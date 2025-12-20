Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone: sconti fino al 90%

Michael Derrer Fuchs

Un weekend all’insegna delle grandi offerte su Amazon. Anche oggi 20 dicembre troviamo promo su alcuni dei migliori prodotti tech del momento, a partire proprio dall’iPhone 17 Pro. Lo smartphone premium di Apple è disponibile in offerta con un super sconto che ti fa risparmiare ben 150 euro su quello di listino. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non mancano anche idee regalo lowcost, come le cuffie Bluetooth disponibili a meno di 10 euro. Disponibili ottime promo anche su smartwatch ed elettrodomestici.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è sia una breve descrizione tecnica sia il link per accedere direttamente ad Amazon e completare l’acquisto. Approfittane subito: le offerte possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 20 dicembre

Smartphone

iPhone 17 Pro. Ecco un’occasione che devi cogliere al volo. Da oggi trovi su Amazon l’ iPhone 17 Pro in promo con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Acquistandolo oggi lo ricevi anche prima di Natale. Le caratteristiche sono quelle di un telefono premium: nuovo schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion , processore A19 Pro per prestazioni eccezionali e pieno supporto ad Apple Intelligence, tripla fotocamera Pro Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage nella parte frontale.

iPhone 15. Occasione lampo che non devi farti scappare. Oggi trovi l' iPhone 15 in promo al prezzo più basso dell'ultimo periodo e approfitti di una super occasione. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche prima di Natale, ma devi essere velocissimo. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A16 Bionic che assicura prestazioni top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare.

Google Pixel 9a. Prezzo in picchiata per l'ottimo smartphone di Google. Da oggi lo trovi con uno sconto del 33% e risparmi ben 180 euro su quello di listino. Un telefono che assicura ottime prestazioni grazie al processore Tensor G4 che supporta anche la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Google per i suoi smartphone. Doppia fotocamera posteriore con AI e una batteria che dura per tutto il giorno. Acquistandolo oggi lo ricevi entro Natale.

Motorola edge 60. Uno dei migliori smartphone sul mercato per rapporto qualità-prezzo . Il Motorola edge 60 è disponibile con uno sconto del 42% e approfitti del minimo storico . Lo paghi meno di 220 euro e fai un super acquisto. Il telefono è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni. A questo prezzo va acquistato subito.

DOOGEE Note 56. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone, ecco l'offerta che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il DOOGEE Note 56 in promo con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 80 euro. Smartphone pensato per chi vuole spendere poco e dotato di una buona scheda tecnica: schermo da 6,56 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni e una doppia fotocamera posteriore. Uno dei punti forti è la mega batteria da 6150 mAh con cui copri fino a due giorni di utilizzo.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Ecco le cuffie economiche che devi acquistare oggi. Su Amazon trovi questo paio di auricolari in promo con un super sconto dell’88% che fa scendere il prezzo a meno di 10 euro . Assicurano un suono immersivo e hanno un’autonomia fino a 46 ore. Si ricaricano abbastanza rapidamente e sono anche impermeabili, ideali da utilizzare durante gli allenamenti.

Xiaomi Smart Camera C301. Se vuoi spendere pochissimo per migliorare la sicurezza della tua abitazione, ecco l' offerta che fa per te . Oggi trovi la telecamera di sicurezza Xiaomi Smart Camera C301 in offerta con uno sconto del 33% e la paghi meno di 20 euro . Immagini con risoluzione 2K, sensori di movimento che ti avvisano se notano qualcosa di anomalo, visione notturna a colori, audio bidirezionale e la puoi controllare facilmente tramite l'app dello smartphone.

Proiettore HOPVISION. rasforma il tuo salotto in una sala cinematografica con il proiettore HOPVISION, oggi con uno sconto del 61% e il prezzo in picchiata. Questo dispositivo offre una risoluzione Full HD e un'elevata luminosità, ideale per proiettare film, serie TV e videogiochi su grande schermo con una qualità d'immagine vivida e coinvolgente. Puoi collegare al proiettore lo smart TV, la tua console e anche lo smartphone.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

Fire TV Stick 4K Select. Altra super occasione disponibile per Natale. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 64% e costa meno di 20 euro . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.

Blink Outdoor4. Prezzo speciale per la telecamera per l'esterno Blink Outdoor4. Con lo sconto del 55% la paghi solamente 35 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Si tratta di una fotocamera per l'esterno facile da montare e da configurare. Assicura immagini in alta definizione e ha un'autonomia fino a due anni. I sensori monitorano tutto quello che accade all'esterno della tua abitazione e ti avvisano se notano qualche movimento anomalo. Puoi controllare in ogni momento quello che succede nel tuo giardino tramite l'app dello smartphone.

Smartwatch

Google Pixel Watch 4. Offerta lampo per l’orologio top di gamma di Google. Da oggi il Google Pixel Watch 4 è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La versione in offerta è la più piccola con schermo da 41 mm. Le funzionalità sono avanzatissime grazie al supporto di Google AI, la piattaforma di intelligenza artificiale che permette all’orologio di mostrare dati sulla salute più veritieri. Supporta tantissime modalità di allenamento e hai pieno accesso alle app di Google, a partire proprio da Google Fit. Non farti sfuggire questa ottima occasione.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED Mini LED da 65 pollici. Doppia occasione per lo smart TV Samsung Neo QLED Mini LED da 65 pollici uscito sul mercato quest’anno. Il motivo della doppia occasione è molto semplice: in pagina trovi uno sconto del 36% e acquistando il TV oggi ottieni anche un pacchetto voucher dedicato all’intrattenimento del valore di 423,96 euro. La qualità delle immagini è elevatissima grazie alla presenza del processore NQ4 AI Gen 2 che sfrutta l’intelligenza artificiale, e a bordo trovi il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC&Tablet

Pc portatile lowcost. Prezzo stracciato per questo PC portatile lowcost . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 72% e risparmi ben 720 euro su quello di listino. Un notebook economico, ma perfetto per l'utilizzo quotidiano. Schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura buone prestazioni, 8 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Ottima anche la connettività grazie alla presenza della porta HDMI e delle porte USB. A questo prezzo è un super affare.

Tablet economico. Altra super occasione natalizia che non devi assolutamente farti scappare. Oggi su Amazon trovi questo tablet economico in promo con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 90 euro. Le caratteristiche tecniche sono molto interessanti: schermo da 10 pollici, fino a 64 gigabyte di RAM e a 2 terabyte di memoria interna. Nella confezione è presente anche un mouse, una tastiera e la custodia protettiva.

Cuffie Bluetooth

Beats Studio Pro. Super occasione per le cuffie Beats Studio Pro. Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 58% che fa crollare il prezzo e risparmi ben 230 euro su quello di listino. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di cuffie wireless over-ear che assicurano una qualità del suono elevatissima e con cancellazione del rumore. Presente anche l’audio spaziale personalizzato e l’autonomia assicura diverse ore di ascolto. Si associano a qualsiasi smartphone e dispositivo mobile dotato di Bluetooth.

Elettrodomestici

Lefant M2 Plus. Prezzo in picchiata e sconto eccezionale per il robot aspirapolvere Lefant M2 Plus . Solo per oggi lo trovi in promo con uno sconto del 64% e risparmi ben 350 euro su quello di listino . Si tratta di un robot in grado anche di lavare il pavimento e che mappa perfettamente la tua abitazione. Navigazione laser, evita alla perfezione gli ostacoli e tramite l'app dello smartphone lo puoi controllare da remoto e anche personalizzare la pulizia dell'abitazione. Dotato anche della comoda stazione per lo svuotamento automatico.

Tineco FLOOR ONE S5. L'aspirapolvere più venduto del momento su Amazon. Parliamo del Tineco FLOOR ONE S5 , aspirapolvere e lavapavimenti senza filo che trovi su Amazon in promo con uno sconto del 47% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 160 euro . Si adatta a qualsiasi superficie e funziona sia su superfici asciutte sia bagnate. Ottimo anche per chi ha animalo domestici in casa grazie alla grande potenza di aspirazione. Un'occasione speciale di Amazon da non farsi sfuggire.

Friggitrice ad aria Moulinex Eaay Fry Max. Ecco la friggitrice ad aria da acquistare oggi. Su Amazon trovi la Moulinex Easy Fry Max in promo con uno sconto del 40% e la paghi meno di 60 euro . Un'ottima occasione per un elettrodomestico per la cucina diventato oramai immancabile nelle abitazioni delle italiani. Questo modello è dotato di un cestello da 5 litri e grazie ai 10 programmi per la cottura puoi preparare veramente di tutto, dalle classiche patatine fino alla carne e alle verdure grigliate. Il cestello può essere lavato nella lavastoviglie.

Vaporella Polti Simply. Se hai bisogno di un nuovo ferro da stiro, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi la vaporella Polti Simply in promo con un ottimo sconto del 57% e la paghi meno della metà sfruttando l'offerta lampo di Natale. Ottimo ferro da stiro casalingo con un colpo di vapore potente. Funzione Calc Cleaning per preservare le prestazioni dell'apparecchio nel tempo.

