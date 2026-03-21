Amazon, prezzo in picchiata per l'iPhone 16: 85% di sconto

Offerte speciali su Amazon. Da oggi trovi l'iPhone 16 e tantissimi altri prodotti tech al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Approfittane ora.

Michael Derrer Fuchs

Inizia il weekend e su Amazon tornano tante offerte interessanti che non devi assolutamente farti scappare. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi 21 marzo e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Trovi, ad esempio, l’iPhone 16 al minimo storico e con uno sconto di quasi 200 euro su quello di listino (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Tra gli smartphone non devi farti scappare la promo disponibile per il Motorola edge 60 neo: con lo sconto di oggi approfitti del minimo storico. Prezzo al minimo anche per il Galaxy Watch Ultra, orologio indistruttibile disponibile con uno sconto del 41%. Tra gli elettrodomestici troviamo il robot aspirapolvere Lefant M3 con uno sconto del 71% e risparmi quasi 800 euro. Non perdere tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 21 marzo

Smartphone

iPhone 16 al minimo storico (200 euro di sconto)

Offerta speciale per lo smartphone top di Apple. Da oggi troviamo l’iPhone 16 in promo con uno sconto di quasi 200 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Parliamo di un telefono top che assicura ottime prestazioni nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno. Schermo Super Retina da 6,1 pollici ad altissima risoluzione, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion e una batteria che copre tutto il giorno. Un affare che non devi fari scappare.

Offerta speciale per lo di Da oggi troviamo l’iPhone 16 in promo con uno sconto di quasi e puoi anche il in . Parliamo di un telefono top che assicura ottime prestazioni nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno. da ad processore A18 che supporta Apple Intelligence, con sensore principale Fusion e una batteria che copre tutto il giorno. Un affare che non devi fari scappare. realme 16 Pro+ (offerta lancio con bundle)

Appena lanciato su Amazon e già disponibile in promo con un bundle da non farsi scappare. Parliamo del realme 16 Pro+ , telefono con una scheda tecnica che lo posiziona tra i medio e i top di gamma. Schermo AMOLED con refresh rate fino a 144 Hz che lo rende anche molto fluido con le app che utilizzi maggiormente, processore Snapdragon 7 Gen 4 per prestazioni top con qualsiasi applicazione, fotocamera principale da ben 200 megapixel e una batteria da 7000 mAh che può durare fino a due giorni. Acquistandolo oggi, oltre a sfruttare lo sconto lampo presente in pagina, ricevi in regalo le cuffie realme Buds Clip .

Appena lanciato su Amazon e già disponibile in con un da non farsi scappare. Parliamo del , telefono con una scheda tecnica che lo posiziona tra i medio e i top di gamma. con che lo rende anche molto fluido con le app che utilizzi maggiormente, per prestazioni top con qualsiasi applicazione, fotocamera principale da ben 200 megapixel e una batteria da 7000 mAh che può durare fino a due giorni. Acquistandolo oggi, oltre a sfruttare lo presente in pagina, in le . OnePlus Nord 5 (29% di sconto e minimo storico)

Un top di gamma al prezzo di un medio di gamma. Grazie alla promo disponibile oggi trovi il OnePlus Nord 5 con un ottimo sconto del 29% e risparmi ben 130 euro su quello consigliato. Smartphone con una scheda tecnica molto interessante: schermo da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 8s Gen 4 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Un top di gamma al prezzo di un medio di gamma. Grazie alla promo disponibile oggi trovi il con un del e su quello consigliato. Smartphone con una scheda tecnica molto interessante: con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 144 Hz, , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che dura per tutto il giorno. Motorola edge 60 neo (38% di sconto e risparmi 150 euro)

Affare lampo per tutti . Da oggi su Amazon è disponibile il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 38% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Un’occasione unica che non devi farti scappare per un telefono dotato di caratteristiche uniche per questa fascia di prezzo. Schermo da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7400 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x, selfie camera da 32 megapixel e una batteria a ricarica rapida da 5000 mAh.

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Lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo. Torna in offerta su Amazon il POCO C85, telefono economico di Xiaomi dotato di una scheda tecnica molto interessante. Schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Non manca una mega batteria da 6000 mAh che può durare anche fino a due giorni. Grazie allo sconto lampo del 24% risparmi decine di euro e lo paghi veramente poco.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (sconto dell’8% e costano 11 euro)

Ecco una delle migliori promo disponibili oggi su Amazon. Trovi questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’85% e le paghi solamente poco più di 11 euro . Assicurano una qualità del suono elevata e un’autonomia fino a 60 ore. Comode da indossare, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Ecco una delle migliori promo disponibili oggi su Amazon. Trovi questo con uno e le . Assicurano una qualità del suono elevata e un’autonomia fino a 60 ore. Comode da indossare, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Smartwatch (70% di sconto e prezzo mini)

Prezzo stracciato per questo smartwatch economico grazie allo sconto lampo del 70% disponibile da oggi su Amazon. Lo paghi meno di 30 euro e fai un super affare. Smartwatch dotato di funzioni avanzate, dal monitoraggio della salute fino al contapassi. Tiene sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 100 modalità sportive . A questo prezzo è un vero best-buy.

Prezzo stracciato per questo grazie allo disponibile da oggi su Amazon. Lo e fai un super affare. Smartwatch dotato di funzioni avanzate, dal monitoraggio della salute fino al contapassi. Tiene sotto controllo i principali parametri vitali e . A questo prezzo è un vero best-buy. Tapo C100 (sconto del 41% e costa pochissimo)

Per migliorare la sicurezza della tua abitazione non è necessario spendere cifre esagerate. Lo dimostra l’offerta disponibile oggi per la telecamera per l’interno Tapo C100 che trovi su Amazon con uno sconto del 41% e la paghi meno di 17 euro. Telecamera wireless compatta e che puoi posizionare in ogni punto della tua abitazione. Assicura immagini in alta definizione, è dotato della visione notturna, audio bidirezionale e ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. La puoi controllare anche da remoto tramite l’app dello smartphone.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (sconto del 41% e risparmi quasi 300 euro)

Offerta speciale per il Galaxy Watch Ultra , smartwatch super resistente di Samsung disponibile in promo con un super sconto del 41% che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Orologio che puoi utilizzare anche nelle condizioni più complicate e che si rivela essere il compagno perfetto per le avventure all’aperto. Resistete alle cadute, agli urti e agli sbalzi climatici. Assicura un monitoraggio super preciso dei principali parametri vitali e supporta più di 90 modalità di allenamento.

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Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 55% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.

Smart TV

Smart TV Samsung da 43 pollici (45% di sconto e costa pochissimo).

Offerta a tempo che non puoi lasciarti scappare. Solo per pochissimo trovi su Amazon questo televisore Samsung da 43 pollici in promo con uno sconto del 45% e risparmi più di 200 euro rispetto a quello originale. Il prezzo diventa alla portata di molti e fai un ottimo affare. Schermo da 43 pollici con risoluzione 4K, qualità delle immagini elevata e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Computer

Computer portatile FUNYET (61% di sconto e risparmi 900 euro)

Il PC portatile che devi acquistare oggi. Su Amazon è disponibile un’ottima promo per il PC portatile FUNYET con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. Un notebook utile non solo per un utilizzo casalingo, ma anche per il mondo del lavoro e della produttività. Non a caso a bordo trovi Windows 11 nella versione Pro. La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Su Amazon è disponibile con un’offerta lampo che fa scendere il prezzo del 61% e risparmi quasi 900 euro.

Elettrodomestici

Lefant M3 (71% di sconto e risparmi 800 euro)

Il prezzo del robot aspirapolvere Lefant M3 crolla verticalmente con uno sconto del 71%, permettendoti di risparmiare quasi 800 euro . Nonostante il prezzo mini, è dotato di una potenza di aspirazione elevata racchiusa in un corpo ultra-sottile, perfetto per pulire sotto i mobili dove altri robot si bloccano. Grazie alla tecnologia FreeMove 3.0, rileva gli ostacoli a 360° con estrema precisione, rendendolo un alleato instancabile per la pulizia quotidiana.

Il prezzo del crolla verticalmente con uno . Nonostante il prezzo mini, è dotato di una potenza di aspirazione elevata racchiusa in un corpo ultra-sottile, perfetto per pulire sotto i mobili dove altri robot si bloccano. Grazie alla tecnologia FreeMove 3.0, rileva gli ostacoli a 360° con estrema precisione, rendendolo un alleato instancabile per la pulizia quotidiana. ECOVACS X11 OMNICYCLONE (38% di sconto e risparmi 500 euro)

Per chi cerca l’eccellenza tecnologica senza compromessi, il robot aspirapolvere ECOVCAS X11 OMNICYCLONE è in sconto del 38% con un risparmio netto di 500 euro e pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo modello ridefinisce il concetto di “mani libere”: la stazione tutto-in-uno non solo svuota la polvere, ma lava i moci con acqua calda e li asciuga per eliminare batteri e cattivi odori. Dispone di un sistema di navigazione derivato dall’industria dell’auto a guida autonoma, capace di mappare la casa in 3D ed evitare anche i cavi più sottili sul pavimento. Lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

Per chi cerca l’eccellenza tecnologica senza compromessi, il è in . Questo modello ridefinisce il concetto di “mani libere”: la stazione tutto-in-uno non solo svuota la polvere, ma lava i moci con acqua calda e li asciuga per eliminare batteri e cattivi odori. Dispone di un sistema di navigazione derivato dall’industria dell’auto a guida autonoma, capace di mappare la casa in 3D ed evitare anche i cavi più sottili sul pavimento. Lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Lavasciuga Candy Rapidò (offerta lampo ed è la più venduta su Amazon)

La regina della pulizia domestica su Amazon torna in promozione: la lavasciuga Candy RapidÓ è in sconto del 37% con la comodità delle 5 rate a tasso zero . È la soluzione salva-spazio definitiva grazie al suo cestello da 8kg per il lavaggio e 5kg per l’asciugatura . Il suo punto di forza è la velocità: offre un set completo di 9 cicli rapidi che permettono di avere capi puliti e asciutti in meno di un’ora. Tramite l’app dedicata, puoi anche fotografare il bucato per ricevere suggerimenti sul programma migliore da impostare. La più venduta su Amazon: non farti scappare questa promo unica.

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Se cerchi la massima resa con la minima spesa, questa scopa elettrica è protagonista di un incredibile doppio sconto: 67% di base a cui puoi aggiungere un ulteriore coupon del 10%. Leggera e versatile, è dotata di una spazzola motorizzata con luci LED per individuare la polvere negli angoli bui e di un sistema di filtrazione HEPA che cattura anche le particelle più sottili. Un’occasione d’oro per chi vuole un prodotto affidabile e potente senza dover investire cifre esorbitanti.

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