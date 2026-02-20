Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo: sconti all'85%

Amazon

Si avvicina il weekend e le offerte su Amazon diventano sempre più interessanti. Da oggi 20 febbraio, infatti, trovi smartphone, smartwatch, elettrodomestici e accessori in promo con sconti elevatissimi e che sfiorano l’80%. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte tutte nella lista qui in basso.

Ad esempio, se cerchi uno smartphone, c’è il nuovissimo Google Pixel 10a in promo con uno sconto lancio di ben 100 euro. Tra gli smartwatch cattura l’attenzione il Google Pixel Watch 3: lo sconto del 55% fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 250 euro. Non perdere queste opportunità, possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, migliori offerte 20 febbraio

Smartphone

Galaxy S24 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino. Si tratta di uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snadpragon 8 Gen 2 , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

che ti fa su quello di listino. Si tratta di uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato: da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria ti accompagna per tutto il giorno. Google Pixel 10a. Appena presentato e già disponibile su Amazon con una promo unica. Parliamo del nuovissimo Google Pixel 10a , smartphone “economico” dell’azienda di Mountain View che assicura prestazioni da top. Solamente acquistandolo in questi giorni approfitti della promo lancio che ti fa risparmiare 100 euro su quello di listino. Scheda tecnica imperdibile: schermo Actua da 6,3 pollici , processore Tensor che supporta tutte le funzioni AI di Google, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e ultragrandangolare da 13 megapixel. Batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno.

con una Parliamo del , smartphone “economico” dell’azienda di Mountain View che assicura prestazioni da top. Solamente acquistandolo in questi giorni approfitti della promo lancio che ti fa su quello di listino. Scheda tecnica imperdibile: , processore Tensor che supporta tutte le funzioni AI di Google, doppia fotocamera posteriore con e ultragrandangolare da 13 megapixel. Batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno. Redmi Note 15 Pro. Lanciato da poche settimane, oggi è disponibile in offerta con uno sconto del 30% che lo fa diventare un vero best-buy . Parliamo del Redmi Note 15 Pro , smartphone top di gamma di Xiaomi dotato di una scheda tecnica molto interessante. Schermo da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel. Maxi batteria da 6580 mAh che può durare fino a due giorni.

con uno che lo fa un . Parliamo del , smartphone top di gamma di Xiaomi dotato di una scheda tecnica molto interessante. con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel. Maxi batteria da 6580 mAh che può durare fino a due giorni. moto g75. Tra le migliori promo di oggi c’è sicuramente il moto g75. Lo smartphone lowcost di Motorola è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Schermo da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 3, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Prezzo stracciato per questo paio di cuffie lowcost . Da oggi le trovi su Amazon con uno sconto dell’85% e le paghi meno di 24 euro e ne risparmi più di 130 . Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 48 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone.

per questo . Da oggi le trovi su Amazon con uno e le e ne . Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 48 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone. Dash Cam. Un accessorio utilissimo da avere sempre nella propria auto. Parliamo di questa doppia dash cam anteriore e posteriore. Da oggi è disponibile in promo con un coupon sconto che fa scendere il prezzo del 50% e la paghi solamente poco più di 50 euro. Assicura immagini in altissima risoluzione e ha anche la visione notturna. In caso di incidenti o di danni alla tua automobile, la dash cam registra le immagini sulla scheda microSD.

e Da oggi è disponibile in promo con un che fa e la paghi solamente poco più di 50 euro. Assicura immagini in altissima risoluzione e ha anche la visione notturna. In caso di incidenti o di danni alla tua automobile, la dash cam registra le immagini sulla scheda microSD. Cassa Bluetooth portatile. Prezzo in picchiata per la cassa Bluetooth economica. Da oggi su Amazon è disponibile con un ottimo sconto del 76% e la paghi poco meno di 25 euro. Audio di grande qualità, bassi potenti e profondi, autonomia prolungata ed è anche impermeabile. La puoi utilizzare per le feste con gli amici in spiaggia o in piscina.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 55% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.

Smart TV&Soundbar

Smart TV TCL QD-Mini LED. Offerta da cogliere al volo per lo smart TV TCL QD Mini-LED da 65 pollici che trovi oggi su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo con risoluzione 4K e qualità delle immagini elevatissima, refresh rate che tocca i 144 Hz per una fluidità elevata con i videogame e sistema operativo Google TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Tra le offerte top del giorno.

da che trovi oggi su con uno del e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il a a utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo con e qualità delle immagini elevatissima, che per una fluidità elevata con i videogame e sistema operativo Google TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Tra le offerte top del giorno. Soundbar Hisense. Non è un caso se è la più venduta su Amazon: la soundbar Hisense HS2000 offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile, grazie allo sconto del 29%. È la soluzione ideale per chi vuole migliorare l’audio del proprio TV senza ingombri eccessivi: compatta, facile da installare e capace di restituire dialoghi nitidi e bassi profondi. Si collega con qualsiasi smart TV e ha anche il subwoofer integrato.

Elettrodomestici

De’Longhi Icona Eco. Per gli amanti dell’ espresso classico e del design retrò, la macchina per il caffè De’Longhi Icona ECO raggiunge il suo minimo storico con uno sconto del 31% . Per rendere l’acquisto ancora più leggero, Amazon offre il pagamento in 5 rate a tasso zero . È una macchina manuale capace anche di preparare cappuccini cremosi grazie al sistema manuale e dotata di spegnimento automatico. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E.

e del design retrò, la raggiunge il suo . Per rendere l’acquisto ancora più leggero, Amazon offre il pagamento in . È una macchina manuale capace anche di preparare cappuccini cremosi grazie al sistema manuale e dotata di spegnimento automatico. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. roborock Q7 M5. I l robot aspirapolvere roborock Q7 M5 è disponibile in promo al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 38% e lo paghi meno di 150 euro . È l’occasione perfetta per chi vuole l’affidabilità e la precisione della mappatura roborock senza dover investire cifre da top di gamma. Nonostante il prezzo contenuto, gestisce con intelligenza gli ostacoli e garantisce una pulizia profonda su ogni tipo di pavimento. Dotata di una spazzola anti-groviglio ed è anche in grado di lavare il pavimento. Completo ed economico.

è disponibile in promo al di grazie allo del e lo paghi . È l’occasione perfetta per chi vuole l’affidabilità e la precisione della mappatura roborock senza dover investire cifre da top di gamma. Nonostante il prezzo contenuto, gestisce con intelligenza gli ostacoli e garantisce una pulizia profonda su ogni tipo di pavimento. Dotata di una spazzola anti-groviglio ed è anche in grado di lavare il pavimento. Completo ed economico. Asciugatrice Candy Rapido. Per chi non ha spazio in casa o non vuole vivere in mezzo agli stendini, l’asciugatrice Candy Rapido è la soluzione ideale. Si tratta di un’asciugatrice a pompa di calore e con cestello da 10 chilogrammi. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 31% e risparmi più di 200 euro . Questo modello è dotato di cicli rapidi che non rovinano i tessuti. Un investimento che si ripagherà in termini di tempo e comodità. La puoi anche gestire tramite l’app dello smartphone.

è la soluzione ideale. Si tratta di un’asciugatrice a pompa di calore e con cestello da 10 chilogrammi. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 31% e risparmi . Questo modello è dotato di cicli rapidi che non rovinano i tessuti. Un investimento che si ripagherà in termini di tempo e comodità. La puoi anche gestire tramite l’app dello smartphone. De’Longhi Alicia Plus. Se preferite la tradizione della moka ma con la comodità dell’elettrico, la De’Longhi Alicia Plus è in sconto su Amazon del 34%. È la caffettiera ideale per chi non vuole rischiare di bruciare il caffè sul fuoco: si spegne da sola e mantiene la bevanda calda per 30 minuti. Costa poco e può essere acquistata in 3 comode rate a tasso zero, risultando un’ottima idea regalo o la nuova moka da utilizzare in ufficio. Può preparare tra le 2 e le quattro tazze di caffè.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui