Saldi Amazon, fuoritutto con sconti fino all'80%: le offerte di oggi

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Oggi è il giorno giusto per fare grandi affari su Amazon. Con un paio di giorno di anticipo sull’inizio “reale” dei saldi, su Amazon arrivano nuove offerte shock con cui puoi risparmiare anche centinaia di euro. E come sempre troviamo il meglio della tecnologia, a partire dagli smartphone top. A catturare l’attenzione è il Galaxy S26 Ultra disponibile con uno sconto di 500 euro e al prezzo più basso di sempre. Ottima promo anche per l’iPhone 15: con lo sconto Amazon approfitti del minimo storico.

Le offerte shock riguardano anche gli smartwatch, con la Xiaomi Smart Band 10 disponibile con uno sconto del 35% e la paghi solamente 35 euro. Anche gli elettrodomestici catturano l’attenzione: il robot aspirapolvere Lefant M2 è disponibile con un super sconto del 70%, mentre la lavapavimenti Dyson è a prezzo stracciato e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

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Amazon, migliori offerte 1 luglio

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (prezzo al minimo e super affare)

Una delle offerte esclusive Amazon più interessanti di oggi. Il Galaxy S26 Ultra nella versione con 256 gigabyte di memoria interna è disponibile in offerta con uno sconto del 33% e il r isparmio netto è di ben 500 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria a lunga durata. Integrato nella scocca trovi anche il pennino S Pen che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale.

Una delle più interessanti di oggi. Il nella è disponibile in con uno e il r Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Dotato di un con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con da e una batteria a lunga durata. Integrato nella scocca trovi anche il pennino S Pen che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale. Google Pixel 10 (risparmi 300 euro e 5 rate a tasso zero)

Continua l’ottimo sconto disponibile per il Google Pixel 10 . Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi 300 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone è dotato di un display Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

Continua disponibile per il . Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile su con uno e su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite dalla possibilità di il in . Lo smartphone è dotato di un display Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. iPhone 15 (offerta esclusiva Amazon)

Grazie alla promo Amazon disponibile oggi l’ iPhone 15 diventa alla portata di tutti. Lo smartphone Apple è disponibile con uno sconto di 130 euro al prezzo più basso di sempre. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un paio di anni, resta ancora uno dei migliori e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A16 Bionic per prestazioni sempre al top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e una batteria a lunga durata. Un’occasione che può terminare da un momento all’altro.

Grazie alla promo Amazon disponibile oggi l’ diventa alla portata di tutti. Lo smartphone Apple è disponibile con uno al di Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un paio di anni, resta ancora uno dei migliori e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. , processore A16 Bionic per prestazioni sempre al top, doppia fotocamera posteriore con da e una batteria a lunga durata. Un’occasione che può terminare da un momento all’altro. Galaxy A37 (prezzo in picchiata e 5 rate a tasso zero)

Lo smartphone medio di gamma da acquistare oggi. Il Galaxy A37 è disponibile su Amazon con uno sconto del 24% e il risparmio netto è di 130 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un ottimo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il girono. Samsung ha integrato nello smartphone anche alcune funzione AI che lo rendono utilissimo nella vita di tutti i giorni.

Prodotti lowcost

Cuffie con traduttore simultaneo (78% di sconto)

I viaggi all’estero non saranno più un problema. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie con traduttore simultaneo in promo con uno sconto del 78% e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Non solo assicurano un audio ottimo, ma supportano ben 198 lingue per una traduzione in tempo reale. Ideale non solo per i viaggi, ma anche per call di lavoro e per lo studio. Si collegano con qualsiasi smartphone e l’autonomia raggiunge le 80 ore.

I viaggi all’estero non saranno più un problema. Da oggi su trovi questo paio di con in con uno e su quello di listino. Non solo assicurano un audio ottimo, ma supportano ben 198 lingue per una traduzione in tempo reale. Ideale non solo per i viaggi, ma anche per call di lavoro e per lo studio. Si collegano con qualsiasi smartphone e l’autonomia raggiunge le 80 ore. Caricatore wireless (doppio sconto)

Un accessorio che non può mancare sulla tua scrivania. Da oggi trovi questo caricatore wireless compatibile con tutti gli iPhone di ultima generazione e con tanti altri modelli in promo con un doppio sconto unico : oltre a quello fisso del 19% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 45% . Il prezzo finale è di soli 8 euro. Costa pochissimo, ma è super utile e permette di avere il telefono sempre carico.

Un accessorio che non può mancare sulla tua scrivania. Da oggi trovi questo con tutti gli iPhone di ultima generazione e con tanti altri modelli in con un : oltre a quello puoi un che ti fa . Il prezzo finale è di soli 8 euro. Costa pochissimo, ma è super utile e permette di avere il telefono sempre carico. Caffè Vergnano, 100 capsule Nespresso (43% di sconto e costano pochissimo)

Non è un’offerta prettamente tecnologica, ma in queste ultime ore sta andando a ruba. Su Amazon è disponibile la confezione con 100 capsule di Caffè Vergnano gusto Napoli compatibili con le macchine Nespresso in promo con uno sconto super del 43% e la paghi solo 18,90 euro. Praticamente meno di 19 centesimi a capsula. Devi essere velocissimo, le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Smartwatch

Garmin vivoactive 5 (32% di sconto e prezzo al minimo)

L’orologio smart per chi ha una vita attiva è disponibile con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico . Il Garmin vivoactive 5 è una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi per uno smartwatch e risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino. Pensato per chi ama allenarsi e tenersi in forma, offre più di 30 app dedicate allo sport e statistiche avanzate per monitorare i propri progressi quotidiani. Compatto e leggero da indossare, è la soluzione perfetta per chi vuole un orologio versatile e con un’ottima autonomia che può arrivare fino a 11 giorni.

L’orologio smart per chi ha una vita attiva è disponibile con uno che fa il . Il è una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi per uno smartwatch e sul prezzo di listino. Pensato per chi ama allenarsi e tenersi in forma, e statistiche avanzate per monitorare i propri progressi quotidiani. Compatto e leggero da indossare, è la soluzione perfetta per chi vuole un orologio versatile e con un’ottima autonomia che può arrivare fino a 11 giorni. Xiaomi Smart Band 10 (costa pochissimo ed è la più venduta)

Ultimissimi giorni per fare un super affare per la Xiaomi Smart Band 10. L’activity tracker è ancora disponibile in promo con uno sconto del 35% e lo paghi solamente 35 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Nonostante il prezzo contenuto, offre tante funzioni utili e simili a quelle di uno smartwatch, come il monitoraggio avanzato della salute, del sonno e il supporto a più di 160 modalità di allenamento. Dotato anche di un display verticale da 1,78 pollici che mostra tutte le info più importanti. La batteria ha una super durata fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Mini-LED da 55 pollici (minimo storico e offerta esclusiva Amazon)

Novità Samsung uscita sul mercato da poco tempo e disponibile da oggi con un’offerta esclusiva su Amazon. Il protagonista di questa ottima opportunità è lo smart TV Samsung Mini LED da 55 pollici di nuova generazione che trovi su Amazon con uno sconto del 29% per un risparmio di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Il pannello Mini-Led assicura immagini con risoluzione 4K e colori super realistici. Per gli amanti dello sport è disponibile anche una modalità di visione ad hoc. Trovi anche tutte le principali applicazioni per lo streaming video.

Tablet&PC

Tablet Android (67% di sconto e prezzo in picchiata)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esorbitanti per il tuo nuovo tablet. Da oggi trovi questo modello Android in offerta su Amazon con uno sconto del 67% e il prezzo scende a meno di 100 euro . Tablet con caratteristiche molto interessanti: schermo da 10 pollici , prestazioni che supportano qualsiasi app e una batteria a lunga durata. Nella confezione trovi anche una tastiera e un mouse wireless che lo trasformano in un mini PC. La soluzione ideale per l’intrattenimento domestico.

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esorbitanti per il tuo nuovo tablet. Da oggi trovi questo modello in su con uno e il . Tablet con caratteristiche molto interessanti: , prestazioni che supportano qualsiasi app e una batteria a lunga durata. Nella confezione trovi anche una tastiera e un mouse wireless che lo trasformano in un mini PC. La soluzione ideale per l’intrattenimento domestico. PC portatile lowcost (costa la metà)

Ecco, invece, l’offerta per chi vuole spendere pochissimo per il nuovo PC portatile. Da oggi è disponibile questo modello con uno sconto del 49% e lo paghi esattamente la metà, con un risparmio netto di circa 250 euro. Il prezzo mini non deve trarre in inganno, si tratta di un notebook che non teme confronti. Schermo da 14 pollici ad alta risoluzione, prestazioni al top con 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 GB, con la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 terabyte. Lo puoi utilizzare per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento. Leggero e compatto, lo puoi portare sempre con te nello zaino.

Elettrodomestici

Lefant M2 (70% di sconto e costa pochissimo)

Se vuoi dimenticarti della fatica di passare la scopa spendendo una cifra ridicola, l’occasione del giorno è il robot aspirapolvere Lefant M2 , che crolla su Amazon con uno sconto del 70% e un prezzo finale inferiore ai 110 euro . Nonostante il costo mini, questo piccolo elettrodomestico vanta un’ottima potenza di aspirazione, una speciale bocchetta progettata appositamente per non far aggrovigliare i capelli o i peli degli animali domestici e un corpo ultra-sottile per infilarsi senza problemi sotto letti e divani. Lo puoi controllare con Alexa o tramite app.

Se vuoi dimenticarti della fatica di passare la scopa spendendo una cifra ridicola, l’occasione del giorno è il robot aspirapolvere , che crolla su Amazon con uno . Nonostante il costo mini, questo piccolo elettrodomestico vanta un’ottima potenza di aspirazione, una speciale bocchetta progettata appositamente per non far aggrovigliare i capelli o i peli degli animali domestici e un corpo ultra-sottile per infilarsi senza problemi sotto letti e divani. Lo puoi controllare con Alexa o tramite app. roborock F25 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

L’aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 beneficia di un super sconto immediato di ben 150 euro , con in più la comodità di dilazionare la spesa in 5 comode rate a tasso zero . Dotato di una potenza di aspirazione elevatissima e di una spazzola versatile che mentre aspira lo sporco lava anche il pavimento. Flessibile, si piega fino a terra per passare sotto mobili, divani e letti. Grazie all’intelligenza artificiale, adatta la potenza in base alla quantità di sporco rilevata. La batteria assicura un’autonomia prolungata.

L’aspirapolvere e lavapavimenti , con in più la comodità di dilazionare la spesa in . Dotato di una potenza di aspirazione elevatissima e di una spazzola versatile che mentre aspira lo sporco lava anche il pavimento. Flessibile, si piega fino a terra per passare sotto mobili, divani e letti. Grazie all’intelligenza artificiale, adatta la potenza in base alla quantità di sporco rilevata. La batteria assicura un’autonomia prolungata. Dyson Cyclone V10 Submarine (occasione speciale e prezzo al minimo)

Il Dyson Cyclone V10 Submarine tocca il minimo storico su Amazon con uno sconto del 33% e l’opzione del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo modello unisce la potenza di aspirazione ciclonica senza filo del motore V10 alla spazzola lavapavimenti Submarine, che pulisce con acqua costantemente pulita dall’inizio alla fine separando lo sporco. Un unico, leggerissimo e potentissimo elettrodomestico per igienizzare tutta la casa. Autonomia fino a 60 minuti ed è perfetta per i pavimenti duri.

Il tocca il minimo storico su Amazon con uno . Questo modello unisce la potenza di aspirazione ciclonica senza filo del motore V10 alla spazzola lavapavimenti Submarine, che pulisce con acqua costantemente pulita dall’inizio alla fine separando lo sporco. Un unico, leggerissimo e potentissimo elettrodomestico per igienizzare tutta la casa. Autonomia fino a 60 minuti ed è perfetta per i pavimenti duri. Friggitrice ad aria Melchioni DORA (39% di sconto e costa pochissimo)

Se stai cercando un alleato definitivo per la tua cucina, la friggitrice ad aria Melchioni Family DORA AI è la scelta perfetta grazie al suo cestello da ben 8 litri. Supportata da funzioni intelligenti e menu preimpostati per semplificarti la vita, questa friggitrice ad aria ti permette di cuocere porzioni extra-large per tutta la famiglia, garantendo una croccantezza impeccabile fuori e una morbidezza unica dentro. Dotata anche di una modalità di cottura a vapore.

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