Amazon, crolla il prezzo dello Xiaomi 17 e prodotti con sconti fino all'80%

Xiaomi

Le offerte su Amazon continuano a catturare l’attenzione e a essere veramente interessanti. Con gli sconti delle promo anticipate della Festa delle Offerte Prime risparmi centinaia di euro su alcuni dei prodotti più amati dagli utenti. Un esempio è lo Xiaomi 17 disponibile con uno sconto di 200 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Restando in tema smartphone top c’è anche il Google Pixel 10 con uno sconto del 39% e il prezzo crolla definitivamente. Non mancano le occasioni per i prodotti con brand Amazon, come la nuova Fire TV Stick 4K disponibile con uno sconto del 52%.

Anche gli elettrodomestici sono tra i prodotti più interessanti di questi giorni. Ad esempio, trovi il robot aspirapolvere iRobot Roomba Plus 576 Combo con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà. Occasione ottima anche per la friggitrice ad aria Ninja FlexDrawer: con lo sconto del 41% diventa un vero best-buy.

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Amazon, migliori offerte 2 ottobre

Smartphone

Xiaomi 17 (sconto di 200 euro e 12 rate a tasso zero)

Scende il prezzo dello Xiaomi 17 e diventa un vero affare. Grazie allo sconto che trovi su Amazon risparmi 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Un telefono di fascia alta dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo da 6,3 pollici con risoluzione 1,5 K (uno dei più maneggevoli in questa fascia di mercato), processore Snapdragon 8 Gen 5 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e che assicura scatti professionali e per finire una batteria da 6330 mAh che dura fino a due giorni. Un’occasione da non farsi sfuggire.

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Doppio sconto e doppia occasione per il Galaxy S26 FE , telefono top di gamma lanciato sul mercato da Samsung da pochissime settimane. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 22% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro . Inoltre, se sei iscritto a Prime Student hai accesso a un ulteriore sconto di 100 euro . A rendere ancora più agevole l’acquisto hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 1 2 rate a tasso zero . Lo smartphone è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2500 ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

e per il , telefono top di gamma lanciato sul mercato da Samsung da pochissime settimane. Su Amazon è disponibile con uno a cui un che ti fa . Inoltre, se sei iscritto a Prime Student hai accesso a un . A rendere ancora più agevole l’acquisto hai anche la possibilità di il in 1 . Lo smartphone è dotato di uno con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2500 ottimizzato appositamente per questo modello, con da e una batteria che dura per tutto il giorno. Google Pixel 10 (prezzo in picchiata e risparmi 350 euro)

Offerta speciale per il Google Pixel 10 che trovi su Amazon con uno sconto lampo del 39% e il prezzo diventa un vero affare . Il risparmio netto è di 350 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Si tratta di un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di uno schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 che supporta tutte le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e la batteria ha un’autonomia superiore alle 24 ore.

per il che trovi su con uno e il . Il e hai anche la possibilità di il in . Si tratta di un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di uno ad alta risoluzione, processore che supporta tutte le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e la batteria ha un’autonomia superiore alle 24 ore. Redmi Note 17 (offerta lampo e prezzo in picchiata)

Tra le migliori offerte disponibili oggi per uno smartphone medio di gamma. Si tratta del Redmi Note 17 che trovi su Amazon con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di 150 euro su quello di listino. A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane e dotato di ottime componenti tecniche, a partire dalla mega batteria da 7700 mAh che assicura un’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale. La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,99 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera principale da 50 megapixel e hai a disposizione anche funzioni AI avanzate.

Xiaomi 17, Smartphone 12+256 GB, Ice Blue, Lenti Leica Summi... 799,90 € -20% 999,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, t... 549,00 € -39% 899,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 5G, Smartphone 8+256GB, Black, Batteria da 770... 299,90 € -33% 449,90 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K (ultimo modello), streaming 4K sempl... 35,99 € -52% 74,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracke... 319,00 € -29% 449,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon iRobot Roomba® Plus 576 Combo robot aspirapolvere lavapavim... 399,00 € -47% 749,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon Ninja FlexDrawer, Friggitrice ad Aria XL, Doppia Zona, 10,4L... 159,99 € -41% 269,99 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Nuovo Fire Tv Stick 4K (52% di sconto e prezzo crollato)

Amazon lancia la nuovissima Fire TV Stick 4K e la trovi già in offerta con uno sconto del 52% che la fa diventare un vero best-buy. La paghi meno della metà e fai un vero affare: facile da installare, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere i tuoi contenuti preferiti seduto comodamente sul divano. Nella confezione trovi anche il nuovo telecomando Fire TV con Alexa+ integrata, il nuovo assistente sviluppato da Amazon e reso ancora più intelligente.

Amazon lancia la e la trovi già in con uno che la fa diventare un vero best-buy. La e fai un vero affare: facile da installare, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere i tuoi contenuti preferiti seduto comodamente sul divano. Nella confezione trovi anche il con Alexa+ integrata, il nuovo assistente sviluppato da Amazon e reso ancora più intelligente. Bundle Blink Outdoor 4 + Mini 2K (80% di sconto)

Il bundle per la sicurezza che non puoi farti sfuggire per nessun motivo. Da oggi su Amazon trovi la telecamera per l’esterno Blink Outdoor 4 e la telecamera di sicurezza per l’interno blink Mini 2K+ in promo con un mega sconto dell’80% e le paghi solamente 24,99 euro . Un bundle che ti permette di migliorare la sicurezza della tua abitazione grazie a videocamere facili da installare e con sensori di movimento che ti avvisano appena notano qualche movimento anomalo. Tramite l’app dello smartphone puoi controllare in ogni momento cosa accade all’interno e all’esterno della tua abitazione e puoi anche parlare con i familiari o con il tuo animale domestico.

Il bundle per la sicurezza che non puoi farti sfuggire per nessun motivo. Da oggi su Amazon trovi la e la in con un e le . Un bundle che ti permette di migliorare la sicurezza della tua abitazione grazie a videocamere facili da installare e con sensori di movimento che ti avvisano appena notano qualche movimento anomalo. Tramite l’app dello smartphone puoi controllare in ogni momento cosa accade all’interno e all’esterno della tua abitazione e puoi anche parlare con i familiari o con il tuo animale domestico. Echo Dot (67% di sconto e prezzo mini)

Se vuoi rende la tua abitazione smart, ecco la promo che fa per te. Lo smart speaker Echo Dot è disponibile in offerta con uno sconto shock del 67% e il prezzo scende a meno di 30 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Permette di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa e lo puoi utilizzare anche per riprodurre i tuoi brani preferiti. Acquistandolo oggi hai anche l’accesso anticipato ad Alexa+ .

Se vuoi rende la tua abitazione smart, ecco la promo che fa per te. Lo è disponibile in con uno e il . Hai anche la possibilità di il in a tasso zero. Permette di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa e lo puoi utilizzare anche per riprodurre i tuoi brani preferiti. Acquistandolo oggi hai anche ad . blink Solaris 2K+ (60% di sconto e prezzo in picchiata)

Se vuoi migliorare la sicurezza del tuo giardino, ma non hai a disposizione prese per la corrente, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la telecamera blink Solaris 2K+ in promo con uno sconto del 60% che fa scendere il prezzo a soli 47,99 euro. Si tratta di un modello dotato di un pannello solare che cattura i raggi solari e li trasforma in energia per la batteria. Bastano 45 minuti di sole al giorno per farla funzionare correttamente. Essendo una telecamera per l’esterno resiste alle intemperie e il sensore 2K assicura riprese in altissima definizione. Ti avvisa se nota qualche movimento anomalo e resiste alle intemperie.

Smartwatch

Google Pixel Watch 4 (29% di sconto e prezzo speciale)

Uno smartwatch top di gamma a un super prezzo. Da oggi su Amazon trovi il Google Pixel Watch 4 in promo con uno sconto del 29% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Orologio che puoi indossare per tutto il giorno e dotato di tante funzioni utili, come il monitoraggio avanzato della salute e del benessere. Adatto anche a chi si allena tutto il giorno, offre tantissime modalità di allenamento. Non manca l’assistente virtuale Gemini.

Smart TV

Smart Samsung 75 pollici (33% di sconto e risparmi 300 euro)

Televisore extra-large disponibile in offerta con uno sconto eccezionale. Parliamo dello smart TV Samsung Csrytal da 75 pollici che trovi su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Un modello di ultima generazione dotato di un pannello 4K e del processore Crystal 4K che assicura immagini in altissima definizione. A bordo trova posto il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Prodotti lowcost

Ventilatore ORICO (52% di sconto e costa pochissimo)

Offerta di fine stagione che devi cogliere al volo. Su Amazon trovi il ventilatore da tavolo Orico in promo con uno sconto del 52% e il prezzo crolla a meno di 12 euro . Compatto, assicura un’ottima potenza e puoi scegliere tra velocità. Con il caldo che ancora imperversa in Italia, è un acquisto lowcost che non devi farti scappare.

Offerta di fine stagione che devi cogliere al volo. Su Amazon trovi il in con uno e il . Compatto, assicura un’ottima potenza e puoi scegliere tra velocità. Con il caldo che ancora imperversa in Italia, è un acquisto lowcost che non devi farti scappare. McAfee Total Protection (80% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% e il prezzo scende a meno di 20 euro. Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Elettrodomestici

iRobot Roomba Plus 576 Combo (47% di sconto e risparmi 350 euro)

Ottima offerta per il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Plus 576 Combo . Grazie all’offerta disponibile oggi risparmi il 47% e approfitti di un super prezzo. Grande potenza di aspirazione e lava anche il pavimento per un livello di pulizia elevatissimo. Dotato anche della stazione multifunzione e autosvuotante AutoWash che si prende cura della manutenzione ordinaria del robot aspirapolvere. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone

per il e . Grazie all’offerta disponibile oggi e approfitti di un super prezzo. Grande potenza di aspirazione e lava anche il pavimento per un livello di pulizia elevatissimo. Dotato anche della e che si prende cura della manutenzione ordinaria del robot aspirapolvere. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone Tineco Floor One i7 Fold (la più venduta su Amazon e risparmi 150 euro)

La lavapavimenti Tineco Floor One I7 Fold è disponibile in offerta con un ribasso del 30% e risparmi 150 euro rispetto al prezzo di listino. Sviluppata per l’aspirazione e il lavaggio combinato dei pavimenti duri, offre una potenza d’aspirazione di 22.000 Pa e un tubo pieghevole fino a 180° che consente di raggiungere gli spazi sotto i mobili senza doversi chinare. Integra l’impugnatura alleggerita del 20%, il sistema DualBlock anti-groviglio per peli e capelli e una base di ricarica con autopulizia e doppia modalità di asciugatura

La lavapavimenti è disponibile in offerta con un e risparmi rispetto al prezzo di listino. Sviluppata per l’aspirazione e il lavaggio combinato dei pavimenti duri, offre una potenza d’aspirazione di e un tubo pieghevole fino a che consente di raggiungere gli spazi sotto i mobili senza doversi chinare. Integra l’impugnatura alleggerita del 20%, il sistema DualBlock anti-groviglio per peli e capelli e una base di ricarica con autopulizia e doppia modalità di asciugatura Nescafé Dolce Gusto Neo (sconto lampo e prezzo mini)

Per un caffè espresso ogni volta che vuoi, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la Nescafé Dolce Gusto Neo con uno sconto del 28% e la paghi veramente poco . Funziona tramite le capsule e sfrutta una tecnologia d’estrazione avanzata che riconosce automaticamente la capsula inserita, regolando parametri come temperatura, volume e pressione per garantire un risultato in tazza ottimale. Compatta e occupa poco spazio. Design futuristico che la rende anche un oggetto da esposizione.

Per un caffè espresso ogni volta che vuoi, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su trovi la con uno e la . Funziona tramite le capsule e sfrutta una tecnologia d’estrazione avanzata che riconosce automaticamente la capsula inserita, regolando parametri come temperatura, volume e pressione per garantire un risultato in tazza ottimale. Compatta e occupa poco spazio. Design futuristico che la rende anche un oggetto da esposizione. Ninja FlexDrawer (41% di sconto e fai un super affare)

Per la tua cucina è in offerta la friggitrice ad aria Ninja FlexDrawer, modello dotato di un cestello extra large da 10,4 litri che puoi anche suddividere in due scompartimenti per cucinare due alimenti contemporaneamente. Grazie allo sconto del 41% approfitti di un’ottima occasione e risparmi 110 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Grazie alle 7 funzioni di cottura puoi cucinare tutto quello che vuoi e le aprti amovibili possono essere lavate comodamente nella lavastoviglie.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

Infine, per gli amanti della lettura torna l’ottima promo per Kindle Unlimited, il servizio che mette a disposizione l’accesso a milioni tra libri e riviste. Solo per pochissimo tempo puoi abbonarti gratuitamente per tre mesi senza obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Puoi leggere i tuoi libri preferiti sia tramite il lettore e-book Kindle sia tramite l’app disponibile per smartphone e tablet.

KINDLE UNLIMITED – TRE MESI GRATIS

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