Amazon, Galaxy S25 a prezzo stracciato e sconti fino all'80%: le offerte di oggi

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Un weekend all’insegna delle grandi offerte su Amazon. In questo 2 maggio sul sito di e-commerce sono disponibili tante promo sui prodotti tech più amati con sconti che fanno scendere il prezzo al minimo storico. Tra gli smartphone, ad esempio, troviamo il Galaxy S25 al minimo storico con uno sconto di quasi 200 euro e anche il nuovo realme 16 Pro Plus con uno sconto del 25% e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Se sei alla ricerca di uno smartwatch, invece, è disponibile il Google Pixel Watch 3 con uno sconto del 56% e lo paghi meno della metà. Tra le offerte shock di oggi c’è anche il robot aspirapolvere Lefant M5 Max che trovi con uno sconto shock del 75% e risparmi più di 1350 euro. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 2 maggio

Smartphone

Galaxy S25 (offerta lampo e prezzo al minimo)

Offerta eccezionale per il Galaxy S25 . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 28% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Si tratta di un’ottima occasione per fare un super affare e acquistare uno dei migliori telefoni per rapporto qualità-prezzo. Schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Processore Snapdragon 8 Elite , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x, batteria che dura per tutto il giorno.

per il . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno e su quello di listino. Si tratta di un’ottima occasione per fare un super affare e acquistare uno dei migliori telefoni per rapporto qualità-prezzo. con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x, batteria che dura per tutto il giorno. realme 16 Pro+ (offerta lampo e minimo storico)

Sconto speciale per il nuovo smartphone con super batteria di realme. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 25% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon. Il realme 16 Pro Plus è un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo: schermo AMOLED curvo da 6,8 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel, selfie camera da 50 megapixel e una mega batteria da 7000 mAh che può durare fino a tre giorni.

Sconto speciale per il nuovo smartphone con super batteria di realme. Da oggi è disponibile in promo con uno e su quello di listino. Lo puoi anche con il servizio Amazon. Il realme 16 Pro Plus è un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo: schermo AMOLED curvo da 6,8 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel, selfie camera da 50 megapixel e una mega che può durare fino a tre giorni. Motorola edge 70 (48% di sconto e costa la metà)

Tra le migliori promo di oggi torna il Motorola edge 70 . Lo smartphone top del brand statunitense è disponibile con uno sconto shock del 48% e lo vai a pagare praticamente la metà. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera da 50 megapixel per scatti professionali in ogni situazione. Anche la selfie camera è da 50 megapixel . La batteria dura per tutto il giorno e si ricarica velocemente.

Tra le migliori promo di oggi torna il . Lo smartphone top del brand statunitense è disponibile con uno e lo vai a pagare praticamente la metà. da con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera da 50 megapixel per scatti professionali in ogni situazione. Anche la è da . La batteria dura per tutto il giorno e si ricarica velocemente. moto g06 (costa pochissimo, meno di 95 euro)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi il moto g06 con uno sconto del 44% e lo paghi meno di 95 euro. Uno smartphone con pochi punti deboli e che assicura prestazioni più che decenti. Schermo da 6,88 pollici dove puoi vedere le tue serie TV preferite, processore MediaTek e ben 256 gigabyte di memoria interna per salvare file e per installare tutte le app che vuoi. Fotocamera principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh è una garanzia e dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost (79% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta del giorno se vuoi spendere pochissimo per uno smartwatch. Su Amazon trovi questo modello economico con uno sconto del 79% e lo paghi meno di 30 euro . Schermo ampio che mostra tutte le info più importanti, tra cui i passi effettuati, funzione contapassi e monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca. A questo prezzo è un vero affare .

L’offerta del giorno se vuoi spendere pochissimo per uno smartwatch. Su Amazon trovi questo con uno e lo . Schermo ampio che mostra tutte le info più importanti, tra cui i passi effettuati, funzione contapassi e monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca. A questo è un . Cuffie Soudncore P31i (55% di sconto e affare lampo)

Offerta shock su Amazon per le cuffie wireless Soundcore P31i . Grazie a uno sconto del 55% , oggi le paghi pochissimo: solo 30 euro per un paio di auricolari che assicurano una qualità del suono elevato. Sono dotate di cancellazione del rumore per chiamate cristalline e di una batteria a lunga durata che non ti abbandona mai durante la giornata. Leggere e resistenti, sono l’accessorio perfetto per chi cerca affidabilità e bassi profondi senza spendere una fortuna. Si collegano con qualsiasi smartphone.

per le cuffie wireless . Grazie a uno , oggi le paghi pochissimo: per un paio di auricolari che assicurano una qualità del suono elevato. Sono dotate di per chiamate cristalline e di una batteria a lunga durata che non ti abbandona mai durante la giornata. Leggere e resistenti, sono l’accessorio perfetto per chi cerca affidabilità e bassi profondi senza spendere una fortuna. Si collegano con qualsiasi smartphone. Set avvitatori DEWALT (54% di sconto e costa meno della metà)

Offerta imperdibile per gli appassionati del fai-da-te- Da oggi trovi il set con 100 avvitatori misti DEWALT in promo su Amazon con uno sconto del 54% e hai anche la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero. Il kit comprende punte e inserti di diverse misure, realizzati con materiali resistenti per affrontare qualsiasi lavoro in casa o in officina. Non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi e ti aiuta in tanti piccoli lavoretti manuali.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3 (56% di sconto e prezzo in picchiata)

Una delle migliori offerte disponibili oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto di ben il 56% che fa crollare il prezzo a meno della metà e risparmi ben 250 euro . Uno smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e che tiene sotto controllo i principali parametri vitali e supporta tantissime modalità di allenamento. Dotato anche di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per fornirti consigli personalizzati in base ai tuoi obiettivi. Schermo Actua super luminoso e che mostra tutte le info di cui hai bisogno.

Una delle disponibili oggi. Su Amazon trovi il in con uno che fa il a e . Uno smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e che tiene sotto controllo i principali parametri vitali e supporta tantissime modalità di allenamento. Dotato anche di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per fornirti consigli personalizzati in base ai tuoi obiettivi. e che mostra tutte le info di cui hai bisogno. Huawei Band 10 (offerta lampo e costa meno di 30 euro)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo wearable, abbiamo l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile la Huawei Band 10 in promo con uno sconto del 41% e la paghi meno di 30 euro. Essenziale, è dotata di un ampio display che mostra tutte le info più importanti, dall’orario alla frequenza cardiaca. I sensori tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali più importanti, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno. Supporta più di 100 sport e per ognuno ottieni statistiche avanzate.

Smart TV

Smart TV Xiaomi F Pro 55 pollici (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Occasione lampo da non farsi scappare. Da oggi su Amazon è nuovamente disponibile lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 55 pollici in offerta con uno sconto del 27% e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smart TV perfetto per la tua abitazione e con un rapporto qualità-prezzo elevato. Schermo con risoluzione 4K, colori realistici e sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e supporta tutte le principali applicazioni di streaming. Supporta Alexa per i comandi vocali.

Occasione lampo da non farsi scappare. Da oggi su Amazon è nuovamente disponibile lo da in con uno e su quello di listino. Lo puoi anche Smart TV perfetto per la tua abitazione e con un rapporto qualità-prezzo elevato. Schermo con risoluzione 4K, colori realistici e sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e supporta tutte le principali applicazioni di streaming. Supporta Alexa per i comandi vocali. Smart TV Hisense da 65 pollici (offerta lampo e prezzo al minimo)

Questa è anche la settimana delle promo sui prodotti Hisense, tra cui gli smart TV. Ad esempio, da oggi è disponibile lo smart TV Hisense da 65 pollici in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Schermo QLED da 65 pollici con risoluzione 4K per vedere al meglio qualsiasi contenuto, audio Dolby Atmos e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

PC portatile&tablet

Notebook economico (doppio sconto e prezzo al minimo)

Ottima occasione per questo PC portatile economico che solo per oggi trovi in promo con un doppio sconto. Oltre a quello fisso del 71% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa scendere il prezzo di altri 20 euro e risparmi più di 700 euro . Notebook pensato per un utilizzo casalingo grazie a un display da 15,6 pollici, processore che assicura buone prestazioni, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Dallo smartworking allo studio, lo puoi utilizzare per tutte le tue attività.

Ottima occasione per questo che solo per oggi trovi in con un Oltre a quello presente in pagina, puoi un che ti fa e . Notebook pensato per un utilizzo casalingo grazie a un display da 15,6 pollici, processore che assicura buone prestazioni, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Dallo smartworking allo studio, lo puoi utilizzare per tutte le tue attività. Tablet lowcost (70% di sconto e costa pochissimo)

Se sei alla ricerca di un tablet da utilizzare quando sei seduto sul divano per vedere film e serie TV, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi questo modello economico con uno sconto del 70% e lo paghi solamente 85 euro. Un tablet con schermo da 10 pollici e che assicura buone prestazioni. Puoi vedere i tuoi contenuti preferiti, oppure utilizzarlo per studiare e per lavorare su documenti di lavoro. Nella confezione trovi anche un mouse che lo trasforma in un mini PC.

Elettrodomestici

Lefant M5 MAX (72% di sconto e risparmi 1300 euro)

Offerta incredibile su Amazon per il robot aspirapolvere Lefant M5 Max . Grazie allo sconto del 72% , il prezzo crolla al minimo storico e risparmi ben 1300 euro su quello di listino. Questo modello è dotato di una potenza d’aspirazione elevata e una tecnologia di navigazione avanzata che mappa la casa con precisione millimetrica. Oltre ad aspirare la polvere, lava alla perfezione anche il pavimento. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

su Amazon per il robot aspirapolvere . Grazie allo , il prezzo crolla al minimo storico e risparmi ben 1300 euro su quello di listino. Questo modello è dotato di una e una tecnologia di navigazione avanzata che mappa la casa con precisione millimetrica. Oltre ad aspirare la polvere, lava alla perfezione anche il pavimento. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. De’Longhi Rivelia (34% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo al minimo per la De’Longhi Rivelia , la macchina da caffè automatica che trasforma la tua cucina in una vera caffetteria. La trovi su Amazon con uno sconto del 34% e la comodità di pagare in 5 rate a tasso zero . La sua caratteristica unica è il sistema di chicchi intercambiabili , che ti permette di passare da una miscela all’altra con estrema facilità. Dotata di un intuitivo display a colori e della tecnologia LatteCrema Hot per cappuccini perfetti. Puoi scegliere tra 16 bevande differenti, dal semplice espresso fino a bevande più particolari.

per la , la macchina da caffè automatica che trasforma la tua cucina in una vera caffetteria. La trovi su Amazon con uno e la comodità di pagare in . La sua caratteristica unica è il , che ti permette di passare da una miscela all’altra con estrema facilità. Dotata di un intuitivo e della tecnologia LatteCrema Hot per cappuccini perfetti. Puoi scegliere tra 16 bevande differenti, dal semplice espresso fino a bevande più particolari. Friggitrice ad aria Panasonic NF-CC600 (47% di sconto e prezzo in picchiata)

Quasi metà prezzp per la friggitrice ad aria Panasonic NF-CC600 , oggi disponibile al suo minimo storico . Con uno sconto del 47% , questo elettrodomestico diventa l’affare del giorno per chi vuole cucinare sano senza rinunciare al gusto. Grazie alla tecnologia a vapore integrata, i cibi restano croccanti fuori e succosi dentro. Il cestello spazioso e il vetro trasparente per monitorare la cottura la rendono pratica e versatile per ogni tipo di ricetta.

per la friggitrice ad aria , oggi disponibile al suo . Con uno , questo elettrodomestico diventa l’affare del giorno per chi vuole cucinare sano senza rinunciare al gusto. Grazie alla tecnologia a vapore integrata, i cibi restano croccanti fuori e succosi dentro. Il e il vetro trasparente per monitorare la cottura la rendono pratica e versatile per ogni tipo di ricetta. Forno a microonde Samsung (costa meno della metà e 5 rate a tasso zero)

Crolla il prezzo su Amazon per il forno a microonde Samsung con capienza di 23 litri. Grazie allo sconto del 53%, lo paghi meno della metà e puoi anche dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. È un modello spazioso e potente, dotato della funzione di scongelamento rapido e di un interno in ceramica antigraffio facilissimo da pulire. Puoi scegliere tra più programmi automatici ed è facilissimo da installare.

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