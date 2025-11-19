Amazon, offerte anticipate Black Friday e sconti all'80%: le migliori offerte di oggi

MIsterGadget.Tech

L’attesa per il Black Friday di Amazon è alta e mancano pochissime ore all’inizio ufficiale dell’evento, ma alcune offerte sono disponibili già da oggi. Non stiamo esagerando: navigando sul sito di e-commerce si trovano tantissimi prodotti già al minimo storico e con sconti che ti fanno risparmiare centinaia di euro. Ad esempio, trovi il Galaxy S25 Ultra in promo al minimo storico con un super sconto del 43% e risparmi più di 650 euro. Per la prima volta troviamo in offerta anche l’iPhone 17 Pro Max con uno sconto di quasi 100 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Non mancano, poi, offerta straordinarie per smartwatch, smart TV, soundbar ed elettrodomestici.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi oggi e sono raccolte qui in basso. Per ogni prodotto c’è sia una breve descrizione tecnica sia il link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, le migliori offerte del 19 novembre

Smartphone

iPhone 17 Pro Max. Prima vera offerta per l’iPhone 17 Pro Max. Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, processore A19 Pro che assicura prestazioni elevatissime e supporta Apple Intelligence, sistema di fotocamera Pro (tre sensori Fusion da 48 megapixel con zoom ottico fino a 8x) e batteria che dura tutto il giorno. Un’occasione che non devi farti scappare.

Galaxy S25 Ultra. Ecco una delle migliori offerte Black Friday tra gli smartphone. Solo per oggi trovi il Galaxy S25 Ultra in promo con uno sconto del 38% e risparmi quasi 650 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La scheda tecnica è quella di un telefono premium: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con fotocamera principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Integrata nello smartphone trovi anche la S Pen, il pennino che trasforma il telefono in un taccuino digitale.

moto g15. Ecco un'occasione che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi il moto g15 di Motorola in promo con uno sconto del 50% e lo paghi solamente 100 euro. Ottima soluzione per chi vuole un telefono affidabile a un prezzo alla portata di tutti. Schermo da 6,72 pollici ad alta risoluzione, buon processore MediaTek con cui puoi fare un po' di tutto, 8 gigabyte di RAM e memoria da 256 gigabyte. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 50 megapixel. La batteria da 5100 mAh è la classica ciliegina sulla torta.

Galaxy A16. Prezzo speciale per il Galaxy A16. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Un telefono versatile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura buone prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh dura per tutto il giorno.

Smartphone Oscal. Doppio sconto e prezzo crollato per questo smartphone economico Oscal. Solo per oggi lo trovi con un primo coupon sconto del 50% a cui aggiungere un secondo buono sconto che ti fa risparmiare altri 160 euro. Lo sconto totale si aggira sull'80% e fai un super affare. Scheda tecnica molto interessante: schermo da 6,67 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con AI. La batteria dura per tutto il giorno. Affare irrinunciabile.

Dispositivi lowcost

Cuffie con traduzione AI. Le cuffie più vendute del momento su Amazon . Da oggi le trovi con uno sconto del 71% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Non si tratta di cuffie wireless normali : oltre a riprodurre i tuoi brani preferiti, le puoi utilizzare anche come traduttore in tempo reale. Sfruttano algoritmi AI avanzati per fornire traduzioni in tempo reale in 164 lingue (tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, ecc.), con un’accuratezza fino al 99%. Al prezzo a cui le trovi oggi fai un super affare e le paghi pochissimo.

Adattatore Baseus 7 in 1. Un accessorio che non ti può mai mancare sulla scrivania. Questo adattatore Baseus 7 in 1 è in offerta con uno sconto del 42% e lo paghi solamente 10 euro. Collegandolo al PC gli dona i super poteri: puoi collegare il monitor tramite la porta HDMI, le periferiche ed è dotata anche di un lettore per le schede SD. Presenta anche una porta per la ricarica fino a 100 W.

Dash cam. Buono sconto del 50% per questa dash cam che puoi posizionare nell'abitacolo di qualsiasi vettura. Grazie alla promo lampo di oggi la paghi meno di 45 euro e fai un super acquisto. Registra tutto quello che accade davanti alla tua vettura ed è dotata anche di una modalità parcheggio molto utile. Sensori che tengono sotto controllo tutto che succede nell'abitacolo. Facile da utilizzare e da montare nella tua auto. Un accessorio consigliatissimo da avere, anche per registrare eventuali incidenti.

Smartwatch

Redmi Watch 5. Lo smartwatch da comprare oggi. Su Amazon trovi il Redmi Watch 5 in promo con un super sconto del 41% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 65 euro. Un orologio perfetto per la vita di tutti i giorni e che puoi tenere al polso ventiquattro su ventiquattro. Schermo AMOLED da 2,07 pollici con un’ottima luminosità, monitoraggio avanzato della salute, supporta più di 100 modalità di allenamento ed è dotato di una batteria che assicura un’autonomia fino a 24 giorni con un utilizzo normale. Un orologio come ne trovi pochi sul mercato, soprattutto a questo prezzo.

Smart TV

Fire TV Serie 4. Un’ offerta che anticipa il Black Friday da non farsi scappare. Su Amazon sono disponibili in offerta i televisori Fire TV Serie 4 prodotti dalla stessa Amazon . E le promo sono veramente speciali: gli sconti vanno da un minimo del 48% per il modello da 43 pollici fino a un massimo del 53% per quello più grande da 50″. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Garantiscono immagini in altissima definizione grazie ai pannelli con risoluzione 4K. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Trovi in offerta i modelli da 43, 50 e 55 pollici.

Smart TV Samsung OLED da 83 pollici. Occasione incredibile per questo smart TV Samsung OLED da ben 83 pollici. Modello lanciato sul mercato quest'anno e dotato di caratteristiche uniche. Oltre a un pannello OLED con neri assoluti e risoluzione 4K, hai a supporto un processore NQ4 AI Gen2 che migliora qualsiasi contenuto, anche quelli in bassa risoluzione. Acquistandolo oggi ricevi anche un pacchetto voucher dedicato all'intrattenimento del valore di ben 423,96 euro. Da oggi le trovi in offerta con uno sconto del 52% e risparmi ben 2200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Devi essere velocissimo, le scorte stanno per terminare.

Soundbar

Soundbar Samsung Serie B. Offerta Black Friday anticipata che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi la soundbar Samsung Serie B dotata di quattro speaker e di una cassa subwoofer in promo con uno sconto del 54% al prezzo più basso di sempre . La paghi meno della metà e risparmi ben 160 euro . La puoi collegare a qualsiasi smart TV e assicura un audio premium grazie alle tante funzioni speciali sviluppate da Samsung. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi la dotata di quattro speaker e di una in con uno del al . La e . La puoi collegare a qualsiasi smart TV e assicura un audio premium grazie alle tante funzioni speciali sviluppate da Samsung. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Soundar Bose Smart Ultra. Se vuoi un audio da cinema, questa è la soundbar che devi acquistare oggi. Su Amazon trovi la Bose Smart Ultra in promo con uno sconto del 40% e risparmi ben 400 euro. Hai anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La soundbar per TV è dotata di Dolby Atmos e della tecnologia TrueSpace Bose che separa i suoni e li colloca in diverse zone della stanza, per un’esperienza di audio spaziale immersiva. Dialoghi ultra nitidi anche grazie all’intelligenza artificiale.

Cuffie Bluetooth

Dyson Ontrac. Dyson non realizza solamente aspirapolveri, ma anche ottime cuffie wireless. Come le Dyson Ontrac che solo per oggi trovi al minimo storico con un ottimo sconto del 50% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Cuffie wireless over-ear con cancellazione attiva del rumore e un’autonomia fino a 55 ore. La qualità dell’audio è eccezionale e si collegano velocemente con qualsiasi dispositivo.

Elettrodomestici

Philips Airfryer Serie 3000. Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000 da 4.2 litri. Grazie alla promo lampo di oggi è disponibile con uno sconto del 47% e la paghi praticamente la metà risparmiando ben 70 euro. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero. Dotata di una finestra che ti permette di vedere il livello della cottura e di ben 16 modalità di cottura per cucinare veramente di tutto. Hai anche accesso all’app HomeID per accedere a un ricettario completo e innovativo. Una delle migliori offerte di oggi tra gli elettrodomestici.

Lefant M210P. Se vuoi spendere poco per il nuovo robot aspirapolvere, ecco l'offerta che fa per te. Solo per oggi trovi il Lefant M210P in promo con uno sconto del 70% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 10% e lo paghi solamente 80 euro. Robot che assicura una buona pulizia del pavimento e aspira tutta la polvere che incontra sulla strada. Aumenta la potenza per superare i tappeti e mappa accuratamente l'abitazione. Lo puoi controllare da remoto con l'app dello smartphone ed è l'elettrodomestico adatto a chi ha animali domestici.

Macchina per il caffè Philips Serie 2300. Per un caffè come quello del bar direttamente in casa, da oggi trovi in promo la macchina per il caffè professionale Philips Serie 2300 in promo con uno sconto del 38% e al prezzo più basso di sempre. Risparmi ben 200 euro e acquisti un elettrodomestico per la cucina unico. Puoi preparare quattro bevande differenti ed è dotata anche del sistema LatteGo per cappuccini cremosi. Macinacaffè in ceramica e display touch per gestire la macchina per il caffè.

Dreame H12 Pro. Occasione da non farsi assolutamente scappare per l'aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H12 Pro. Grazie alla promo rapida di Amazon disponibile oggi approfitti dello sconto del 49% e la paghi praticamente la metà risparmiando ben 170 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Questo elettrodomestico 2 in 1 lava il pavimento e contemporaneamente aspira anche la polvere, per un'efficienza massima e risultati straordinari. A questo prezzo è un vero best-buy.

