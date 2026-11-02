Amazon, Galaxy S26 FE sprofonda di prezzo e offerte con sconti fino all'85%

Settimana con tantissime novità e offerte shock da cogliere al volo, dal Galaxy S26 FE fino agli elettrodomestici Dyson. Non perdere tempo e approfittane subito.

Samsung Galaxy S26 FE, 256GB, Blueberry [Versione Italiana] 649,00 € -29% 919,00 € Risparmi 270,00 € Acquista su Amazon Lefant V1 Aspirapolvere Senza Fili 40000Pa, Scopa Elettrica ... 109,98 € -68% 339,99 € Risparmi 230,01 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro Max 5G, Smartphone 8+256GB, Cloud Blush, B... 399,90 € -33% 599,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon JBES Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 In Ear Stere... Prodotto non disponibile Prodotti simili Samsung Galaxy Watch6 44mm, Smartwatch Analisi del Sonno, Mo... 100,00 € -50% 198,49 € Risparmi 98,49 € Acquista su Amazon Amazon Ember serie 4 da 43" con Fire TV (ultimo modello), sm... 309,99 € -38% 499,99 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon

La prima settimana di novembre inizia con le marce altissime grazie alle nuove offerte disponibili su Amazon. In vista del Natale, sul sito di e-commerce iniziano ad arrivare le prime vere offerte da Black Friday e cambiano anche le regole per il reso gratuito, prolungato fino al 15 gennaio 2027. Tante promo che riguardano tantissimi prodotti differenti, a partire dall’aspirapolvere Lefant V1 che trovi con uno sconto del 68% e il prezzo crolla a meno di 110 euro. Ottima occasione anche per il Galaxy S26 FE: con lo sconto lampo del 29% risparmi quasi 300 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Restando in tema di smartphone, è disponibile anche il Redmi Note 17 Pro Max con un ottimo sconto del 33% e risparmi 200 euro su quello di listino.

Tra i prodotti lowcost, cattura l’attenzione il powerbank magnetico da 10.000 mAh compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone: lo sconto del 56% te lo fa pagare pochissimo. Per la pulizia dell’abitazione, invece, trovi il robot aspirapolvere roborock con uno sconto del 41%. Per la tua igiene orale c’è una combo da non farsi sfuggire: lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 con uno sconto del 63% e la confezione con 10 testine Oral-B Pro Cross Action a metà prezzo e la paghi meno di 25 euro. Non perdere tempo e approfitta delle migliori promo della settimana.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti bestseller

Lefant V1 (68% di sconto e prezzo in picchiata)

Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon se sei alla ricerca di un aspirapolvere compatta e che assicuri una grande potenza di aspirazione. Parliamo della s copa elettrica Lefant V1 disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 68% che fa crollare il prezzo al minimo e risparmi 230 euro su quello di listino. Un ottimo aspirapolvere che assicura una grande potenza di aspirazione e dotato di una spazzola anti-groviglio pensata per chi ha animali domestici. Leggera, maneggevole, grazie agli accessori che trovi nella scatola la puoi utilizzare anche per pulire divani e tappeti. Non perdere questa ottima opportunità.

Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon se sei alla ricerca di un aspirapolvere compatta e che assicuri una grande potenza di aspirazione. Parliamo della s disponibile da oggi su Amazon con uno che fa crollare il prezzo al minimo e su quello di listino. Un ottimo aspirapolvere che assicura una grande potenza di aspirazione e dotato di una spazzola anti-groviglio pensata per chi ha animali domestici. Leggera, maneggevole, grazie agli accessori che trovi nella scatola la puoi utilizzare anche per pulire divani e tappeti. Non perdere questa ottima opportunità. Galaxy S26 FE (offerta lampo e 12 rate a tasso zero)

Promo esclusiva Amazon che può terminare da un momento all’altro. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S26 FE in promo con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo e ti fa risparmiare 270 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Telefono uscito da poco sul mercato e dotato di un’ottima scheda tecnica, a partire dal display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. A bordo è presente il processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo modello, mentre nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Un vero affare che non devi farti scappare.

Smartphone

Galaxy Z Flip8 (offerta shock e risparmi più di 500 euro)

L’offerta per chi è alla ricerca di un telefono pieghevole. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy Z Flip8 con uno sconto del 38% che fa risparmiare poco più di 500 euro su quello di listino. L’ultima versione lanciata sul mercato da Samsung è dotata di un doppio display (interno da 6,7 pollici ed esterno da 4,1 pollici), processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello e una doppia fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel. Il design a conchiglia lo rende iconico e Samsung ha lavorato ulteriormente sulla resistenza.

L’offerta per chi è alla ricerca di un telefono pieghevole. Da oggi su Amazon è disponibile il con uno che fa su quello di listino. L’ultima versione lanciata sul mercato da Samsung è dotata di un doppio display (interno da 6,7 pollici ed esterno da 4,1 pollici), processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello e una doppia fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel. Il design a conchiglia lo rende iconico e Samsung ha lavorato ulteriormente sulla resistenza. Redmi Note 17 Pro Max (offerta lampo e prezzo al minimo)

Tra gli smartphone medio di gamma è sicuramente il modello da acquistare. Parliamo del Redmi Note 17 Pro Max disponibile da oggi in promo con uno sconto del 33% che fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone si caratterizza per una maxi batteria da 9210 mAh che può durare fino a quattro giorni, schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 5 e per finire una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Ottimo telefono con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

Tra gli smartphone medio di gamma è sicuramente il modello da acquistare. Parliamo del disponibile da oggi in promo con uno che fa su quello di listino e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di . Lo smartphone si caratterizza per una che può durare fino a quattro giorni, con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 5 e per finire una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Ottimo telefono con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Motorola edge 60 neo (33% di sconto e super affare)

Una vera occasione che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di poco superiore ai 130 euro. Un telefono con un rapporto qualità-prezzo eccezionale grazie a una scheda tecnica che si nasconde sorprese. A bordo del telefono troviamo un display pOLED da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione SuperHD, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel e per finire una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Non perdere questa occasione: può terminare da un momento all’altro.

Una vera occasione che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il con uno e il risparmio netto è di poco superiore ai 130 euro. Un telefono con un rapporto qualità-prezzo eccezionale grazie a una scheda tecnica che si nasconde sorprese. A bordo del telefono troviamo un con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione SuperHD, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel e per finire una che ti accompagna per tutto il giorno. Non perdere questa occasione: può terminare da un momento all’altro. Galaxy A18 (offerta lancio e prezzo mini)

Se vuoi spendere poco, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il nuovo Galaxy A18 con un’offerta lancio che lo rende uno dei telefoni più interessanti della fascia bassa. Lo trovi con uno sconto di 60 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto interessante: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, processore che supporta il multitasking e assicura buone prestazioni e per finire una batteria con cui copri un’intera giornata. Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben 6 anni.

Scelto per te Redmi Note 17 Pro 399,90 € -33% 599,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost JBES (85% di sconto e costa meno di 12 euro)

Meno di 12 euro per le cuffie Bluetooth JBES economiche che trovi su Amazon con un ottimo sconto dell’85% : un prezzo che sembra un errore. Il Bluetooth 5.4 garantisce un collegamento stabile e rapido, mentre i driver da 13 mm assicurano un suono profondo. I quattro microfoni con cancellazione del rumore ENC rendono nitide le chiamate anche in strada. L’autonomia arriva a 60 ore tra auricolari e custodia. Certificazione IP5 contro polvere e sudore per allenamenti e pendolari.

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Il più venduto su Amazon: il booster JDMCAR costa meno di 40 euro con il 75% di sconto . La corrente avvia in pochi secondi batterie da 12 V di veicoli, dalle auto fino ai motocicli. Il display LCD HD mostra il livello della batteria, tensione, potenza residua e temperatura, mentre 10 sistemi di protezione con luce rossa e segnale acustico avvisano di un uso scorretto, da -20°C a 50°C . Funziona anche da power bank per smartphone e dispositivi USB, con torcia LED (luce fissa e SOS). Un accessorio piccolissimo, ma utile da avere sempre con sé nel bagagliaio dell’auto.

Il più venduto su Amazon: il con il . La corrente avvia in pochi secondi batterie da 12 V di veicoli, dalle auto fino ai motocicli. Il mostra il livello della batteria, tensione, potenza residua e temperatura, mentre con avvisano di un uso scorretto, da . Funziona anche da per smartphone e dispositivi USB, con (luce fissa e SOS). Un accessorio piccolissimo, ma utile da avere sempre con sé nel bagagliaio dell’auto. Powerbank magnetico da 10000 mAh (56% di sconto e costa pochissimo)

Il power bank magnetico da 10.000 mAh costa pochissimo grazie allo sconto del 56%. La ricarica magnetica wireless da 15 W si aggancia al telefono, mentre il cavo USB-C integrato da 20 W e l’uscita USB-A da 22,5 W (cavo USB-A a C incluso) caricano tramite il cavo. La capacità di 10.000 mAh bastano per una giornata di videochiamate e streaming, ed è compatibile con tutti gli altri modelli di iPhone e acnhe con molti telefoni Android. La forza magnetica tiene il telefono fermo anche in movimento, mentre le protezioni da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento e l’indicatore LED assicurano un uso sicuro.

Smartwatch

Galaxy Watch 6 (ricondizionato e a metà prezzo)

Una promo da cogliere al volo. Da oggi è disponibile il Galaxy Watch6 ricondizionato, livello "eccellente", a un prezzo di soli 100 euro con il 50% di sconto: uno smartwatch Samsung completo a metà prezzo. Il display Super AMOLED da 1,5" è luminoso e nitido. Il sensore BioActive misura frequenza cardiaca, ECG e composizione corporea, con monitoraggio del sonno e della temperatura. Per gli amanti dello sport supporta più di 90 modalità sportive. Il GPS e l’NFC per i pagamenti completano la dotazione tecnica.

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (prezzo in picchiata)

Lo Smart TV Amazon Ember Serie 4 è in offerta con tutte e tre le versioni disponibili: 43 pollici con il 38% di sconto, 50 pollici con il 40% e 55 pollici con il 43%, tutte con pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello 4K Ultra HD con HDR10+ offre immagini nitide, mentre il Fire TV integrato dà accesso a tutte le app di streaming. Il processore quad-core e il Wi-Fi 6 rendono la navigazione fluida, e il telecomando Alexa permette di cercare film e controllare la casa smart con la voce, anche con Alexa+. L’audio Dolby Audio completa l’esperienza, e la modalità ambiente trasforma lo schermo in una galleria di foto e opere d’arte quando la TV è spenta.

Amazon Ember serie 4 da 55" con Fire TV (ultimo modello), sm... 399,99 € -43% 699,99 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lava... 349,99 € -41% 589,99 € Risparmi 240,00 € Acquista su Amazon Dyson V8 Cyclone Aspirapolvere Senza Filo, 60 Minuti, Potenz... 249,00 € -38% 399,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, 1 Testina di Ricambio, Cus... 44,99 € -63% 119,99 € Risparmi 75,00 € Acquista su Amazon

Elettrodomestici

roborock Qrevo S Pro (offerta lampo e prezzo al minimo)

Offerta a vendita rapida per il roborock Qrevo S Pro: grazie al 41% di sconto risparmi più di 200 euro su quello di listino. L’aspirazione HyperForce da 18.500 Pa rimuove polvere e peli da pavimenti duri e tappeti, mentre la spazzola laterale anti-groviglio riduce la manutenzione. I doppi panni rotanti sollevabili lavano i pavimenti e si alzano sui tappeti, e la stazione li lava con acqua calda a 75°C e li asciuga con aria calda a 45°C . Il LiDAR PreciSense mappa la casa, la funzione Reactive Tech evita gli ostacoli, e il corpo da 9,65 cm passa sotto i mobili bassi.

Offerta a vendita rapida per il roborock Qrevo S Pro: grazie al risparmi più di 200 euro su quello di listino. L’aspirazione rimuove polvere e peli da pavimenti duri e tappeti, mentre la riduce la manutenzione. I lavano i pavimenti e si alzano sui tappeti, e la stazione li lava con e li asciuga con . Il mappa la casa, la funzione evita gli ostacoli, e il corpo da passa sotto i mobili bassi. Dyson V8 Cyclone (38% di sconto e prezzo in picchiata)

Ecco una delle offerte best-seller del giorno. Da oggi su Amazon trovi l’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare 150 euro su quello di listino e il prezzo scende al minimo. Parliamo di un’ottima scopa elettrica dotata di una grande potenza di aspirazione e di una spazzola anti-groviglio adatta anche a chi ha animali domestici. L’autonomia arriva fino a 60 minuti e nella confezione trovi accessori che ti semplificano la pulizia quotidiana. Non perdere questa opportunità: le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Ecco una delle del giorno. Da oggi su Amazon trovi l’aspirapolvere con uno che ti fa su quello di listino e il prezzo scende al minimo. Parliamo di un’ottima scopa elettrica dotata di una grande potenza di aspirazione e di una adatta anche a chi ha animali domestici. e nella confezione trovi accessori che ti semplificano la pulizia quotidiana. Non perdere questa opportunità: le scorte possono terminare da un momento all’altro. Asciugatrice Candy Rapidò da 10 chilogrammi (47% di sconto e costa quasi la metà)

L’asciugatrice Candy RapidÒ da 10 kg ha il 47% di sconto, con più di 350 euro di risparmio. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La pompa di calore con motore Inverter asciuga con consumi ridotti, mentre il Kilo Detector adatta il ciclo al peso del carico. Il programma Stiro Facile limita le pieghe, e i cicli rapidi da 30 a 90 minuti sono utili quando si è di fretta. L’ oblò più alto di 3,5 cm facilita carico e scarico, e Wi-Fi + Bluetooth con app hOn permettono di gestirla anche da remoto. La tanica nello sportello si svuota in un attimo.

L’asciugatrice Candy RapidÒ da 10 kg ha il 47% di sconto, con più di 350 euro di risparmio. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La con asciuga con consumi ridotti, mentre il adatta il ciclo al peso del carico. Il programma limita le pieghe, e i sono utili quando si è di fretta. L’ facilita carico e scarico, e con permettono di gestirla anche da remoto. La si svuota in un attimo. Friggitrice ad aria Electrolux da 5 litri (37% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 ha il 37% di sconto e si può pagare in 5 rate a tasso zero. Il cestello da 5 litri cuoce fino a 1,4 kg di patatine in un solo ciclo, mentre i 1.500 W e la temperatura da 80°C a 200°C con timer fino a 60 minuti coprono ogni ricetta. Gli 8 programmi preimpostati semplificano frittura, cottura e riscaldamento, e il promemoria di agitazione avvisa quando mescolare il cibo. Il rivestimento antiaderente e le parti lavabili in lavastoviglie rendono facile la pulizia.

Igiene dentale

Oral-B iO 2 (63% di sconto e costa meno di 45 euro)

Altra offerta per la tua igiene orale che non devi farti sfuggire. Lo spazzolino Oral-B iO 2 è in promo lampo con uno sconto del 63% e il prezzo sprofonda . Lo paghi meno di 45 euro e nella confezione trovi anche una testina di ricambio e la custodia da viaggio. R imuove delicatamente il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale ed è delicato sulle gengive. A questo prezzo è un best-buy che non devi farti scappare.

Altra offerta per la tua igiene orale che non devi farti sfuggire. Lo è in con uno e il . Lo e nella confezione trovi anche una testina di ricambio e la custodia da viaggio. R in rispetto a uno spazzolino manuale ed è delicato sulle gengive. A questo prezzo è un best-buy che non devi farti scappare. 10 testine Oral-B Pro Cross Action (metà prezzo, costano pochissimo)

Dieci testine Oral-B Pro Cross Action a meno di 25 euro, cioè circa 2,5 euro l’una: con il 50% di sconto la scorta dura più di un anno. Le setole angolate a 16° raggiungono gli spazi tra i denti e rimuovono fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, mentre le setole Indicator sbiadiscono per segnalare quando sostituire la testina. Sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B, e vanno bene per tutta la famiglia.

Scelto per te Oral-B iO 2 44,99 € -63% 119,99 € Risparmi 75,00 € Acquista su Amazon

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