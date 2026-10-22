Amazon, la Tineco Floor One S5 costa pochissimo e prodotti con sconti fino all'80%
Da oggi su Amazon trovi tanti prodotti in offerta, dalla lavapavimenti Tineco Floor One S5 disponibile a meno di metà prezzo fino all'iPhone Air.
Ci avviciniamo all’inizio del weekend e le offerte su Amazon cominciano a diventare sempre più interessanti. E non solo per gli smartphone, ma anche per gli elettrodomestici. Come nel caso della lavapavimenti Tineco Floor One S5 che troviamo su Amazon con uno sconto shock del 53% che te la fa pagare meno della metà. Restando in tema di elettrodomestici, c’è anche il robot aspirapolvere Lefant M5 Max con un doppio sconto e un risparmio totale di ben 600 euro.
Tra gli smartphone c’è da segnalare l’offerta disponibile per l’iPhone Air: lo sconto del 31% fa risparmiare più di 400 euro. Per chi vuole spendere poco c’è l’Honor 600 Smart a meno di 190 euro ed è equipaggiato con una maxi batteria che dura fino a tre giorni. Tra le migliori offerte del giorno bisogna anche segnalare lo smart TV LG mini RGB da 65 pollici: lo sconto del 59% fa risparmiare ben 1300 euro.
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Amazon, migliori offerte 22 ottobre
Smartphone
- iPhone Air (31% di sconto e risparmi poco più di 400 euro)
Trovare un telefono Apple con uno sconto del 31% non è una cosa da tutti i giorni e per questo motivo bisogna approfittare della promo il prima possibile. Da oggi su Amazon è disponibile l’iPhone Air con uno sconto di poco superiore ai 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. L’iPhone Air è lo smartphone Apple più sottile di sempre e con caratteristiche premium. Schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera Fusion Pro e fotocamera selfie Center Stage da 18 megapixel.
- Google Pixel 10 (34% di sconto e prezzo speciale)
Continua anche oggi l’offerta speciale disponibile su Amazon per il Google Pixel 10. Grazie allo sconto del 34% il risparmio netto è di ben 310 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La scheda tecnica si basa su uno schermo Actua da 6,2 pollici che lo rende anche uno dei più compatti sul mercato, processore Tensor G5 progettato per le funzioni AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Se sei alla ricerca di un telefono top, è quello da acquistare oggi.
- Motorola edge 60 neo (sconto lampo e prezzo stracciato)
Occasione che non devi assolutamente farti sfuggire per il Motorola edge 60 neo. Lo smartphone medio di gamma del brand statunitense è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e il risparmio netto è di 120 euro. Parliamo di un telefono dotato di una scheda tecnica che si basa su un display pOLED da 6,36 pollici, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con da 10 megapixel e con zoom 3x. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida.
- POCO C95 Pro (offerta a tempo e prezzo mini)
Prezzo speciale per il POCO C95 Pro, smartphone di fascia medio-bassa che da oggi trovi su Amazon con un ottimo sconto del 27% e il risparmio è di poco inferiore ai 100 euro. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartphone di Xiaomi è equipaggiato con un display immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Helio G91-Ultra che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una maxi batteria da 7500 mAh che può durare più di due giorni.
- Honor 600 Smart (maxi batteria e affare per tutti)
Altro smartphone con una batteria extra large e un prezzo mini. Parliamo dell’Honor 600 Smart che trovi su Amazon con uno sconto del 32% e lo paghi meno di 190 euro, un prezzo alla portata di tutti. La caratteristica principale del telefono è la batteria da 7700 mAh che dura fino a tre giorni, ma il resto dello smartphone non è da meno. Schermo da 6,87 pollici con cui puoi vedere tutti i tuoi contenuti preferiti senza problemi, processore Snapdragon che assicura prestazioni elevate e per finire una fotocamera principale posteriore da 50 megapixel ad alta definizione.
Prodotti lowcost
- Caricatore Wireless INIU (doppio sconto e costa pochissimo)
Il caricatore wireless INIU con certificazione Qi2 costa solo 10 euro con il doppio sconto presente in pagina. La forza magnetica aggancia l’iPhone in modo preciso anche al buio, e funziona con smartphone e cuffie Bluetooth. Un accessorio che non può assolutamente mancare sulla tua scrivania.
- Sbattitore Kenwood QuickMix Go (50% di sconto e costa meno di 30 euro)
Lo sbattitore Kenwood QuickMix Go costa meno di 30 euro grazie allo sconto del 50%. Per rendere ancora più accessibile l’acquisto hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Il motore da 350 W ha 5 velocità, e le fruste e i ganci in acciaio inox si espellono con un tasto. Fruste, ganci e misurino sono lavabili in lavastoviglie,
- McAfee Total Protection (80% di sconto+30% di sconto e prezzo crollato)
Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro. Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.
Smartwatch
- Galaxy Watch8 (31% di sconto e risparmi 100 euro)
Il Galaxy Watch8 crolla del 31% e approfitti di un un’ottima offerta. Il display Super AMOLED ha una luminosità elevata ed è protetto da cristallo di zaffiro, mentre il chip Exynos W1000 assicura fluidità in ogni utilizzo. Il sensore BioActive+ monitora cuore, sonno, stress e composizione corporea, con suggerimenti personalizzati sull’allenamento. Per gli amanti dell’attività fisica ci sono tante modalità di allenamento che tu aiutano a migliorare giorno dopo giorno.
Smart TV
- Smart TV LG Mini RGB da 65 pollici (59% di sconto e risparmi 1300 euro)
Lo smart TV LG Mini RGB da 65 pollici è in offerta con uno sconto shock del 59% di sconto, e risparmi 1.300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di rateizzare la spesa in 12 mesi a tasso zero. La tecnologia Mini RGB è l’evoluzione dei Mini LED, con retroilluminazione a colori indipendenti che migliora resa e intensità delle sfumature, e la certificazione DualColor garantisce immagini realistiche. Il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K, mentre il Precision Dimming controlla le zone di retroilluminazione per contrasto e nitidezza. Dolby Vision e Atmos portano il cinema a casa, AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta, e l’AI Hub riconosce la voce e personalizza l’esperienza.
PC portatile
- PC portatile MITUNTUN (79% di sconto e prezzo in picchiata)
Tra le migliori offerte del giorno troviamo sicuramente questo PC portatile lowcost disponibile da oggi con uno sconto shock. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 79% che ti fa risparmiare più di 1500 euro su quello di listino. Un notebook dotato di un display da 15,6 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura buone prestazioni, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte dove poter installare tutti i programmi che vuoi. A bordo trovi anche Windows 11. Perfetto per lo studio e l’intrattenimento domestico.
Elettrodomestici
- Lefant M5 Max (doppio sconto e risparmi 600 euro)
Il robot aspirapolvere Lefant M5 Max è in promo speciale con uno sconto del 55% più un ulteriore 10% al checkout, con un risparmio totale di 600 euro. Il rullo da 20 cm lava il pavimento con costanza, mentre l’aspirazione da 23.000 Pa e il sistema Zero-Groviglio raccolgono peli e polvere senza intasarsi. La navigazione dToF evita ostacoli e mappa la casa con precisione, e la base lava i panni con acqua calda a 75°C. L’autonomia di manutenzione arriva a 120 giorni senza svuotamento.
- Aspirapolvere e lavapavimenti Tineco Floor One S5 (53% di sconto e prezzo al minimo)
Il prezzo del Tineco Floor One S5 crolla del 53%, con 180 euro di risparmio sul lavapavimenti smart. Il sensore iLoop rileva lo sporco in tempo reale e regola da solo aspirazione, flusso d’acqua e velocità del rullo, mentre il rullo in microfibra lava e asciuga insieme. Il doppio serbatoio (0,8 L per l’acqua pulita e 0,7 L per quella sporca) usa sempre acqua fresca, e la pulizia dei bordi migliorata arriva vicino ai battiscopa. L’autonomia è di 35 minuti e la base si ricarica e si pulisce da sola. Con display LED e guida vocale in italiano, è comodo da usare.
- Impastatrice Girmi (38% di sconto e prezzo mini)
La planetaria Girmi costa meno di 80 euro con il 38% di sconto, e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La ciotola in acciaio inox da 5 litri lavora permette di preparare impasti per dolci, pane e pizza, mentre il movimento planetario amalgama tutto in modo uniforme. Le 10 velocità più la funzione Pulse regolano ogni fase, e gancio, mescolatore e frusta sono inclusi.
- Asciugatrice Electrolux (40% di sconto e prezzo in picchiata)
L’asciugatrice Electrolux con cestello da 8 kg è tra le offerte top per gli elettrodomestici. Da oggi è disponibile con il 40% di sconto, e il risparmio è di 360 euro. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La pompa di calore con motore Inverter asciuga a temperature dimezzate grazie a GentleCare, proteggendo i tessuti, mentre MixCare permette di asciugare insieme cotone e sintetici. Il filtro EasyClean è facile da pulire, e il programma per lenzuola XL e la riduzione delle pieghe facilitano la stiratura.
- Ninja CRISPi (prezzo crolla e 5 rate a tasso zero)
La friggitrice ad aria Ninja CRISPi costa meno di 100 euro con il 44% di sconto, e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il PowerPod da 1.700 W si aggancia a due contenitori in vetro borosilicato (3,8 L e 1,4 L) senza PFAS e resistenti agli shock termici. Con Air Fry, Roast, Recrisp e Keep Warm si cucina, si riscalda e si mantiene in temperatura, e il vetro permette di vedere la cottura senza aprire. Si porta in tavola e si conserva nello stesso contenitore, e le parti si lavano in lavastoviglie.
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