Fuoritutto Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: sconti fino all'80%

Un fine settimane con grandi occasioni su Amazon. Da oggi 19 ottobre, infatti, trovi offerte e sconti mai visti prima su tanti prodotti, tra cui dispositivi tecnologici come smartphone, smartwatch ed elettrodomestici per la casa diventati sempre più intelligenti. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che puoi trovare oggi e le trovi raccolte qui in basso suddivise per categoria di prodotto.

Ad esempio, trovi in promo il Galaxy A26 di Samsung al prezzo più basso di sempre risparmiando centinaia di euro, oppure è disponibile in offerta il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione con uno sconto mai visto prima. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon, le migliori offerte del 19 ottobre

Smartphone

Motorola razr 60 Ultra. Super occasione per lo smartphone pieghevole di Motorola . Da oggi è disponibile con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare più di 500 euro su quello di listino. Lo smartphone è dotato di un doppio schermo (esterno da 4 pollici e interno pOLED da 7 pollici con refresh rate fino a 165), processore Snapdragon 8 Elite , tre fotocamera da 50 megapixel che assicurano scatti professionali e una batteria da 4700 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un affare da non farsi sfuggire.

per lo . Da oggi è disponibile con uno che ti fa su quello di listino. Lo smartphone è dotato di un doppio schermo (esterno da 4 pollici e interno pOLED da 7 pollici con refresh rate fino a 165), processore , tre fotocamera da 50 megapixel che assicurano scatti professionali e una batteria da 4700 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un affare da non farsi sfuggire. realme 12 Pro. Calo di prezzo e minimo storico per il realme 12 Pro . Lo smartphone medio di gamma è in offerta con uno sconto del 28% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Scheda tecnica molto interessante: schermo curvo da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore Snapdragon, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 2x. Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67 W.

e per il . Lo smartphone medio di gamma è in offerta con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di a utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Scheda tecnica molto interessante: con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore Snapdragon, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. con e teleobiettivo con zoom ottico 2x. Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67 W. Galaxy A26. Offerta lampo e prezzo mini per il Galaxy A26 . Lo smartphone di Samsung è disponibile con uno sconto del 35% al prezzo più basso di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000mAh ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

. Lo smartphone di Samsung è disponibile con uno al di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000mAh ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Redmi 15. Prezzo mini e super sconto per il Redmi 15, smartphone economico di Xiaomi da pochissimo uscito sul mercato. Solo grazie allo sconto di oggi lo paghi meno di 130 euro. Dotato di una scheda tecnica molto interessante: processore Snapdragon 685, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Schermo extra-large da 6,9 pollici con refresh rate fino a 144 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. Fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale. Per finire una mega batteria da 7000 mAh che può durare fino a due giorni.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Una delle migliori promo disponibili oggi su Amazon . Questo paio di cuffie lowcost sono disponibili con uno sconto dell’88% e le paghi pochissimo , meno di 25 euro e ne risparmi più di cento. Assicurano una buona qualità del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Autonomia fino a 50 ore e sono dotate anche della cancellazione del rumore.

su . Questo paio di cuffie lowcost sono disponibili con uno e le , e ne risparmi più di cento. Assicurano una buona qualità del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Autonomia fino a 50 ore e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Scheda micro SD Lexar. Un accessorio lowcost di cui non puoi fare a meno. Da oggi su Amazon è disponibile la scheda microSD Lexar da 128 gigabyte in promo con uno sconto del 45% e il prezzo scende a soli 10 euro. Utilissima nella vita di tutti i giorni, la puoi inserire all’interno di smartphone, tablet e action cam. Nella confezione trovi anche l’adattatore SD. Non farti sfuggire questa occasione speciale.

Smartwatch

Redmi Watch 5. Uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità-prezzo . Da oggi è disponibile il Redmi Watch 5 con uno sconto del 36% e lo paghi meno di 70 euro . Un orologio completo sotto tutti i punti di vista: schermo ampio e luminoso che puoi personalizzare cambiando watch faces, monitoraggio avanzato del sonno con frequenza cardiaca in tempo reale e tante modalità di allenamento per migliorare giorno dopo giorno. Dotato di chip GPS e di una batteria che può durare fino a 24 giorni.

con un . Da oggi è disponibile il con uno e lo . Un orologio completo sotto tutti i punti di vista: e luminoso che puoi personalizzare cambiando watch faces, monitoraggio avanzato del sonno con frequenza cardiaca in tempo reale e tante modalità di allenamento per migliorare giorno dopo giorno. e di una batteria che può durare fino a 24 giorni. Xiaomi Smart Band 8. Prezzo stracciato per la Xiaomi Smart Band 8, uno degli activity tracker più venduti di sempre. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 35% e lo paghi solamente 25 euro. Una promo irripetibile per un ottimo dispositivo tech che ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 100 modalità di allenamento. Schermo ampio e luminoso e una batteria che può durare fino a 16 giorni. Non perdere questa occasione.

PC portatile

MacBook Air 13 pollici. Torna in offerta al minimo storico il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione con processore M4. Da oggi è disponibile con uno sconto del 25% e risparmi più di 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Display Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per la produttività e il lavoro.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4. Sconto IVA e minimo storico per le AirPods 4 con cancellazione del rumore, il modello più performante tra i due disponibili sul mercato. Con lo sconto Amazon di oggi risparmi decine di euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Oltre alla cancellazione del rumore sono dotate anche dell’audio adattivo, della modalità Trasparenza e dell’audio spaziale personalizzato. A questo prezzo sono un vero best-buy.

Action cam

GoPro HERO 13. Saldi di fine stagione su Amazon per l’action cam GoPro HERO 13. Da oggi è disponibile con uno sconto del 27% e approfitti del minimo storico dell’ultimo periodo. Tra le migliori che puoi trovare sul mercato, questo modello permette di registrare video con una risoluzione 5.3K a 60 frame per secondo. Puoi anche aggiungere dei mod e degli obiettivi per foto in primo piano con dettagli unici. Se ami gli sport avventurosi, è questo il modello da acquistare.

Elettrodomestici

Macchina per il caffè De’Longhi Dedica. Se sei alla ricerca di una macchina per il caffè professionale, da oggi è disponibile la De’Longhi Dedica con uno sconto del 27% e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero . Macchina per il caffè espresso che supporta sia le cialde sia il caffè in polvere e permette di preparare due caffè per volta. Grazie al montalatte integrato puoi anche preparare dei gustosi cappuccini. Facile da utilizzare e perfetta per la tua cucina.

con uno e . Hai anche la possibilità di . Macchina per il caffè espresso che supporta sia le cialde sia il caffè in polvere e permette di preparare due caffè per volta. Grazie al montalatte integrato puoi anche preparare dei gustosi cappuccini. Facile da utilizzare e perfetta per la tua cucina. roborock Q7 L5+. Ecco uno dei migliori robot aspirapolvere che puoi comprare oggi. Il roborock Q7 L5+ è disponibile in promo con un doppio sconto al prezzo più basso di sempre . Oltre a quello del 36% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30 euro e lo paghi praticamente la metà. Grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Riconosce i tappeti e aumenta la potenza. Non perdere questa occasione e fai questo super affare.

è disponibile in con un doppio sconto al . Oltre a presente in pagina, puoi un che fa il di e lo paghi praticamente la metà. Grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Riconosce i tappeti e aumenta la potenza. Non perdere questa occasione e fai questo super affare. Aspirapolvere Electrolux. Offerta lampo per questo aspirapolvere senza fili Electrolux che trovi su Amazon con uno sconto del 44% e lo paghi meno di 100 euro. Dotato di una spazzola che si adatta anche alla tappezzeria, aspira facilmente tutta la polvere che si deposita sul pavimento. Raccoglie anche i peli degli animali e nella confezione trovi tanti accessori utili nella vita di tutti i giorni. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Tapo C21A. La telecamera di sicurezza Tapo C21A è in offerta con uno sconto del 43% e costa meno di 25 euro. Questa telecamera da interno offre una risoluzione 2K per immagini chiare e dettagliate, anche al buio grazie alla visione notturna a infrarossi. Grazie alla sua funzione di rotazione e inclinazione, puoi monitorare un ampio spazio, e con l’audio bidirezionale puoi comunicare con chi è nella stanza. È la soluzione ideale per tenere al sicuro la tua casa in modo economico.

