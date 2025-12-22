Amazon, offerte last minute di Natale: sconti fino al 90%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

leungchopan/123RF.com

Sono gli ultimi momenti per approfittare delle offerte natalizie di Amazon. Il 25 dicembre si avvicina sempre di più e se sei in ritardo con qualche regalo puoi approfittare della spedizione rapida del sito di e-commerce. Ci sono in promo ancora tanti prodotti tech, a partire dagli smartphone, ma devi essere velocissimo nell’approfittarne immediatamente. Ad esempio, trovi l’iPhone 16e al minimo storico e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Oppure smartwatch top come il Huawei Watch GT 6 Pro con uno sconto di ben il 30%. Se vuoi spendere pochissimo, puoi approfittare dello sconto dell’83% per il powerbank da 10.000mAh.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi su Amazon e sono raccolte nella lista qui in basso. Per ogni dispositivo trovi sua il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon sia una breve descrizione tecnica. Non perdere queste opportunità.

Amazon, migliori offerte 22 dicembre

Smartphone

iPhone 16e. Prezzo speciale per lo smartphone “economico” di Apple. Da oggi lo trovi con uno sconto del 25% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Le prestazioni sono ottime: display Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, fotocamera Fusion da 48 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è un’occasione che non puoi farti scappare.

per lo smartphone “economico” di Apple. Da oggi lo trovi con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di a utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Le prestazioni sono ottime: display Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è un’occasione che non puoi farti scappare. Galaxy A56. Super occasione per il Galaxy A56 . Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile con un ottimo sconto del 34% e il prezzo crolla al minimo storico . Risparmi quasi 140 euro e fai un super affare. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici , risoluzione FHD e processore Exynos di ultima generazione che assicura ottime prestazioni. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

. Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile con un e il . e fai un super affare. da , risoluzione FHD e processore Exynos di ultima generazione che assicura ottime prestazioni. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. da che dura per tutto il giorno. Honor 400 Lite. Ottima promo per questo smartphone medio di gamma di Honor. Da oggi lo trovi in offerta con uno sconto del 36% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Le prestazioni sono ottime grazie a uno schermo AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno.

con uno e su quello di listino. Le prestazioni sono ottime grazie a uno ad alta risoluzione e refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel e una che dura per tutto il giorno. moto g56. Sconto eccezionale e prezzo crollato per il moto g56. Lo smartphone lowcost di Motorola è disponibile su Amazon con uno sconto del 46% e approfitti del minimo storico. Costa meno di 150 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Ottima scheda tecnica: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro: è lo smartphone più venduto su Amazon.

Prodotti lowcost

Powerbank da 10000 mAh. Ecco una delle migliori offerte del giorno . Oggi trovi questo powerbank da 10.000 mAh su Amazon con uno sconto dell’83% e costa pochissimo , meno di 15 euro . Un accessorio che non puoi non avere nello zaino e quando sei in giro: permette di avere sempre lo smartphone con la batteria carica. Compatibile con qualsiasi telefono, permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. A questo prezzo è un vero best-buy.

del . Oggi trovi questo su con uno e , . Un accessorio che non puoi non avere nello zaino e quando sei in giro: permette di avere sempre lo smartphone con la batteria carica. Compatibile con qualsiasi telefono, permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. A questo prezzo è un vero best-buy. Smartwatch lowcost. Prezzo minuscolo per lo smartwatch lowcost RUIMEN disponibile su Amazon con uno sconto del 72% e lo paghi meno di 30 euro. Telefono lowcost, ma dotato di ottime caratteristiche: schermo grande, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica grazie a sensori di ultimissima generazione. Hai a disposizione più di 100 modalità sportive tra cui scegliere.

per lo disponibile su Amazon con uno e lo Telefono lowcost, ma dotato di ottime caratteristiche: schermo grande, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica grazie a sensori di ultimissima generazione. Hai a di tra cui scegliere. Termoventilatore ceramico. Prezzo stracciato per questa stufetta elettrica. Da oggi la trovi in promo con uno sconto del 33% e la paghi pochissimo, meno di 20 euro. Compatta, ma dalla grande potenza e con un sistema di protezione anti-surriscaldamento. Consuma poca energia elettrica e puoi scegliere tra due potenze e tra diverse funzioni di ventilazione. Perfetta per la tua abitazione.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

le e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il in promo con uno e lo Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa. Fire TV Stick 4K Select. Altra super occasione disponibile per Natale. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 64% e costa meno di 20 euro . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.

con uno e . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale. Videocamera esterna Blink con proiettore. Ecco una delle novità più interessanti per la sicurezza della tua abitazione. Da poco Blink ha lanciato una telecamera per l’esterno con proiettore dotata di un sistema di illuminazione da 700 lumen che si attiva ogni volta che nota un movimento anomalo. Solo per oggi la trovi con un ottimo sconto del 56% e il prezzo crolla al minimo storico. Assicura immagini in altissima definizione e ti avvisa in tempo reale appena nota qualche movimento anomalo. Tramite l’app dello smartphone puoi controllare le riprese in tempo reale. Facile da installare e da configurare.

Smartwatch

Huawei Watch GT 6 Pro. Tra i migliori orologi disponibili sul mercato, il Huawei Watch GT 6 Pro è disponibile in promo con un sconto del 30% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Uno smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni, ma perfetto anche per chi ama allenarsi e vuole migliorare le proprie prestazioni allenamento dopo allenamento. Ad esempio, è presente una modalità ad hoc per i ciclisti, con una serie di statistiche avanzate da analizzare. Monitoraggio avanzato della salute e una batteria che dura fino a 21 giorni.

è disponibile in promo con un e su quello di listino. Uno smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni, ma perfetto anche per chi ama allenarsi e vuole migliorare le proprie prestazioni allenamento dopo allenamento. Ad esempio, è presente una modalità ad hoc per i ciclisti, con una serie di statistiche avanzate da analizzare. Monitoraggio avanzato della salute e una batteria che dura fino a 21 giorni. Honor CHOICE Watch 2i. Se vuoi spendere pochissimo per lo smartwatch, ecco l’offerta che non devi farti scappare. Da oggi lo trovi l’Honor CHOICE Watch 2i in promo con uno sconto del 44% e lo paghi meno di 40 euro. Smartwatch perfetto per la vita di tutti i giorni e dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo AMOLED da 1,85 pollici, monitoraggio della salute giornaliero con rilevamento in tempo reale di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e dello stress. Non mancano le modalità di allenamento come corsa e ciclismo.

Smart TV

LG QNED80 da 43 pollici. Ottima occasione per lo smart TV LG QNED80 da 43 pollici . Oggi è una delle migliori occasioni che puoi trovare su Amazon per un televisore. Grazie allo sconto del 39% e risparmi ben 250 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Assicura un’ottima qualità delle immagini, è dotato del processore α7 Gen8 che rende i colori più realistici grazie all’intelligenza artificiale. Sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

da . Oggi è una delle che puoi trovare su per un televisore. Grazie allo del e e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche . Assicura un’ottima qualità delle immagini, è dotato del processore α7 Gen8 che rende i colori più realistici grazie all’intelligenza artificiale. Sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Smart TV Samsung QLED da 50 pollici. Se sei alla ricerca di un televisore leggermente più grande, ma sempre con un ottimo rapporto qualità-prezzo, su Amazon trovi questo modello Samsung da 50 pollici con uno sconto del 35% e risparmi più di 200 euro. Schermo con tecnologia Quantum Dot e processore Q4 per prestazioni fulminee e una qualità elevatissima delle immagini. Il sistema operativo Tizen è una garanzia: supporta tutte le principali paittaforme di streaming.

Tablet

Tablet lowcost. Sei alla ricerca di un tablet economico da regalare per Natale? Ecco la promo che fa per te. Solo per oggi trovi questo modello in promo con uno sconto del 67% e il prezzo crolla al minimo storico. Lo paghi meno di 100 euro e fai un super affare. Schermo da 10 pollici, buone prestazioni grazie agli 8 gigabyte di RAM che possono arrivare fino a 30 gigabyte grazie alla RAM virtuale. Memoria interna da 128 gigabyte, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD. La batteria ti accompagna per tutto il giorno. Perfetto per le serie TV e i film.

Elettrodomestici

Lefant M2 Plus. Occasione lampo per questo robot aspirapolvere Lefant . Da oggi lo trovi con uno sconto del 64% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Aspirapolvere con funzione lavapavimenti con una grande potenza di aspirazione e dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Mappa alla perfezione tutte le stanze dell’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

per questo . Da oggi lo trovi con uno del che fa il al e su quello di listino. Aspirapolvere con funzione lavapavimenti con una grande potenza di aspirazione e dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Mappa alla perfezione tutte le stanze dell’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. DREAME H12S. Super sconto del 40% per l’ aspirapolvere per solidi e liquidi di DREAME . Modello economico che oggi diventa un vero best-buy e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis rpresente nella pagina prodotto. Rimuove vari tipi di sporco umido e secco, come chicchi di caffè e cereali, grazie a una grande potenza di aspirazione e a un’efficace azione di sfregamento lasciando meno aloni per proteggere i pavimenti. Puoi scegliere tra tre diverse modalità di pulizia.

del per l’ . Modello economico che oggi diventa un vero best-buy e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis rpresente nella pagina prodotto. Rimuove vari tipi di sporco umido e secco, come chicchi di caffè e cereali, grazie a una grande potenza di aspirazione e a un’efficace azione di sfregamento lasciando meno aloni per proteggere i pavimenti. Puoi scegliere tra tre diverse modalità di pulizia. Friggitrice ad aria Ardes. Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Ardes FRIGGISANA con cestello da 5 litri. Solo per oggi la trovi con uno sconto del 48% e la paghi meno di 45 euro . Un elettrodomestico per la cucina versatile e che ti permette di cucinare tutto quello che vuoi in pochissimo tempo e consumando pochissimo olio. Tramite il display digitale touch puoi scegliere le modalità di cottura e impostare il timer.

per la con cestello da 5 litri. Solo per oggi la trovi con uno del e la . Un elettrodomestico per la cucina versatile e che ti permette di cucinare tutto quello che vuoi in pochissimo tempo e consumando pochissimo olio. Tramite il display digitale touch puoi scegliere le modalità di cottura e impostare il timer. Bialetti Gioia. Occasione speciale per la macchina per il caffè Bialetti Gioia. Da oggi trovi il bundle che comprende la macchinetta e 32 capsule per il caffè in promo con uno sconto del 31% e la paghi meno di 55 euro. Pensata per chi vuole gustare anche a casa il vero espresso italiano. Piccola, elegante e super compatta, perfetta per ogni cucina. Facilissima da utilizzare, puoi scegliere tra un caffè lungo o corto. Perfetta anche per i piccoli uffici.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui