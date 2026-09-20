Xiaomi

Amazon corona questo weekend settembrino con tante nuove promo che ti permettono di fare grandissimi affari e risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti tech più desiderati. Sulla piattaforma di e-commerce fanno il loro debutto tanti telefoni usciti in questi ultimi giorni: trovi, ad esempio, il Redmi Note 17 Pro con un ottimo sconto che ti fa risparmiare ben 120 euro. Si tratta di un telefono con super batteria in grado di durare più di tre giorni. Puoi anche acquistare il nuovo iPhone 18 Pro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere poco c’è l’Honor 600 Smart: mega batteria e sconto del 29%.

Per gli amanti dello sport c’è la Xiaomi Smart Band 10: è la più venduta su Amazon e la trovi a soli 35 euro (pagamento in 3 rate a tasso zero). Per la pulizia della tua abitazione, invece, puoi acquistare il robot aspirapolvere Lefant M3: il doppio sconto fa risparmiare più di 800 euro. Tornano in promo anche alcuni servizio Amazon: puoi abbonarti gratis per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited senza obbligo di rinnovo. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 20 settembre

Prodotti bestseller

Redmi Note 17 Pro (offerta lancio e risparmi quasi 100 euro)

Novità Xiaomi che ha fatto già il suo debutto su Amazon e con una promo che non devi farti scappare. Parliamo del Redmi Note 17 Pro che trovi con uno sconto del 20% e il risparmio è di ben 120 euro . Per un telefono uscito sul mercato questa settimana si tratta di un’occasione da non farsi scappare. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un credito Amazon del valore di 50 euro. Telefono dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K , processore Snapdragon 6s Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria da 8340 mAh con cui completi tre giorni senza troppi patemi.

che ha fatto già il suo su e con una promo che non devi farti scappare. Parliamo del che trovi con uno e il è di . Per un telefono uscito sul mercato questa settimana si tratta di un’occasione da non farsi scappare. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un Telefono dotato di un con , processore Snapdragon 6s Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria da 8340 mAh con cui completi tre giorni senza troppi patemi. Tineco FLOOR ONE S5 (il più venduto e costa meno della metà)

La lavapavimenti Tineco Floor One S5 è il modello più venduto su Amazon in questo momento grazie all’ottimo sconto del 56% che fa scendere il prezzo a meno di 150 euro. La tecnologia iLoop Smart Sensor rileva automaticamente sporco, polvere o detriti bagnati o asciutti, regolando in tempo reale potenza di aspirazione e flusso d’acqua per prestazioni sempre ottimali. Il sistema di pulizia ad acqua corrente garantisce che rullo e spazzola restino sempre puliti durante l’utilizzo, con quattro fasi sequenziali che separano l’acqua sporca in un serbatoio dedicato. Il display LED all-in-one monitora stato del lavoro, livello di sporco, batteria e potenza di aspirazione, mentre il peso contenuto e lo sterzo girevole la rendono facile da manovrare in ogni angolo della casa.

La è il modello più venduto su Amazon in questo momento grazie all’ottimo sconto del 56% che fa scendere il prezzo a meno di 150 euro. La tecnologia rileva automaticamente sporco, polvere o detriti bagnati o asciutti, regolando in tempo reale potenza di aspirazione e flusso d’acqua per prestazioni sempre ottimali. Il sistema di garantisce che rullo e spazzola restino sempre puliti durante l’utilizzo, con quattro fasi sequenziali che separano l’acqua sporca in un serbatoio dedicato. Il display monitora stato del lavoro, livello di sporco, batteria e potenza di aspirazione, mentre il peso contenuto e lo sterzo girevole la rendono facile da manovrare in ogni angolo della casa. PC portatile Ruzava (70% di sconto e risparmi più di 600 euro)

Se sei alla ricerca di un PC portatile da acquistare per i tuoi figli, ecco l’offerta che non devi farti scappare. Da oggi trovi questo modello Ruzava in promo con uno sconto del 70% e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Il prezzo è inferiore ai 270 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Acquistandone due unità ottieni uno sconto extra del 5%. PC portatile dotato di un display da 14 pollici, processore che assicura buone prestazioni, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. A questo prezzo è un vero best-buy.

REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 8+512GB, Black, Batteria da... 479,90 € -20% 599,90 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon iPhone 18 Pro 256 GB: – Borgogna 1.489,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera... 699,00 € -32% 1.029,00 € Risparmi 330,00 € Acquista su Amazon XIAOMI Smart Band 10, Fitness Tracker Uomo Donna, Batteria 2... 35,49 € -35% 54,99 € Risparmi 19,50 € Acquista su Amazon Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65" 4K 65E8S 699,00 € -42% 1.199,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon Pc Portatile 14 Pollici Win11 Notebook Celeron N5095 Upto 2,... 269,99 € -70% 899,99 € Risparmi 630,00 € Acquista su Amazon Panasonic NF-GM400 Multi-Cooker Elettrico 4 in 1, Griglia el... 99,99 € -60% 249,99 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, L... 149,00 € -56% 339,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon

Smartphone

iPhone 18 Pro (12 rate a tasso zero)

Sono disponibili per essere spediti velocemente i nuovi iPhone 18 Pro . Su Amazon li puoi acquistare in tutte le colorazioni disponibili e hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 12 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A20 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore e autonomia che dura per tutto il giorno. Al momento è il telefono più venduto su Amazon.

Sono disponibili per essere i . Su Amazon li puoi acquistare in tutte le colorazioni disponibili e hai anche la possibilità di il . Telefono dotato di un display Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore e autonomia che dura per tutto il giorno. Al momento è il telefono più venduto su Amazon. iPhone 16 (32% di sconto e super occasione)

Con l’uscita dei nuovi iPhone, il prezzo dei modelli precedenti per forza di cose cala. Ed è quello che accade oggi all’ iPhone 16 . Da oggi lo smartphone di Apple è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi più di 300 euro su quello consigliato. Lo puoi anche pagare a rate con il servizio Cofidis. Il telefono assicura ancora ottime prestazioni grazie a un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione elevata, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel , processore A18 che supporta anche Apple Intelligence e autonomia per un intero giorno.

Con l’uscita dei nuovi iPhone, il prezzo dei modelli precedenti per forza di cose cala. Ed è quello che accade oggi all’ . Da oggi lo smartphone di Apple è disponibile con uno e su quello consigliato. Lo puoi anche pagare a rate con il servizio Cofidis. Il telefono assicura ancora ottime prestazioni grazie a un con risoluzione elevata, doppia fotocamera posteriore con da , processore A18 che supporta anche Apple Intelligence e autonomia per un intero giorno. Redmi Note 17 Pro Max (100 euro di sconto e 12 rate a tasso zero)

Altra novità lanciata da Xiaomi. Il Redmi Note 17 Pro Max si posiziona nella fascia alta del mercato e si caratterizza per una maxi batteria da 9210 mAh che può durare fino a quattro giorni, anche con un utilizzo intensivo. Per il lancio lo trovi in promo su Amazon con uno sconto di 100 euro e acquistandolo oggi ottieni anche uno credito Amazon del valore di 50 euro da utilizzare per gli acquisti futuri. Puoi dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen5, fotocamera principale da 50 megapixel e hai a disposizione tanti strumenti AI molto utili.

Altra novità lanciata da Xiaomi. Il si posiziona nella fascia alta del mercato e si caratterizza per una che può durare fino a quattro giorni, anche con un utilizzo intensivo. Per il lancio lo trovi in su con uno e acquistandolo oggi ottieni anche uno da utilizzare per gli acquisti futuri. Puoi dilazionare il . Schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen5, fotocamera principale da 50 megapixel e hai a disposizione tanti strumenti AI molto utili. Redmi Note 17 (offerta lancio e prezzo stracciato)

Il telefono da comprare oggi se vuoi un modello appena uscito a un prezzo tutto sommato ragionevole. Su Amazon trovi il Redmi Note 17 in promo lancio con uno sconto di 50 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La promo non finisce qui: se sei iscritto a Prime Student ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 10% . Il telefono ha una scheda tecnica molto interessante: maxi display da 6,99 pollici, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una maxi batteria da 7700 mAh che può durare tranquillamente fino a quattro giorni.

Il telefono da comprare oggi se vuoi un modello appena uscito a un prezzo tutto sommato ragionevole. Su Amazon trovi il in lancio con uno e lo puoi anche La promo non finisce qui: se sei a ottieni anche uno . Il telefono ha una scheda tecnica molto interessante: maxi display da 6,99 pollici, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una maxi batteria da 7700 mAh che può durare tranquillamente fino a quattro giorni. Honor 600 Smart (29% di sconto e prezzo al minimo)

Uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo che puoi trovare oggi su Amazon. L’Honor 600 Smart è disponibile su Amazon con uno sconto del 29% e il prezzo scende a meno di 200 euro. Smartphone medio di gamma dotato di una maxi batteria da 7700 mAh, processore Snapdragon 4 Gen4, schermo da 6,87 pollici con cui puoi vedere al meglio qualsiasi contenuto video e una fotocamera da 50 megapixel che assicura scatti di ottima qualità.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra2 (sconto IVA e 12 rate a tasso zero)

Offerta Prime esclusiva su Amazon. Oggi puoi acquistare il Galaxy Watch Ultra2 in offerta con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Uno dei migliori orologi disponibili sul mercato e dotato di ottime caratteristiche tecniche: schermo con luminosità elevata, ottima fluidità, resistente a cadute, agenti atmosferici e sbalzi di temperatura. I sensori monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e hai a disposizione tantissime modalità di allenamento.

Offerta Prime esclusiva su Amazon. Oggi puoi acquistare il in con uno che ti fa e hai anche la possibilità di il in . Uno dei migliori orologi disponibili sul mercato e dotato di ottime caratteristiche tecniche: schermo con luminosità elevata, ottima fluidità, resistente a cadute, agenti atmosferici e sbalzi di temperatura. I in il tuo e hai a disposizione tantissime modalità di allenamento. Xiaomi Smart Band 10 (35% di sconto e costa pochissimo)

Il prodotto più venduto nella sua categoria su Amazon. E non potrebbe essere altrimenti. Da oggi trovi lo Xiaomi Smart Band 10 con uno sconto del 35% e lo paghi solamente 35 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Nonostante le dimensioni compatte, ha in gran parte le stesse funzionalità di uno smartwatch: monitoraggio professionale del sonno e dei principali parametri vitali, supporta più di 150 sport e l’autonomia arriva fino a 21 giorni. Non perdere questa opportunità.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 65 pollici (500 euro di sconto e a rate)

Ecco l’occasione che stavi aspettando per acquistare il nuovo televisore. Da oggi su Amazon è disponibile lo smart TV Hisense MiniLed da 65 pollici con refresh rate fino a 144 Hz in promo con uno sconto del 42% e risparmi ben 500 euro. Occasione speciale per un TV uscito sul mercato quest’anno e che assicura ottime immagini. Pannello con risoluzione 4K, colori realistici e sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 applicazioni, tra cui tutte quelle per lo streaming video.

Prodotti lowcost

Cuffie JBES (85% di sconto e costano pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth , questo è il modello che ti suggeriamo di acquistare oggi su Amazon. Grazie allo sconto dell’85% il prezzo sprofonda al minimo storico e le paghi poco meno di 12 euro. Assicurano una buona qualità del suono e hanno un’ autonomia fino a 60 ore con la custodia di ricarica. Cancellazione del rumore e si connettono facilmente con qualsiasi smartphone.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue , questo è il modello che ti suggeriamo di su Amazon. Grazie allo il prezzo sprofonda al minimo storico e le paghi poco meno di 12 euro. Assicurano una buona qualità del suono e hanno un’ con la custodia di ricarica. Cancellazione del rumore e si connettono facilmente con qualsiasi smartphone. Powerbank INIU (53% di sconto e costa meno di 14 euro)

L’affare del giorno se sei alla ricerca di un power bank compatto per il tuo telefono. Da oggi trovi questo modello INIU con uno sconto del 53% e lo paghi meno di 14 euro. Capacità di 5500 mah, si collega direttamente alla porta USB dello smartphone per una maggiore praticità. Supporta la ricarica rapida ed è compatibile con qualsiasi telefono di ultima generazione.

Elettrodomestici

Lefant M3 (doppio sconto e risparmi più di 800 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M3. Da oggi lo trovi con uno sconto fisso del 73% più un ulteriore 8% , per un risparmio che supera gli 800 euro . Il robot unisce un’ aspirazione elevata , regolabile su 4 livelli, a un sistema di doppio mop rotante a 200 giri/min in grado di applicare pressione sul pavimento per eliminare macchie secche e sporco ostinato. Quando rileva un tappeto, il robot solleva automaticamente i mop di 9 mm per non bagnarli, continuando con la sola aspirazione. La navigazione laser dToF a 360° scansiona l’ambiente fino a 15 metri, garantendo una mappatura precisa su più piani, mentre il sistema di evitamento ostacoli riconosce oggetti di dimensioni e colori diversi. La stazione multifunzione ricarica automaticamente la soluzione detergente, lava i panni con acqua calda a 45°C e li asciuga con aria fredda.

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Il robot aspirapolvere i Robot Roomba Plus 516 Combo scende del 39% su Amazon, con un risparmio che supera i 250 euro. La potenza di aspirazione è molto elevata , sufficiente a rimuovere polvere, peli di animali, briciole e sporco ostinato anche nelle case più vissute, con una spazzola principale in gomma e setole efficace sia su pavimenti duri che su tappeti. Il lavaggio sfrutta un serbatoio integrato che alimenta costantemente i mop con acqua calda fino a 75°C , mentre il sistema SmartScrub e i mop rotanti DualClean rimuovono macchie secche e impronte con maggiore efficacia. La stazione AutoWash gestisce da sola svuotamento, lavaggio e asciugatura.

Il robot aspirapolvere i su Amazon, con un risparmio che supera i 250 euro. La , sufficiente a rimuovere polvere, peli di animali, briciole e sporco ostinato anche nelle case più vissute, con una spazzola principale in gomma e setole efficace sia su pavimenti duri che su tappeti. Il lavaggio sfrutta un serbatoio integrato che alimenta costantemente i mop con , mentre il sistema e i mop rotanti DualClean rimuovono macchie secche e impronte con maggiore efficacia. La stazione gestisce da sola svuotamento, lavaggio e asciugatura. Multi cooker Panasonic (60% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo in picchiata su Amazon per il multi-cooker Panasonic NF-GM400 che trovi con il 60% di sconto . Il cuore dell’elettrodomestico sono le quattro piastre intercambiabili , che permettono di grigliare, friggere ad aria, cuocere a fuoco lento e preparare barbecue direttamente a tavola. Puoi scegliere tra 9 programmi automatici che semplificano ogni preparazione, dalla carne alle verdure fino ai piatti asiatici. L’ estrattore di fumo integrato filtra l’aria attraverso un serbatoio d’acqua, riducendo fumo e odori anche cucinando in casa, mentre le piastre antiaderenti sono lavabili in lavastoviglie.

su per il multi-cooker Panasonic NF-GM400 che trovi con il . Il cuore dell’elettrodomestico sono le , che permettono di grigliare, friggere ad aria, cuocere a fuoco lento e preparare barbecue direttamente a tavola. Puoi scegliere tra che semplificano ogni preparazione, dalla carne alle verdure fino ai piatti asiatici. L’ filtra l’aria attraverso un serbatoio d’acqua, riducendo fumo e odori anche cucinando in casa, mentre le piastre antiaderenti sono lavabili in lavastoviglie. Spremiagrumi Girmi (costa pochissimo)

Lo spremiagrumi elettrico Girmi scende del 35% su Amazon, fermandosi a soli 10,99 euro. Ha un utilizzo molto semplice: basta poggiare l’agrume tagliato a metà per avviare la spremitura senza sforzo, mentre il doppio senso di rotazione del cono ottimizza l’estrazione del succo fino all’ultima goccia. In dotazione trovi due coni intercambiabili di diverse dimensioni, per adattarsi ad arance, limoni e pompelmi di ogni grandezza, con una capacità del bicchiere graduato di 700 cc, sufficiente per preparare spremute per tutta la famiglia. Completamente smontabile, è facilissimo da pulire dopo ogni utilizzo.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

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