Amazon, sprofonda il prezzo del Galaxy S24: le migliori offerte di oggi

Le offerte su Amazon non riposano mai e anche oggi 22 febbraio troviamo tanti prodotti tech disponibili con sconti elevati. Dagli smartphone agli elettrodomestici, passando per PC e console: c’è veramente di tutto e puoi anche risparmiare centinaia di euro. Tra i telefoni, ad esempio, è disponibile il Galaxy S24 Ultra con un ottimo sconto del 30% e approfitti del minimo storico. Prezzo al minimo anche per l’iPhone 17: lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Occasione top tra gli smartwatch: il Redmi Watch 3 è disponibile a metà prezzo. Da non farsi sfuggire l’offerta per il robot aspirapolvere Lefant M2: grazie al doppio sconto risparmi quasi l’80%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è una breve descrizione tecnica e il link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Non perdere questa opportunità.

Amazon, migliori offerte 22 febbraio

Smartphone

Galaxy S24 Ultra. Continua l’ottima offerta disponibile su Amazon per il Galaxy S24 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è in promo con uno sconto del 30% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico su Amazon. Sul telefono c’è ben poco da dire se non che è uno dei migliori sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon super prestazionale, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 Ah che dura per tutto il giorno.

. Lo smartphone premium di Samsung è in con uno e su quello di listino. Si tratta del su Sul telefono c’è ben poco da dire se non che è uno dei migliori sul mercato. da con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon super prestazionale, quadrupla fotocamera posteriore con e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 Ah che dura per tutto il giorno. iPhone 17. Ecco una delle migliori promo di oggi. Su Amazon è disponibile l’ iPhone 17 con uno sconto di quasi 100 euro e approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Un telefono che non ha bisogno di molte presentazioni: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore Fusion, nuova fotocamera frontale Center Stage e una batteria a lunga durata.

con uno di e approfitti del sul sito di e-commerce. Lo puoi anche . Un telefono che non ha bisogno di molte presentazioni: da con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore Fusion, nuova fotocamera frontale Center Stage e una batteria a lunga durata. Google Pixel 10 Pro. A Samsung e Apple risponde Google con l’offerta disponibile per il Google Pixel 10 Pro . Lo smartphone premium è disponibile con uno sconto di 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 che supporta l’intelligenza artificiale sviluppata da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

per il . Lo smartphone premium è disponibile con uno e hai anche la di il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. da 6,3 pollici, processore Tensor G5 che supporta l’intelligenza artificiale sviluppata da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Galaxy A36. Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo smartphone medio di gamma di Samsung. Da oggi il Galaxy A36 è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Telefono con ottime qualità: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero affare.

Prodotti lowcost

JBL Tune 670 NC. Ottima offerta per le cuffie over-ear JBL Tune 670 NC . Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 44% e il prezzo crolla al minimo storico . Le paghi praticamente la metà e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Qualità dell’audio elevatissima, cancellazione del rumore attivo, bassi profondi e autonomia fino a 70 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone.

per le . Da oggi sono disponibili in promo con uno e il al . Le paghi praticamente la metà e del Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Qualità dell’audio elevatissima, cancellazione del rumore attivo, bassi profondi e autonomia fino a 70 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone. Tapo C210. Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione senza spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi la telecamera di sicurezza Tapo C210 con uno sconto del 50% e la paghi meno di 20 euro . Facile da installare, assicura immagini in altissima definizione e grazie alla visione notturna hai immagini a colori anche quando è buio. I sensori di movimento ti avvisano in tempo reale se notano qualcosa di anomalo. Puoi salvare le riprese sul cloud oppure sullo storage utilizzando una scheda microSD fino a 512 GB.

la della tua ecco la promo che fa per te. Solo per oggi su trovi la di con uno e la . Facile da installare, assicura immagini in altissima definizione e grazie alla visione notturna hai immagini a colori anche quando è buio. I sensori di movimento ti avvisano in tempo reale se notano qualcosa di anomalo. Puoi salvare le riprese sul cloud oppure sullo storage utilizzando una scheda microSD fino a 512 GB. Ripetitore wireless Mecusys. Offerta speciale per il ripetitore wireless Dual-Band Mercusys. L’amplificatore di segnale è disponibile in promo con uno sconto del 43% e costa solo 16 euro. Un’occasione da cogliere al volo per potenziare la rete Wi-Fi di casa spendendo pochissimo: ti permette di eliminare le zone morte e avere una connessione stabile in ogni stanza. Dispositivo Dual-Band capace di raggiungere velocità elevate, facilissimo da configurare grazie al tasto WPS e compatibile con qualsiasi router o access point wireless. La soluzione ideale ed economica per chi ha problemi di copertura senza dover cambiare router.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5. Prezzo in picchiata e sconto del 36% per il Huawei Watch GT 5 . Lo smartwatch top di gamma del colosso cinese è disponibile con un ottimo sconto del 36% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED ampio e con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute con rilevamento in tempo reale del battito cardiaco e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, più di 100 modalità di allenamento tra cui nuove funzioni per la corsa e il ciclismo. La batteria ha una durata fino a 14 giorni.

in e del per il . Lo smartwatch top di gamma del colosso cinese è disponibile con un del e su quello di listino. Puoi anche in . Schermo AMOLED ampio e con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute con rilevamento in tempo reale del battito cardiaco e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, più di 100 modalità di allenamento tra cui nuove funzioni per la corsa e il ciclismo. La batteria ha una durata fino a 14 giorni. Redmi Watch 3. Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Redmi Watch 3. Lo smartwatch economico di Xiaomi è disponibile con una promo lampo su Amazon e lo trovi con uno sconto del 49% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Display AMOLED da 1,75 pollici, monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, più di 120 modalità di allenamento e autonomia fino a 12 giorni. Perfetto per la vita di tutti i giorni ed è anche molto comodo da indossare.

Smart TV

Smart TV Xiaomi F Pro 32 pollici. Non è un caso se questo modello è attualmente il TV più venduto su Amazon: lo Xiaomi TV F Pro da 32 pollici riesce a offrire una qualità d’immagine elevata in un formato compatto, perfetto per la camera da letto o la cucina. Oggi lo trovate con uno sconto del 31%, e raggiunge il minimo storico. Dotato del sistema operativo Fire TV, che dà accesso a tutte le tue app di streaming preferite (Netflix, Prime Video, Disney+). Per rendere l’acquisto ancora più leggero, Amazon offre il pagamento in 5 rate a tasso zero, un’opzione rara per prodotti in questa fascia di prezzo.

Computer

Apple mac mini. Torna in super promo l’Apple mac mini di ultima generazione con processore M4, 16 gigabyte di memoria interna e SSD da 256 gigabyte. Su Amazon è disponibile con uno sconto di ben 130 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Computer compatto e perfetto per chi ha poco spazio sulla scrivania e non a caso è una delle soluzione preferite negli uffici. Non perdere questa opportunità.

Console

PS5 Digital Edition. Offerta lampo e super occasione per la PS5 Digital Edition con SSD da 825 gigabyte. Si tratta della versione senza lettore Blu-Ray ed è disponibile su Amazon con uno sconto IVA che ti fa risparmiare poco più di 100 euro su quello di listino. Non a caso è la console più venduta del momento sul sito di e-commerce. Nella confezione è presente anche il controller DualSense.

Elettrodomestici

LEFANT M2. Offerta lampo imperdibile per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 . Grazie a uno sconto del 71% a cui si aggiunge un ulteriore coupon del 10% da attivare in pagina, il prezzo crolla al minimo storico. Un dispositivo intelligente dotato di sensori anti-ostacolo avanzati e un design ultra-sottile per pulire facilmente sotto letti e divani. È la soluzione definitiva per chi cerca un robot versatile e potente. Lo puoi anche gestire da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Rapporto qualità-prezzo incredibile ed elevatissimo.

per il e . Grazie a uno da attivare in pagina, il prezzo crolla al minimo storico. Un dispositivo intelligente dotato di sensori anti-ostacolo avanzati e un design ultra-sottile per pulire facilmente sotto letti e divani. È la soluzione definitiva per chi cerca un robot versatile e potente. Lo puoi anche gestire da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Rapporto qualità-prezzo incredibile ed elevatissimo. Macchina caffè Polti P10S. Prezzo dimezzato per la macchina del caffè Polti Coffea P10S, disponibile oggi con uno sconto del 50% . Un’occasione imperdibile per gli amanti dell’espresso che possono anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Macchina dal design compatto ed elegante, pressione a 19 bar per un’estrazione perfetta dell’aroma e sistema compatibile con le capsule più diffuse. Qualità professionale direttamente a casa tua a metà prezzo.

per la del disponibile oggi con uno . Un’occasione imperdibile per gli amanti dell’espresso che possono anche dilazionare il pagamento in . Macchina dal design compatto ed elegante, pressione a 19 bar per un’estrazione perfetta dell’aroma e sistema compatibile con le capsule più diffuse. Qualità professionale direttamente a casa tua a metà prezzo. Lavatrice Candy Rapido. Super offerta per la lavatrice Candy Rapidò con cestello da 7 chilogrammi. Grazie allo sconto del 33% risparmi ben 180 euro sul prezzo di listino e hai la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero . Questo modello si distingue per il set di programmi rapidi più completo sul mercato, il rilevatore di peso per ottimizzare i consumi di acqua ed energia e la connettività Wi-Fi per gestirla comodamente da smartphone tramite l’app hOn.

con Grazie allo sul prezzo di listino e hai la possibilità di pagare in . Questo modello si distingue per il set di programmi rapidi più completo sul mercato, il rilevatore di peso per ottimizzare i consumi di acqua ed energia e la connettività Wi-Fi per gestirla comodamente da smartphone tramite l’app hOn. Montalatte Girmi. Prezzo in picchiata per il montalatte elettrico Girmi, oggi in offerta con uno sconto del 40%. L’accessorio perfetto per preparare cappuccini densi e cremosi come al bar in pochi secondi. Dotato di tre modalità di funzionamento (schiuma a caldo, a freddo e riscaldamento), contenitore antiaderente facile da pulire e spegnimento automatico di sicurezza. Un piccolo elettrodomestico che non può mancare sulla tua cucina.

