Amazon, sono tornate le offerte da Prime Day: sconti fino all'85%

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Le vacanze estive stanno oramai per terminare per gran parte degli italiani e bisogna scontrarsi con il rientro a casa e al lavoro. Per rendere un po’ meno amaro il rientro, Amazon ci viene in soccorso con tante nuove promo che permettono di fare grandissimi affari su alcuni dei prodotti più amati dagli utenti. A catturare subito l’attenzione c’è l’iPhone 17 Pro Max disponibile al prezzo più basso di sempre e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Continuano le promo sui Fire TV Stick, con il modello 4K Select disponibile con il 45% di sconto. Ottima promo anche per l’Echo Show 5 che troviamo in bundle con la presa smart e rende la tua abitazione più intelligente.

Se sei alla ricerca del tuo nuovo smartphone, trovi in offerta il nuovo Oppo Reno 16 con uno sconto mai visto prima e disponibile solamente su Amazon. Non manca un’ottima occasione tra gli smart TV: il modello Hisense da 65 pollici è disponibile con uno sconto di ben 500 euro e fai un super affare. Per la pulizia della tua abitazione, invece, c’è il robot aspirapolvere roborock a metà prezzo: approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 20 agosto

Prodotti best seller

iPhone 17 Pro Max (prezzo al minimo e 12 rate a tasso zero)

Prezzo mai visto prima per l ‘iPhone 17 Pro Max . Il telefono premium di Apple è disponibile con uno sconto di poco superiore ai 140 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero , in modo da rendere un po’ meno esoso l’esborso iniziale. Condizioni d’acquisto che trovi solo su Amazon. Lo smartphone è dotato di un display ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion, nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

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Occasione da cogliere al volo per il Fire TV Stick 4K Select. Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno sconto del 45% e il prezzo scende a soli 29,99 euro , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce.

Occasione da cogliere al volo per il Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno e il , con la possibilità di dilazionare il . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce. Spazzolino elettrico Oral-B iO 3 (57% di sconto e affare per tutti)

Solo per pochissimi giorni trovi lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 in promo su Amazon con uno sconto del 57% e lo paghi meno della metà. Puoi anche suddividere la spesa in 3 rate a tasso zero . L’offerta non finisce qui: oltre allo spazzolino ricevi anche una testina di ricambio, una custodia da viaggio e anche un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Gengive & Smalto Pro-Repair. Risultati immediati: dopo una settimana di utilizzo le tue gengive sono più sane rimuovendo il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Puoi scegliere tra tre modalità di pulizia.

Solo per pochissimi giorni trovi lo in su con uno e lo Puoi anche suddividere la spesa in . L’offerta non finisce qui: oltre allo spazzolino ricevi anche una testina di ricambio, una custodia da viaggio e anche un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Gengive & Smalto Pro-Repair. Risultati immediati: dopo una settimana di utilizzo le tue sono il rispetto a uno spazzolino manuale. Puoi scegliere tra tre modalità di pulizia. McAfee Total Protection (85% di sconto e costa meno di 20 euro)

Ecco una delle promo più imperdibili della giornata. L’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi è in offerta su Amazon con uno sconto dell’85% e il prezzo crolla a soli 18,99 euro. Protegge i tuoi dispositivi (smartphone, PC e tablet) da virus, malware e ransomware. Inoltre, hai accesso anche a una VPN per navigare in sicurezza quando sei all’esterno e a un gestore della password per avere sempre a disposizione le tue chiavi d’accesso.

Smartphone

Motorola razr 70 Ultra (prezzo al minimo e super affare)

Lo smartphone pieghevole più potente disponibile sul mercato e da oggi disponibile anche con una promo speciale. Parliamo del Motorola razr 70 Ultra disponibile su Amazon con una promo unica: sconto di 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di pagarlo in 12 o 5 rate a tasso zero . Il telefono si distingue per un design a conchiglia con schermo esterno da 4 pollici e schermo interno da 7 pollici con refresh rate fino a 165 Hz per la massima fluidità. Le prestazioni sono da top di gamma grazie al processore Snapdragon 8 Elite con ben 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico si compone di due fotocamere esterne da 50 megapixel e di una selfie cam sempre da 50 megapixel.

Lo disponibile sul mercato e da oggi disponibile anche con una promo speciale. Parliamo del disponibile su con una promo unica: su quello di listino e hai anche la di in . Il telefono si distingue per un design a conchiglia con schermo esterno da 4 pollici e schermo interno da 7 pollici con refresh rate fino a 165 Hz per la massima fluidità. Le prestazioni sono da top di gamma grazie al con ben 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico si compone di e di una selfie cam sempre da 50 megapixel. Oppo Reno16 (offerta lancio Amazon)

Fa il suo debutto su Amazon l’ Oppo Reno16 ed è subito disponibile con una promo da non farsi scappare. Grazie allo sconto lampo di 150 euro approfitti del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Smartphone che si posiziona nella fascia altissima del mercato e che punta tutto sull’ottimo comparto fotografico. Dotato di un display AMOLED da 6,32 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per la massima fluidità di utilizzo, processore Snapdragon 7 Gen4 , fotocamera principale da 50 megapixel e altra fotocamera sempre da 50 megapixel per i selfie. Batteria da 6000 mAh che dura tranquillamente due giorni.

Fa il suo debutto su Amazon l’ ed è subito disponibile con una promo da non farsi scappare. Grazie allo approfitti del e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Smartphone che si posiziona nella fascia altissima del mercato e che punta tutto sull’ottimo comparto fotografico. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz per la massima fluidità di utilizzo, , fotocamera principale da 50 megapixel e altra per i selfie. Batteria da 6000 mAh che dura tranquillamente due giorni. Galaxy A56 (27% di sconto e prezzo al minimo)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per uno dei telefoni medio di gamma più apprezzati sul mercato. Il Galaxy A56 è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi 110 euro su quello di listino. La scheda tecnica è molto interessante, soprattutto in relazione a quanto lo paghi oggi: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

per uno dei telefoni medio di gamma più apprezzati sul mercato. Il Galaxy A56 è disponibile con uno e su quello di listino. La scheda tecnica è molto interessante, soprattutto in relazione a quanto lo paghi oggi: con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Honor 600 Smart (offerta lampo e costa pochissimo)

Nuova offerta imperdibile su Amazon se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone. Da oggi trovi l’Honor 600 Smart con uno sconto del 32% e il prezzo scende a meno di 190 euro. Ottimo telefono per la vita di tutti i giorni dotato di uno schermo AMOLED da 6,87 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon di ultima generazione che assicura buone prestazione, fotocamera da 50 megapixel con aiuto dell’intelligenza artificiale per immagini sempre perfette e per finire una mega batteria da 7770 mAh che può durare fino a tre giorni anche con un utilizzo intensivo. Il battery-phone da comprare oggi.

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.299,00 € -13% 1.489,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) - Trasmetti ... 29,99 € -45% 54,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon Motorola razr 70 ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfi... 1.199,90 € -20% 1.499,00 € Risparmi 299,10 € Acquista su Amazon HONOR 600 SMART 5G BLACK 4+128GB 189,99 € -32% 279,90 € Risparmi 89,91 € Acquista su Amazon Videocamera Blink Outdoor 4 + Videocamera Mini 2K+ Blink (ul... 39,99 € -68% 124,98 € Risparmi 84,99 € Acquista su Amazon Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65" 4K 65E8S 699,00 € -42% 1.199,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon Tineco Floor ONE i6 Stretch Aspirapolvere e Lavapavimenti, 2... 189,00 € -32% 279,00 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Max (super sconto e 5 rate a tasso zero)

Il non plus ultra tra i Fire TV Stick è disponibile in promo con uno sconto del 34% e il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Supporta il Wi-Fi 6E per uno streaming senza problemi e alla massima velocità. Dotato anche della modalità ambiente che trasforma il tuo televisore in un dipinto ogni volta che non viene utilizzato. Con Alexa+ trovare le tue serie TV preferite è molto più semplice e immediato. Nella confezione è presente anche il telecomando che supporta i comandi vocali per gestire sia il televisore sia i dispositivi smart presenti in casa.

Il non plus ultra tra i è disponibile in promo con uno e il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo. Lo puoi anche . Supporta il Wi-Fi 6E per uno streaming senza problemi e alla massima velocità. Dotato anche della modalità ambiente che trasforma il tuo televisore in un dipinto ogni volta che non viene utilizzato. Con trovare le tue serie TV preferite è molto più semplice e immediato. Nella confezione è presente anche il telecomando che supporta i comandi vocali per gestire sia il televisore sia i dispositivi smart presenti in casa. Bundle sicurezza blink (68% di sconto e prezzo minuscolo)

Tra le offerte speciali di questa settimana c’è questo bundle che comprende la videocamera blink Outdoor 4 e la telecamera per l’interno blink Mini 2K+ con uno sconto del 68% e il prezzo scende a meno di 40 euro . Acquisti due ottime telecamere che ti permettono di controllare sia l’interno sia l’esterno della tua abitazione. Ti avvisano ogni volta che notano qualche movimento anomalo e puoi anche comunicare da remoto con le persone che sono in casa. L’autonomia della batteria è fino a due anni e la nitidezza delle immagini è in 2K.

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Ecco il bundle per rendere la tua abitazione ancora più smart. Da oggi trovi l’Echo Show 5 di ultima generazione in coppia con la presa smart OSRAM in offerta con uno sconto del 44% e il prezzo scende sotto i 70 euro. Lo smart speaker di Amazon è dotato di un display da 5 pollici con cui vedere video o interagire con i dispositivi smart presenti in casa, mentre la presa smart ti aiuta a risparmiare sulla bolletta della luce e ti permette di accendere o spegnere gli elettrodomestici da remoto. Un bundle per iniziare a rendere la tua abitazione sempre più smart.

Smartwatch

Polar Ignite 3 (prezzo in picchiata e costa la metà)

Tra le migliori occasioni del giorno trovi il Polar Ignite 3, smartwatch per la vita di tutti i giorni che trovi su Amazon con un mega sconto del 46% e risparmi poco più di 150 euro su quello di listino. Leggero e con un design raffinato, ha tutto quello che cerchi da un dispositivo di questo genere, a partire da un monitoraggio avanzato della salute, del sonno e tante modalità sportive. La batteria dura diversi giorni e il display è luminoso e con colori nitidi.

Smart TV

Smart TV Hisense da 65 pollici (42% di sconto e risparmi 500 euro)

Una delle migliori offerte che puoi trovare da oggi su Amazon per uno smart TV. Il protagonista della promo è il televisore Hisense da 65 pollici con pannello MiniLED uscito sul mercato da pochissime settimane. Grazie allo sconto del 42% disponibile oggi approfitti di una super occasione e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo con risoluzione 4K, refresh rate nativo fino a 144 Hz che rende i tuoi contenuti preferiti più fluidi (tra cui i videogame) e sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 app tra cui tutte quelle per lo streaming video.

Action cam

Insta360 Ace Pro (40% di sconto e prezzo crollato)

Prezzo in picchiata su Amazon per la Insta360 Ace Pro, disponibile da oggi con il 40% di sconto e un risparmio di 130 euro sul prezzo di listino. Monta un sensore da 1/1,3 pollici e supporta la registrazione video fino a 8K, oltre a slow motion cinematografico in 4K a 120fps. Il chip IA da 5 nm alimenta la modalità PureVideo, che riduce il rumore digitale e migliora luminosità e gamma dinamica per riprese sorprendentemente nitide anche di notte. Il touchscreen orientabile da 2,4 pollici rende semplice inquadrare e controllare le riprese in ogni condizione, mentre l’impermeabilità fino a 10 metri senza bisogno di custodie esterne la rende pronta per ogni tipo di avventura, dalle immersioni allo sci. La batteria garantisce fino a 100 minuti di autonomia.

Elettrodomestici

roborock Qrevo Cirv 2 Flow (44% di sconto e risparmi 400 euro)

Il roborock Qrevo Curv 2 scende del 44% su Amazon, con un risparmio di 400 euro sul prezzo di listino. La vera innovazione è il rullo motorizzato da 270 mm che sostituisce i classici moci rotanti, autopulendosi in tempo reale grazie alla tecnologia SpiraFlow e raggiungendo una pressione di lavaggio elevatava. L’aspirazione HyperForce arriva a 20.000 Pa , mentre il sistema di navigazione con telecamera RGB e luce strutturata riconosce oltre 200 tipi di ostacoli , di giorno e di notte. La base multifunzione lava il rullo a 75°C e lo asciuga a 55°C, con svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni. Lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

Il su con un risparmio di 400 euro sul prezzo di listino. La vera innovazione è il che sostituisce i classici moci rotanti, autopulendosi in tempo reale grazie alla tecnologia e raggiungendo una pressione di lavaggio elevatava. L’aspirazione HyperForce arriva a , mentre il sistema di navigazione con telecamera RGB e luce strutturata riconosce oltre , di giorno e di notte. La base multifunzione lava il rullo a 75°C e lo asciuga a 55°C, con svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni. Lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Tineco Floor One i6 Stretch (32% di sconto e prezzo al minimo)

Super affare su Amazon per la Tineco Floor One i6 Stretch , con il 32% di sconto . Il design lay-flat a 180° permette di reclinare completamente il corpo macchina per pulire agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo la polvere nascosta che le scope tradizionali non arrivano a toccare. Offre una potenza di aspirazione elevata , ottimizzata per una pulizia profonda dei pavimenti duri, capace di gestire sia sporco secco che liquido in un solo passaggio. La spazzola con design anti-groviglio è pensata appositamente per le famiglie con animali domestici, evitando che peli e capelli si accumulino e blocchino il rullo.

Super affare su per la , con il . Il design permette di reclinare completamente il corpo macchina per pulire agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo la polvere nascosta che le scope tradizionali non arrivano a toccare. Offre una , ottimizzata per una pulizia profonda dei pavimenti duri, capace di gestire sia sporco secco che liquido in un solo passaggio. La spazzola con è pensata appositamente per le famiglie con animali domestici, evitando che peli e capelli si accumulino e blocchino il rullo. Friggitrice ad aria Haier I-Master Serie 5 (55% di sconto e prezzo in picchiata)

La friggitrice ad aria Haier I-Master Serie 5 crolla del 55% su Amazon, costando meno della metà e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Più di una semplice friggitrice, si comporta come un vero sous-chef grazie a 6 programmi in un solo elettrodomestico, tra cui frittura ad aria, cottura, arrosto, grill e scongelamento. Il cestello da 5 litri è ideale per una famiglia fino a 4 persone, mentre la potenza di 1500W garantisce un riscaldamento rapido e una cottura uniforme. Il display touch frontale rende la selezione dei programmi semplice e immediata, mentre il timer esteso, regolabile da 1 minuto fino a 8 ore, permette anche cotture lente a bassa temperatura. Il cestello antiaderente è removibile e lavabile in lavastoviglie, per una pulizia rapida dopo ogni utilizzo.

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