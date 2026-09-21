Google Pixel 10 Pro, smart TV Samsung e asciugatrice Candy: le migliori offerte di oggi

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Come inaugurare al meglio questa nuova settimana di settembre? Con le tante offerte che Amazon ci riserva sui prodotti tech e che ci permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti tech più amati e desiderati. Un esempio è il Google Pixel 10 Pro, telefono di fascia alta disponibile con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben 400 euro su quello di listino. Non è l’unica grande offerta per uno smartphone: c’è anche il nuovo Redmi Note 17 Pro Max con una promo lancio imperdibile. Occasione anche per lo smart TV Samsung Crystal da 55 pollici: con il 38% di sconto diventa un vero affare.

Ottime offerte anche tra gli elettrodomestici. Il Lefant M210 Omni è disponibile con un super sconto del 65% e risparmi più di 500 euro. Offerta top anche per l’asciugatrice Candy Rapidò con cestello da 9 chilogrammi: con lo sconto del 45% la paghi quasi la metà. Non perdere tempo e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 21 settembre

Smartphone

Google Pixel 10 Pro (doppio sconto e affare lampo)

Trovare uno smartphone premium in promo con un doppio sconto non è una cosa da tutti i giorni. Per questo motivo quando capita bisogna approfittarne immediatamente. Come accade oggi con il Google Pixel 10 Pro , telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un doppio sconto imperdibile. Oltre a quello fisso del 32% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro e il risparmio totale è di 400 euro. Dotato di uno schermo Super Actua da 6,3 pollici , processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI avanzate, tripla fotocamera posteriore per risultati professionali e un’autonomia di oltre 24 ore.

Trovare uno smartphone premium in promo con un non è una cosa da tutti i giorni. Per questo motivo quando capita bisogna approfittarne immediatamente. Come accade oggi con il , telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un doppio sconto imperdibile. Oltre a quello , puoi aggiungere un che fa e il risparmio totale è di 400 euro. Dotato di uno , processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI avanzate, tripla fotocamera posteriore per risultati professionali e un’autonomia di oltre 24 ore. iPhone 16 (32% di sconto e offerta shock)

Lo smartphone da comprare oggi. L’ iPhone 16 è disponibile su Amazon con uno sconto del 32% che fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Per un telefono Apple si tratta di un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire. Le caratteristiche restano super interessanti: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore Fusion con sensore principale da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Lo smartphone da comprare oggi. L’ è disponibile su Amazon con uno che fa su quello di listino. Per un telefono Apple si tratta di un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire. Le caratteristiche restano super interessanti: ad alta risoluzione, processore A18 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore Fusion con sensore principale da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Redmi Note 17 Pro Max (100 euro di sconto e 12 rate a tasso zero)

Altra novità lanciata da Xiaomi. Il Redmi Note 17 Pro Max si posiziona nella fascia alta del mercato e si caratterizza per una maxi batteria da 9210 mAh che può durare fino a quattro giorni, anche con un utilizzo intensivo. Per il lancio lo trovi in promo su Amazon con uno sconto di 100 euro e acquistandolo oggi ottieni anche uno credito Amazon del valore di 50 euro da utilizzare per gli acquisti futuri. Puoi dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen5, fotocamera principale da 50 megapixel e hai a disposizione tanti strumenti AI molto utili.

Altra novità lanciata da Xiaomi. Il si posiziona nella fascia alta del mercato e si caratterizza per una che può durare fino a quattro giorni, anche con un utilizzo intensivo. Per il lancio lo trovi in su con uno e acquistandolo oggi ottieni anche uno da utilizzare per gli acquisti futuri. Puoi dilazionare il . Schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen5, fotocamera principale da 50 megapixel e hai a disposizione tanti strumenti AI molto utili. Redmi Note 17 (offerta lancio e prezzo stracciato)

Il telefono da comprare oggi se vuoi un modello appena uscito a un prezzo tutto sommato ragionevole. Su Amazon trovi il Redmi Note 17 in promo lancio con uno sconto di 50 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La promo non finisce qui: se sei iscritto a Prime Student ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 10% . Il telefono ha una scheda tecnica molto interessante: maxi display da 6,99 pollici, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una maxi batteria da 7700 mAh che può durare tranquillamente fino a quattro giorni.

Il telefono da comprare oggi se vuoi un modello appena uscito a un prezzo tutto sommato ragionevole. Su Amazon trovi il in lancio con uno e lo puoi anche La promo non finisce qui: se sei a ottieni anche uno . Il telefono ha una scheda tecnica molto interessante: maxi display da 6,99 pollici, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una maxi batteria da 7700 mAh che può durare tranquillamente fino a quattro giorni. moto g06 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Se non vuoi spendere cifre esagerate, il moto g06 è il telefono che fa al caso tuo. Lo sconto del 24% fa scendere il prezzo sotto i 130 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione per vedere anche film e serie TV, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth JBES (85% di sconto e prezzo in picchiata)

Una delle offerte speciali del giorno. Da oggi è disponibile questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Auricolari wireless che si collegano con qualsiasi smartphone e che assicurano anche un’ottima qualità del suono. Dotati della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 60 ore.

Una delle offerte speciali del giorno. Da oggi è disponibile questo paio di cuffie Bluetooth con uno e il Auricolari wireless che si collegano con qualsiasi smartphone e che assicurano anche un’ottima qualità del suono. Dotati della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 60 ore. Booster avviamento auto (doppio sconto e prezzo speciale)

Un accessorio salva vita che non deve mai mancare nella tua auto. Da oggi su Amazon trovi questo booster per l’avviamento della batteria dell’auto in promo con uno sconto fisso del 34% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 26% e lo paghi praticamente la metà. Compatibile con la maggior parte delle auto in commercio, è dotato anche di una torica LED che semplifica il lavoro.

Un accessorio salva vita che non deve mai mancare nella tua auto. Da oggi su Amazon trovi questo per in con uno a cui aggiungere un coupon che fa scendere il e lo paghi praticamente la metà. Compatibile con la maggior parte delle auto in commercio, è dotato anche di una torica LED che semplifica il lavoro. Ripetitore Wi-Fi NETGEAR (50% di sconto e costa meno di 20 euro)

Hai problemi di connessione in casa? Ecco il dispositivo che te li risolve. Da oggi su Amazon trovi il ripetitore Wi-Fi della NETGEAR in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 20 euro. Copertura fino a 90 metri quadrati, estende il range della copertura per tutta l’abitazione. Compatibile con la maggior parte dei modem degli operatori telefonici.

Smartwatch

Garmin vivoactive 6 (smartwatch per la salute con un super sconto)

Super promo per il Garmin vivoactive 6, smartwatch del brand statunitense pensato per chi ha una vita attiva e vuole sempre tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Da oggi è disponibile con uno sconto del 27% e il prezzo scende di 80 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display AMOLED da 1,2 pollici con luminosità elevata, più di 80 app per lo sport tra cui dinamiche sviluppate appositamente per gli amanti della corsa. L’autonomia può arrivare fino a un massimo di 11 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Crystal da 55 pollici (38% di sconto e prezzo crollato)

Occasione unica per lo smart TV Samsung Crystsal da 55 pollici. Con lo sconto del 38% disponibile su Amazon approfitti di una super occasione e risparmi 230 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore dotato di uno schermo da 55 pollici, processore Crystal 4K per immagini in altissima definizione e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali app di video streaming.

PC portatile

Dell 16 (33% di sconto e prezzo in picchiata)

Ecco la promo che non devi farti scappare se sei alla ricerca di un nuovo PC portatile. Da oggi trovi il Dell 16 con processore AMD Ryzen 7 250 con 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte in promo con uno super sconto del 33% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Portatile super performante e con un’ottima scheda tecnica, adatto sia al lavoro sia allo studio. A bordo è già presente Windows 11 Home.

Elettrodomestici

Lefant M210 Omni (il più venduto e 65% di sconto)

Il Lefant M210 Omni è il robot aspirapolvere più venduto su Amazon in questo momento grazie allo sconto del 65% che fa risparmiare più di 500 euro. Il corpo ultra sottile lo rende ideale per infilarsi sotto mobili bassi e negli spazi più stretti, mentre la potenza di aspirazione da 18.000 Pa e il rullo lavapavimenti autopulente garantiscono una pulizia completa senza troppi interventi manuali. La stazione gestisce in autonomia acqua pulita, acqua sporca e lavaggio del rullo. Compatibile con Alexa e Google Assistant, è la soluzione ideale per appartamenti piccoli o medi che cercano automazione senza spendere una fortuna.

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Prezzo in picchiata su Amazon per questo aspirapolvere Avalsor senza fili disponibile con il 60% di sconto. Il motore brushless ad alte prestazioni genera fino a 50 kPa di potenza aspirante, capace di affrontare senza sforzo polvere, briciole e peli di animali su qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi. La batteria garantisce fino a 65 minuti di autonomia in modalità base, mentre il design autoportante permette all’aspirapolvere di restare in piedi da solo durante le pause, senza dover cercare un appoggio. La spazzola antigroviglio riduce al minimo l’accumulo di capelli e peli, per una manutenzione più semplice nel tempo.

Prezzo in picchiata su Amazon per questo aspirapolvere Avalsor senza fili disponibile con il Il motore brushless ad alte prestazioni genera fino a di potenza aspirante, capace di affrontare senza sforzo polvere, briciole e peli di animali su qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi. La batteria garantisce fino a 65 minuti di autonomia in modalità base, mentre il design permette all’aspirapolvere di restare in piedi da solo durante le pause, senza dover cercare un appoggio. La spazzola riduce al minimo l’accumulo di capelli e peli, per una manutenzione più semplice nel tempo. Asciugatrice Candy Rapidò (45% di sconto e costa quasi la metà)

L’asciugatrice Candy Rapidò con cestello da 9 kg scende del 45% su Amazon, con un risparmio di quasi 300 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ideale per famiglie numerose, integra un sistema a pompa di calore che riduce i consumi energetici rispetto alle asciugatrici tradizionali, oltre a 7 cicli rapidi in meno di 90 minuti e la funzione Kilo Detector che regola automaticamente il ciclo in base al peso del carico. La connessione Wi-Fi permette di controllare l’elettrodomestico direttamente da app.

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La macchina da caffè a capsule Bialetti Gioia Plus scende del 30% su Amazon, e con l’acquisto ricevi in omaggio 48 capsule originali Bialetti , da scegliere tra le diverse miscele disponibili. Il design compatto ed elegante, disponibile in più colorazioni, nasconde il nuovo sistema di estrazione Bialetti 2.0 , pensato per garantire un espresso cremoso e vellutato come quello del bar. La pressione della pompa arriva a 20 bar , con caldaia Thermoblock per un caffè sempre alla temperatura ideale, mentre il regolatore permette di personalizzare sia la temperatura che la lunghezza dell’erogazione su 3 livelli preimpostati. Le spie luminose segnalano automaticamente quando manca l’acqua, quando il cassetto raccogli-capsule è pieno o quando è necessaria la decalcificazione.

La macchina da caffè a su e con l’acquisto ricevi in omaggio , da scegliere tra le diverse miscele disponibili. Il design compatto ed elegante, disponibile in più colorazioni, nasconde il nuovo , pensato per garantire un espresso cremoso e vellutato come quello del bar. La , con caldaia per un caffè sempre alla temperatura ideale, mentre il regolatore permette di personalizzare sia la temperatura che la lunghezza dell’erogazione su 3 livelli preimpostati. Le spie luminose segnalano automaticamente quando manca l’acqua, quando il cassetto raccogli-capsule è pieno o quando è necessaria la decalcificazione. Friggitrice ad aria Ariete (36% di sconto e costa poco)

Prezzo speciale per la friggitrice ad aria Ariete grazie allo sconto del 36% che trovi su Amazon, costando davvero poco per un modello dalla capienza generosa. Il cestello XXL da 7 litri permette di friggere fino a 2,5 kg di patatine in un solo ciclo di cottura, mentre la potenza di 1800W garantisce un riscaldamento rapido e una distribuzione uniforme del calore. Bastano poche gocce d’olio per ottenere fritture croccanti e gustose grazie alla tecnologia ad aria calda a 360°, con 7 modalità di cottura preimpostate che si adattano a ogni tipo di alimento, da patatine e crocchette a pesce e carne impanata. Il cestello è removibile e lavabile in lavastoviglie, per una pulizia rapida e senza sforzo.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

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