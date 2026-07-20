Amazon, questi smartphone sono da comprare subito: sconti all'85%

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Per iniziare al meglio questa settimana di luglio Amazon ci propone in offerta alcuni dei suoi migliori prodotti, con sconti mai visti prima. Tra le offerte best-seller del giorno c’è l’iPhone 17, disponibile al minimo storico e diventato in pochissimo tempo il telefono più venduto sul sito di e-commerce. Non è il solo telefono che trovi in promo con in promo: c’è anche il Galaxy A57 con uno sconto di ben 150 euro e approfitti del minimo storico. Tra gli smartwatch continua l’offerta per lo Xiaomi Smart Band 10 e lo trovi con uno sconto del 35%.

Anche gli elettrodomestici regalano grandi soddisfazioni. L’aspirapolvere Lefant V1 lo trovi con uno sconto del 71% e costa meno di 100 euro, mentre il forno per la pizza G3 Ferrari è in promo con uno sconto del 39% e approfitti di un’occasione irripetibile.

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Amazon, migliori offerte 20 luglio

Smartphone

iPhone 17 (prezzo al minimo e il più venduto)

Semplicemente lo smartphone più venduto del momento su Amazon. L’ iPhone 17 è disponibile con un ottimo sconto di 140 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni al top con qualsiasi applicazione e supporto ad Apple Intelligence, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage nella parte anteriore per selfie di gruppo più semplici. Scocca che resiste ai graffi e una batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un il best buy del giorno.

Semplicemente lo smartphone più venduto del momento su Amazon. L’ è disponibile con un e lo puoi anche in . Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni al top con qualsiasi applicazione e supporto ad Apple Intelligence, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore e nella parte anteriore per selfie di gruppo più semplici. Scocca che resiste ai graffi e una batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un il best buy del giorno. motorola razr Fold (offerta esclusiva Amazon)

Un’offerta esclusiva che trovi solo su Amazon. Il nuovo motorola razr Fold , nuovo telefono pieghevole del brand statunitense, è in promo su Amazon con uno sconto di ben 400 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Oltre a un design innovativo, è dotato anche di componenti incredibile. Esternamente è dotato di un primo display da 6,6 pollici , mentre una volta aperto, il display interno è da 8,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate elevatissimo. Le prestazioni sono fulminee grazie al processore Snapdragon 8 Gen5 supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera con sensori da 50 megapixel e mega batteria da 6000 mAh. Se cerchi il meglio del mondo mobile, questo è lo smartphone da comprare oggi.

Un’offerta esclusiva che trovi solo su Amazon. Il , nuovo telefono pieghevole del brand statunitense, è in promo su Amazon con uno e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Oltre a un design innovativo, è dotato anche di componenti incredibile. Esternamente è dotato di un , mentre una volta aperto, il con risoluzione FHD e refresh rate elevatissimo. Le prestazioni sono fulminee grazie al processore Snapdragon 8 Gen5 supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera con e mega batteria da 6000 mAh. Se cerchi il meglio del mondo mobile, questo è lo smartphone da comprare oggi. Galaxy A57 (risparmi 150 euro e pagamento in 5 rate a tasso zero)

Occasione imperdibile per il Galaxy A57 , smartphone di Samsung uscito da poco e che si posiziona tra i medio e i top di gamma. Grazie allo sconto del 25% disponibile oggi risparmi ben 150 euro su quello di listino e hai anche l’occasione di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh con cui copri facilmente un intero giorno.

Occasione imperdibile per il , smartphone di Samsung uscito da poco e che si posiziona tra i medio e i top di gamma. Grazie allo disponibile oggi ben su quello di listino e hai anche l’occasione di . Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh con cui copri facilmente un intero giorno. realme P4 Lite (offerta esclusiva AMAZON e prezzo al minimo)

Tra gli smartphone più recenti usciti sul mercato, da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 31% e al prezzo più basso di sempre . Parliamo del realme P4 Lite , telefono che si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma dotato di una buona scheda tecnica. Schermo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore e una batteria massiva da ben 6600 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale.

Tra gli smartphone più recenti usciti sul mercato, da oggi lo trovi su Amazon con uno e al . Parliamo del , telefono che si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma dotato di una buona scheda tecnica. Schermo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, e una da che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale. moto g06 (costa pochissimo e 5 rate a tasso zero)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono, ecco l’affare che fa per te. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto che fa scendere il prezzo a meno di 120 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Per rendere l’acquisto ancora più agevole puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Helio G81 che supporta tutte le app più importanti, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

Ecco una delle della e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo in con un e il Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate. Beurer BiteX Go (40% di sconto e costa pochissimo)

Il Beurer BiteX Go è il dopopuntura più venduto su Amazon in questo momento, e ora è disponibile con il 40% di sconto . Il dispositivo tratta punture di zanzare, vespe e api sfruttando solo il calore localizzato , senza sostanze chimiche, ed è pronto all’uso in pochi secondi: basta collegarlo allo smartphone tramite USB-C , senza bisogno di batterie. Offre 2 programmi di calore (3 o 6 secondi) per adattarsi a pelli sensibili o a un uso regolare, mentre la luce integrata BiteSpotLight permette un’applicazione precisa anche al buio. Ultracompatto e leggero, si aggancia comodamente al portachiavi o al laccio del telefono, pronto per ogni serata estiva all’aperto.

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Confezione maxi e sconto maxi per le 12 testine Oral-B Sensitive Clean, che con il 53% di sconto scendono a meno di 28 euro. Pensate appositamente per denti e gengive sensibili, sono dotate di setole extra morbide che puliscono in profondità senza irritare, rimuovendo efficacemente placca e residui anche nelle zone più delicate della bocca. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B, garantiscono gengive più sane già dopo le prime settimane di utilizzo.

Smartwatch

Amazfit GTR 4 (40% di sconto e super occasione)

L’Amazfit GTR 4 scende del 40% su Amazon, con un risparmio di 80 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il display AMOLED da 1,43 pollici garantisce colori vividi, anche sotto la luce diretta del sole. Dotato di GPS a doppia banda per un tracciamento preciso della posizione anche senza smartphone, offre oltre 150 modalità sportive e monitoraggio 24 ore su 24 di frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e qualità del sonno. Non manca l’assistente vocale Alexa integrato e la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal polso via Bluetooth. L’autonomia è tra i punti di forza del dispositivo, con una batteria che arriva fino a 14 giorni di utilizzo medio.

L’Amazfit GTR 4 su con un risparmio di 80 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il in . Il display garantisce colori vividi, anche sotto la luce diretta del sole. Dotato di per un tracciamento preciso della posizione anche senza smartphone, offre oltre e monitoraggio 24 ore su 24 di frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e qualità del sonno. Non manca l’assistente vocale integrato e la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal polso via Bluetooth. L’autonomia è tra i punti di forza del dispositivo, con una di utilizzo medio. Xiaomi Smart Band 10 (35% di sconto e prezzo al minimo)

Continua l’offerta con prezzo al minimo storico per lo Xiaomi Smart Band 10. Con lo sconto del 35% il prezzo scende a soli 35,49 euro e la puoi pagare anche in 3 rate a tasso zero. Non a caso è la più venduta in questo momento su Amazon. Una smart band con le stesse caratteristiche di uno smartphone: schermo AMOLED ampio e con ottima luminosità, più di 150 modalità di allenamento, sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute e il sonno e una batteria che può durare fino a 21 giorni.

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″ , 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV , invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

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Ecco una delle migliori promo che trovi questa settimana. Lo smart TV Hisense da 65 pollici con pannello MiniLED è disponibile in promo con uno sconto del 52% e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Refresh rate nativo fino a 144 Hz per una fluidità incredibile con i contenuti che ami di più, colori realistici e sistema operativo VIDAA che supporta più di 100 app. Supporta anche l’assistente Alexa per controllarlo con un comando vocale.

Pc portatile

PC portatile bvate B5 (65% di sconto e prezzo stracciato)

Offerta speciale per il PC portatile bvate B5. Solo per oggi lo trovi in promo con uno sconto speciale del 65% e il prezzo scende al minimo storico con uno sconto di quasi 400 euro. Offerta a tempo per un notebook perfetto per l’utilizzo casalingo: schermo da 14 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura buone prestazioni, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte per installare tutto quello che vuoi. Tastiera italiana e design super compatto.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot X11 Pro Omni (offerta lampo e risparmi 500 euro)

L’ Ecovacs Deebot X11 Pro Omni , robot aspirapolvere con tecnologia PowerBoost , scende del 45% su Amazon con un risparmio di 500 euro. La ricarica ultrarapida recupera il 6% di batteria in soli 3 minuti durante le pause di lavaggio, permettendo al robot di coprire fino a 1.000 mq in un solo ciclo. Il sistema BLAST genera una potenza di aspirazione fino a 19.500 Pa , mentre il rullo OZMO Roller 2.0 lava con una pressione 16 volte superiore ai tradizionali panni rotanti, immerso in acqua calda a 75°C. Mappatura perfetta di tutta l’abitazione.

L’ , robot aspirapolvere con tecnologia , su con un risparmio di 500 euro. La ricarica ultrarapida recupera il 6% di batteria in soli 3 minuti durante le pause di lavaggio, permettendo al robot di coprire fino a in un solo ciclo. Il sistema genera una potenza di aspirazione fino a , mentre il rullo OZMO Roller 2.0 lava con una pressione 16 volte superiore ai tradizionali panni rotanti, immerso in acqua calda a 75°C. Mappatura perfetta di tutta l’abitazione. Aspirapolvere Lefant V1 (71% di sconto e costa meno di 100 euro)

Il prezzo dell’aspirapolvere senza fili Lefant V1 crolla del 71% su Amazon, scendendo a meno di 100 euro. Il cuore del dispositivo è la potenza di aspirazione elevatissima , studiata per rimuovere sporco ostinato, polvere fine e peli di animali sia da pavimenti che da tappeti. Il filtro a 5 stadi cattura fino al 99,9% delle particelle da 0,3 μm, per un’aria più pulita in casa, mentre il display LED touch permette di monitorare in tempo reale modalità di aspirazione, livello di batteria e stato dei filtri. La batteria rimovibile garantisce fino a 42 minuti di autonomia continua, e il design autoportante gli permette di stare in piedi da solo senza bisogno di supporti a parete.

Il prezzo dell’aspirapolvere senza fili su Amazon, scendendo a meno di 100 euro. Il cuore del dispositivo è la , studiata per rimuovere sporco ostinato, polvere fine e peli di animali sia da pavimenti che da tappeti. Il cattura fino al 99,9% delle particelle da 0,3 μm, per un’aria più pulita in casa, mentre il display permette di monitorare in tempo reale modalità di aspirazione, livello di batteria e stato dei filtri. La batteria rimovibile garantisce fino a di autonomia continua, e il design gli permette di stare in piedi da solo senza bisogno di supporti a parete. DREAME H12 Pro FlexReach (prezzo al minimo e super sconto)

Torna al minimo storico su Amazon la Dreame H12 Pro FlexReach , con il 30% di sconto. La caratteristica che dà il nome al modello è il giunto flessibile FlexReach , che permette al corpo di piegarsi fino a 180° , raggiungendo agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi. Aspira e lava contemporaneamente sporco secco e liquido grazie a una potenza di aspirazione da 18.000 Pa e un rullo che ruota a 480 giri/min, mantenuto sempre pulito dalla tecnologia anti-groviglio TangleCut . La stazione esegue l’auto-pulizia a caldo a 90°C , con asciugatura rapida in soli 5 minuti per evitare cattivi odori, mentre l’autonomia arriva fino a 50 minuti , sufficiente per appartamenti di medie e grandi dimensioni.

Torna al minimo storico su Amazon la , con il La caratteristica che dà il nome al modello è il , che permette al corpo di piegarsi fino a , raggiungendo agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi. Aspira e lava contemporaneamente sporco secco e liquido grazie a una e un rullo che ruota a 480 giri/min, mantenuto sempre pulito dalla tecnologia anti-groviglio . La stazione esegue l’auto-pulizia a caldo a , con asciugatura rapida in soli per evitare cattivi odori, mentre l’autonomia arriva fino a , sufficiente per appartamenti di medie e grandi dimensioni. Forno per la pizza G3 Ferrari (39% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il forno per pizza G3 Ferrari G10006 Delizia s cende del 39% su Amazon, arrivando a meno di 70 euro con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Grazie al termostato regolabile fino a 400°C e alla pietra refrattaria inclusa, cuoce una pizza fatta in casa in appena 5 minuti , mentre basta la metà del tempo per riscaldare una pizza già pronta. La doppia resistenza riscaldante in acciaio inossidabile assicura una cottura uniforme sia sopra che sotto, replicando il risultato di un vero forno a legna. Nella confezione trovi anche il ricettario e le palette per infornare e sfornare in sicurezza.

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Il prezzo della stiratrice verticale Philips Serie 3000 crolla del 50% su Amazon, scendendo a meno di 25 euro, un vero affare per chi vuole ritocchi veloci senza tirare fuori l’asse da stiro. Dotata di una potenza di 1000 W con flusso di vapore continuo, è pronta all’uso in soli 30 secondi. Il serbatoio dell’acqua estraibile permette di stirare un intero outfit senza ricariche, mentre la piastra SmartFlow è sicura anche sui tessuti più delicati come la seta.

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