Amazon, De'Longhi Dedica a un prezzo mini e le migliori offerte di oggi

Da oggi su Amazon trovi tanti elettrodomestici e smartphone in offerta con sconti mai visti prima e risparmi centinaia di euro. Non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon

La prima settimana di novembre non poteva cominciare in modo migliore: da oggi 2 novembre trovi su Amazon tantissime offerte che ti permettono di risparmiare centinaia di euro e di fare degli ottimi affari. Come nel caso della macchina per il caffè De’Longhi Dedica che trovi a un prezzo mini e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Restando in tema elettrodomestici, trovi il robot aspirapolvere roborock con uno sconto del 42%, mentre l’aspirapolvere Dyson V10 Cyclone è in offerta con uno sconto del 27%.

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, il Google Pixel 10a è il modello che fa per te: da oggi torna in offerta con uno sconto di 150 euro. Se non hai limiti di budget è disponibile l’Honor Magic V6 con un risparmio di ben 900 euro su quello di listino. Ottima anche la promo disponibile per il Google Pixel Watch 4: con lo sconto del 36% approfitti del minimo storico. Chiudiamo con una vera offerta shock: lo smart TV LG OLED Serie G6 da 65 pollici è disponibile con uno sconto shock che ti fa risparmiare più di 1500 euro.

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Amazon, migliori offerte 2 novembre

Smartphone

Honor Magic V6 (risparmi 900 euro e prezzo in picchiata)

Novecento euro di risparmio sul pieghevole più sottile e con la batteria più grande della categoria: HONOR Magic V6 è disponibile su Amazon con il 36% di sconto . Dotato di una batteria al silicio-carbonio da 6.660 mAh che assicura un’autonomia che supera le 24 ore. I due display AMOLED LTPO (6,52" esterno e 7,95" interno ) arrivano a 120 Hz per una maggiore fluidità. Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 16 GB di RAM e 512 gigabyte di memoria interna assicura prestazioni fulminee, mentre la tripla fotocamera da 50 megapixel con teleobiettivo periscopico 3x da 64 MP e ultra-grandangolare da 50 MP copre ogni scena.

sul pieghevole più sottile e con la batteria più grande della categoria: è disponibile su Amazon con il . Dotato di una che assicura un’autonomia che supera le 24 ore. I due display (6,52" esterno e ) arrivano a per una maggiore fluidità. Il processore con e 512 gigabyte di memoria interna assicura prestazioni fulminee, mentre la tripla fotocamera da con teleobiettivo periscopico e ultra-grandangolare da 50 MP copre ogni scena. Google Pixel 10a (sconto di 150 euro e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta lo smartphone medio di gamma dell’azienda di Mountain View. Da oggi trovi il Google Pixel 10a in promo con uno sconto del 27% che fa risparmiare 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di uno smartphone dotato di un display Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G4 che assicura ottime prestazioni e supporta le funzioni AI di Google, doppia fotocamera posteriore e ha un’autonomia che supera le 30 ore. Riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per diversi anni e non sarai obbligato a cambiare smartphone dopo ventiquattro mesi.

Torna in offerta lo smartphone medio di gamma dell’azienda di Mountain View. Da oggi trovi il in con uno che fa su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di uno smartphone dotato di un display Actua da 6,3 pollici, che assicura ottime prestazioni e supporta le funzioni AI di Google, doppia fotocamera posteriore e ha un’autonomia che supera le 30 ore. Riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per diversi anni e non sarai obbligato a cambiare smartphone dopo ventiquattro mesi. Redmi Note 17 Pro Max (33% di sconto e risparmi 200 euro)

Tra gli smartphone best-seller di oggi. Parliamo del Redmi Note 17 Pro Max che troviamo su Amazon con uno sconto del 33% che fa risparmiare 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone si caratterizza per una maxi batteria da 9210 mAh che porta l’autonomia a più di quattro giorni di utilizzo. La scheda tecnica si completa con uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione da 1,5K, processore Snapdragon di ultima generazione e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel .

Tra gli di oggi. Parliamo del che troviamo su con uno che fa su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone si caratterizza per una che porta l’autonomia a più di quattro giorni di utilizzo. La scheda tecnica si completa con uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione da 1,5K, processore Snapdragon di ultima generazione e doppia fotocamera posteriore con . moto g86 (prezzo al minimo e super affare)

Prezzo speciale per il moto g86, smartphone medio di gamma disponibile da oggi con uno sconto del 26% e risparmi 90 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una b atteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale.

Prezzo speciale per il moto g86, smartphone medio di gamma disponibile da oggi con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con e per finire una b che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Galaxy A27 (prezzo in picchiata e sconto esagerato)

Altra super offerta che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A27 con uno sconto del 36% e il risparmio netto è di 140 euro. Per un telefono che si posiziona nella fascia medio-bassa del mercato si tratta di un’ottima occasione da non farsi sfuggire. La scheda tecnica è una garanzia: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Snapdragon che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per sei generazioni.

De'Longhi Dedica EC685.W Macchina Caffè Espresso Manuale, C... 138,99 € -32% 203,99 € Risparmi 65,00 € Acquista su Amazon HONOR MAGIC V6 16+512GB GOLD 1.399,00 € -39% 2.299,90 € Risparmi 900,90 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro Max 5G, Smartphone 8+256GB, Green, Batteri... 399,90 € -33% 599,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracke... 354,00 € -36% 549,00 € Risparmi 195,00 € Acquista su Amazon LG OLED evo AI 65 Pollici, Serie G6 2026 Smart TV 4K - OLED6... 2.041,98 € -43% 3.599,00 € Risparmi 1.557,02 € Acquista su Amazon Apple Mac mini con chip Apple M6 - Argento | CPU 12 core e G... 899,00 € -17% 1.079,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon roborock Qrevo Edge 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.0... 519,99 € -42% 889,99 € Risparmi 370,00 € Acquista su Amazon Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, L... 159,00 € -53% 339,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (75% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una promo che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi sul sito di e-commerce trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto del 75% e il prezzo scende a soli 22,55 euro. Comode da indossare, assicurano un’ottima qualità del suono e hanno un’autonomia fino a 60 ore con la custodia di ricarica. Impermeabili, sono perfette per chi fa sport all’aperto. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Ecco una promo che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi sul sito di e-commerce trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto del 75% e il prezzo scende a soli 22,55 euro. Comode da indossare, assicurano un’ottima qualità del suono e hanno un’autonomia fino a 60 ore con la custodia di ricarica. Impermeabili, sono perfette per chi fa sport all’aperto. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Frullatore Bosch (60% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Il frullatore a immersione della Bosch è in offerta con il 60% di sconto e si può pagare anche in 3 rate a tasso zero . Il motore da 600 W offre 12 velocità più la modalità Turbo , per zuppe, passati, frullati e salse, mentre il piede in acciaio inox con lame a 4 ali non graffia le pentole. Il mini tritatutto incluso trita noci, cioccolato e formaggi duri, e il bicchiere graduato aiuta a fare le porzioni giuste. L’ impugnatura ergonomica soft touch è comoda, e i componenti smontabili vanno in lavastoviglie .

Il frullatore a immersione della Bosch è in offerta con il e si può pagare anche in . Il motore da offre più la modalità , per zuppe, passati, frullati e salse, mentre il con lame a 4 ali non graffia le pentole. Il incluso trita noci, cioccolato e formaggi duri, e il aiuta a fare le porzioni giuste. L’ è comoda, e i vanno in . Tostapane Girmi (36% di sconto e costa meno di 20 euro)

Il tostapane Girmi TP10 costa meno di 19 euro con il 36% di sconto, anche in 3 rate a tasso zero. I 750 W tostano due fette in modo rapido e uniforme, con livelli di cottura regolabili per scegliere quanto dorare il pane. La funzione tostafetta (fetta singola) con espulsione automatica serve per pane casalingo e bruschette, mentre le pinze estraibili permettono di estrarre i toast farciti senza scottarsi. Lo spegnimento automatico aggiunge sicurezza, e il cassettino raccogli briciole semplifica la pulizia.

Smartwatch

Google Pixel Watch 4 (36% di sconto e risparmi poco meno di 200 euro)

Quasi 200 euro di risparmio sul Google Pixel Watch 4 da 45 mm, con pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display Actua 360 leggermente curvo con tecnologia AMOLED da 1,4" arriva a 3.000 nit. Gemini integrato risponde alle richieste e suggerisce risposte rapide, mentre il GPS dual-frequency traccia i percorsi con precisione. I sensori presenti sotto la scocca monitorano i principali parametri vitali in modo professionale e ti avvisano quando notano qualcosa di anomalo, mentre per gli amanti degli allenamenti puoi scegliere tra le tante app disponibili. A bordo trovi il sistema operativo WearOS con tutte le principali app di Google. La batteria ha un’autonomia di un paio di giorni.

Scelto per te Google Pixel Watch 4 479,90 € -20% 599,90 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

Smart TV

Smart TV LG OLED evo AI Serie G6 (risparmi 1500 euro e 12 rate a tasso zero)

Offerta shock per lo smart TV LG OLED evo AI G6 da 65 pollici: da oggi lo trovi con il 43% di sconto e risparmi più di 1.500 euro, anche in 12 rate a tasso zero. La tecnologia Hyper Radiant Color con Brightness Booster Ultra rende lo smart TV OLED di LG più luminoso, mentre il Nero perfetto e i Colori perfetti sui 8,3 milioni di pixel autoilluminati regalano un contrasto infinito. Il trattamento Reflection Free Premium riduce i riflessi anche nelle stanze luminose, e il processore α11 AI Gen3 ottimizza l’immagine. Il sistema operativo webOS è la classica ciliegina sulla torta: supporta tutte le principali app di streaming.

PC portatile

Apple Mac mini con M6 (il più venduto su Amazon con lo sconto IVA)

Appena uscito, il Mac mini con chip M6 è già in offerta su Amazon con lo sconto IVA, che ti fa risparmiare quasi 200 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il mini PC racchiude il chip M6, che accelera i flussi di lavoro AI ed è progettato appositamente per l’AI. Offre di 16 GB di memoria unificata, tre porte Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet 2,5 Gb e due USB-C frontali, e collega fino a tre monitor. Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.1 completano la dotazione, mentre Apple Intelligence e Siri AI lavorano in locale e in modo riservato. A bordo anche un SSD da 256 GB e al momento è il più venduto su Amazon.

Scelto per te Apple mac mini 899,00 € -17% 1.079,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

Elettrodomestici

roborock Qrevo Edge 2 (42% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per il roborock Qrevo Edge 2: 42% di sconto sul robot ultrasottile con stazione completa. L’aspirazione HyperForce da 25.000 Pa con doppio sistema anti-groviglio raccoglie polvere e peli, mentre il corpo da 7,98 cm con LiDAR retrattile passa sotto i mobili bassi. La spazzola FlexiArm Arc si estende per raggiungere angoli e battiscopa, e i due mop rotanti si sollevano sui tappeti. La stazione lava i mop con acqua calda a 80°C , li asciuga a 55°C. La tecnologia Reactive AI riconosce oltre 280 oggetti .

Prezzo in picchiata per il roborock Qrevo Edge 2: sul robot ultrasottile con stazione completa. L’aspirazione con doppio sistema anti-groviglio raccoglie polvere e peli, mentre il corpo da con passa sotto i mobili bassi. La spazzola si estende per raggiungere angoli e battiscopa, e i si sollevano sui tappeti. La stazione lava i mop con , li asciuga a La tecnologia riconosce oltre . Dyson Cyclone V10 (27% di sconto e super affare)

L’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 ha il 27% di sconto , con 130 euro di risparmio e pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Il motore digitale V10 garantisce circa 150 Air Watt di aspirazione, mentre i 14 cicloni Root Cyclone separano la polvere senza perdere potenza. La filtrazione sigillata trattiene il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, e la batteria dà fino a 60 minuti di autonomia. Si trasforma in aspirapolvere portatile per divani, auto e scale, e il contenitore si svuota in modo igienico. La stazione a muro la ricarica e la ripone.

L’aspirapolvere ha il , con 130 euro di risparmio e pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Il garantisce circa di aspirazione, mentre i separano la polvere senza perdere potenza. La trattiene il fino a 0,3 micron, e la batteria dà fino a di autonomia. Si trasforma in aspirapolvere portatile per divani, auto e scale, e il si svuota in modo igienico. La la ricarica e la ripone. Tineco FLOOR ONE S5 (50% di sconto e costa pochissimo)

Affare lampo per la lavapavimenti Tineco Floor One S5 : costa la metà e si può pagare in 5 rate a tasso zero . Aspira, lava e asciuga in un solo passaggio, mentre il sensore iLoop adatta la potenza al tipo e alla quantità di sporco. I serbatoi da 0,8 L (acqua pulita) e 0,7 L (acqua sporca) lavano fino a 35 minuti senza fermarsi, e la funzione di autopulizia mantiene il rullo igienico. Maneggevole e leggero, è ideale per pavimenti duri, animali e famiglie.

Affare lampo per la lavapavimenti : costa la metà e si può . Aspira, lava e asciuga in un solo passaggio, mentre il sensore adatta la potenza al tipo e alla quantità di sporco. I serbatoi da (acqua pulita) e (acqua sporca) lavano fino a senza fermarsi, e la funzione di mantiene il rullo igienico. Maneggevole e leggero, è ideale per pavimenti duri, animali e famiglie. Macchina per il caffè De’Longhi Dedica Style (prezzo in picchiata e 5 rate a tasso zero)

La macchina per il caffè espresso De’Longhi Dedica tocca il prezzo minimo con il 32% di sconto e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Larga solo 15 cm, ha una pompa da 15 bar e il riscaldamento Thermoblock con il portafiltro professionale che supporta sia il caffè macinato sia le cialde E.S.E.. La funzione Flow Stop personalizza la lunghezza del caffè, mentre il Cappuccino System regolabile monta il latte.

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