Amazon, prezzo crollato per il Galaxy S25 Ultra: 85% di sconto

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L’Italia è stretta nella morsa della prima ondata di calore e il caldo comincia a farsi sentire anche su Amazon. Anche in questo 20 giugno il sito di e-commerce è caratterizzato da tantissime offerte al minimo storico e che in molti casi anticipano quello che vedremo al Prime Day che comincia martedì. Le offerte sono veramente speciali, come dimostra il minimo storico disponibile per il climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600 che troviamo con un super sconto del 46% e risparmi più di 300 euro. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, Amazon ti viene in soccorso scontando del 41% il Galaxy S25 Ultra e del 34% il Motorola razr 70, ultima versione del telefono pieghevole del brand statunitense. Ottime occasioni anche tra gli smartwatch, con il Redmi Watch 6 disponibile con uno sconto del 40%. Qui in basso trovi raccolte alcune delle migliori promo di oggi, non perdere tempo e approfittane subito.

In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.

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Amazon, migliori offerte 20 giugno

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (41% di sconto e prezzo al minimo)

Super occasione per acquistare il Galaxy S25 Ultra a un prezzo mai visto prima . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 41% e ti fa risparmiare più di 600 euro su quello di listino. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta ancora uno dei migliori. Il merito è dello schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD , processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria è una garanzia: capacità di 5000 mAh e ti accompagna per tutto il giorno.

Super occasione per acquistare il a un . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno e ti fa su quello di listino. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta ancora uno dei migliori. Il merito è dello da , processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria è una garanzia: capacità di 5000 mAh e ti accompagna per tutto il giorno. Google Pixel 10 Pro (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Prezzo mai così basso per il Google Pixel 10 Pro nella versione con 1 terabyte di memoria interna. Grazie alla promo lampo disponibile oggi lo trovi con uno sconto del 34% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Smartphone che si posiziona nella fascia altissima del mercato: schermo Super Actua da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e una tripla fotocamera Pro nella parte posteriore.

per il nella versione con 1 terabyte di memoria interna. Grazie alla promo lampo disponibile oggi lo trovi con uno e su quello di listino. Lo puoi anche . Smartphone che si posiziona nella fascia altissima del mercato: con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e una tripla fotocamera Pro nella parte posteriore. Motorola razr 70 (34% di sconto e offerta anticipata Prime Day)

Offerta esclusiva Prime Day per il Motorola edge 70 . Lo smartphone pieghevole di Motorola è disponibile in promo con un super sconto del 34% e risparmi quasi 350 euro su quello di listino. Telefono da design iconico e dotato di un doppio schermo : interno da 6,9 pollici ed esterno da 3,62 pollici da usare per le funzioni rapide. Processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera esterna da 50 megapixel e fotocamera interna da 32 megapixel per i selfie. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

per il . Lo smartphone pieghevole di Motorola è disponibile in promo con un e su quello di listino. Telefono da design iconico e dotato di un : interno da 6,9 pollici ed esterno da 3,62 pollici da usare per le funzioni rapide. Processore MediaTek che assicura buone prestazioni, e fotocamera interna da 32 megapixel per i selfie. La batteria ti accompagna per tutto il giorno. Google Pixel 10a (minimo storico e affare per tutti)

Offerta speciale anche per il Google Pixel 10a , la versione “economica” dello smartphone dell’azienda di Mountain View. Da oggi è disponibile con uno sconto del 26% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di quasi 150 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Compatto, con un display ad alta risoluzione, processore Tensor G4 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera e una batteria a lunga durata. Inoltre, Google ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per ben sette anni.

anche per il , la versione “economica” dello smartphone dell’azienda di Mountain View. Da oggi è disponibile con uno e il al con un . Lo puoi anche . Compatto, con un display ad alta risoluzione, processore Tensor G4 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera e una batteria a lunga durata. Inoltre, Google ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per ben sette anni. Galaxy A17 (costa pochissimo e va comprato subito)

Ecco lo smartphone che devi comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A17 con uno sconto del 25% e il prezzo scende al minimo storico. Il risparmio è notevole e il prezzo alla portata di tutti. Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che assicura la giusta autonomia. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (offerta lampo e minimo storico)

Offerta speciale per uno dei prodotti più venduti in questi ultimi giorni su Amazon. Il Fire TV Stick 4K Select è in offerta con uno sconto del 55% e costa meno di 25 euro . Si tratta dell’ultima versione del Fire TV Stick e permette di vedere in streaming con la miglior risoluzione possibile, tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire dai film e dalle serie TV. Si collega facilmente alla porta HDMI del televisore e accedi velocemente alle tue app di streaming preferite. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che ti permette di gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Puoi anche trasformare lo smart TV in una console grazie alla presenza del Game Pass Ultimate per giocare in streaming ai migliori titoli del momento.

Offerta speciale per uno dei in questi su Amazon. Il è in con uno e . Si tratta dell’ultima versione del Fire TV Stick e permette di vedere in con la miglior risoluzione possibile, tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire dai film e dalle serie TV. Si collega facilmente alla porta HDMI del televisore e accedi velocemente alle tue app di streaming preferite. Nella confezione è presente anche il che ti permette di gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Puoi anche trasformare lo smart TV in una console grazie alla presenza del Game Pass Ultimate per giocare in streaming ai migliori titoli del momento. Bundle sicurezza Blink (78% di sconto e offerta Prime Day)

Per migliorare la sicurezza della tua abitazione non devi spendere cifre esagerate, ma basta sfruttare le promo anticipate del Prime Day . Come nel caso di questo bundle dedicato alla sicurezza di Blink che trovi con uno sconto del 78% e il prezzo crolla a meno di 25 euro . Si compone della telecamera per l’esterno Blink Outdoor 4 e del videocitofono Blink. Li paghi pochissimo e acquisti due dispositivi semplici da montare e che ti avvisano in tempo reale se qualche malintenzionato si sta avvicinando a casa tua. Li puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Per migliorare la sicurezza della tua abitazione non devi spendere cifre esagerate, ma basta sfruttare le . Come nel caso di questo dedicato alla di che trovi con uno e il . Si compone della per e del Li paghi pochissimo e acquisti due dispositivi semplici da montare e che ti avvisano in tempo reale se qualche malintenzionato si sta avvicinando a casa tua. Li puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Blink Outdoor 4 (69% di sconto e prezzo mini)

Se invece hai bisogno solamente della telecamera per l’esterno, trovi la Blink Outdoor 4 in promo con uno sconto del 69% e il prezzo crolla a 24,99 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Al momento è la più venduta su Amazon e fai un super affare. Facile da montare, con una batteria che dura fino a due anni e immagini in alta definizione, anche quando c’è buio. Se nota qualche movimento vieni subito avvisato sull’app dello smartphone. Approfitta del prezzo più basso di sempre per questa telecamera.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (doppio sconto e costano pochissimo)

Prezzo in picchiata per queste cuffie lowcost . Solo per oggi le trovi con un doppio sconto che fa scendere il prezzo a soli 20 euro : infatti, oltre a quello f isso del 77% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 2 euro . La qualità del suono è elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 48 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

per queste . Solo per oggi le trovi con un che fa il a : infatti, oltre a quello f puoi un che ti fa . La qualità del suono è elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 48 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Caricabatteria da auto rapido (60% di sconto e costa meno di 10 euro)

Offerta shock che dura pochissimo: il caricatore rapido per l’auto della Belkin è in promo con uno sconto del 60% e costa meno di 10 euro . Lo colleghi dentro qualsiasi vettura ed è compatibile con qualsiasi smartphone. Nel momento del bisogno puoi ricaricare il tuo telefono e avere sempre l’autonomia necessaria per arrivare a fine giornata.

Offerta shock che dura pochissimo: il è in promo con uno e . Lo colleghi dentro qualsiasi vettura ed è compatibile con qualsiasi smartphone. Nel momento del bisogno puoi ricaricare il tuo telefono e avere sempre l’autonomia necessaria per arrivare a fine giornata. Piastra Remington (66% di sconto e costa meno di 20 euro)

La splendida piastra per capelliRemington, caratterizzata da un versatile design arrotondato (perfetto sia per un liscio impeccabile sia per creare onde morbide e ricci naturali), crolla su Amazon con un mostruoso sconto del 66% e costa meno di 20 euro. Si tratta di un’offerta a vendita rapida: a questa cifra, le scorte sono destinate a terminare presto. Rivestimento Ceramico Ultra ed è dotata anche di pratico display dove viene mostrata la temperatura.

Smartwatch

Redmi Watch 6 (40% di sconto e prezzo al minimo)

Se stai valutando la migliore offerta disponibile oggi per uno smartphone, questa è quella che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi il Redmi Watch 6 con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 70 euro , con la possibilità anche di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Si tratta di un orologio da poco uscito sul mercato e dotato di funzionalità avanzate: schermo AMOLED da ben 2,07 pollici, monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca e dei principali parametri vitali, più di 150 modalità sportive per essere sempre allenato e soprattutto un’autonomia che raggiunge i 24 giorni.

Se stai valutando la migliore offerta disponibile oggi per uno smartphone, questa è quella che non devi assolutamente farti scappare. Su trovi il con uno e lo , con la possibilità anche di il . Si tratta di un orologio da poco uscito sul mercato e dotato di funzionalità avanzate: schermo AMOLED da ben 2,07 pollici, monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca e dei principali parametri vitali, più di per essere sempre allenato e soprattutto un’autonomia che raggiunge i 24 giorni. Amazfit Balance (44% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Lo smartwatch per tenere sotto controllo il tuo benessere personale al prezzo più basso di sempre. Parliamo dell’Amazfit Balance disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 44% che fa crollare il prezzo a poco più di 100 euro e lo paghi praticamente la metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di un display circolare ampio e che puoi personalizzare con diverse watch faces, un fitness coach AI che ti aiuta a mantenerti in forma con tantissime modalità di allenamento, un monitoraggio avanzato della salute e del benessere psico-fisico e una batteria che dura fino a 14 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Mini LED 85 pollici (41% di sconto e 5 rate a tasso zero)

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Il nuovo smart TV Samsung MiniLED da 85 pollici è disponibile in offerta con uno sconto del 41% e risparmi più di 700 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Qualità delle immagini elevatissima, modalità ad hoc per migliorare i colori e il contrasto, modalità Motion Xcelerator per avere il refresh rate fino a 144 Hz. Sistema operativo Tizen che supporto tutte le principali piattaforme di video streaming. Acquistandolo oggi ricevi anche un voucher dal valore di 174,84 euro per acquistare servizi a prezzo scontato.

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Il da è disponibile in con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il Qualità delle immagini elevatissima, modalità ad hoc per migliorare i colori e il contrasto, modalità Motion Xcelerator per avere il refresh rate fino a 144 Hz. Sistema operativo Tizen che supporto tutte le principali piattaforme di video streaming. Acquistandolo oggi ricevi anche un dal per acquistare servizi a prezzo scontato. Smart TV Hisense da 50 pollici (prezzo al minimo e affare immediato)

Lo smart TV Hisense da 50 pollici con tecnologia Mini-LED tocca il suo minimo storico su Amazon con un forte sconto del 34%. I Mini-LED offrono contrasti perfetti, neri profondissimi e una luminosità incredibile, perfetti per film, serie TV e gaming di ultima generazione. Per rendere l’affare ancora più accessibile, puoi dilazionare la spesa in 5 comode rate a tasso zero. Dotato anche di modalità ad hoc per vedere al meglio qualsiasi tipologia di contenuto. Ideale anche per gli amanti dei videogame grazie al refresh rate fino a 144 Hz. Sistema operativo VIDAA che offre il massimo supporto con qualsiasi applicazione di streaming.

Elettrodomestici

Condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 (46% di sconto e minimo storico)

Batti l’afa estiva con il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 disponibile da oggi in promo su Amazon con uno sconto mai visto prima. Diventa il protagonista dell’offerta salva-estate: crolla con uno sconto del 46% che ti fa risparmiare più di 300 euro , con la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Dotato di una versatile funzione 3-in-1 (raffresca, deumidifica e ventila), è super silenzioso e si gestisce comodamente tramite app dallo smartphone. Ideale per stanze di 25-35 metri quadrati, lo puoi trasportare facilmente da una stanza all’altra.

con il condizionatore portatile disponibile da oggi in promo su Amazon con uno sconto mai visto prima. Diventa il protagonista dell’offerta salva-estate: crolla con uno , con la possibilità di pagarlo in . Dotato di una versatile (raffresca, deumidifica e ventila), è super silenzioso e si gestisce comodamente tramite app dallo smartphone. Ideale per stanze di 25-35 metri quadrati, lo puoi trasportare facilmente da una stanza all’altra. Lefant M2 Plus (72% di sconto e risparmi più di 400 euro)

Uno sconto di prezzo imperdibile per dimenticarsi delle pulizie di casa . In attesa dell’evento ufficiale, Amazon lancia un’offerta Prime Day anticipata incredibile: il robot aspirapolvere Lefant M2 Plus è disponibile con uno sconto immediato del 72%, regalandoti un risparmio netto di ben 430 euro . Piccolo, agile e incredibilmente potente, si infila sotto i mobili più bassi e raccoglie polvere e peli di animali senza sforzo. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

per dimenticarsi delle pulizie di casa In attesa dell’evento ufficiale, Amazon lancia un’offerta Prime Day anticipata incredibile: il robot aspirapolvere è disponibile con uno . Piccolo, agile e incredibilmente potente, si infila sotto i mobili più bassi e raccoglie polvere e peli di animali senza sforzo. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. roborock Qrevo Curv 2 Pro (46% di sconto e prezzo in picchiata)

I l top di gamma della pulizia intelligente quasi a metà prezzo. Se punti al massimo della tecnologia senza compromessi, il r oborock Q Revo Curv 2 Pro crolla su Amazon con uno sconto del 46% che ti fa risparmiare ben 600 euro sul listino. Questo robot premium aspira, lava i pavimenti con moci rotanti di ultima generazione e gestisce tutto in totale autonomia grazie alla sua stazione all-in-one ultra-avanzata. Spazzola anti groviglio perfetta per chi ha animali domestici e sensori che mappano l’abitazione ed evitano gli ostacoli.

l top di gamma della pulizia intelligente Se punti al massimo della tecnologia senza compromessi, il crolla su Amazon con uno sul listino. Questo robot premium aspira, lava i pavimenti con moci rotanti di ultima generazione e gestisce tutto in totale autonomia grazie alla sua stazione all-in-one ultra-avanzata. Spazzola anti groviglio perfetta per chi ha animali domestici e sensori che mappano l’abitazione ed evitano gli ostacoli. Purificatore e termoventilatore Dyson Hot+Cool HF1 (minimo storico e risparmi 150 euro)

Il spettacolare purificatore e termoventilatore Dyson Hot+Cool HF1 è in promo su Amazon con uno sconto del 35% che ti permette di risparmiare 150 euro . Questo elettrodomestico è utile 365 giorni all’anno: purifica l’aria dai virus e allergeni, ti rinfresca con un flusso potente in estate e riscalda l’ambiente in modo omogeneo in inverno. Lo puoi controllare tramite l’app e al momento è il più venduto su Amazon. Non perdere questa occasione.

Il spettacolare purificatore e termoventilatore è in promo su Amazon con uno . Questo elettrodomestico è utile 365 giorni all’anno: purifica l’aria dai virus e allergeni, ti rinfresca con un flusso potente in estate e riscalda l’ambiente in modo omogeneo in inverno. Lo puoi controllare tramite l’app e al momento è il più venduto su Amazon. Non perdere questa occasione. Robot da cucina Bosch (63% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il re degli assistenti in cucina scende a un prezzo stracciato. Il versatile robot multifunzione Bosch Multitalent 3 demolisce il proprio prezzo di listino grazie a un maxi sconto del 63% che lo fa costare molto meno della metà. Frulla, sminuzza, impasta e grattugia in pochissimi secondi, e puoi acquistarlo approfittando del pagamento in 5 rate a tasso zero. L’accessorio definitivo per dimezzare i tempi di preparazione dei tuoi piatti, oggi a prezzo mini.

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