Samsung. Occasione da non farsi sfuggire.

Smartwatch per la salute economico. Se vuoi spendere pochissimo per uno smartwatch che tiene sotto controllo i principali parametri vitali, da oggi trovi questo modello con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Al primo coupon del 46%, puoi aggiungere un secondo buono sconto che fa scendere il prezzo di altri 25. Il prezzo finale è di poco superiore ai 15 euro e fai un super affare. Puoi controllare frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno nel sangue, temperatura e la qualità del sonno in tempo reale.

Computer portatile

bvate B5. Ultimissimi giorni per approfittare di questa offerta epocale. Oggi trovi su Amazon il PC portatile bvate B5 in promo con uno sconto dell’85% e risparmi ben 1100 euro su quello di listino. Una promo “Back to School” che non devi assolutamente farti sfuggire. Parliamo di un PC portatile senza punti deboli e dotato di uno schermo da 14 pollici ad alta risoluzione, un processore che assicura buone prestazioni, 6 gigabyte di RAM e un SSD da 256 GB espandibile fino a 1 terabyte. Batteria che dura tutto il giorno. Perfetto per lo studio, ma anche per l’intrattenimento. Dimensioni compatte.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere OKP L7. Il robot aspirapolvere da comprare oggi. Su Amazon trovi questo modello economico con uno sconto del 61% e lo paghi veramente poco e risparmi anche più di 200 euro su quello di listino. Il robot OKP L7 è dotato di una grande potenza di aspirazione e ha un’autonomia fino a 150 minuti. I sensori presenti sulla scocca permettono di mappare accuratamente tutta l’abitazione. Ideale per pavimenti duri e per chi ha un animale domestico. Lo puoi anche controllare tramite l’app dello smartphone.

LG CordZero A9 Air. Prezzo stracciato per l' aspirapolvere LG CordZero A9 Air . Su Amazon è disponibile in promo con uno sconto del 54% e lo paghi meno della metà . Buona potenza di aspirazione ed è dotato anche di una spazzola specifica per il parquet. Nella confezione trovi anche accessori che lo rendono universale. Puoi pagarlo a rate a tasso zero.

Robot da cucina Ariete Robomix Compact. Il robot da cucina Ariete Robomix Compact è in offerta a un prezzo mini grazie allo sconto del 35%. Questo elettrodomestico versatile ti permette di tritare, frullare, impastare e molto altro, semplificando la tua vita in cucina. Design compatto, trovi accessori utilissimi per fare tutto quello che vuoi. Non può mancare sulla tua cucina.

Servizi Amazon

Amazon non è solo il sito di e-commerce, ma anche servizi digitali che usiamo tutti i giorni. Come ad esempio Amazon Music Unlimited, Audible e Kindle Unlimited. Tre piattaforme che da oggi puoi provare gratis per alcuni mesi grazie alla promo imperdibile che trovi su Amazon.

Amazon Music Unlimited torna in offerta con un periodo di prova gratuito di ben quattro mesi. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento quando vuoi. Con la versione Unlimited puoi riprodurre senza nessuna pubblicità tutti i tuoi brani preferiti, creare le playlist con le canzoni e gli album del momento, avere skip illimitati dall’app dello smartphone e ascoltare i brani anche in modalità offline. Inoltre, hai accesso ai podcast più popolari senza avere la pubblicità.

Un’altra offerta molto speciale riguarda Kindle Unlimited. Solo per pochissimi giorni puoi abbonarti gratuitamente per due mesi a Kindle Unlimited, la piattaforma di Amazon dedicata ai libri. Hai accesso illimitato a milioni di libri e riviste in tutte le lingue del mondo. Puoi leggere sia sul tuo Kindle o tramite l’app dello smartphone. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

Infine, torna in promo anche Audible, servizio premium di Amazon dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Puoi scegliere tra oltre 70.000 titoli e ascoltarli quando vuoi e da qualsiasi dispositivo. Solo per oggi puoi abbonarti ad Audible gratis per tre mesi. Puoi disattivare l’abbonamento in ogni momento e non hai nessun obbligo di rinnovo. Approfittane subito e ascolta tutti i tuoi libri preferiti.

