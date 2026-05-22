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Le offerte flash catturano l’attenzione su Amazon. Da oggi trovi smartphone, smartwatch ed elettrodomestici in promo con sconti mai visti prima e ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Un esempio è l’iPhone 16 che trovi al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto di 200 euro. Se sei sempre alla ricerca di un telefono top, ma vuoi un dispositivo Android, trovi il Google Pixel 10 al minimo storico con uno sconto di ben 300 euro. Offerta speciali anche tra gli smartwatch, con l’Amazfit Active 2 disponibile con uno sconto del 31% che lo fa diventare un vero best-buy. Non mancano gli elettrodomestici, con la lavapavimenti e aspirapolvere Dreame disponibile con un super sconto del 40% e fai un super affare. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso.

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Amazon, migliori offerte 22 maggio

Smartphone

iPhone 16 (sconto 200 euro e minimo storico)

Continua l’offerta per l’ iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro e approfitti del minimo storico per questo modello. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno, si tratta ancora di un ottimo telefono. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

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Altra ottima occasione se sei alla ricerca di uno smartphone top. Solo per oggi su Amazon è disponibile il Google Pixel 10 con uno sconto del 33% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero per alleggerire l’esborso iniziale. Il telefono è dotato di un display Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale, sette anni di aggiornamenti Android garantiti.

Altra se sei alla ricerca di uno smartphone top. Solo per oggi su Amazon è disponibile il con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il per alleggerire l’esborso iniziale. Il telefono è dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz, che supporta le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale, sette anni di aggiornamenti Android garantiti. Galaxy A57 (offerta lampo e cuffie in regalo)

Lanciato da pochissimo sul mercato, il Galaxy A57 è disponibile in promo con uno sconto di 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Per essere un telefono da pochissimo lanciato sul mercato si tratta di un’occasione che non devi farti scappare. Inoltre, registrando l’acquisto sul sito di Samsung, puoi anche richiedere in omaggio le cuffie Galaxy Buds3 FE dal valore commerciale superiore ai 100 euro. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno.

Lanciato da pochissimo sul mercato, il è disponibile in con uno e lo puoi anche Per essere un telefono da pochissimo lanciato sul mercato si tratta di un’occasione che non devi farti scappare. Inoltre, registrando l’acquisto sul sito di Samsung, puoi anche in le dal valore commerciale superiore ai 100 euro. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno. Redmi Note 15 Pro+ (38% di sconto e risparmi 200 euro)

Rapporto qualità-prezzo imperdibile per il Redmi Note 15 Pro+ . Il nuovo smartphone top di Xiaomi è disponibile in offerta con uno sconto del 38% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico . Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7s Gen 4 , doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6580 mAh . A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

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Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco una promo che non puoi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A17 in offerta con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 140 euro. Oltre all’affidabilità Samsung, lo smartphone è dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione elevata, processore che assicura buone prestazioni e supporta tutte le app principali, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh.

Prodotti lowcost

Booster avviamento batteria auto (88% di sconto e prezzo crollato)

Offerta incredibile su Amazon per l’accessorio che salva la tua auto in ogni emergenza. Questo avviatore di emergenza è oggi disponibile con uno sconto dell’88% , permettendoti di risparmiare oltre 300 euro sul prezzo di listino. Non a caso è il più venduto nella sua categoria : compatto ma potentissimo, permette di far ripartire la batteria della tua auto in pochi secondi senza bisogno di un’altra vettura. Un dispositivo indispensabile da tenere sempre nel bagagliaio, ora disponibile a un prezzo mai visto prima . Compatibile con qualsiasi tipologia di motore.

su Amazon per l’accessorio che salva la tua auto in ogni emergenza. Questo è oggi disponibile con uno , permettendoti di sul prezzo di listino. Non a caso è il : compatto ma potentissimo, permette di far ripartire la batteria della tua auto in pochi secondi senza bisogno di un’altra vettura. Un dispositivo indispensabile da tenere sempre nel bagagliaio, ora disponibile a un . Compatibile con qualsiasi tipologia di motore. Cuffie Bluetooth (prezzo mini e 80% di sconto)

Sconto dell’80% e prezzo stracciato per questo paio di cuffie Bluetooth . Solo per pochissimo tempo le trovi in promo a un prezzo inferiore ai 18 euro . Assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore . Impermeabili, sono il modello ideale da utilizzare mentre ti alleni. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Un affare lampo imperdibile.

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Altra super occasione che non devi farti sfuggire. Questa cassa Bluetooth economica è disponibile in promo con uno sconto del 68% che fa scendere il prezzo a soli 25 euro. Qualità elevata del suono con bassi profondi e potenti. Perfetta per le feste estive con gli amici, solo per oggi la trovi a un prezzo stracciato. Si collega con il Bluetooth a smartphone e PC.

Smartwatch

Huawei Watch Fit 5 (offerta lancio con doppio sconto)

Appena sbarcato su Amazon e già disponibile con un doppio sconto. Parliamo del Huawei Watch Fit 5 , smartwatch progettato per gli appassionati dello sport. Da oggi è disponibile con un primo sconto di 40 euro a cui aggiungere un secondo coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro . Un risparmio totale di ben 60 euro per un prodotto uscito sul mercato da pochissimo tempo. Schermo AMOLED da 1,82 pollici, monitoraggio avanzato della salute e dotato di funzioni avanzate dedicate agli allenamenti. La batteria assicura un’autonomia fino a 10 giorni.

Appena sbarcato su e già disponibile con un Parliamo del , smartwatch progettato per gli appassionati dello sport. Da oggi è disponibile con un a cui un che fa . Un risparmio totale di ben 60 euro per un prodotto uscito sul mercato da pochissimo tempo. Schermo AMOLED da 1,82 pollici, monitoraggio avanzato della salute e dotato di funzioni avanzate dedicate agli allenamenti. La batteria assicura un’autonomia fino a 10 giorni. Amazfit Active 2 (minimo storico e sconto speciale)

Lo smartwatch per tutti i giorni diventa un affare irrinunciabile. L’Amazfit Active 2 è oggi in promozione su Amazon con uno sconto del 31% e, per rendere l’acquisto ancora più leggero, puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questo smartwatch non si limita a mostrarti le notifiche e a supportare i pagamenti contactless direttamente dal polso: è un vero e proprio assistente per la salute con monitoraggio continuo del battito cardiaco, del sonno e dello stress, oltre a una batteria ad altissima durata. Supporta anche più di 160 modalità di allenamento e la batteria ha una durata fino a 10 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

PC portatile

PC portatile economico (70% di sconto)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo PC portatile, questa è l’offerta che non devi farti scappare. Sul sito di e-commerce trovi questo modello in promo con uno sconto del 69% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro. Il risparmio totale supera i 700 euro e fai un super affare. Schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura buone prestazioni, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. La batteria dura per tutto il giorno ed è perfetto sia per il lavoro sia per l’intrattenimento domestico. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate.

Elettrodomestici

Lefant M330 Pro (72% di sconto e costa pochissimo)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M330 Pro crolla di prezzo grazie allo sconto del 72% , che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 350 euro . È il compagno ideale per automatizzare la pulizia quotidiana: dotato di una navigazione intelligente avanzata e di un profilo sottile, si infila sotto mobili e divani catturando polvere e peli di animali senza alcuna esitazione. Portarsi a casa un robot di questo livello a un prezzo così ridicolo è un’occasione più unica che rara: un affare da prendere al volo .

Il e di grazie allo , che ti permette di . È il compagno ideale per automatizzare la pulizia quotidiana: dotato di una navigazione intelligente avanzata e di un profilo sottile, si infila sotto mobili e divani catturando polvere e peli di animali senza alcuna esitazione. Portarsi a casa un robot di questo livello a un prezzo così ridicolo è un’occasione più unica che rara: . DREAME H12 Pro Ultra (40% di sconto e la più venduta su Amazon)

Prezzo in picchiata per uno dei lavapavimenti top di gamma più venduti su Amazon. Il Dreame H12 Pro Ultra è protagonista con un super sconto del 40% e la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo dispositivo aspira e lava in un solo passaggio, rimuovendo anche lo sporco più ostinato. Il suo vero punto di forza è la stazione intelligente, che si occupa dell’auto-pulizia e dell’asciugatura rapida ad aria calda della spazzola per eliminare germi e cattivi odori.

per uno dei lavapavimenti top di gamma più venduti su Amazon. Il è protagonista con un super e la comodità del pagamento in . Questo dispositivo aspira e lava in un solo passaggio, rimuovendo anche lo sporco più ostinato. Il suo vero punto di forza è la stazione intelligente, che si occupa dell’auto-pulizia e dell’asciugatura rapida ad aria calda della spazzola per eliminare germi e cattivi odori. Macchina per il caffè Nespresso Inissia (prezzo al minimo e coupon di 90 euro per le capsule Nespresso)

La ìmacchina per caffè espresso Nespresso Inissia ì scende al suo prezzo minimo grazie a uno sconto del 24% , con in più la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero . Ma la vera bomba è un’altra: acquistandola adesso, ricevi ben 90 euro in buoni acquisto per fare scorta delle tue capsule Nespresso preferite. Compatta, facile da utilizzare, è la macchina per il caffè perfetta sia per la tua abitazione sia per l’ufficio.

La ìmacchina per caffè espresso ì scende al suo , con in più la possibilità di pagarla in . Ma la vera bomba è un’altra: acquistandola adesso, ricevi ben per fare scorta delle tue capsule Nespresso preferite. Compatta, facile da utilizzare, è la macchina per il caffè perfetta sia per la tua abitazione sia per l’ufficio. Kenwood Chopper (sconto lampo e costa pochissimo)

Se cerchi un aiuto potente e indistruttibile in cucina, il tritatutto Kenwood Chopper è l’accessorio che fa al caso tuo. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 47% e costa pochissimo: solamente 26 euro. Nonostante il prezzo mini, la qualità è eccellente: lame affilate in acciaio inox e un motore super affidabile ti permettono di tritare verdure, carne, ghiaccio, frutta secca o preparare salse perfette in pochissimi secondi.

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