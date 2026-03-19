Amazon, sprofonda il prezzo del Galaxy S25: sconti all'85%

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Offerte lampo uniche che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Anche oggi 19 marzo Amazon ci riserva promo da “Black Friday” su tantissimi prodotti tech, a partire da quelli più amati dagli utenti, come ad esempio gli smartphone. Oltre al Galaxy S25+ disponibile con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare quasi 600 euro, troviamo anche promo lancio molto interessanti per i nuovi realme 16 Pro+ e POCO X8 Pro Max. Due smartphone accomunati da un super batteria che può durare fino a tre giorni. Le offerte non finiscono di certo qui, ma trovi anche elettrodomestici, smart TV e smartwatch al minimo storico. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Amazon, migliori offerte 19 marzo

Smartphone

Galaxy S25+. Offerta a tempo limitatissimo per il Galaxy S25+ . La versione extra large dello smartphone top di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Telefono con un’ottima scheda tecnica: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo 3x. La batteria dura per tutto il giorno.

. La versione extra large dello top di è disponibile su con uno e su quello di listino. Telefono con un’ottima scheda tecnica: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, , 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo 3x. La batteria dura per tutto il giorno. realme 16 Pro+. Offerta lancio con bundle per il nuovissimo realme 16 Pro+ , smartphone che fa della lunga durata della batteria la sua essenza. Solo per pochissimo tempo lo trovi su Amazon con uno sconto del 16% e ricevi in omaggio le realme Buds Clip , cuffie wireless che assicura un’ottima qualità audio. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Come detto, l’aspetto principale è la batteria da 7000 mAh che può durare anche fino a più di due giorni con un utilizzo normale. Schermo AMOLED con refresh rate fino a 144 Hz , fotocamera principale da 200 megapixel e processore Snapdragon 7 Gen 4 che assicura ottime prestazioni.

con per il , smartphone che fa della lunga durata della batteria la sua essenza. Solo per pochissimo tempo lo trovi su con uno e in le , cuffie wireless che assicura un’ottima qualità audio. Hai anche la possibilità di il in Come detto, l’aspetto principale è la da che può durare anche fino a più di due giorni con un utilizzo normale. con , fotocamera principale da 200 megapixel e processore Snapdragon 7 Gen 4 che assicura ottime prestazioni. POCO X8 Pro Max. Altro smartphone uscito da pochissimo sul mercato e disponibile su Amazon con una promo lancio da cogliere al volo. Parliamo del POCO X8 Pro Max disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 19% e risparmi più di 110 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità elevata, processore MediaTek Dimensity 9500s, fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e una batteria da 8500 mAh che puoi utilizzare per tre giorni. Una batteria che segna una svolta nel mondo mobile.

con una da cogliere al volo. Parliamo del disponibile sul sito di e-commerce con uno del e . Lo puoi anche . Schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità elevata, processore MediaTek Dimensity 9500s, da con stabilizzatore ottico dell’immagine e una che puoi utilizzare per tre giorni. Una batteria che segna una svolta nel mondo mobile. Galaxy A36. Il re degli smartphone medio di gamma. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A36 in promo con uno sconto del 25% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Telefono dotato di caratteristiche anche piuttosto interessanti: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Al prezzo disponibile oggi è un vero best-buy.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori promo disponibili oggi su Amazon. Trovi questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’85% e le paghi solamente poco più di 11 euro . Assicurano una qualità del suono elevata e un’autonomia fino a 60 ore. Comode da indossare, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

con uno e le . Assicurano una qualità del suono elevata e un’autonomia fino a 60 ore. Comode da indossare, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Smartwatch lowcost. Prezzo stracciato per questo orologio lowcost . Grazie allo sconto lampo del 71% lo paghi meno di 14 euro e fai un super affare. Dotato di uno schermo ampio e luminoso, tiene sotto controllo il tuo stato di salute e monitora più di 110 modalità di allenamento. Uno smartwatch economico, ma completo, perfetto da tenere al polso per tutto il giorno. Sullo schermo hai tutte le informazioni principali, dall’orario ai passi effettauti.

. Grazie allo del lo di e fai un super affare. Dotato di uno schermo ampio e luminoso, tiene sotto controllo il tuo stato di salute e di Uno smartwatch economico, ma completo, perfetto da tenere al polso per tutto il giorno. Sullo schermo hai tutte le informazioni principali, dall’orario ai passi effettauti. Testine Oral-B Cross Action. L’igiene orale professionale diventa low-cost: il pacco scorta da 12 testine Cross Action è in sconto del 53%, e costano solamente poco più di 2 euro l’una. Le setole sono inclinate esattamente di 16 gradi per penetrare a fondo negli spazi interdentali e rimuovere fino al 100% di placca in più. Un investimento minimo per mesi di sorrisi bianchi e gengive sane.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5. Lo smartwatch che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro. Parliamo del Huawei Watch GT 5 disponibile da oggi su Amazon con un ottimo sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 100 euro . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione, un monitoraggio continuo della salute a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue, un monitoraggio del sonno e hai a disposizione più di 100 modalità di allenamento , tra cui nuovi percorsi pensati ad hoc per gli amanti della corsa e del ciclismo.

che puoi su Parliamo del disponibile da oggi su con un che fa il al e . Puoi anche pagarlo in Dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione, un della a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue, un monitoraggio del sonno e hai a più di di , tra cui nuovi percorsi pensati ad hoc per gli amanti della corsa e del ciclismo. Garmin Forerunner 165. L’orologio pensato per gli sportivi. Da oggi su Amazon è disponibile il Garmin Forerunner 165 in promo con un ottimo sconto del 29% e risparmi ben 80 euro su quello di listino. Puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartwatch dotato di funzionalità avanzate per chi ama la corsa e più in generale per tutti coloro che si allenano assiduamente. Supporta tantissime modalità sportive e per alcune puoi anche collezionare statistiche avanzate che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno. Hai a disposizione anche dei piani di allenamento per i 5.000 e 10.000 metri, e anche per la mezza maratona.

Smart TV

Fire TV Serie 4. Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Tablet

TABWEE T80. Doppio sconto e prezzo in picchiata per il TABWEE T80, tablet economico perfetto per l’utilizzo casalingo. Da oggi è disponibile con uno sconto del 45% a cui aggiungere un secondo coupon che ti fa risparmiare altri 130 euro. Lo sconto totale è del 78% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Tablet dotato di uno schermo da 10 pollici ad alta risoluzione, un processore potente supportato da 12 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Perfetto per vedere film e serie TV seduto sul divano e per leggere documenti di lavoro o ricerche per la scuola.

Cuffie

AirPods 4. Prezzo speciale per le AirPods 4 di ultima generazione. Su Amazon le trovi al minimo storico con uno sconto del 27%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Qualità del suono elevatissima con audio spaziale personalizzato, resistono al sudore e all’acqua e sono dotate del chip H2, lo stesso presente sui modelli più costosi di Apple. Al momento sono tra le più vendute su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito.

Elettrodomestici

Lefant M3. Il robot aspirapolvere Lefant M3 crolla di prezzo con uno sconto del 71%, permettendoti di risparmiare quasi 800 euro . Con una potenza di aspirazione elevata e un corpo ultra-sottile di soli 7,6 cm, è ideale per pulire sotto letti e divani dove gli altri si incastrano. Grazie alla tecnologia FreeMove 3.0, il robot rileva gli ostacoli a 360° con estrema precisione. È la scelta perfetta per chi vuole una pulizia profonda spendendo una frazione del prezzo di listino.

di con uno di quasi . Con una potenza di aspirazione elevata e un corpo ultra-sottile di soli 7,6 cm, è ideale per pulire sotto letti e divani dove gli altri si incastrano. Grazie alla tecnologia FreeMove 3.0, il robot rileva gli con estrema precisione. È la scelta perfetta per chi vuole una pulizia profonda spendendo una frazione del prezzo di listino. Robot aspirapolvere Mova Z50. Se punti all’eccellenza tecnologica, il Mova Z50 Ultra è in sconto del 58% con un risparmio di 700 euro e pagamento in 5 rate a tasso zero . Aspirazione ultra-potente e sistema di lavaggio con mop rotanti che esercitano pressione sul pavimento. La stazione base all-in-one fa tutto da sola: svuota la polvere, lava i moci con acqua pulita e li asciuga con aria calda per eliminare cattivi odori.

è in . Aspirazione ultra-potente e sistema di lavaggio con mop rotanti che esercitano pressione sul pavimento. La stazione base all-in-one fa tutto da sola: svuota la polvere, lava i moci con acqua pulita e li asciuga con aria calda per eliminare cattivi odori. Lavatrice slim LG da 9 chilogrammi. Questa lavatrice LG è in sconto del 32%, con un risparmio di oltre 200 euro . Nonostante il design “Slim” a profondità ridotta (salva-spazio), riesce a ospitare un cestello da ben 9kg . Integra la tecnologia AI DD™ , che riconosce la delicatezza dei tessuti e imposta il lavaggio ottimale, e il vapore Steam™ per igienizzare i capi ed eliminare il 99,9% degli allergeni.

. Nonostante il design “Slim” a profondità ridotta (salva-spazio), riesce a ospitare un . Integra la tecnologia , che riconosce la delicatezza dei tessuti e imposta il lavaggio ottimale, e il vapore per igienizzare i capi ed eliminare il 99,9% degli allergeni. Friggitrice ad aria Girmi. La soluzione definitiva per le cene in famiglia: la friggitrice ad aria Girmi con doppio cestello da 9 litri totali è in sconto del 45%. Permette di cucinare due pietanze diverse contemporaneamente grazie alle zone separate, con la funzione Sync che termina le cotture nello stesso istante. Con una potenza di 1700W e 8 programmi preimpostati, potrai friggere con pochissimo olio, arrostire o essiccare risparmiando tempo ed energia.

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