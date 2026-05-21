Amazon, lo smartwatch di Apple crolla di prezzo e sconti fino al 90%
Dall'Apple Watch 11 fino all'iPhone Air, scopri tutte le migliori offerte disponibili oggi su Amazon per i dispositivi tech.
Amazon ci migliora la giornata con tante offerte speciali che ci permettono di fare ottimi affari per alcuni dei migliori dispositivi tech del momento. Da oggi 21 maggio troviamo dispositivi top come l’iPhone Air al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Ottimo affare anche per il moto g05: lo smartphone economico costa meno di 100 euro con lo sconto del 43%. Tra gli smartwatch trovi l’Apple Watch 11 al prezzo più basso di sempre, ma devi essere velocissimo nell’approfittarne, può scadere da un momento all’altro. Non mancano offerte per gli elettrodomestici, come ad esempio il Lefant M3 disponibile con un doppio sconto e risparmi più di 700 euro.
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Amazon, migliori offerte 21 maggio
Smartphone
- iPhone Air (minimo storico e risparmi più di 300 euro)
Continua l’ottima offerta per l’iPhone Air, il nuovo telefono premium di Apple. Uno smartphone che si caratterizza per una scheda tecnica premium, ma soprattutto per un design unico e super sottile. Su Amazon è disponibile in promo con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Dotato di un display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e selfie camera Center Stage da 18 megapixel. Batteria che dura per tutto il giorno.
- Galaxy S25 FE (offerta lampo e prezzo in picchiata)
Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi il Galaxy S25 FE in offerta con uno sconto del 28% e risparmi poco più di 200 euro su quello di listino. La scheda tecnica dello smartphone si basa su quella del Galaxy S25, ma con alcune migliorie molto interessanti. Lo schermo è un Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD, mentre sotto la scocca è presente il processore Exynos di ultima generazione. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4900 mAh che dura per tutto il giorno senza troppi problemi.
- Galaxy A57 (appena uscito sul mercato e minimo storico)
Tra gli ultimi telefoni a debuttare sul mercato troviamo il Galaxy A57. Da oggi lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Per un telefono uscito sul mercato da poche settimane si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Inoltre, registrando l’acquisto sul sito del produttore sudcoreano puoi richiedere in omaggio anche le cuffie Galaxy Buds3 FE, cuffie dal valore di poco superiore ai 100 euro. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5.000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.
- moto g05 (prezzo mini e affare per tutti)
Una delle migliori offerte di oggi se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Sul sito di e-commerce è disponibile il moto g05 con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 100 euro su quello di listino. Un telefono economico, ma molto affidabile. Dotato di un display da 6,67 pollici con visione immersiva, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, una fotocamera principale da 50 megapixel e una selfie camera da 8 megapixel. La batteria da 5200 mAh ti accompagna per tutto il giorno.
Prodotti lowcost
- Booster avviamento batteria auto (88% di sconto e prezzo crollato)
Offerta incredibile su Amazon per l’accessorio che salva la tua auto in ogni emergenza. Questo avviatore di emergenza è oggi disponibile con uno sconto dell’88%, permettendoti di risparmiare oltre 300 euro sul prezzo di listino. Non a caso è il più venduto nella sua categoria: compatto ma potentissimo, permette di far ripartire la batteria della tua auto in pochi secondi senza bisogno di un’altra vettura. Un dispositivo indispensabile da tenere sempre nel bagagliaio, ora disponibile a un prezzo mai visto prima. Compatibile con qualsiasi tipologia di motore.
- Smartwatch lowcost (73% di sconto e costa pochissimo)
Altra super promo disponibile su Amazon. Da oggi trovi questo smartwatch economico in promo con uno sconto del 73% che fa crollare il prezzo al minimo e lo paghi meno di 40 euro. Orologio dotato di funzioni perfette per la vita di tutti i giorni: schermo ampio e con buona luminosità, sensori che tengono traccia dei tuoi parametri vitali e per finire supporta più di 140 modalità sportive. Compatto, comodo da indossare e tra i migliori che puoi acquistare a questo prezzo.
- Oppo Enco Buds3 (46% di sconto e le paghi meno di 22 euro)
Non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, ma allo stesso tempo stai cercando un modello con buone prestazioni? Ecco l’offerta del giorno. Da oggi su Amazon trovi le Oppo Enco Buds3 con uno sconto del 46% e le paghi meno di 22 euro. Buona qualità del suono grazie al driver dinamico da 12.4 mm, autonomia fino a 24 ore e cancellazione passiva del rumore. Impermeabili, si connettono facilmente con qualsiasi smartphone.
Smartwatch
- Apple Watch Series 11 (34% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Calo di prezzo e minimo storico per l’Apple Watch Series 11. L’ultima versione dell’orologio di Apple è disponibile in promo con uno sconto del 34% che ti fa risparmiare ben 140 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display Retina super luminoso e più sottile rispetto al passato, funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e nuove app per gli allenamenti che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. A questo prezzo è un super affare.
- Xiaomi Smart Band 9 Pro (prezzo al minimo e prezzo crollato)
Tra i migliori smartwatch per rapporto qualità-prezzo c’è sicuramente lo Xiaomi Smart Band 9 Pro. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 39% e lo paghi meno di 50 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Orologio dotato di un ampio display AMOLED che mostra tutte le info di cui hai bisogno, monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue, più di 100 app dedicate allo sport e una batteria che può durare fino a 21 giorni. La soluzione perfetta per la vita di tutti i giorni.
Smart TV
- Smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici (36% di sconto e prezzo al minimo)
Offerta shock per lo smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici con pannello con Mini LED. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Una vera occasione che non puoi farti sfuggire. Televisore perfetto per il tuo salotto che assicura immagini ultra definite grazie a neri profondi e colori realistici. Ideale anche per gli amanti dei videogame con un refresh rate adattivo in base al contenuto. Il sistema operativo Tizen con piattaforma Smart Hub è la ciliegina sulla torta: supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
Tablet
- iPad Air 11″ (sconto IVA e minimo storico)
Offerta lampo che non devi farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon l’iPad Air 11″ con processore M3 in offerta con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Tablet che assicura prestazioni top e che all’occorrenza lo puoi utilizzare come se fosse un mini PC. Display Liquid Retina 11″ con ampia gamma cromatica, processore M3 (lo stesso che troviamo su alcuni modelli di MacBook), fotocamera frontale e posteriore da 12 megapixel e la batteria dura per tutto il giorno.
- Tablet lowcost (50% di sconto e costa meno di 100 euro)
Ottima occasione per questo tablet economico che solo per oggi trovi sul sito di e-commerce con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo sotto i 100 euro. Schermo da 10 pollici, fino a 30 GB di RAM e fino a 2 terabyte di memoria interna utilizzando la scheda microSD. Nella confezione è presente anche una tastiera e un mouse per lavorare sui documenti di lavoro. Devi essere velocissimo, la promo può terminare da un momento all’altro.
Elettrodomestici
- Lefant M3 (72% di sconto + 5% di sconto)
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 crolla di prezzo grazie a un imperdibile sconto fisso del 72% a cui puoi aggiungere un ulteriore coupon del 5% al check-out. Questa combinazione ti permette di risparmiare più di 700 euro netti. Dotato di una stazione di autosvuotamento avanzata, questo robot aspira, lava e gestisce la polvere in totale autonomia per settimane. I sensori mappano alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.
- Ecovacs Deebot Mini (sconto lampo e prezzo mini)
Massima agilità al prezzo più basso di sempre. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot Mini è in promo su Amazon con uno sconto del 33% che fa crollare il prezzo a livelli mini. Grazie al suo design ultra-compatto e sottile, questo robottino intelligente riesce a infilarsi nei punti più critici, come sotto i divani, i letti e i mobili bassi, dove gli altri robot si arrendono. È la soluzione ideale per chi cerca l’affidabilità senza spendere un patrimonio.
- Friggitrice ad aria Ariete (super sconto e affare per tutti)
Cucinare per tutta la famiglia non è mai stato così economico. Lafriggitrice ad aria Ariete con il suo capiente cestello da 7 litri è protagonista di uno sconto del 38% su Amazon. Il prezzo è alla portata di tutti per un elettrodomestico capace di friggere, sfornare e arrostire con un solo cucchiaio d’olio. Grazie ai programmi preimpostati e al display touch intuitivo, prepari piatti croccanti e sani in metà tempo rispetto al forno tradizionale. Offre 12 modalità di cottura per cucinare tutto quello che vuoi.
- Macchina per il caffè De’Longhi Stilosa (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Il vero espresso italiano a casa tua. La macchina per il caffè De’Longhi Stilosa è oggi in offerta con uno sconto del 35% che abbatte il prezzo finale sotto la soglia dei 100 euro. Per rendere l’acquisto ancora più leggero, puoi approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero. Con la sua pressione a 15 bar e il cappuccinatore professionale in acciaio inox, questa macchina ti permette di preparare caffè cremosi e cappuccini perfetti come al bar. Compatibile sia con le cialde E.S.E. sia con il caffè in polvere.
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