Amazon, sprofonda il prezzo dell'iPhone 17 e sconti all'85%: le offerte di oggi

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Il Prime Day si avvicina sempre di più e le offerte su Amazon cominciano a diventare veramente eccezionali. Già da oggi puoi acquistare tantissimi prodotti tech al minimo storico e con sconti che arrivano fino all’85%. Tra le offerte più interessanti c’è sicuramente l’iPhone 17 che trovi al minimo storico ed è uno dei telefoni più venduti del momento su Amazon. Per chi vuole spendere pochissimo c’è anche il moto g06 disponibile con un doppio sconto e lo paghi solamente 80 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Tra le offerte top di oggi trovi anche lo smart TV Samsung da 75 pollici con schermo 8K disponibile con uno sconto assurdo del 75% e risparmi quasi 4000 euro. Un’altra promo speciale che trovi solamente oggi riguarda il Galaxy Book4 Edge: grazie allo sconto del 52% risparmi più di 850 euro e fai un super affare. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di oggi e le trovi raccolte qui in basso: non perdere tempo e approfittane ora.

In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.

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Amazon, migliori offerte 21 giugno

Smartphone

iPhone 17 (minimo storico e offerta lampo)

In vista del Prime Day crolla anche il prezzo dell’iPhone 17 . L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di ben 130 euro e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplice. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno.

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Un’ offerta anticipata del Prime day che ti permette di fare un super affare. Per pochissimi giorni trovi su Amazon il Google Pixel 10 con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare ben 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Ottime caratteristiche tecniche: schermo Actua da 6,3 pollici super fluido, processore Tensor G5 progettato da Google appositamente per questo smartphone e che supporta le funzioni avanzate AI, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Un vero best-buy a questo prezzo.

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Rapporto qualità-prezzo ottimo per il Nothing Phone (3) . Lo smartphone top è disponibile con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel e una batteria a lunga durata.

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Se non vuoi spendere cifre esagerate, ma sei alla ricerca di un telefono affidabile e che assicuri ottime prestazioni, questa è la promo che non devi farti scappare oggi. Solo per pochissimi giorni trovi il Redmi Note 15 Pro , uno dei telefoni più venduti su Amazon, al minimo storico con uno sconto del 29% e risparmi più di 100 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una maxi batteria da 6580 mAh che dura fino a due giorni.

Se non vuoi spendere cifre esagerate, ma sei alla ricerca di un telefono affidabile e che assicuri ottime prestazioni, questa è la promo che non devi farti scappare oggi. Solo per pochissimi giorni trovi il , uno dei su al con uno e risparmi più di 100 euro. Lo puoi anche Telefono dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una maxi batteria da 6580 mAh che dura fino a due giorni. moto g06 (doppio sconto e costa pochissimo)

Uno smartphone economico che da oggi costa ancora di meno. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 29% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 17,95 euro. Il prezzo finale è di poco superiore agli 80 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano: schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore che supporta tutte le app più importanti, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (offerta lampo e minimo storico)

Offerta speciale per uno dei prodotti più venduti in questi ultimi giorni su Amazon. Il Fire TV Stick 4K Select è in offerta con uno sconto del 55% e costa meno di 25 euro . Si tratta dell’ultima versione del Fire TV Stick e permette di vedere in streaming con la miglior risoluzione possibile, tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire dai film e dalle serie TV. Si collega facilmente alla porta HDMI del televisore e accedi velocemente alle tue app di streaming preferite. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che ti permette di gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Puoi anche trasformare lo smart TV in una console grazie alla presenza del Game Pass Ultimate per giocare in streaming ai migliori titoli del momento.

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Tra le offerte anticipate del Prime Day troviamo anche il bundle che comprende la nuova videocamera per l’esterno Blink Outdoor 2K e il videocitofono Blink 2K . Grazie allo sconto del 73% lo paghi solamente 34,99 euro con un risparmio netto che sfiora i 100 euro. Si tratta di un’occasione irripetibile per due ottimi dispositivi legati alla sicurezza e facili da installare. Li puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

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Se vuoi iniziare a rendere la tua abitazione più smart, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la confezione con 2 smart speaker Echo Show 5 in promo con uno sconto del 50%. Praticamente uno è in regalo. L’Echo Show 5 è lo smart speaker compatto dotato di un display da 5 pollici e con cui puoi anche vedere video mentre cucini o mentre ti prepari al mattino. Ti aiuta a gestire i dispositivi smart presenti in casa e ti dà l’accesso anticipato ad Alexa+.

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo al minimo)

Un affare che non puoi farti sfuggire. Su Amazon è disponibile questa cassa Bluetooth economica in promo con uno sconto del 66% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 15% . Il risultato finale è un prezzo mini e alla portata di tutti. La qualità audio è elevata e i bassi sono profondi. L’autonomia raggiunge le 24 ore ed è perfetta per le feste estive con i tuoi amici.

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Le punture della zanzare e degli insetti saranno solamente un lontano ricordo. Su Amazon trovi in super offerta il dopopuntura elettronico Beurer BiteX Day&Night che offre sollievo immediato dopo la puntura delle zanzare. Basta applicarlo sulla pelle e in pochissimi secondi è efficace. Puoi scegliere tra due livelli di intensità : 3 secondi per chi ha la pelle sensibile, 6 secondi per le punture più forti e le pelli normali. Grazie allo sconto del 33% presente su Amazon lo paghi meno di 20 euro.

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Non è un’offerta prettamente tecnologica, ma in queste ultime ore sta andando a ruba. Su Amazon è disponibile la confezione con 100 capsule di Caffè Vergnano gusto Napoli compatibili con le macchine Nespresso in promo con uno sconto super del 43% e la paghi solo 18,90 euro. Praticamente meno di 19 centesimi a capsula. Devi essere velocissimo, le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (doppio sconto e 5 rate a tasso zero)

Super occasione per il Galaxy Watch Ultra, smartwatch super resistente di Samsung. L’ultima versione lanciata dal produttore sudcoreano è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Oltre allo sconto fisso del 27% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 59,04 euro. Il risparmio totale è di quasi 250 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Realizzato con materiali super resistenti, impermeabile e dotato di un ampio schermo luminoso. Monitoraggio avanzato della salute e supporta tante modalità di allenamento. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno.

Smart TV

Smart TV Samsung 75 pollici (offerta Prime Day e risparmi 4000 euro)

Una delle offerte anticipate del Prime Day più incredibili che puoi trovare oggi. Lo smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici e con risoluzione 8K è disponibile in promo con un super sconto del 75% che ti fa risparmiare quasi 4000 euro su quello di listino. Un errore di prezzo che non devi assolutamente farti sfuggire per un televisore avveniristico. La qualità delle immagini è elevatissima anche grazie al processore Neural Quantum 8K. L’intrattenimento è assicurato dalla presenza del sistema operativo Tizen.

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Se sei alla ricerca di uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è la promo che fa per te. L’Hisense QLED da 65 pollici è disponibile con uno sconto del 38% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Dotata di un pannello con risoluzione 4K e di tante modalità che migliorano la qualità dei contenuti che vedi. Presente anche una modalità ad hoc per gli amanti dei videogame. Promo anticipata del Prime Day che non devi farti sfuggire.

PC portatile

Galaxy Book4 Edge (52% di sconto e risparmi 850 euro)

Una delle migliori offerte del giorno. Il Galaxy Book4 Edge è disponibile su Amazon con uno sconto del 52% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto che supera gli 850 euro. Parliamo di un notebook progettato appositamente per il mondo del lavoro e dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 14 pollici con risoluzione elevatissima, processore Snapdragon X Elite che supporta le funzioni avanzate per l’intelligenza artificiale, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Notebook che integra nativamente Copilot+ con funzioni e strumenti AI che ti semplificano il lavoro quotidiano. La batteria dura per tutto il giorno.

Elettrodomestici

Lefant M2 Plus (72% di sconto e risparmi più di 400 euro)

La soluzione all-in-one per pulire la tua abitazione senza spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Plus in promo con un super sconto del 72% e il prezzo crolla al minimo storico con un risparmio netto superiore ai 400 euro . Mappa alla perfezione la tua abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Dotato anche di una stazione di raccolta. A questo prezzo è un best-buy.

La soluzione all-in-one per pulire la tua abitazione senza spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi il e in con un e il con un . Mappa alla perfezione la tua abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Dotato anche di una stazione di raccolta. A questo prezzo è un best-buy. roborock QV 35A (50% di sconto ed è il più venduto su Amazon)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock QV 35A distrugge il prezzo di listino su Amazon con uno sconto del 50% . Non a caso, al momento è il modello più venduto in assoluto sulla piattaforma . Parliamo di un elettrodomestico dotato di un’aspirazione elevata, spazzole speciali a zero grovigli di capelli (perfette se hai animali) e un sistema di lavaggio con moci rotanti che si sollevano da soli sui tappeti. La sua stazione multifunzione svuota la polvere, lava e asciuga i panni con aria calda in totale autonomia. Un top di gamma assoluto a metà prezzo.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti distrugge il prezzo di listino su Amazon con uno . Non a caso, al momento è . Parliamo di un elettrodomestico dotato di un’aspirazione elevata, spazzole speciali a zero grovigli di capelli (perfette se hai animali) e un sistema di lavaggio con moci rotanti che si sollevano da soli sui tappeti. La sua stazione multifunzione svuota la polvere, lava e asciuga i panni con aria calda in totale autonomia. Un top di gamma assoluto a metà prezzo. Climatizzatore portatile Pinguino De’Longhi Compact (prezzo in picchiata e 5 rate a tasso zero)

In vista del Prime Day, Amazon decide di anticipare i tempi con un’ottima promo per l’ottimo climatizzatore portatile Pinguino De’Longhi Compact ES72 Young, disponibile con un forte sconto del 32% . Questo condizionatore portatile, compatto e super silenzioso, rinfresca e deumidifica gli ambienti in pochissimi minuti garantendo consumi ridottissimi. Per rendere l’affare ancora più accessibile, puoi dilazionare la spesa in 5 comode rate a tasso zero . Ideale per una stanza di 20-25 metri quadrati e lo puoi spostare facilmente di stanza in stanza.

In vista del Prime Day, Amazon decide di anticipare i tempi con un’ottima promo per l’ottimo climatizzatore portatile . Questo condizionatore portatile, compatto e super silenzioso, rinfresca e deumidifica gli ambienti in pochissimi minuti garantendo consumi ridottissimi. Per rendere l’affare ancora più accessibile, puoi dilazionare la spesa in . Ideale per una stanza di 20-25 metri quadrati e lo puoi spostare facilmente di stanza in stanza. Ninja SLUSHi (46% di sconto e offerta Prime Day anticipata)

Se vuoi dare una svolta alle tue feste estive o semplicemente rinfrescare le tue giornate, l’occasione d’oro è la Ninja Slushi , macchina per preparare bevande fredde, che oggi crolla su Amazon con uno sconto del 46% che la fa costare quasi la metà . Questo rivoluzionario dispositivo apparecchio professionale permette di preparare in casa granite, cocktail ghiacciati, frappelatte e sorbetti dalla consistenza perfetta in pochissimi minuti e senza dover usare il ghiaccio.

Se vuoi dare una svolta alle tue feste estive o semplicemente rinfrescare le tue giornate, l’occasione d’oro è la , macchina per preparare bevande fredde, che oggi crolla su Amazon con uno . Questo rivoluzionario dispositivo apparecchio professionale permette di preparare in casa granite, cocktail ghiacciati, frappelatte e sorbetti dalla consistenza perfetta in pochissimi minuti e senza dover usare il ghiaccio. Macchina per il caffè americano Electrolux Create 5 (offerta lampo e minimo storico)

La macchina per il caffè americano Electrolux Create 5 tocca il suo minimo storico su Amazon grazie a un forte sconto del 33%. Elegante, dal design moderno e dotata di una caraffa in vetro ad alta capacità, permette di preparare un caffè aromatico e caldissimo per tutta la famiglia con un solo gesto. Include la funzione di mantenimento in caldo e lo spegnimento automatico di sicurezza per ottimizzare i consumi.

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