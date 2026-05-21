Amazon, lo smartwatch di Apple crolla di prezzo e sconti fino al 90%

Amazon ci migliora la giornata con tante offerte speciali che ci permettono di fare ottimi affari per alcuni dei migliori dispositivi tech del momento. Da oggi 21 maggio troviamo dispositivi top come l’iPhone Air al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Ottimo affare anche per il moto g05: lo smartphone economico costa meno di 100 euro con lo sconto del 43%. Tra gli smartwatch trovi l’Apple Watch 11 al prezzo più basso di sempre, ma devi essere velocissimo nell’approfittarne, può scadere da un momento all’altro. Non mancano offerte per gli elettrodomestici, come ad esempio il Lefant M3 disponibile con un doppio sconto e risparmi più di 700 euro.

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