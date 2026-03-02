Fuori tutto Amazon, smartphone ed elettrodomestici con sconti al 90%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

leungchopan/123RF.com

Grazie alla combo inizio di settimana e inizio del mese, su Amazon trovi tante occasioni speciali dedicate ai prodotti tech. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della settimana e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sui singoli link per accedere direttamente alla pagina prodotto e scoprire le offerte speciali. Non perdere tempo, trovi veramente di tutto, dagli smartphone appena lanciati e disponibili con uno sconto incredibile, fino agli elettrodomestici che semplificano la vita di tutti i giorni.

Amazon, migliori offerte della settimana

Bundle Xiaomi 17

Tra le offerte top di questa settimana c’è sicuramente il bundle lancio per lo Xiaomi 17. Acquistando lo smartphone e spendendo solamente un euro ottieni anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro QLED 50 pollici. Praticamente risparmi poco più di 330 euro e approfitti di una super occasione, con la possibilità di dilazionare anche il prezzo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Lo Xiaomi 17 è un telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato: schermo CrystalRes da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica e super batteria da 6330 mAh che può durare fino a due giorni. Lo smart TV, invece, è un modello con pannello 4K e assicura ottimi immagini. Grazie al sistema Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Xiaomi 17 + smart TV Xiaomi TV A Pro QLED da 50 pollici

La stessa tipologia di offerta è disponibile anche per lo Xiaomi 17 Ultra. La versione premium dello smartphone Xiaomi è disponibile sempre in bundle con lo smart TV Xiaomi TV A Pro QLED da 50 pollici e anche in questo caso il risparmio è di 330 euro. La versione Ultra si differenzia dal modello "base" per alcuni aspetti fondamentali, a partire dallo schermo. Su questo modello è presente un display OLED da 6,9 pollici con risoluzione HyperRGB 2.608 x 1.200 e refresh rate fino a 120 Hz. Differente anche il comparto fotografico: nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel realizzato sempre da Leica. Cattura ancora più luce e rende ogni scatto unico. Batteria da 6000 mAh che dura per tutto il giorno.

Xiaomi 17 Ultra+ smart TV Xiaomi TV A Pro QLED da 50 pollici

Gamma Galaxy S26

L’altra grande novità di questa settimana è il lancio della gamma Galaxy S26. Come accade da oramai un paio di anni, Samsung ha lanciato tre dispositivi: Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra. Il Galaxy S26 e il Galaxy S26+ condividono gran parte della scheda tecnica (di differenziano per la grandezza del display e della batteria), mentre il Galaxy S26 Ultra è il dispositivo di riferimento per chi cerca un telefono premium e con funzionalità uniche.

Per il lancio troviamo una promo veramente unica da non farsi sfuggire: la versione con 512 gigabyte dei tre smartphone è disponibile allo stesso prezzo di quella da 256 gigabyte e risparmi ben 200 euro. Uno sconto da non sottovalutare per dei telefoni appena lanciati sul mercato e che si candidano a essere il punto di riferimento per il mercato Android.

Breve riassunto delle caratteristiche tecniche. Sul Galaxy S26 Ultra troviamo un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Tra le novità troviamo la fotocamera frontale da 50 megapixel e la modalità "Display Privacy" che rende impossibile a chi ti sta vicino di leggere lo schermo dello smartphone.

Galaxy S26 e Galaxy S26+ basano la scheda tecnica sul chip Exynos 2600, sulla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e sulle funzioni avanzate assicurate da Galaxy AI. Il Galaxy S26 è dotato di un display da 6,3 pollici, mentre il modello Plus di uno schermo da 6,7 pollici.

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Plus

Galaxy S26

iPhone 16e

A Xiaomi e Samsung risponde Apple con l’ottima offerta disponibile per l’iPhone 16e. La versione "lowcost" dello smartphone top è disponibile con uno sconto del 25% e risparmi più di 180 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Un’ottima soluzione per chi vuole un telefono dell’azienda di Cupertino senza spendere cifre esagerate. Dotato di un display Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione, processore A18 che supporta Apple Intelligence, fotocamera Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

iPhone 16e

Honor 400 Lite

Offerta imperdibile per l’Honor 400 Lite. Lo smartphone medio di gamma lo trovi su Amazon con uno sconto del 38% e risparmi più di 110 euro su quello di listino. Prezzo alla portata di tutti per uno smartphone dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici, processore MediaTek Dimensity 7025, 8 gigabyte di RAM e memoria interna da 256 gigabyte. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da ben 108 megapixel, mentre la batteria da 5230 mAh ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

Honor 400 Lite

moto g56

Se vuoi spendere meno di 150 euro per il tuo nuovo smartphone, abbiamo l’offerta che fa per te: questa settimana su Amazon è disponibile il moto g56 con uno sconto del 45% e lo paghi solamente 149 euro con un risparmio di ben 120 euro. Telefono medio di gamma perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,72 con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel con sensore antisfarfallio, batteria da 5200 mAh a lunga durata. Non perdere tempo, la promo può terminare da un momento all’altro.

moto g56

Booster avviamento batteria

Offerta imperdibile per il booster d’avviamento più venduto su Amazon, oggi con uno sconto dell’88%. Un dispositivo compatto ma potentissimo, in grado di far ripartire la tua auto in pochi secondi anche con batteria completamente a terra. Oltre alla funzione di emergenza, funge da capiente power bank per i tuoi dispositivi e integra una torcia LED multifunzione. A questo prezzo, è l’accessorio di sicurezza obbligatorio da tenere nel cruscotto.

Booster avviamento batteria

Antivirus Norton 360 Deluxe

La scelta all-in-one per proteggere i tuoi dispositivi e quelli dei tuoi cari dagli attacchi esterni e dai virus. Sul sito di e-commerce trovi l’antivirus Norton 360 Deluxe 360 + Utilities Ultimate in promo con uno sconto dell’80% e lo paghi pochissimo. La soluzione è valida per cinque dispositivi e hai anche 50 gigabyte a disposizione per effettuare il backup. Hai anche accesso a Secure VPN, la rete protetta di Norton per navigare in tutta sicurezza. Con Utilities Ultimate, invece, dai nuova vita alle prestazioni del tuo PC utilizzando il nostro strumento di pulizia e ottimizzazione per computer Windows.

Antivirus Norton 360 Deluxe

Cassa Bluetooth

Altra offerta eccezionale che trovi solamente per pochissimi giorni su Amazon. Parliamo della cassa Bluetooth taopodo disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo: a quello fisso del 69% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 20% e la paghi solamente poco più di 30 euro. Assicura una qualità del suono elevata, fino a 30 ore di autonomia ed è anche impermeabile. Si collega con qualsiasi smartphone ed è la compagna perfetta per le feste con i tuoi amici.

Cassa Bluetooth

Redmi Watch 3

Se cerchi un wearable completo ma a un costo contenuto, il Redmi Watch 3 è scontato del 50% e costa pochissimo. Dotato di un luminoso display AMOLED da 1,75", supporto alle chiamate Bluetooth e GPS integrato, è il compagno perfetto per monitorare salute e sport con un design elegante e leggero. Frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue vengono monitorati in tempo reale e a supporto hai anche più di 120 modalità dedicate al fitness.

Redmi Watch 3

Garmin fenix 7s Pro Solar

Per gli amanti degli sport all’aperto, lo smartwatch indistruttibile Garmin fenix 7S Pro Solar è in promozione con un risparmio di 200 euro e la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo smartwatch multisport sfrutta la ricarica solare per un’autonomia quasi infinita, assicura un monitoraggio continuo e completo della salute e mette a disposizione più di 30 app dedicate allo sport. Uno strumento professionale che puoi utilizzare anche nella vita di tutti i giorni.

Garmin fenix 7s Pro Solar

Smart TV LG da 43 pollici

Offerta lampo per questo smart TV LG da 43 pollici, che tocca il suo prezzo minimo grazie allo sconto del 30% e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Equipaggiato con il processore α5 di sesta generazione, offre funzioni come Filmmaker Mode e Game Optimizer per un’esperienza cinematografica e di gioco fluida. Il sistema operativo webOS supporta tutte le principali piattaforme dedicate allo streaming. Una soluzione perfetta per chi cerca qualità d’immagine 4K HDR a un prezzo alla portata di tutti.

Smart TV LG da 43 pollici

Tabwee T80

Ecco il tablet che devi acquistare oggi. Non perdere l’occasione lampo disponibile per il Tabwee T80: solo per pochissimo tempo lo trovi con un doppio sconto: al primo coupon del 45%, puoi aggiungere un secondo buono sconto che fa scendere il prezzo di altri 130 euro. Il risparmio totale sfiora l’80% e lo paghi meno di 90 euro. Si tratta di un ottimo tablet per la vita di tutti i giorni: schermo da 10 pollici, fino a 12 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte). Puoi installare tutte le app che vuoi è il perfetto compagno per l’intrattenimento quotidiano.

Tabwee T80

Aspirapolvere Samsung BESPOKE Jet AI Ultra

Una delle migliori offerte della settimana tra gli elettrodomestici. La scopa elettrica Samsung BESPOKE Jet AI Ultra è scontata del 55%, con un risparmio reale che sfiora i 700 euro. Grazie all’intelligenza artificiale, regola la potenza in base al tipo di pavimento, mentre la stazione "All-in-one" svuota il contenitore e igienizza il filtro automaticamente. Grande potenza di aspirazione, grande autonomia, è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento.

Aspirapolvere Samsung BESPOKE Jet AI Ultra

Ecovacs Deebot Mini

Per chi ha poco spazio o mobili bassi, il robot aspirapolvere Ecovacas Deebot Mini è in offerta lampo con uno sconto del 33% e un prezzo stracciato alla portata di tutti. È uno dei robot più compatti sul mercato, capace di infilarsi dove gli altri non arrivano, garantendo comunque un’ottima aspirazione e una gestione semplice tramite app. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico che semplifica la manutenzione quotidiana.

Ecovacs Deebot Mini

Moulinex SuperGrill 3 in 1

Occasione a tempo per questa griglia versatile della Moulinex: sconto del 40% e possibilità di 5 rate a tasso zero. Può essere usata come tostiera, griglia a contatto o barbecue aperto a 180°. Con il suo timer digitale e le piastre amovibili lavabili in lavastoviglie, è l’alleato ideale per cene veloci e salutari.

Moulinex SuperGrill 3 in 1

Blink mini

Vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione spendendo pochissimo? Ecco la promo che fa per te. Solo per pochissimi giorni trovi la confezione con 2 telecamere di sicurezza Blink Mini per l’interno in promo con uno sconto del 44% e le paghi meno di 25 euro. Telecamere dalle dimensioni compatte, ma che assicurano immagini in altissima definizione. Dotate anche di sensori di movimento che ti avvisano quando rilevano dei movimenti anomali. Le puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone.

Blink mini (confezione da due)

Cacciavite HOTO

Un must-have per il fai-da-te. Su Amazon trovi il kit cacciavite Hoto con un doppio sconto che fa crollare il prezzo: oltre a quello fisso del 33% puoi aggiungere un coupon di 5 euro. Design minimalista, ricarica USB-C e una selezione di punte di alta qualità racchiuse in un case elegante. Perfetto per piccoli lavori di precisione su smartphone, computer e occhiali.

Cacciavite HOTO

