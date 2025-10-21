Amazon, Galaxy S25 Ultra crolla di prezzo e sconti all'80%: le migliori offerte di oggi

MIsterGadget.Tech

Oggi è il giorno giusto per acquistare uno smartphone premium. Infatti, tra le tante promo disponibili su Amazon troviamo occasioni lampo da non farsi assolutamente sfuggire per alcuni dei telefoni più performanti tra quelli disponibili sul mercato. Non stiamo esagerando: oltre al Galaxy S25 Ultra disponibile con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo, troviamo per la prima volta in promo anche l’iPhone Air, il nuovo telefono super sottile di Apple. Le offerte non finiscono qui: puoi fare grandi affari per notebook, smart TV ed elettrodomestici.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi una breve descrizione tecnica e il link per accedere velocemente alla pagina su Amazon. Oggi torna anche la Champions League e puoi sfruttare le offerte di NowTV e di Amazon Prime Video per vedere i match della tua squadra del cuore. Non perdere tempo e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 21 ottobre

Smartphone

iPhone Air. Primo calo di prezzo e prima offerta per l’ iPhone Air . La prima versione dello smartphone super sottile di Apple è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare qualche decina di euro e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Schermo da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion per un refresh rate fino a 120 Hz, prestazioni top grazie al processore A19 Pro e fotocamera principale Fusion da 48 megapixel che assicura scatti professionale. Fotocamera anteriore Center Stage di nuova generazione. Non farti sfuggire questa occasione, potrebbe terminare da un momento all’altro.

e per l’ . La prima versione dello smartphone super sottile di Apple è disponibile con uno che ti fa risparmiare qualche decina di euro e puoi . con per un refresh rate fino a 120 Hz, prestazioni top grazie al e che assicura scatti professionale. Fotocamera anteriore Center Stage di nuova generazione. Non farti sfuggire questa occasione, potrebbe terminare da un momento all’altro. Galaxy S25 Ultra. Offerta speciale per il Galaxy S25 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto del 36% e r isparmi più di 500 euro su quello di listino. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori dispositivi disponibili sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici QHD con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Batteria da 5000 mAh che dura tutto il giorno. A supporto hai anche gli strumenti di Galaxy AI che ti supportano nella vita di tutti i giorni.

per il . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno e r su quello di listino. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori dispositivi disponibili sul mercato. con refresh rate fino a 120 Hz, , 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. che dura tutto il giorno. A supporto hai anche gli strumenti di Galaxy AI che ti supportano nella vita di tutti i giorni. moto g56. Prezzo in picchiata per lo smartphone economico di Motorola . Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 44% e r isparmi più di 100 euro su quello di listino. La scheda tecnica del moto g56 si basa su un display da 6,72 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, un ottimo processore MediaTek, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. La fotocamera principale è da ben 50 megapixel e la batteria da 5200 mAh è la classica ciliegina sulla torta.

per lo . Solo per oggi è disponibile con uno e r su quello di listino. La scheda tecnica del moto g56 si basa su un display da 6,72 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, un ottimo processore MediaTek, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. La fotocamera principale è da ben 50 megapixel e la è la classica ciliegina sulla torta. Oscal 2025. Torna in promo uno dei telefoni più venduti nelle ultime settimane. Il telefono economico di OSCAL versione 2025 è disponibile in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 50%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 95 euro. Il prezzo finale è inferiore agli 80 euro e fai un super affare. Schermo da 6,52 pollici, buone prestazioni, fotocamera da 13 megapixel e una batteria da 5000 mAh. Ideale per chi utilizza il telefono semplicemente per chiamare, restare aggiornato e mandare messaggi.

Accessori lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre allo sconto fisso del 38% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 30% . Il prezzo finale è inferiore ai 6 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone duo o più unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 20%.

con cavo incluso nella confezione, con un . Oltre allo , puoi aggiungere un che fa . Il Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone duo o più unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 20%. Powerbank INIU 25000 mAh. Doppio sconto e prezzo crollato per il powerbank INIU da 25.0000mAh . Da oggi lo trovi con uno sconto fisso dell’81% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 49% e lo paghi meno della metà . Si tratta di un powerbank unico nel suo genere: oltre alle dimensioni big, assicura anche una ricarica super rapida fino a 140 W, perfetta anche per il computer portatile. Puoi ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

. Da oggi lo trovi con uno a cui che fa il di un e lo . Si tratta di un powerbank unico nel suo genere: oltre alle dimensioni big, assicura anche una ricarica super rapida fino a 140 W, perfetta anche per il computer portatile. Puoi ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Chiavetta USB Philips SNOW. Occasione lampo da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile questa chiavetta USB della Philips da 64 gigabyte in promo con uno sconto del 53% e la paghi pochissimo. Un accessorio tech sempre molto utile da avere con sé all’interno dello zaino. Permette di trasferire velocemente file da un PC all’altro.

Smartwatch

Huawei Watch Fit 3. Cala il prezzo del Huawei Watch Fit 3 e approfitti del minimo storico. Da oggi trovi lo sportwatch del colosso cinese in promo con uno sconto del 44% e lo paghi praticamente la metà , risparmiando decine di euro. Si tratta di un orologio perfetto per la vita di tutti i giorni e per chi pratica sport. Schermo AMOLED da 1,82 pollici , monitoraggio h24 della salute e tantissime modalità sportive che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

e approfitti del minimo storico. Da oggi trovi lo del colosso cinese in promo con uno e lo , risparmiando decine di euro. Si tratta di un orologio perfetto per la vita di tutti i giorni e per chi pratica sport. , monitoraggio h24 della salute e tantissime modalità sportive che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Lo puoi anche pagare in Smartwatch lowcost. Se vuoi spendere pochissimo per il nuovo orologio smart, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo smartwatch lowcost in promo con uno sconto dell’88% e il prezzo crolla a meno di 20 euro. Ha tutto quello che richiedi a un orologio di questo tipo: schermo ampio da 1,95 pollici, monitoraggio della salute, del sonno, cardiofrequenzimetro e più di 110 modalità di allenamento. Un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire.

Smart TV

Xiaomi TV F Pro. Offerta lampo per lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 65 pollici. Grazie allo sconto del 29% risparmi poco più di 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Smart TV con ottime caratteristiche e che assicura immagini con una qualità elevatissima. Dotato del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e che permette di installare tutte le piattaforme di streaming.

PC portatile

Notebook lowcost. Occasione speciale per questo PC portatile super economico. Da oggi, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto speciale dell’80% che fa crollare il prezzo e risparmi ben 800 euro su quello di listino. Notebook ideale per il lavoro e lo studio: schermo da 14 pollici, buon processore, 6 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte con la possibilità di espanderlo fino a 1 terabyte. Se non vuoi spendere cifre elevate è il modello da acquistare oggi.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Russell Hobbs. Offerta lampo per questa pratica friggitrice ad aria Russell Hobbs con cestello da 5,5 litri che trovi su Amazon con uno s conto del 40% al prezzo più basso di sempre . La paghi veramente poco e fai un super affare. Compatta, permette di cucinare di tutto grazie alle 9 funzioni integrate e che puoi scegliere comodamente dalla console touch presente nella parte frontale. Facile anche da lavare: le parti amovibili possono essere messe nella lavastoviglie.

per questa pratica con che trovi su con uno s al . La paghi veramente poco e fai un super affare. Compatta, permette di cucinare di tutto grazie alle e che puoi scegliere comodamente dalla console touch presente nella parte frontale. Facile anche da lavare: le parti amovibili possono essere messe nella lavastoviglie. Robot aspirapolvere OKP K5 Pro. Doppio sconto e prezzo crollato per il robot aspirapolvere OKP K5 Pro . Da oggi lo trovi in offerta con un doppio sconto incredibile : oltre a quello fisso del 60% puoi aggiungere un coupon che fa risparmiare un altro 25% e lo paghi molto meno di 100 euro. Economico, ma con un’ottima potenza, ideale per chi ha animali domestici. I sensori di ultima generazione mappano alla perfezione la tua abitazione e lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone. Adatto anche per i pavimenti duri.

e . Da oggi lo trovi in con un : oltre a quello puoi un che fa e lo Economico, ma con un’ottima potenza, ideale per chi ha animali domestici. I sensori di ultima generazione mappano alla perfezione la tua abitazione e lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone. Adatto anche per i pavimenti duri. Telecamera Tapo C411. Un kit che non può mancare nella tua abitazione per migliorare la sicurezza. Da oggi su Amazon trovi la telecamera Tapo C411 dotata anche di pannello solare in promo con uno sconto del 44% che te la fa pagare praticamente la metà. Non ha bisogno di supporti extra per l’energia grazie al kit solare e assicura immagini in altissima definizione. Dotata anche di sensori di rilevamento del movimento che ti avvisano in tempo reale se notano qualcosa di anomalo. Visione notturna a colori e la puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone.

Come vedere il terzo turno di Champions League 2025-2026

Oggi e domani tornano in campo le squadre italiane per il terzo turno di Champions League. C’è grande attesa per Inter, Napoli, Atalanta e Juventus. I neroazzurri e i campioni d’Italia del Napoli scendono in campo questa sera, mentre Atalanta e Juventus saranno impegnate domani. I match delle italiane sono un’esclusiva NowTV e Amazon Prime Video e puoi approfittare delle ottime promo disponibili oggi per abbonarti.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE REAL MADRID -JUVE IN STREAMING GRATIS

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui