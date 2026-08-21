Amazon, Galaxy S26 crolla di prezzo e minimo storico: sconti all'85%

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Weekend di metà agosto all’insegna delle offerte di Amazon. Per iniziare al meglio questo finesettimana la piattaforma di e-commerce ci propone ottime occasioni su alcuni dei dispositivi più interessanti lanciati in questo 2025. A farla da padrone è il Galaxy S26 che troviamo con uno sconto di ben 300 euro e al prezzo più basso di sempre. Per chi è sempre alla ricerca di un telefono top di gamma c’è anche l’iPhone 17 Pro disponibile al minimo storico e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero.

Passando alle altre categorie di prodotto, tra le offerte best-seller c’è il Fire TV Stick 4K Select che trovi con uno sconto del 45% e lo paghi meno di 30 euro. Non a caso è uno dei dispositivi più venduti in questi ultimi giorni. Per la tua cucina, invece, trovi la friggitrice ad aria della Haier: lo sconto del 55% fa crollare il prezzo al minimo storico. Per la pulizia della tua abitazione non farti scappare l’offerta disponibile per il roborock QV 35A: 50% di sconto e prezzo in picchiata.

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Amazon, migliori offerte 20 agosto

Prodotti best seller

Galaxy S26 (offerta esclusiva Amazon e prezzo in picchiata)

Calo di prezzo improvviso e super occasione per il Galaxy S26 . Lo smartwatch super resistente di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 29% e il risparmio è di ben 300 euro . Puoi anche dilazionare la spesa in 5 o 12 rate a tasso zero e approfittare di un’occasione unica. Smartphone con una scheda tecnica unica: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 ad alte prestazioni progettato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

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Occasione da cogliere al volo per il Fire TV Stick 4K Select. Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno sconto del 45% e il prezzo scende a soli 29,99 euro , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce.

Occasione da cogliere al volo per il Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno e il , con la possibilità di dilazionare il . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce. Friggitrice ad aria Haier I-Master Serie 5 (55% di sconto e costa meno della metà)

L’elettrodomestico da acquistare oggi per la tua cucina. La friggitrice ad aria Haier I-Master Serie 5 è disponibile con un ottimo sconto del 55% e la paghi meno della metà . Hai anche l’occasione di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Oltre a cuocere le classiche patatine, questa friggitrice ad aria è in grado anche di arrostire, grigliare, scongelare e fare tante altre cose. Cestello da 5 litri per preparare un pranzo o una cena per una massimo di quattro persone. Hai accesso anche all’app hOn per accedere a consigli e alle ricette degli esperti.

L’elettrodomestico da acquistare oggi per la tua cucina. La ad è disponibile con un del e la . Hai anche l’occasione di il in . Oltre a cuocere le classiche patatine, questa friggitrice ad aria è in grado anche di e fare tante altre cose. Cestello da 5 litri per preparare un pranzo o una cena per una massimo di quattro persone. Hai accesso anche all’app hOn per accedere a consigli e alle ricette degli esperti. McAfee Totale Protection (80% di sconto più 40% di sconto)

Una delle promo più assurde che puoi trovare oggi. L’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi è in promo con uno sconto fisso dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 40%. Il risultato finale è un prezzo di poco superiore ai 10 euro per un programma utilissimo. Permette di proteggere smartphone e PC dall’attacco di virus, ransomware e malware. Hai accesso anche a una VPN sicura per collegarti dal Wi-Fi pubblico oppure quando sei all’estero. Ti protegge anche dalle truffe e hai un gestore delle password che memorizza tutte le tue chiavi d’accesso.

Smartphone

iPhone 17 Pro (minimo storico e offerta lampo)

Altra offerta best seller che non devi farti sfuggire. Da oggi il prezzo dell ‘iPhone 17 Pro è diminuito ulteriormente e lo trovi con un super sconto di ben 170 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero . Condizioni di acquisto che solo Amazon sa assicurare. Il telefono è un vero top di gamma: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro con tre sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Ottima anche l’autonomia che raggiunge un nuovo record su un telefono Apple.

Altra offerta best seller che non devi farti sfuggire. Da oggi il prezzo dell è ulteriormente e lo trovi con un che fa scendere il prezzo al minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il in . Condizioni di acquisto che solo Amazon sa assicurare. Il telefono è un vero top di gamma: con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro con tre sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Ottima anche l’autonomia che raggiunge un nuovo record su un telefono Apple. Google Pixel 10 (300 euro di sconto e prezzo stracciato)

Continua la promo speciale per il Google Pixel 10. Lo smartphone dell’azienda di Mountain View è disponibile in promo con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di ben 300 euro . Hai anche la possibilità di suddividere la spesa in 5 o 12 rate a tasso zero. Il telefono è un vero top di gamma compatto: schermo Actua da 6,2 pollici, processore Tensor G5 progettato per le tante funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore professionale e una batteria che dura più di ventiquattro ore. Google ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per sette generazioni.

Continua la promo speciale per il Google Pixel 10. Lo smartphone dell’azienda di Mountain View è disponibile in con uno e il . Hai anche la possibilità di la in Il telefono è un vero top di gamma compatto: schermo Actua da 6,2 pollici, processore Tensor G5 progettato per le tante funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore professionale e una batteria che dura più di ventiquattro ore. Google ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per sette generazioni. moto g77 (offerta esclusiva Amazon)

Continua a calare il prezzo del moto g77 , smartphone medio di gamma tra i migliori che puoi trovare oggi sul mercato. Grazie allo sconto del 29% risparmi poco più di 100 euro su quello di listino e fai un ottimo affare. Dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6400 per prestazioni top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 5100 mAh . Un telefono completo e da oggi a un prezzo veramente speciale.

Continua a il del , smartphone medio di gamma tra i migliori che puoi trovare oggi sul mercato. Grazie allo risparmi poco più di 100 euro su quello di listino e fai un ottimo affare. Dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6400 per prestazioni top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una . Un telefono completo e da oggi a un prezzo veramente speciale. POCO C85 (costa pochissimo)

Ecco l’occasione da cogliere al volo se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Solo per pochissimo tempo trovi il POCO C85 al prezzo più basso di sempre e lo paghi veramente poco, meno di 130 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di uno schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, un processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria massiva da 6000 mAh che può durare fino a due giorni.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 1... 1.169,00 € -13% 1.339,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) - Trasmetti ... 29,99 € -45% 54,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon Haier Friggitrice ad aria I-Master, 6 in 1 con display touch... 74,99 € -55% 167,99 € Risparmi 93,00 € Acquista su Amazon Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) - Con schermo a col... 199,99 € -26% 269,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Antig... 299,99 € -50% 599,99 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (il più venduto)

Offerta speciale anche per il nuovo Fire TV Stick HD , ultimo modello della chiavetta multimediale di Amazon da pochissimo uscito sul mercato. Grazie allo sconto del 36% il prezzo scende a soli 31,99 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Non a caso è al momento il modello più venduto su Amazon . Oltre a essere molto semplice da configurare e utilizzare ì, è dotato del telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Non perdere questa ottima opportunità.

Offerta speciale anche per il , ultimo modello della chiavetta multimediale di Amazon da pochissimo uscito sul mercato. Grazie allo il prezzo scende a soli 31,99 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il . Non a caso è al momento il modello . Oltre a essere molto semplice da configurare e utilizzare ì, è dotato del telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Non perdere questa ottima opportunità. Amazon Echo Dot (38% di sconto e prezzo al minimo)

Lo smart speaker più economico di Amazon per iniziare a rendere la tua abitazione più intelligente. Da oggi su Amazon trovi l’ Echo Dot in promo con uno sconto del 38% e il prezzo scende a meno di 40 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Inoltre, pagando solamente 5 euro in più puoi aggiungere una presa smart per tenere sotto controllo il consumo di elettricità. Altoparlante compatto e intelligente con cui puoi gestire i dispositivi smart presenti in casa oppure ascoltare i tuoi artisti preferiti grazie al supporto a tutte le principali app di streaming. Versatile, compatto e con tante funzioni utili.

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La promo perfetta per questo periodo dell’anno. Il Kindle Colorsoft, il lettore e-book con schermo a colori, è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi ben 70 euro su quello di listino. Anche in questo caso puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. Display da 7 pollici con cui puoi leggere comodamente qualsiasi libro, ha una luminosità e un contrasto elevati che rendono la lettura piacevole. Puoi anche evidenziare il testo. Occasione da cogliere al volo.

Smartwatch

Redmi Watch 6 (42% di sconto e prezzo in picchiata)

Una delle migliori offerte del giorno riguarda il Redmi Watch 6. Lo smartwatch economico di Xiaomi è disponibile su Amazon con uno sconto del 42% e il risparmio netto è di 50 euro. Puoi anche suddividere la spesa in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED molto ampio da 2,07 pollici con luminosità elevata, design rettangolare e molto comodo da indossare in ogni momento della giornata. Monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca h24 e supporta più di 150 modalità di allenamento. Dotato anche di un chip GNSS che supporta i 5 principali sistemi di geolocalizzazione. A questo prezzo è un vero best-buy.

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43", 50" e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (72% di sconto e prezzo stracciato)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, questa promo fa al caso tuo. Da oggi trovi questo paio di auricolari economici in promo con uno sconto del 72% e li paghi meno di 25 euro . Dotato di un audio di qualità elevata, microfoni anti rumore e di un’autonomia che arriva fino a 50 ore. Sono anche impermeabili e li puoi utilizzare mentre ti alleni o mentre sta piovendo. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, questa promo fa al caso tuo. Da oggi trovi questo di in con uno e li . Dotato di un audio di qualità elevata, microfoni anti rumore e di un’autonomia che arriva fino a 50 ore. Sono anche impermeabili e li puoi utilizzare mentre ti alleni o mentre sta piovendo. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Caffè Vergnano, 100 capsule (40% di sconto e costa pochissimo)

Un’offerta che con la tecnologia ha poco a che fare, ma che in questo momento sta riscuotendo un grandissimo successo su Amazon. La confezione con 100 capsule di caffè Vergnano gusto Cremoso compatibili con le macchine Nespresso è in offerta con il 40% di sconto e la paghi solamente 19,90 euro. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate e la promo sta andando a ruba. Allo stesso prezzo trovi anche i gusti Oro e Intenso.

Elettrodomestici

roborock QV 35A (50% di sconto e risparmi 300 euro)

Torna al minimo storico su Amazon il roborock QV 35A grazie al 50% di sconto che ti fa risparmiare 300 euro. Dotato di aspirazione HyperForce elevata , spazzola con doppio sistema antigroviglio, panni rotanti sollevabili che si adattano automaticamente ai tappeti e stazione All-in-One con svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop . La navigazione LiDAR a 360° garantisce mappature precise fino a 4 piani. Lo puoi controllare anche da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Torna al minimo storico su Amazon il grazie al che ti fa risparmiare 300 euro. Dotato di , spazzola con doppio sistema antigroviglio, panni rotanti sollevabili che si adattano automaticamente ai tappeti e stazione All-in-One con svuotamento, . La navigazione LiDAR a 360° garantisce mappature precise fino a 4 piani. Lo puoi controllare anche da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Tineco Floor One S5 Steam (minimo storico e prezzo crollato)

Torna al minimo storico su Amazon la Tineco Floor One S5 Steam , disponibile con il 39% di sconto . L’elemento distintivo è la funzione vapore a 100°C , attivabile con un semplice tasto e pronta in circa 20-30 secondi: il calore scioglie grasso e macchie ostinate, eliminando efficacemente germi e batteri senza bisogno di detergenti chimici. La tecnologia iLoop Smart Sensor regola automaticamente potenza di aspirazione, velocità del rullo e flusso d’acqua in base allo sporco rilevato, mentre il doppio serbatoio separato per acqua pulita e sporca garantisce sempre un lavaggio con acqua fresca. Al termine dell’utilizzo, la funzione di autopulizia sfrutta anch’essa il vapore per sanificare rullo e condotti interni, lasciando i pavimenti asciutti e senza aloni in pochi minuti.

Torna al su la , disponibile con il . L’elemento distintivo è la funzione , attivabile con un semplice tasto e pronta in circa 20-30 secondi: il calore scioglie grasso e macchie ostinate, eliminando efficacemente germi e batteri senza bisogno di detergenti chimici. La tecnologia regola automaticamente potenza di aspirazione, velocità del rullo e flusso d’acqua in base allo sporco rilevato, mentre il per acqua pulita e sporca garantisce sempre un lavaggio con acqua fresca. Al termine dell’utilizzo, la funzione di autopulizia sfrutta anch’essa il vapore per sanificare rullo e condotti interni, lasciando i pavimenti asciutti e senza aloni in pochi minuti. Deumidificatore Olimpia Splendid (34% di sconto e offerta lampo)

Offerta lampo su Amazon per il deumidificatore Olimpia Splendid Aquaria S1 20P , disponibile con il 34% di sconto e un risparmio di 90 euro , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Offre una capacità di deumidificazione fino a 20 litri al giorno , ideale per ambienti fino a 90 m³ . La tripla filtrazione (antipolvere, carboni attivi ed HEPA efficace fino a particelle di 0,3 micron) non si limita a deumidificare, ma purifica davvero l’aria di casa eliminando allergeni e cattivi odori. Il Wi-Fi integrato permette di gestire tutte le funzioni da smartphone anche fuori casa, mentre il flap motorizzato direziona il flusso d’aria nell’ambiente. Completano la dotazione la funzione asciugatura biancheria, il blocco bambini e le ruote per uno spostamento agevole tra le stanze.

Offerta su per il , disponibile con il e un , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Offre una , ideale per ambienti fino a . La (antipolvere, carboni attivi ed HEPA efficace fino a particelle di 0,3 micron) non si limita a deumidificare, ma purifica davvero l’aria di casa eliminando allergeni e cattivi odori. Il permette di gestire tutte le funzioni da smartphone anche fuori casa, mentre il flap motorizzato direziona il flusso d’aria nell’ambiente. Completano la dotazione la funzione asciugatura biancheria, il blocco bambini e le ruote per uno spostamento agevole tra le stanze. Frullatore a immersione Bosch (doppio sconto e prezzo crollato)

Doppio sconto su Amazon per il frullatore a immersione Bosch. Da oggi lo trovi con uno sconto fisso del 59% a cui aggiungere un coupon di 1,65 euro. Dotato di un motore da 600 Watt in grado di lavorare anche gli ingredienti più duri, integra una lama a 4 ali in acciaio inox con design anti-schizzi, 12 velocità variabili più funzione turbo e un tritatutto incluso per erbe, noci e formaggio. Tutte le parti a contatto con il cibo sono removibili e lavabili in lavastoviglie, per una pulizia rapida dopo ogni utilizzo.

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