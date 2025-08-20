Amazon, ecco le offerte di oggi da non farti sfuggire: sconti fino all'80%

Amazon

Amazon prova a rendere più dolce il rientro dalle ferie con nuove promo lampo sui suoi dispositivi, come ad esempio l’Echo Pop o l’Echo Show 8 disponibili in promo al minimo storico e li paghi pochissimo. Ma non sono le uniche offerte che trovi su Amazon: da oggi 20 agosto sono disponibili anche smartphone come l’Honor 400 Pro in promo al minimo storico e risparmi quasi 250 euro su quello di listino.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Sono suddivise per categoria di prodotto e ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 20 agosto

Smartphone

Honor 400 Pro. Ecco una delle migliori promo di questi giorni. Su Amazon trovi l’ Honor 400 Pro con un super sconto del 30% e risparmi quasi 250 euro. Approfitti anche del minimo storico e lo puoi pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Prestazioni eccezionali grazie allo schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 3, 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Uno dei punti forti è il comparto fotografico grazie alla fotocamera principale da ben 200 megapixel.

Gadget lowcost

Dopo puntura Beurer. Affronta le punture di insetti con il dopo puntura Beurer , da oggi in promo su Amazon con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e costa pochissimo . Non a caso è il più venduto in questo momento su Amazon e ti consigliamo di approfittarne immediatamente. Questo dispositivo allevia il prurito e il gonfiore con un calore mirato e senza l’uso di sostanze chimiche. Compatto e portatile, è l’ideale da portare in vacanza o da tenere in casa per un sollievo dalle punture degli insetti, soprattutto zanzare.

Smartwatch

Amazfit Balance. L’ Amazfit Balance è in offerta con uno sconto del 35% e approfitti del minimo storico . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo smartwatch si distingue per le sue funzionalità avanzate per il benessere, tra cui la misurazione della composizione corporea e un monitoraggio completo della salute. Dotato di un display AMOLED luminoso e di una batteria a lunga durata, ti aiuta a tenere traccia dei tuoi progressi sportivi, e ti fornisci un report completo del sonno e del livello di stress. È il compagno ideale per uno stile di vita sano e attivo.

Prodotti Amazon

Echo Pop. Lo smart speaker mini di Amazon è una delle migliori occasioni di oggi . L’ Echo Pop è disponibile con uno sconto del 55% e lo paghi meno di 25 euro. Trasforma la tua abitazione in una smart home e ti permette di gestire facilmente tutti i dispositivi smart presenti in casa. Puoi anche comandarla tramite Alexa e far riprodurre le tue canzoni preferite tramite le app di streaming musicale.

Elettrodomestici

Ventilatore da pavimento Cecotec. Una vera offerta shock da cogliere al volo. Da oggi trovi su Amazon due ventilatori Cecotec da pavimento che assicurano un grande getto d’acqua. Il primo modello ha una potenza di 150 W ed è in promo con uno sconto del 60% e lo paghi meno di 70 euro . Ti basta cliccare sul link qui in alto per acquistarlo immediatamente. Se, invece, hai bisogno di un maggiore potenza, trovi questo modello sempre di Cecotec da 180 W. Lo sconto è del 64% e lo paghi meno di 80 euro. Lo puoi trasportare facilmente da una stanza all’altra ed è adatto anche all’ufficio.

