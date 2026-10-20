Amazon, macchina caffè De'Longhi Stilosa a prezzo stracciato e prodotti con sconti all'80%

Amazon

Il conto alla rovescia con il Natale è iniziato e su Amazon puoi già fare i primi acquisti sfruttando le offerte speciali di questi giorni. Promo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro e che riguardano tantissimi dispositivi tech, a partire dagli smartphone fino ad arrivare agli elettrodomestici. Tra le offerte top del giorno, troviamo, ad esempio l’iPhone 17 Pro disponibile con uno sconto di 160 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. Per chi è alla ricerca di un telefono top senza spendere cifre esagerate c’è il Galaxy A57 con un super sconto del 32% e approfitti di un prezzo alla portata di molti.

Gli smart TV sono tra i protagonisti di oggi grazie all’ottima promo disponibile per il televisore LG mini RGB evo da 65 pollici: lo sconto del 59% te lo fa pagare meno di metà prezzo. Non farti scappare le offerte per gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro è disponibile con un doppio sconto e risparmi quasi 950 euro. Per gli amanti del caffè espresso, trovi la macchina De’Longhi Stilosa con un super sconto del 35% e la paghi meno di 100 euro.

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Amazon, migliori offerte 20 ottobre

Smartphone

iPhone 17 Pro (sconto di 160 euro e 12 rate a tasso zero)

Continua la promo per l ‘iPhone 17 Pro. Grazie allo sconto disponibile su Amazon risparmi 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Sullo smartphone c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori disponibili sul mercato nonostante sia uscito da più di un anno. Dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro progettato per Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro e una batteria con un’autonomia senza precedenti.

Continua la promo per l Grazie allo sconto disponibile su Amazon e hai anche la possibilità di il in . Sullo smartphone c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori disponibili sul mercato nonostante sia uscito da più di un anno. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, progettato per Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro e una batteria con un’autonomia senza precedenti. Galaxy A57 (prezzo in picchiata e prezzo mini)

Per chi è alla ricerca di un telefono top senza spendere grandi cifre, il Galaxy A57 è il telefono perfetto, soprattutto oggi che lo troviamo in offerta su Amazon con uno sconto del 32% e il risparmio netto è di poco più di 170 euro. A bordo dello smartphone troviamo un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Per chi è alla ricerca di un telefono top senza spendere grandi cifre, il è il telefono perfetto, soprattutto oggi che lo troviamo in offerta su con uno e il è di A bordo dello smartphone troviamo un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Motorola edge 60 neo (33% di sconto e affare per tutti)

Prezzo speciale per il Motorola edge 60 neo , smartphone medio di gamma che da oggi trovi a un prezzo speciale. Lo sconto del 33% ti fa risparmiare 130 euro su quello di listino e fai un ottimo affare. La scheda tecnica dello smartphone si basa su un display da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD , superiore al FHD, e perfetto per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Sotto la scocca trova posto un processore MediaTek Dimensity 7400 , mentre sul fronte delle fotocamere trovi nella parte posteriore un sensore principale da 50 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x, una rarità in un telefono di questa fascia di prezzo.

Prezzo speciale per il , smartphone medio di gamma che da oggi trovi a un prezzo speciale. Lo ti fa su quello di listino e fai un ottimo affare. La scheda tecnica dello smartphone si basa su un con , superiore al FHD, e perfetto per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Sotto la scocca trova posto un , mentre sul fronte delle fotocamere trovi nella parte posteriore un sensore principale da 50 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x, una rarità in un telefono di questa fascia di prezzo. Galaxy A27 (super sconto e prezzo stracciato)

Altro ottimo smartphone per chi vuole spendere poco. Su Amazon trovi il Galaxy A27 con uno sconto del 36% e il prezzo scende al minimo , con un risparmio netto di 140 euro . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Perfetto per l’utilizzo quotidiano, è dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore ottimizzato per il multitasking, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno.

Altro ottimo smartphone per chi vuole spendere poco. Su Amazon trovi il con uno e il , con un . Puoi anche pagarlo in . Perfetto per l’utilizzo quotidiano, è dotato di uno con refresh rate fino a 120 Hz, processore ottimizzato per il multitasking, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La ti accompagna per tutto il giorno. POCO C95 Pro (27% di sconto e risparmi 90 euro)

Il POCO C95 Pro è un telefono di nuova generazione che abbina a un ottimo prezzo una mega batteria da 7500 mAh in grado di portare l’autonomia a più di due giorni. Da oggi lo trovi con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare 90 euro su quello di listino e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Sul fronte della scheda tecnica troviamo un display immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con supporto dell’AI.

De'Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Ciald... 99,90 € -35% 153,99 € Risparmi 54,09 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 1... 1.179,00 € -12% 1.339,00 € Risparmi 160,00 € Acquista su Amazon SAMSUNG A576 GALAXY A57 5G (6.7'' - 8/256GB) GREY 373,30 € -32% 547,30 € Risparmi 174,00 € Acquista su Amazon BLACK+DECKER BXSH2000E - Termoventilatore 2000W | 2 Livelli ... 22,90 € -36% 35,99 € Risparmi 13,09 € Acquista su Amazon HUAWEI WATCH GT 7 41mm Smartwatch con modalità Sci e Ciclis... 203,49 € -32% 299,00 € Risparmi 95,51 € Acquista su Amazon ASUS Vivobook 15 F1504MA#B0H261K2KN, Notebook con display 15... 599,00 € -40% 999,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (80% di sconto+30% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su trovi valido per in con uno a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online. Termoventilatore BLACK+DECKER (36% di sconto e prezzo mini)

Il termoventilatore BLACK+DECKER BXSH2000E costa solo 22,90 euro con il 36% di sconto, anche in 3 rate a tasso zero. La potenza di 1.000 / 2.000 W su due livelli scalda in fretta bagni e stanze fino a 15 mq , e il termostato regolabile mantiene la temperatura scelta. La funzione ventilatore serve anche d’estate, mentre la certificazione IP21 lo rende adatto al bagno . Le protezioni da surriscaldamento e ribaltamento spengono l’apparecchio in caso di problemi, e la maniglia integrata lo rende facile da spostare.

Il termoventilatore BLACK+DECKER BXSH2000E costa solo 22,90 euro con il 36% di sconto, anche in 3 rate a tasso zero. La potenza di su due livelli scalda in fretta bagni e stanze fino a , e il mantiene la temperatura scelta. La funzione serve anche d’estate, mentre la certificazione lo rende adatto al . Le protezioni da spengono l’apparecchio in caso di problemi, e la integrata lo rende facile da spostare. Set professionale Bosch da 30 pezzi (costa pochissimo)

Il set Bosch Professional da 30 lame per seghetto alternativo costa pochissimo con il 27% di sconto: una scorta per ogni lavoro di bricolage. Le lame Basic for Wood and Metal coprono i materiali più comuni, dal legno al metallo, con tagli puliti e precisi. Il codolo a T si innesta nella maggior parte dei seghetti alternativi, e la confezione le tiene in ordine e protette. Un kit pratico per professionisti e appassionati di fai da te.

Smartwatch

Huawei Watch GT 7 (32% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo speciale per il Huawei Watch GT 7, smartwatch di fascia alta e uscito da poco sul mercato. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 32% e il risparmio netto è di poco inferiore ai 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Oltre a un design elegante, lo smartwatch è dotato di tecnologie di ultima generazione che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali. Supporta anche più di 110 modalità di allenamento e raccoglie statistiche avanzate per farti migliorare giorno dopo giorno. La batteria ha una durata fino a quattordici giorni.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB 65 pollici (59% di sconto e risparmi 1300 euro)

Ecco una delle migliori offerte del giorno su Amazon. Lo smart TV LG Mini RGB da 65 pollici scende del 59% e il risparmio netto raggiunge i 1300 euro. La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini RGB con LED a colori indipendenti restituisce tinte più pure. Il processore α8 AI Gen3 e il Precision Dimming migliorano contrasto e dettagli. I gamer trovano la tecnologia Motion Booster 288, 144 Hz con VRR e FreeSync Premium e GeForce NOW. Il sistema operativo webOS è la ciliegina sulla torta e assicura la massima compatibilità con qualsiasi piattaforma di streaming.

PC portatile

ASUS Vivobook 15 (40% di sconto e affare del giorno)

Affare del giorno per l’ASUS Vivobook 15: con il 40% di sconto e l’offerta lampo si risparmiano 400 euro su un notebook pensato per studio e lavoro. Il processore Intel Core 5 320 con NPU integrata gestisce multitasking e funzioni AI, e i 16 GB di RAM con SSD da 512 GB rendono avvii e app rapidi. Lo schermo da 15,6" FHD è IPS antiriflesso, idelae per chi passa tante ore davanti al PC, mentre Wi-Fi 6, HDMI, USB-C e webcam con otturatore privacy completano la dotazione. Windows 11 Home è già installato.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Tra le offerte speciali di oggi c’è sicuramente il Lefant M5 Pro che trovi su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. A quello fisso del 69% puoi aggiungere un coupon da 40 euro , con quasi 950 euro di risparmio su un robot con stazione tuttofare. L’aspirazione elevata raccoglie polvere, briciole e peli, mentre la navigazione laser dToF mappa la casa e pianifica percorsi in base alle tue esigenze. La stazione lava i mop con acqua calda a 75°C e li asciuga, e l’ autonomia fino a 180 minuti copre anche le abitazioni più grandi. Un robot completo, a un prezzo che sembra un errore.

Tra le di oggi c’è sicuramente il che trovi su con un che fa il A quello puoi un da , con quasi 950 euro di risparmio su un robot con stazione tuttofare. L’aspirazione elevata raccoglie polvere, briciole e peli, mentre la navigazione mappa la casa e pianifica percorsi in base alle tue esigenze. La stazione lava i mop con e li asciuga, e l’ copre anche le abitazioni più grandi. Un robot completo, a un prezzo che sembra un errore. roborock Saros 20 Neo (42% di sconto e risparmi 550 euro)

Il roborock Saros 20 Neo ha il 42% di sconto con 550 euro di risparmio : un top di gamma che aspira, lava e si pulisce da solo. L’aspirazione HyperForce da 36.000 Pa raccoglie polvere, briciole e peli, mentre il rullo SpiraFlow 2.0 gira a 240 giri al minuto con 15 N di pressione e 16 ugelli per lavare a fondo. Il sensore LiDAR RetractSense mappa la casa e permette di passare sotto i mobili bassi, mentre la tecnologia Reactive AI riconosce oltre 300 ostacoli . La stazione lava a 100°C , mentre AdaptiLift Traverse 3.0 supera soglie fino a 8,8 cm . Un robot potente e intelligente, a un prezzo mai visto.

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La macchina per il caffè De’Longhi Stilosa costa meno di 100 euro e da oggi la trovi con il 35% di sconto , e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Versatile, la puoi utilizzare sia con il caffè macinato sia con le cialde E.S.E. Con il montalatte manuale puoi preparare cappuccini e latte macchiato, mentre il serbatoio da 1 litro è estraibile. Compatta, facile da utilizzare e da oggi anche economica.

La macchina per il caffè e da oggi la trovi con il , e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Versatile, la puoi utilizzare sia con il caffè macinato sia con le cialde E.S.E. Con il manuale puoi preparare cappuccini e latte macchiato, mentre il è estraibile. Compatta, facile da utilizzare e da oggi anche economica. Friggitrice ad aria Ninja CRISPi (44% di sconto e costa poco meno di 100 euro)

La friggitrice ad aria Ninja CRISPi costa meno di 100 euro con il 44% di sconto, anche in 5 rate a tasso zero. Il PowerPod da 1.700 W si aggancia a due contenitori in vetro borosilicato (3,8 L e 1,4 L) senza PFAS e resistenti agli shock termici. I 4 programmi coprono Air Fry, Roast, Recrisp e Keep Warm, e il vetro mostra la cottura senza aprire. Si cucina, si porta in tavola e si conserva nello stesso contenitore, e le parti sono lavabili in lavastoviglie. Compatta e portatile, libera spazio in cucina.

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