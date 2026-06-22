Amazon, il Prime Day è iniziato in anticipo: sconti fino all'85%

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Amazon

Mancano meno di ventiquattro ore all’inizio ufficiale del Prime Day, ma le offerte cominciano già a farsi vedere su Amazon. E si tratta di occasioni veramente uniche che ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro sul prezzo di listino. Tra i prodotti in promo c’è l’iPhone Air che troviamo al minimo storico e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Sempre tra gli smartphone è disponibile anche lo Xiaomi 17T con una promo unica: doppio sconto e ricevi anche il tablet Redmi Pad 2. Non mancano gli smart TV, come ad esempio il Fire TV Series 4 disponibile in tre versioni (43″, 50″ e 55″) e con uno sconto che arriva fino al 49%. Tra gli elettrodomestici non ti devi far scappare il robot aspirapolvere Lefant M5 Max disponibile con uno sconto del 74% e l’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone che trovi con un doppio sconto da urlo.

In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.

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Smartphone

iPhone Air (27% di sconto e prezzo al minimo)

Affare speciale per l’ iPhone Air , il nuovo telefono super sottile di Apple. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio netto che supera i 300 euro. Puoi anche pagarlo a rate. Lo smartphone, oltre ad avere un design riconoscibilissimo, è dotato anche di una scheda tecnica da primo della classe. Display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi tipologia di app, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo perfetti.

Affare speciale per l’ , il nuovo telefono super sottile di Apple. Da oggi è disponibile su Amazon con uno e il al con un risparmio netto che supera i 300 euro. Puoi anche pagarlo a rate. Lo smartphone, oltre ad avere un design riconoscibilissimo, è dotato anche di una scheda tecnica da primo della classe. con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi tipologia di app, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo perfetti. Xiaomi 17T (doppio sconto e offerta bundle con tablet in regalo)

Offerta Prime Day in anticipo da cogliere al volo per lo Xiaomi 17T . Il nuovo smartphone top di Xiaomi è disponibile in bundle con il tablet Redmi Pad 2 con schermo da 9,7 pollici . Acquistandolo oggi hai uno sconto del 21% a cui aggiungere il codice coupon “XM17T100” da aggiungere in fase di pagamento e il risparmio totale è di ben 300 euro . Lo smartphone si posiziona nella fascia alta del mercato: schermo da 6,59 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel realizzata in collaborazione con Leica e una batteria super capiente da 6500 mAh che da 6500 mah.

Offerta Prime Day in anticipo da cogliere al volo per lo . Il nuovo smartphone top di Xiaomi è disponibile in con il con . Acquistandolo oggi hai uno a cui il da aggiungere in fase di pagamento e il è di . Lo smartphone si posiziona nella fascia alta del mercato: schermo da 6,59 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra, da realizzata in collaborazione con Leica e una batteria super capiente da 6500 mAh che da 6500 mah. Google Pixel 10a (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Sconto speciale per il Google Pixel 10a . Lo smartphone “lowcost” dell’azienda di Mountain View è disponibile in offerta al minimo storico e con uno sconto di quasi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di uno schermo da 6,3 pollici, processore Tensor G4 che supporta gli strumenti AI avanzati sviluppati da Google, una doppia fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che ha una durata fino a 30 ore.

Sconto speciale per il . Lo smartphone “lowcost” dell’azienda di Mountain View è disponibile in al e con uno su quello di listino. Hai anche la . Telefono dotato di uno schermo da 6,3 pollici, che supporta gli strumenti AI avanzati sviluppati da Google, una doppia fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che ha una durata fino a 30 ore. realme P4 lite (offerta Prime limitata e prezzo al minimo)

Rapporto qualità-prezzo speciale per il realme P4 Lite , smartphone medio di gamma che solo per oggi paghi quanto un entry-level. Il merito è dello sconto del 31% che ti fa risparmiare quasi 100 euro . Dotato di un display ultra fluido da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore e una batteria da ben 6600 mAh che ha una durata fino a due giorni con un utilizzo da giornata stress. Non mancano a supporto funzioni AI avanzate che ti aiutano nella vita di tutti i giorni.

per il , smartphone medio di gamma che solo per oggi paghi quanto un entry-level. Il merito è dello che ti fa . Dotato di un display ultra fluido da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore e una che ha una durata fino a due giorni con un utilizzo da giornata stress. Non mancano a supporto funzioni AI avanzate che ti aiutano nella vita di tutti i giorni. moto g05 (44% di sconto e costa meno di 100 euro)

C’è anche l’offerta per chi non vuole spendere cifre esagerate per il nuovo telefono. Da oggi su Amazon trovi il moto g05 con uno sconto del 44% e il prezzo scende a soli 95 euro. Un telefono che assicura ottime prestazioni, soprattutto in relazione al prezzo. Schermo da 6,67 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, una fotocamera principale da 50 megapixel e una sensore frontale da 8 megapixel per selfie sempre perfetti. La batteria da 5200 mAh è una garanzia. Il telefono top da acquistare oggi.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (offerta lampo e minimo storico)

Offerta speciale per uno dei prodotti più venduti in questi ultimi giorni su Amazon. Il Fire TV Stick 4K Select è in offerta con uno sconto del 55% e costa meno di 25 euro . Si tratta dell’ultima versione del Fire TV Stick e permette di vedere in streaming con la miglior risoluzione possibile, tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire dai film e dalle serie TV. Si collega facilmente alla porta HDMI del televisore e accedi velocemente alle tue app di streaming preferite. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che ti permette di gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Puoi anche trasformare lo smart TV in una console grazie alla presenza del Game Pass Ultimate per giocare in streaming ai migliori titoli del momento.

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Per migliorare la sicurezza della tua abitazione non bisogna spendere cifre esagerate, ma basta sfruttare le offerte che ci propone Amazon per il Prime Day . Su Amazon trovi la telecamera di sicurezza Blink Mini 2K+ in promo con uno sconto del 56% e il prezzo scende sotto i 20 euro . Non a caso è la più venduta sulla piattaforma di e-commerce in questo periodo. Immagini con risoluzione 2K, visione notturna a colori e ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. A questo prezzo è un vero best-buy.

Per migliorare la sicurezza della tua abitazione non bisogna spendere cifre esagerate, ma basta sfruttare le che ci . Su Amazon trovi la in con uno e il . Non a caso è la più venduta sulla piattaforma di e-commerce in questo periodo. Immagini con risoluzione 2K, visione notturna a colori e ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. A questo prezzo è un vero best-buy. Kindle Colorsoft (prezzo in picchiata e minimo storico)

Offerte anticipate per il Prime Day anche per il Kindle Colorsoft. Il lettore e-book di Amazon è disponibile con un super sconto del 32% e risparmi più di 100 euro. Nella confezione ricevi anche la custodia protettiva e il caricatore da 9 W. Il Kindle Colorsoft è uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato e si distingue per uno schermo a colori da 7 pollici per un’esperienza d’uso completamente rinnovata. Puoi anche evidenziare il testo. Ideale da portare con sé al mare.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

Ecco una delle della e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo in con un e il Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate. Oral-B iO 3 (57% di sconto e 3 rate a tasso zero)

L’offerta pensata per la tua igiene orale. Da oggi trovi lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 in offerta con un super sconto del 57% e il prezzo scende sotto i 60 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Nella confezione, oltre allo spazzolino, ricevi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert Sensibilità . Gengive più sane dopo una sola settimana di utilizzo e puoi scegliere tra tre intensità di spazzolamento.

L’offerta pensata per la tua igiene orale. Da oggi trovi lo in con un e il . Hai anche la possibilità di il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Nella confezione, oltre allo spazzolino, ricevi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un . Gengive più sane dopo una sola settimana di utilizzo e puoi scegliere tra tre intensità di spazzolamento. Caricabatteria da auto rapido (60% di sconto e costa meno di 10 euro)

Offerta shock che dura pochissimo: il caricatore rapido per l’auto della Belkin è in promo con uno sconto del 60% e costa meno di 10 euro. Lo colleghi dentro qualsiasi vettura ed è compatibile con qualsiasi smartphone. Nel momento del bisogno puoi ricaricare il tuo telefono e avere sempre l’autonomia necessaria per arrivare a fine giornata.

Smartwatch

Amazfit Balance 2 (30% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Nuova offerte per lo smartwatch per il benessere psicofisico di Amazfit . Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 30% e il prezzo scende al minimo storico , con un risparmio netto che sfiora i 100 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizi Amazon. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,5 pollici , più di 170 modalità sportive per monitorare i tuoi progressi giorno dopo giorno, allenamenti per la forza e sensori che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali e anche il benessere psico-fisico. La batteria ha una durata fino a 21 giorni con un utilizzo normale.

Nuova offerte per lo per il . Da oggi è disponibile in promo con uno e il al , con un che . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in utilizzando il servizi Amazon. Dotato di uno , più di 170 modalità sportive per monitorare i tuoi progressi giorno dopo giorno, allenamenti per la forza e sensori che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali e anche il benessere psico-fisico. La ha una fino a con un utilizzo normale. Redmi Watch 6 (40% di sconto e prezzo al minimo)

Altra grande occasione per uno smartwatch che non devi assolutamente farti sfuggire. Su Amazon trovi il Redmi Watch 6 in promo con uno sconto del 40% e risparmi quasi 50 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display AMOLED molto ampio che mostra tutte le informazioni più importanti, più di 150 modalità di allenamento, sensori di ultima generazione per il monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue e una batteria con un’autonomia che arriva fino a 24 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Tra le offerte shock del Prime Day troviamo anche gli smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. In offerta ci sono le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 48% e il 49% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto. A questo prezzo approfitti del minimo storico di sempre e sono tra i migliori smart TV che puoi acquistare oggi in questa fascia di prezzo.

PC portatile

Galaxy Book4 Edge (52% di sconto e risparmi 850 euro)

Una delle migliori offerte del giorno. Il Galaxy Book4 Edge è disponibile su Amazon con uno sconto del 52% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto che supera gli 850 euro. Parliamo di un notebook progettato appositamente per il mondo del lavoro e dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 14 pollici con risoluzione elevatissima, processore Snapdragon X Elite che supporta le funzioni avanzate per l’intelligenza artificiale, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Notebook che integra nativamente Copilot+ con funzioni e strumenti AI che ti semplificano il lavoro quotidiano. La batteria dura per tutto il giorno.

Elettrodomestici

Lefant M5 Max (74% di sconto e risparmi 1400 euro)

Un taglio di prezzo mai visto prima per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M5 Max . Su Amazon è disponibile con uno sconto del 74% che ti regala un risparmio di 1400 euro . Parliamo di un robot avanzato dotato di un rullo da 20 cm e una potenza di aspirazione elevatissima. La sua stazione base multifunzione automatizza tutto: svuota la polvere (garantendo mesi di autonomia), lava il rullo con acqua calda a 75 °C e lo asciuga per eliminare sul nascere batteri e cattivi odori. Grazie alla navigazione laser intelligente, mappa la casa in 3D anche al buio pesto ed evita ogni ostacolo.

per il robot aspirapolvere e lavapavimenti . Su Amazon è disponibile con uno . Parliamo di un robot avanzato dotato di un rullo da 20 cm e una potenza di aspirazione elevatissima. La sua stazione base multifunzione automatizza tutto: svuota la polvere (garantendo mesi di autonomia), lava il rullo con e lo asciuga per eliminare sul nascere batteri e cattivi odori. Grazie alla navigazione laser intelligente, mappa la casa in 3D anche al buio pesto ed evita ogni ostacolo. DREAME Aqua 10 Ultra (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Per chi cerca il massimo in assoluto, lo spettacolare Dreame Aqua10 Ultra distrugge il prezzo di listino con un super sconto immediato di ben 400 euro , con in più la comodità di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Questo robot è dotato di una delle potenza di aspirazione più elevate del settore, capace di eliminare qualsiasi detrito dal pavimento, ed è supportato da un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere ed evitare oltre 240 oggetti diversi. La sua base all-in-one lava i moci, li asciuga e gestisce lo sporco in totale autonomia. Lava alla perfezione e lo puoi anche gestire tramite l’app dello smartphone.

Per chi cerca il massimo in assoluto, lo spettacolare distrugge il prezzo di listino con un , con in più la comodità di dilazionare la spesa in . Questo robot è dotato di una delle potenza di aspirazione più elevate del settore, capace di eliminare qualsiasi detrito dal pavimento, ed è supportato da un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere ed evitare oltre 240 oggetti diversi. La sua base all-in-one lava i moci, li asciuga e gestisce lo sporco in totale autonomia. Lava alla perfezione e lo puoi anche gestire tramite l’app dello smartphone. Dyson V8 Cyclone (doppio sconto e risparmi più di 150 euro)

Ottima occasione su Amazon per il l’aspirapolvere senza fili Dyson V8 Cyclone , oggi disponibile grazie a un doppio sconto combinato (sconto fisso in pagina + mini coupon in pagina) che ti fa risparmiare più di 150 euro . Dotato del motore digitale Dyson V8 ad altissime prestazioni e del sistema di separazione Root Cyclone a 15 cicloni, cattura il 99,99% delle microparticelle senza alcuna perdita di aspirazione. Il vero punto di forza è la spazzola Dyson Motorbar con palette districanti integrate , che rimuove automaticamente peli di animali e capelli dal rullo convogliandoli nel contenitore ed eliminando i grovigli.

Ottima occasione su Amazon per il l’aspirapolvere senza fili , oggi disponibile grazie a un (sconto fisso in pagina + mini coupon in pagina) . Dotato del motore digitale Dyson V8 ad altissime prestazioni e del sistema di separazione Root Cyclone a 15 cicloni, cattura il 99,99% delle microparticelle senza alcuna perdita di aspirazione. Il vero punto di forza è la , che rimuove automaticamente peli di animali e capelli dal rullo convogliandoli nel contenitore ed eliminando i grovigli. Forno a microonde SEVERIN (63% di sconto e prezzo in picchiata)

Il forno a microonde firmato Severin tocca un ribasso incredibile su Amazon con uno sconto del 63% che lo fa costare meno della metà , offrendo anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Nonostante il prezzo stracciato, parliamo di un elettrodomestico capiente, potente e super versatile, perfetto per riscaldare, cuocere e scongelare qualsiasi pietanza in pochissimi secondi e con la massima efficienza energetica. Caratterizzato da un design elegante e da comandi intuitivi, è l’alleato perfetto per semplificare la vita quotidiana in cucina.

Il forno a microonde firmato tocca un ribasso incredibile su Amazon con uno , offrendo anche il pagamento in . Nonostante il prezzo stracciato, parliamo di un elettrodomestico capiente, potente e super versatile, perfetto per riscaldare, cuocere e scongelare qualsiasi pietanza in pochissimi secondi e con la massima efficienza energetica. Caratterizzato da un design elegante e da comandi intuitivi, è l’alleato perfetto per semplificare la vita quotidiana in cucina. Friggitrice ad aria Panasonic (costa la metà)

La friggitrice ad aria Panasonic crolla su Amazon con uno sconto netto del 50% e costa pochissimo. Dotata di un capiente cestello da ben 6 litri, si distingue per la presenza di una pratica finestra in vetro temperato con luce a LED per controllare la cottura a vista senza disperdere calore. Ma il vero segreto è l’innovativa tecnologia a Vapore Delicato, che idrata la superficie degli alimenti durante la cottura a 360°, garantendo piatti succosi dentro e croccanti fuori. Dispone di 11 menu automatici One-Touch, riscaldamento superiore e inferiore e un rivestimento antiaderente facilissimo da pulire.

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