Fire TV Stick a prezzo stracciato e sconti all'85%: le offerte di oggi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

©backyardproduction/123RF.COM

Il Black Friday di Amazon è ufficialmente terminato, ma le offerte sul sito di e-commerce non vanno di certo in vacanza, soprattutto in questi giorni prima del Natale. Manca sempre meno alla festa del 25 dicembre e bisogna iniziare a pensare agli acquisti e ai regali da fare ad amici e parenti. Se non sai cosa regalare, Amazon viene in tuo soccorso con tante nuove promo che trovi disponibili da oggi 2 dicembre. Offerte che riguardano tutti i dispositivi tech più amati, dagli smartphone agli orologi, fino ad arrivare agli elettrodomestici.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Sono anche suddivise per categoria di prodotto per semplificare la scelta. Per ogni promo c’è anche il link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Non perdere tempo e approfittane subito.

Amazon, migliori offerte 2 dicembre

Smartphone

iPhone 17 Pro. Il Black Firday è terminato, ma l’ offerta per l’ iPhone 17 Pro continua. L’ultima versione dello smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Devi, però, essere velocissimo, le scorte stanno per terminare. E hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2026. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: è uno dei migliori sul mercato. Schermo da 6,3 pollici con ProMotion , processor A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e sistema fotografico Pro per scatti professionali. La batteria con l’autonomia più grande di sempre su un iPhone.

per l’ continua. L’ultima versione dello smartphone premium di Apple è disponibile con uno di e lo puoi anche . Devi, però, essere velocissimo, le scorte stanno per terminare. E hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2026. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: è uno dei migliori sul mercato. , processor A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e sistema fotografico Pro per scatti professionali. La batteria con l’autonomia più grande di sempre su un iPhone. Motorola razr 50. Occasione speciale per il Motorola razr 50 . Da oggi trovi lo smartphone pieghevole con un ottimo sconto del 50% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Si tratta di un telefono unico nel suo genere: design a conchiglia, doppio schermo (esterno da 3,63 pollici e interno da 6,9 pollici), ottime prestazioni e una fotocamera principale da ben 50 megapixel. A questo prezzo è un vero best-buy.

. Da oggi trovi lo con un che fa il al e su quello di listino. Si tratta di un telefono unico nel suo genere: design a conchiglia, doppio schermo (esterno da 3,63 pollici e interno da 6,9 pollici), ottime prestazioni e una fotocamera principale da ben 50 megapixel. A questo prezzo è un vero best-buy. OnePlus Nord 3. Calo di prezzo e minimo storico per il OnePlus Nord 3 . Lo smartphone medio di gamma del produttore cinese è disponibile in promo con uno sconto del 47% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con caratteristiche molto interessanti. Schermo AMOLED Fluid da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz , processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh con ricarica super veloce da 80 W.

e per il . Lo smartphone medio di gamma del produttore cinese è disponibile in con uno del e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con caratteristiche molto interessanti. da , processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh con ricarica super veloce da 80 W. moto g56. Offerta speciale per il moto g56 di Motorola. Da oggi lo smartphone top di gamma del brand statunitense è in promo con uno sconto di ben il 41% e il prezzo crolla al minimo storico. Un’ottima occasione per un telefono che paghi quanto un entyr-level, ma che assicura prestazioni superiori. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Non manca un’ottima batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Prezzo stracciato per questo paio di cuffie lowcost che solo per oggi trovi con un doppio sconto . Oltre a quello fisso del 74% , puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 3 euro e fai un super affare. Si tratta di auricolari Bluetooth che assicurano un’ottima qualità del suono, a conduzione ossa e con cancellazione del rumore. Audio immersivo e sono anche impermeabili. Si collegano con qualsiasi smartphone.

per questo che solo per oggi trovi con un . Oltre a quello del , puoi un che ti fa altri e fai un super affare. Si tratta di auricolari Bluetooth che assicurano un’ottima qualità del suono, a conduzione ossa e con cancellazione del rumore. Audio immersivo e sono anche impermeabili. Si collegano con qualsiasi smartphone. Cassa Bluetooth. Sconto eccezionale dell’ 80% per questa cassa Bluetooth che solo per oggi trovi con un super sconto dell’80% e il prezzo crolla a meno di 20 euro . Un dispositivo tech economico, ma che non puoi non avere. Assicura un’ottima riproduzione del suono e si collega a qualsiasi smartphone. Diventa il centro della tua festa.

dell’ per questa che solo per oggi trovi con un e il a . Un dispositivo tech economico, ma che non puoi non avere. Assicura un’ottima riproduzione del suono e si collega a qualsiasi smartphone. Diventa il centro della tua festa. Dispositivo multifunzione Bosch. Sei un amante del fai da te? Allora questa è l’offerta che fa per te. Oggi è disponibile questo utensile multifunzione della Bosch con uno sconto del 47% e lo paghi solamente 15 euro. Versatile, si trasforma in pochissimi secondi in qualsiasi utensile. Lo puoi utilizzare come pinza, oppure come cacciavite, o anche come un coltellino per tagliare la corda o il nastro adesivo. Non perdere questa opportunità: è il più venduto nella sua categoria.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. Solo per il Black Friday di Amazon trovi il Fire TV Stick 4K Plus in offerta con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro . Per questo modello si tratta del prezzo più basso di sempre e devi approfittarne subito. Questo modello è perfetto per chi ha uno smart TV con risoluzione 4K e vuole un’ esperienza cinematografica direttamente nel salotto di casa. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

di trovi il in con uno e lo . Per questo modello si tratta del prezzo più basso di sempre e devi approfittarne subito. Questo modello è perfetto per chi ha uno smart TV con risoluzione 4K e vuole un’ direttamente nel salotto di casa. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Fire TV Stick 4K Select. Offerta shock per la nuovissima Fire TV Stick 4K Select. Solo per oggi la trovi con un super sconto del 64% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro e approfitti del minimo storico. Questo nuovo modello ha tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione: trasmette con una risoluzione 4K Ultra HD e con HDR 10+. Rende il tuo televisore ancora più intelligente e accedi a tantissimi strumenti extra. Utilizzarla è semplicissimo: ti basta collegarla alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi della tua abitazione.

Smartwatch

Smartwatch lowcost. Se non vuoi spendere delle cifre esagerate per il tuo nuovo orologio smart, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi questo modello economico in promo con un super sconto dell’86% che fa scendere il prezzo a soli 20 euro. Si tratta del minimo storico per questo orologio che tiene sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 115 modalità sportive. Un orologio perfetto per la vita di tutti i giorni.

Smart TV

Smart TV LG 43 pollici. Offerta incredibile per lo smart TV LG QNED da 43 pollici. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 40% e risparmi 260 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Immagini con risoluzione 4K, processore che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei colori e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Computer

MacBook Air 13 pollici. Torna in offerta al minimo storico il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione con processore M4. Da oggi è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Display Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione, chip M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per la produttività e il lavoro. Al momento è il più venduto su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito.

Elettrodomestici

De’Longhi Dedica Style. Offerta incredibile per la macchina per il caffè espresso De’Longhi Dedica Style . Oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 34% al prezzo più basso di sempre. Non a caso è la più venduta in questi ultimi giorni. Compatibile con le cialde E.S.E., è facilissima da utilizzare e assicura un caffè cremoso e gustoso. Dotata anche del montalatte per preparare un cappuccino come quello del bar. Affare lampo da non farsi sfuggire.

per il . Oggi la trovi su con uno del al di Non a caso è la in questi ultimi giorni. Compatibile con le cialde E.S.E., è facilissima da utilizzare e assicura un caffè cremoso e gustoso. Dotata anche del montalatte per preparare un cappuccino come quello del bar. Affare lampo da non farsi sfuggire. Friggitrice ad aria Ardes. Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Ardes FRIGGISANA con cestello da 5 litri. Solo per oggi la trovi con uno sconto del 45% e la paghi meno di 50 euro . Un elettrodomestico per la cucina versatile e che ti permette di cucinare tutto quello che vuoi in pochissimo tempo e consumando pochissimo olio. Tramite il display digitale touch puoi scegliere le modalità di cottura e impostare il timer.

per la con cestello da 5 litri. Solo per oggi la trovi con uno del e la . Un elettrodomestico per la cucina versatile e che ti permette di cucinare tutto quello che vuoi in pochissimo tempo e consumando pochissimo olio. Tramite il display digitale touch puoi scegliere le modalità di cottura e impostare il timer. Scopa elettrica Black+DECKER. Prezzo stracciato per la scopa elettrica BLACK+DECKER. Oggi è disponibile con un ottimo sconto del 41% e la paghi meno di 50 euro. Modello economico e super leggero che puoi portare facilmente da una parte all’altra dell’abitazione. Assicura una pulizia profonda del pavimento ed è dotata sia del sistema ciclonico sia del filtro HEPA. Non perdere questa super occasione.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui