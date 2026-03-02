Amazon, lo smartphone di Motorola costa pochissimo: sconti esagerati

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

MisterGadget.Tech

Marzo è appena cominciato e Amazon ha già iniziato a lanciare ottime promo con prezzi al minimo storico. Questa settimana inizia nel migliore dei modi con tanti prodotti tech al minimo storico e disponibili con sconti che superano abbondantemente il 50%. Tra gli smartphone, a catturare l’attenzione è l’iPhone 17 disponibile ancora al minimo storico. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: la promo può terminare da un momento all’altro. Troviamo in offerta lancio lo Xiaomi Watch S5, nuovo orologio top appena presentato e disponibile con uno sconto molto interessante. Tra gli elettrodomestici c’è il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 con uno sconto di quasi 800 euro. Non perdere altro tempo e approfitta subito delle migliori promo di oggi.

Amazon, migliori offerte 2 marzo

Smartphone

iPhone 17. Ultime occasione per approfittare dell’ottima promo disponibile per l’ iPhone 17 . L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile su Amazon con uno sconto del che ti fa risparmiare quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sul telefono non c’è bisogno di grandi spiegazioni, si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura prestazioni top, doppia fotocamera Fusion posteriore da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel . La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

. L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile su con uno del che ti fa e hai anche la possibilità di il in . Sul telefono non c’è bisogno di grandi spiegazioni, si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni top, doppia fotocamera Fusion posteriore da 48 megapixel e nuova da . La batteria ti accompagna per tutto il giorno. Google Pixel 10. Sconto del 37% e risparmi più di 340 euro . Ecco l’ottima promo disponibile da oggi su Amazon per il Google Pixel 10 , ultima versione del telefono top di gamma dell’azienda di Mountain View. Telefono che offre funzionalità AI avanzate basate su Gemini e sugli algoritmi avanzati sviluppati da Google. Scheda tecnica che si basa sullo schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Esperienza Android ai massimi livelli.

e . Ecco l’ottima promo disponibile da oggi su per il , ultima versione del telefono top di gamma dell’azienda di Mountain View. Telefono che offre funzionalità AI avanzate basate su Gemini e sugli algoritmi avanzati sviluppati da Google. Scheda tecnica che si basa sullo schermo Actua da 6,3 pollici, ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Esperienza Android ai massimi livelli. Galaxy A56. Torna l’ottima promo per il Galaxy A56 . Lo smartphone economico di Samsung è disponibile con uno sconto del 28% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Dotato di una scheda tecnica con ottime componenti: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che puoi utilizzare per tutto il giorno senza troppi patemi. Tra i best-buy nella sua fascia di prezzo.

. Lo smartphone economico di è disponibile con uno e su quello di listino. Dotato di una scheda tecnica con ottime componenti: con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una da che puoi utilizzare per tutto il giorno senza troppi patemi. Tra i best-buy nella sua fascia di prezzo. moto g15. L’offerta ideale per chi vuole spendere pochissimo per il nuovo smartphone. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g15 con uno sconto del 46% e lo paghi solamente 125 euro. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Smartphone economico, ma con una scheda tecnica interessante. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek performante e un sistema di fotocamere professionali con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica rapida è la classica ciliegina sulla torta.

Prodotti lowcost

Cuffie economiche. Offerta lampo irrinunciabile. Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, questa è la promo che fa al caso tuo. Su Amazon sono disponibili questi auricolari economici in promo con uno sconto del 70% e li p aghi meno di 25 euro . Buona qualità del suono, cancellazione del rumore e microfoni che assicurano call con una voce nitida. L’autonomia arriva fino a 40 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

per le tue nuove questa è la promo che fa al caso tuo. Su Amazon sono disponibili questi in con uno e li p . Buona qualità del suono, cancellazione del rumore e microfoni che assicurano call con una voce nitida. L’autonomia arriva fino a 40 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Powerbank da 20.000 mAh. Super offerta che non devi farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi questo powerbank con una capacità di 20.000 mAh in promo con uno sconto del 48% e lo paghi meno di 13 euro. Compatibile con praticamente qualsiasi smartphone, permette di ricaricare un paio di dispositivi contemporaneamente. L’accessorio tech che devi sempre avere con te nello zaino.

trovi questo in con uno e lo Compatibile con praticamente qualsiasi smartphone, permette di ricaricare un paio di dispositivi contemporaneamente. L’accessorio tech che devi sempre avere con te nello zaino. Piastra BaByliss. Prezzo in picchiata per la piastra BaByliss. Con uno sconto del 66%, questo strumento professionale diventa accessibile a tutti. Caratterizzata da rivestimento in ceramica per una scorrevolezza perfetta e controllo della temperatura regolabile per non danneggiare i capelli, garantisce un liscio setoso o onde morbide in una sola passata. Puoi scegliere tra tre diverse impostazioni per la temperatura.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5. Prezzo speciale per il Huawei Watch GT 5. L’ottimo smartwatch del brand cinese è disponibile in promo con uno sconto del 40% e approfitti del minimo storico . Il risparmio è di ben 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Orologio versatile e funzionale, perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo da 1,43 pollici ad alta risoluzione, monitoraggio accurato della salute e del riposo notturno, più di 100 modalità di allenamento con nuove funzioni dedicate alla corsa e al nuoto, una batteria che può durare fino a 14 giorni.

per il L’ottimo smartwatch del brand cinese è disponibile in con uno e approfitti del . Il e hai anche la possibilità di dilazionare il . Orologio versatile e funzionale, perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo da 1,43 pollici ad alta risoluzione, monitoraggio accurato della salute e del riposo notturno, più di 100 modalità di allenamento con nuove funzioni dedicate alla corsa e al nuoto, una batteria che può durare fino a 14 giorni. Xiaomi Watch 5. Su Amazon è arrivato anche il nuovissimo Xiaomi Watch 5. Smartwatch top di gamma per la vita di tutti i giorni disponibile con una promo lancio che ti fa risparmiare decine di euro su quello di listino. Schermo AMOLED da 1,54 pollici, monitoraggio avanzato della salute con sei indicatori chiave (frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, livello di stress, durata del sonno, frequenza cardiaca durante il sonno e saturazione dell’ossigeno nel sangue durante il sonno), più di 150 modalità dedicate allo sport e sistema operativo Google Wear OS che mette a disposizione la suite completa di app Google. La batteria dura quasi una settiamana.

Computer

mac mini. Rapporto qualità-prezzo speciale per il mac mini. Da oggi trovi il PC Apple in promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 130 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Perfetto per l’ufficio e il mondo del lavoro, è equipaggiato con il processore M4 che supporta anche Apple Intelligence, la piattaforma AI che offre tanti strumenti che semplificano la vita di tutti i giorni, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Puoi collegare periferiche esterne e fino a tre monitor.

Elettrodomestici

Lefant M3. Offerta speciale per il robot aspirapolvere Lefant M3 . Grazie a un’ offerta lampo con sconto del 72%, il risparmio sfiora gli 800 euro . Un dispositivo top di gamma con navigazione laser precisa e sistema di lavaggio integrato, capace di mappare la casa in pochi minuti ed evitare ostacoli con estrema agilità. Lo puoi anche gestire tramite l’app dello smartphone e scegliere quali zone della tua abitazione pulire.

. Grazie a un’ . Un dispositivo top di gamma con navigazione laser precisa e sistema di lavaggio integrato, capace di mappare la casa in pochi minuti ed evitare ostacoli con estrema agilità. Lo puoi anche gestire tramite l’app dello smartphone e scegliere quali zone della tua abitazione pulire. Lavasciuga LG Serie R5. Occasione da cogliere al volo per la gestione del bucato: la lavasciuga LG Serie R5 è disponibile con un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 250 euro . Puoi inoltre dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Dotata di tecnologia AI DD™ che riconosce i tessuti e TurboWash™360 per lavaggi ultra-rapidi ed efficienti. Cestello da 10 chilogrammi per il lavaggio e 6 chilogrammi per l’asciugatura. Classe di efficienza energetica A-10% per il lavaggio.

è disponibile con un . Puoi inoltre dilazionare la spesa in . Dotata di tecnologia che riconosce i tessuti e per lavaggi ultra-rapidi ed efficienti. Cestello da 10 chilogrammi per il lavaggio e 6 chilogrammi per l’asciugatura. Classe di efficienza energetica A-10% per il lavaggio. Aspirapolvere VacTech. Se cerchi una scopa elettrica potente ma economica, la VACTech è in promozione con uno sconto del 42% a cui puoi aggiungere un ulteriore coupon del 5%. Il prezzo finale crolla a soli 110 euro. Si distingue per la tecnologia GreenSight™ che illumina la polvere invisibile sui pavimenti e un sistema di filtraggio avanzato che cattura il 99,9% delle particelle. Leggera, silenziosa e perfetta per chi ha animali in casa.

Igiene orale

Spazzolino Oral-B iO 2. La tecnologia iO di Oral-B non è mai stata così conveniente: oggi lo spazzolino Oral-B iO 2 è scontato del 55% e puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero . Offre una sensazione di pulizia professionale grazie alle micro-vibrazioni della testina tonda e al sensore di pressione che protegge le gengive. Nella confezione trovi anche la custodia di viaggio, una testina e il dentifricio Oral-B Advanced Rigenera Smalto.

è scontato del e puoi pagarlo in . Offre una sensazione di pulizia professionale grazie alle micro-vibrazioni della testina tonda e al sensore di pressione che protegge le gengive. Nella confezione trovi anche la custodia di viaggio, una testina e il dentifricio Oral-B Advanced Rigenera Smalto. Testine Oral-B Precision Clean. Per chi possiede già uno spazzolino Oral-B, è il momento di fare scorta: la confezione con 12 testine Precision Clean sono in offerta con uno sconto del 53% e costano pochissimo. La forma a petalo e le setole di alta qualità permettono una rimozione della placca superiore rispetto ai modelli standard. Le paghi solamente poco più di 2 euro l’una.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui