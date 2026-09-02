Amazon, iPhone 17 Pro Max al minimo storico e sconti all'80%: le offerte di oggi

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Le offerte di inizio mese di Amazon catturano l’attenzione e ti permettono di fare mega affari in vista dell’inizio della scuola e del rientro al lavoro. Da oggi, infatti, trovi sulla piattaforma di e-commerce tantissimi prodotti al minimo storico e con sconti che arrivano fino al 80%. A catturare l’attenzione ci sono logicamente gli smartphone, con l’iPhone 17 Pro Max disponibile ancora al minimo storico e con uno sconto di 200 euro. Debutta anche il nuovissimo POCO F9 Ultra e lo fa con una promo da cogliere al volo grazie allo sconto del 25%. Dotato di una mega batteria che può durare fino a quattro giorni.

Ottima anche la promo per il nuovo smart TV LG con schermo Mini RGB da 65 pollici: lo sconto del 53% ti fa risparmiare più di 1000 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Per la pulizia della tua abitazione, invece, trovi la lavapavimenti Tineco con uno sconto del 36% ed è la più venduta su Amazon. Per pulire il pavimento, invece, trovi l’aspirapolvere roborock con uno sconto del 60% a meno di 100 euro.

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Amazon, migliori offerte 2 settembre

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Continua ancora per pochissimi giorni l’ottima promo disponibile su Amazon per l’iPhone 17 Pro Max . Lo smartphone super premium di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie perfetti.

Continua ancora per pochissimi giorni l’ottima promo disponibile su per . Lo smartphone super premium di Apple è disponibile con uno e lo puoi anche . Dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion con e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie perfetti. POCO F9 Ultra (offerta lancio e sconto shock)

Lo smartphone che inaugura una nuova stagione: mega batteria per un’autonomia infinita . Da pochissime ore ha fatto il suo debutto su Amazon il POCO F9 Ultra , telefono di fascia altissima e disponibile con una promo lancio da urlo: sconto del 25% e risparmi centinaia di euro . Dotato di un display AMOLED da 6,9 pollici , processore Snapdragon 8 Gen5 , fotocamera principale da ben 200 megapixel e una mega batteria da 8050 mAh che può durare fino a quattro giorni e supporta anche la ricarica super rapida. Un vero affare inaspettato.

Lo smartphone che inaugura una nuova stagione: . Da pochissime ore ha fatto il suo debutto su Amazon il , telefono di fascia altissima e disponibile con una promo lancio da urlo: e . Dotato di un , , fotocamera principale da ben 200 megapixel e una che può durare fino a quattro giorni e supporta anche la ricarica super rapida. Un vero affare inaspettato. Motorola edge 60 neo (prezzo stracciato e affare per tutti)

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Motorola edge 60 neo . Grazie alla promo lampo disponibile oggi approfitti dello sconto del 34% e il prezzo scende al minimo storico , con un risparmio netto di poco superiore ai 130 euro . Dotato di un display AMOLED Super HD da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno.

per il . Grazie alla promo lampo disponibile oggi approfitti dello e il , con un risparmio netto di . Dotato di un display AMOLED Super HD da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, di ultima generazione che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno. Honor 600 Smart (mega batteria e prezzo mini)

Smartphone economico con una super batteria, l’ Honor 600 Smart è disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 29% e il prezzo sprofonda al minimo storico , con un risparmio di quasi 100 euro su quello di listino. Telefono dotato di un ampio display da 6,87 pollici con processore Snapdragon di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e soprattutto una batteria da 7700 mAh che può durare fino a tre giorni. Un’occasione che non devi farti scappare.

Smartphone economico con una super batteria, l’ è disponibile da oggi su con uno e il , con un su quello di listino. Telefono dotato di un ampio display da 6,87 pollici con processore Snapdragon di ultima generazione, e soprattutto una che può durare fino a tre giorni. Un’occasione che non devi farti scappare. realme P4 Lite (42% di sconto e affare per tutti)

Lo smartphone da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon trovi il realme P4 Lite con uno sconto del 42% e lo paghi meno di 140 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di uno schermo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni e una doppia fotocamera posteriore. La batteria massiva da 6600 mAh può durare fini a tre giorni.

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.299,00 € -13% 1.489,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon POCO F9 Ultra, Smartphone 12+256GB, Nero, Batteria 8050mAh, ... 829,90 € -25% 1.099,90 € Risparmi 270,00 € Acquista su Amazon Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo... 52,99 € -54% 114,99 € Risparmi 62,00 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 65 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 65MR... 1.043,00 € -53% 2.199,00 € Risparmi 1.156,00 € Acquista su Amazon Tineco Floor ONE i6 Stretch Aspirapolvere e Lavapavimenti, 2... 179,00 € -36% 279,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon roborock H60 Aspirapolvere Senza Fili, Aspirazione Potente 2... 98,99 € -60% 249,00 € Risparmi 150,01 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Fire TV Stick 4K Max (54% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Per chi vuole il massimo delle prestazioni dal proprio Fire TV Stick, c’è in promo anche il modello 4K Max . Rispetto agli altri si distingue per prestazioni fulminee, soprattutto nell’apertura delle applicazioni, una maggiore fluidità e il supporto al Wi-Fi 6E che permette uno streaming senza interruzioni delle tue serie TV preferite. Dotato anche della modalità Ambient che permette di trasformare lo schermo in un dipinto. Con lo sconto del 54% lo paghi meno della metà e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Nella confezione è sempre presente il telecomando con Alexa integrata.

Per chi vuole il massimo delle prestazioni dal proprio Fire TV Stick, c’è in promo anche il . Rispetto agli altri si distingue per prestazioni fulminee, soprattutto nell’apertura delle applicazioni, una maggiore fluidità e il che permette uno streaming senza interruzioni delle tue serie TV preferite. Dotato anche della modalità Ambient che permette di trasformare lo schermo in un dipinto. Con lo lo e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Nella confezione è sempre presente il telecomando con Alexa integrata. Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo stracciato)

Ecco un vero affare che non devi farti scappare. Questa cassa Bluetooth è disponibile con uno sconto fisso del 69% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 10% e il prezzo scende a meno di 30 euro . Altoparlante wireless che assicura bassi profondi e che si collega facilmente con qualsiasi smartphone. Impermeabile, è perfetto per le feste in spiaggia o in piscina con i propri amici.

Ecco un vero affare che non devi farti scappare. Questa è disponibile con uno a cui un che fa e il . Altoparlante wireless che assicura bassi profondi e che si collega facilmente con qualsiasi smartphone. Impermeabile, è perfetto per le feste in spiaggia o in piscina con i propri amici. McAfee Total Protection (80% di sconto e costa pochissimo)

Prezzo mini per proteggere il tuo PC portatile dai pericoli della rete. Da oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection per tre dispositivi in promo con uno sconto dell’80% e lo paghi meno di 18 euro. Promo esclusiva Amazon, lo puoi installare sia sui notebook sia sugli smartphone e ti protegge da virus, malware e ransomare. Dotato anche di un gestore delle password e di una VPN per la connessione sicura.

Smartwatch

Redmi Watch 6 (42% di sconto e prezzo in picchiata)

Una delle migliori offerte del giorno riguarda il Redmi Watch 6 . Lo smartwatch economico di Xiaomi è disponibile su Amazon con uno sconto del 42% e il risparmio netto è di 50 euro . Puoi anche suddividere la spesa in 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED molto ampio da 2,07 pollici con luminosità elevata, design rettangolare e molto comodo da indossare in ogni momento della giornata. Monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca h24 e supporta più di 150 modalità di allenament o. Dotato anche di un chip GNSS che supporta i 5 principali sistemi di geolocalizzazione. A questo prezzo è un vero best-buy.

Una delle del riguarda il . Lo smartwatch economico di Xiaomi è disponibile su con uno e il . Puoi anche la . Schermo AMOLED molto ampio da 2,07 pollici con luminosità elevata, design rettangolare e molto comodo da indossare in ogni momento della giornata. con frequenza cardiaca h24 e o. Dotato anche di un chip GNSS che supporta i 5 principali sistemi di geolocalizzazione. A questo prezzo è un vero best-buy. Amazfit T-Rex 3 (indistruttibile e 37% di sconto)

Prezzo imperdibile per l’Amazfit T-Rex 3. Grazie allo sconto del 37% il prezzo scende al minimo storico e risparmi poco più di 110 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Dotato di un display AMOLED che mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno, sensori che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e supporta più di 170 modalità di allenamento. La batteria ha una durata che arriva fino a 27 giorni.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB da 65 pollici (costa meno della metà e 12 rate a tasso zero)

Lo smart TV LG Mini RGB evo da 65 pollici crolla del 53% su Amazon, con un risparmio che supera i 1.000 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La tecnologia Mini RGB, evoluzione dei classici pannelli Mini LED, integra una retroilluminazione con colori indipendenti che migliora sensibilmente resa e intensità delle sfumature, con la certificazione DualColor 100%. Il processore α8 Gen3 analizza in tempo reale i contenuti per ricostruire ogni dettaglio in 4K, mentre il Precision Dimming ottimizza contrasto e nitidezza grazie al controllo indipendente delle zone di local dimming. Il sistema operativo webOS con Multi AI integra sia Google Gemini che Microsoft Copilot per un’esperienza di intrattenimento potenziata dall’intelligenza artificiale, mentre Dolby Atmos e Dolby Vision completano l’esperienza cinematografica in salotto.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (69% di sconto e risparmi 900 euro)

Il Lefant M5 Pro crolla di prezzo su Amazon con il 69% di sconto , per un risparmio di 900 euro. Il robot è dotato di navigazione laser dToF per una mappatura precisa degli ambienti, potenza di aspirazione fino a 18.000 Pa , rullo lavapavimenti con autopulizia a 75°C e una stazione base che gestisce da sola svuotamento della polvere, acqua pulita e acqua sporca. La batteria garantisce fino a 180 minuti di autonomia continua.

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L’ aspirapolvere senza fili roborock H60 scende del 60% su Amazon, restando sotto i 100 euro. La vera particolarità è il tubo pieghevole a 90° , che con la semplice pressione di un pulsante permette alla spazzola di scivolare agilmente sotto letti, divani e mobili bassi, eliminando la necessità di piegarsi o inginocchiarsi. Il sistema a 9 cicloni separa efficacemente polvere e detriti, riducendo al minimo l’intasamento del filtro e garantendo un’aspirazione potente e costante nel tempo. La luce LED verde frontale mostra la polvere invisibile per una pulizia più precisa, mentre lo schermo LED mostra in tempo reale modalità operativa e autonomia residua.

L’ su Amazon, restando sotto i 100 euro. La vera particolarità è il , che con la semplice pressione di un pulsante permette alla spazzola di scivolare agilmente sotto letti, divani e mobili bassi, eliminando la necessità di piegarsi o inginocchiarsi. Il sistema a separa efficacemente polvere e detriti, riducendo al minimo l’intasamento del filtro e garantendo un’aspirazione potente e costante nel tempo. La frontale mostra la polvere invisibile per una pulizia più precisa, mentre lo schermo LED mostra in tempo reale modalità operativa e autonomia residua. Tineco Floor One i6 Stretch (la più venduta su Amazon)

La Tineco Floor One i6 Stretch è la lavapavimenti più venduta su Amazon in questo momento, grazie allo sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il design lay-flat a 180° permette di reclinare completamente il corpo macchina per pulire agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo la polvere nascosta che le scope tradizionali non arrivano a toccare. Offre una potenza di aspirazione elevata , ottimizzata per una pulizia profonda dei pavimenti duri, capace di gestire sia sporco secco che liquido in un solo passaggio. La spazzola con design anti-groviglio è pensata appositamente per le famiglie con animali domestici, mentre l’autonomia arriva fino a 40 minuti e il sistema di autopulizia lava il rullo con acqua calda al termine di ogni utilizzo.

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La friggitrice ad aria Ninja MAX PRO da 6,2 litri scende del 30% su Amazon, restando sotto i 70 euro. Il grande scomparto quadrato da 6,2 litri la rende ideale sia per pasti veloci in solitaria che per cene con tutta la famiglia, il tutto in un formato compatto che occupa poco spazio in cucina. Offre 6 programmi di cottura (frittura ad aria, Max Crisp per i surgelati, cottura al forno, arrosto, riscaldamento ed essiccazione), mentre la funzione Max Crisp trasforma i cibi congelati in pasti croccanti in pochi minuti grazie a un flusso d’aria superveloce a 240°C. Il cestello antiaderente e la piastra regolabile inclusa sono entrambi lavabili in lavastoviglie, per una pulizia rapida dopo ogni utilizzo.

Igiene orale

Oral-B iO 3 (57% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Per la tua igiene orale non puoi farti scappare questa promo, una delle più amate dagli utenti questa settimana. Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è disponibile con uno sconto del 57% e il prezzo scende al minimo storico e costa meno di 60 euro . Puoi anche dilazionare la spesa in 3 rate a tasso zero. L’offerta non finisce qui: nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante Delicato. Le gengive sono più sane dopo una sola settimana di utilizzo, rimuovendo il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale.

Per la tua igiene orale non puoi farti scappare questa promo, una delle più amate dagli utenti questa settimana. Lo è disponibile con uno e il al . Puoi anche dilazionare la spesa in 3 rate a tasso zero. L’offerta non finisce qui: nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante Delicato. Le gengive sono più sane dopo una sola settimana di utilizzo, rimuovendo il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. 16 testine Oral-B Cross Action (53% di sconto e prezzo al minimo)

Maxi scorta e maxi sconto per la confezione con 16 testine Oral-B Cross Action. Grazie allo sconto del 53% disponibile oggi il prezzo crolla al minimo storico e praticamente le paghi 2 euro l’una. Disponibile il pagamento in 3 rate a tasso zero e impostando l’acquisto periodico ottieni uno sconto extra. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B. Rimuovono fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale.

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