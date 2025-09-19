Amazon, macchina caffè De'Longhi prezzo crollato e sconto all'80%: le offerte di oggi

Amazon

Un fine settimana all’insegna delle offerte straordinarie da cogliere al volo. Da oggi 19 settembre su Amazon troviamo promo su tanti prodotti tech, tra cui smartphone, orologi, smart TV, elettrodomestici. Ma non solo. Sul sito di e-commerce tornano in offerta anche i servizi di Amazon come Audible, Kindle Unlimited e Amazon Music Unlimited. Solo per pochi giorni puoi abbonarti gratis e utilizzare le piattaforme per alcuni mesi senza spendere un euro. Nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

Tornando ai prodotti in offerta, a catturare l’attenzione c’è il Motorola razr 60, disponibile su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Ottima anche la promo disponibile per il PC portatile bvate che trovi con uno sconto dell’85% e risparmi 1100 euro su quello di listino. Offerte speciali anche per gli elettrodomestici per la cucina: la macchina per il caffè De’Longhi è in promo al minimo storico con uno sconto che te la fa pagare pochissimo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per accedere alla pagina prodotto su Amazon ti basta cliccare sul link e potrai completare l’acquisto. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Affrettati, le promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 19 settembre

Smartphone

Motorola razr 60. Offerta lampo per lo smartphone pieghevole di Motorola . Oggi è disponibile con uno sconto del 38% e il risparmio totale è di quasi 400 euro e fai un super affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Scheda tecnica da smartphone top: doppio schermo (display esterno da 3,63 pollici, quello interno da 6,9 pollici ad altissima risoluzione), processore MediaTek di ultima generazione e doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel. A questo prezzo è un affare per tutti.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Prezzo stracciato per questo paio di cuffie Bluetooth che da oggi sono disponibili con uno sconto esagerato dell’81%. Le paghi meno di 25 euro e ne risparmi più di cento. Buona qualità suono, audio immersivo con cancellazione del rumore. Compatibili con qualsiasi smartphone e batteria che può durare fino a 40 ore. Una promo lampo che non devi assolutamente farti sfuggire.

Smartwatch

Garmin Instinct 2 Solar. L’orologio indistruttibile di Garmin è in offerta su Amazon al minimo storico e con uno sconto del 34% che ti fa risparmiare più di 120 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il Garmin Instinct 2 Solar, oltre a essere indistruttibile, è dotato anche della ricarica solare grazie alla presenza di una speciale lente sulla scocca che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria. A bordo trovi anche 30 app per lo sport e un chip GPS super preciso. La batteria ha un’autonomia fino a 14 giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense 43 pollici. Rapporto qualità-prezzo eccellente per questo smart TV Hisense da 43 pollici che da oggi trovi al minimo storico con uno sconto del 28%. Lo paghi poco e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, tecnologie che rendono i colori più realistici e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Computer

Computer portatile bvate. Offerta “Back to School” agli sgoccioli da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il PC portatile bvate in promo con uno sconto dell’85% e lo paghi meno di 200 euro. Notebook perfetto per lo studio e il lavoro grazie a una scheda tecnica che si basa su uno schermo da 14 pollici con risoluzione FHD, buon processore e SSD da 256 gigabyte espandibile fino a 1 terabyte. Risparmi ben 1100 euro e fai un affare incredibile.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi. La macchina per il caffè De’Longhi è in offerta con uno sconto del 39% e la paghi veramente poco . Con il suo design compatto e la possibilità di utilizzare sia caffè macinato che cialde, questa macchina ti permette di preparare un espresso perfetto ogni volta. La sua facilità d’uso e la tecnologia di riscaldamento rapido la rendono un’aggiunta pratica ed efficiente per la tua cucina. Un affare per tutti da non farsi assolutamente scappare.

Servizi Amazon

Amazon non è solo il sito di e-commerce, ma anche servizi digitali che usiamo tutti i giorni. Come ad esempio Amazon Music Unlimited, Audible e Kindle Unlimited. Tre piattaforme che da oggi puoi provare gratis per alcuni mesi grazie alla promo imperdibile che trovi su Amazon.

Amazon Music Unlimited torna in offerta con un periodo di prova gratuito di ben quattro mesi. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento quando vuoi. Con la versione Unlimited puoi riprodurre senza nessuna pubblicità tutti i tuoi brani preferiti, creare le playlist con le canzoni e gli album del momento, avere skip illimitati dall’app dello smartphone e ascoltare i brani anche in modalità offline. Inoltre, hai accesso ai podcast più popolari senza avere la pubblicità.

Un’altra offerta molto speciale riguarda Kindle Unlimited. Solo per pochissimi giorni puoi abbonarti gratuitamente per due mesi a Kindle Unlimited, la piattaforma di Amazon dedicata ai libri. Hai accesso illimitato a milioni di libri e riviste in tutte le lingue del mondo. Puoi leggere sia sul tuo Kindle o tramite l’app dello smartphone. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

Infine, torna in promo anche Audible, servizio premium di Amazon dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Puoi scegliere tra oltre 70.000 titoli e ascoltarli quando vuoi e da qualsiasi dispositivo. Solo per oggi puoi abbonarti ad Audible gratis per tre mesi. Puoi disattivare l’abbonamento in ogni momento e non hai nessun obbligo di rinnovo. Approfittane subito e ascolta tutti i tuoi libri preferiti.

