Fuori tutto Amazon, smartphone ed elettrodomestici con sconti all'85%

Le offerte non vanno mai in vacanza, nemmeno durante il weekend. E lo dimostrano le nuove promo disponibili da oggi 20 settembre su Amazon. Sul sito di e-commerce si trovano occasioni molto interessanti per tantissimi prodotti tech, ma questa è soprattutto la settimana dell’arrivo ufficiale sul mercato dell’iPhone 17. E infatti su Amazon trovi già disponibili sia il modello “base” sia il nuovissimo iPhone Air, la nuova versione super sottile del telefono di Apple. Non finisce qui: puoi fare grandi affari anche per smartwatch, elettrodomestici per la casa e smartwatch.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere altro tempo e approfitta di sconti mai visti prima. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte del 20 settembre

Smartphone

iPhone 17. Arriva su Amazon il nuovissimo iPhone 17. Lo smartphone Apple è disponibile in pronta consegna e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Il sito di e-commerce offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero , condizioni uniche a cui si aggiungono le garanzie assicurate da Amazon. L’ iPhone 17 è dotato di una scheda tecnica senza punti deboli: schermo S uper Retina da 6,3 pollici , il più grande di sempre su un iPhone, con tecnologia ProMotion per il refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 e nuova doppia fotocamera con sensore principale Fusion da 48 megapixel e obiettivo ultragrandangolare Fusion sempre da 48 megapixel.

Gadget lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre allo sconto fisso del 38% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 50%. Il prezzo finale è inferiore ai 5 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone quattro unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%.

Smartwatch

Xiaomi Watch S4. Calo di prezzo e minimo storico per lo Xiaomi Watch S4 , uno degli ultimi orologi smart lanciati sul mercato dall’azienda cinese. Da oggi è disponibile con un super sconto del 30% e fai un super affare. Approfitti del minimo storico e acquisti un orologio con schermo AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata, un monitoraggio avanzato della salute e più di 150 modalità di allenamento supportate. La batteria ha una durata fino a 15 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie 2. Torna in offerta lo smart TV Fire TV Serie 2 prodotto da Amazon. La versione con lo schermo da 32 pollici è disponibile con un ottimo sconto del 39% e la paghi veramente poco. Approfitti di una delle migliori promo del giorno per un televisore e acquisti un prodotto realizzato con grande cura. Dotato del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente anche sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per la cucina e la camera da letto. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Computer

Mac mini. Prezzo speciale per il Mac mini di ultima generazione con processore M4. Su Amazon è disponibile con un ottimo sconto del 19% che ti fa risparmiare quasi 140 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non a caso è il più venduto su Amazon in questi ultimi giorni, ma devi affrettarti perché la promo “Back to School” potrebbe terminare da un momento all’altro. RAM da 16 gigabyte e SSD interno da 256 gigabyte. Puoi collegarci un monitor e iniziare subito a utilizzarlo.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Philips Serie 2000. L’ offerta popolare per tutta la famiglia. Da oggi su Amazon trovi la friggitrice ad aria Philips Serie 2000 con cestello da 4.2 litri in promo con uno sconto del 30% . Non te la puoi far scappare, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di 9 funzioni preimpostate per cucinare veramente di tutto, dalle patatine fritte alle verdure grigliate. Perfetta per una famiglia di 3-4 persone.

