Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone 17 e sconti all'80%: le migliori offerte di oggi

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Anche Amazon abbraccia i saldi estivi e lo fa con tanti sconti su alcuni dei dispositivi tech più amati del momento. Il protagonista indiscusso del weekend è l’iPhone 17 che oggi troviamo in promo con al minimo storico grazie allo sconto di 140 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Ottima promo anche per il Galaxy S26 Ultra disponibile con un super sconto di 400 euro che lo fa diventare un best-buy.

Tra i prodotti best-seller di oggi c’è anche lo smart TV Samsung da 55 pollici con pannello OLED: risparmi quasi 700 euro e approfitti di una super occasione e di una promo esclusiva Amazon. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro con un doppio sconto e risparmi ben 1250 euro. Per la pulizia del tuo giardino, invece, trovi il robot tagliaerba DREAME A2 3000 con uno sconto di ben 800 euro.

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Amazon, migliori offerte 19 luglio

Prodotti Bestseller

iPhone 17 (minimo storico e prezzo al minimo)

Una delle migliori offerte di oggi disponibili su Amazon. L’ iPhone 17 è in promo con uno sconto di 140 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico sul sito di e-commerce. Le condizione di acquisto si impreziosiscono anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero , in modo da non appesantire troppo la spesa iniziale. Il telefono è dotato delle migliori componenti del momento: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice.

Una delle migliori offerte di oggi disponibili su Amazon. L’ è in con uno che fa il al sul sito di e-commerce. Le condizione di acquisto si impreziosiscono anche della possibilità di il , in modo da non appesantire troppo la spesa iniziale. Il telefono è dotato delle migliori componenti del momento: con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice. Smart TV Samsung OLED da 55 pollici (700 euro di sconto e prezzo crollato)

Offerta esclusiva Amazon per lo smart TV Samsung OLED da 55 pollici, che scende del 42% con un risparmio che supera i 650 euro sul prezzo di listino. I pixel autoilluminanti garantiscono neri assoluti e un contrasto impossibile da ottenere con i pannelli LED tradizionali, mentre il processore neurale con AI upscaling migliora automaticamente la qualità di immagine e audio di qualsiasi contenuto. Il refresh rate elevato assicura fluidità perfetta per sport e gaming, con audio Dolby Atmos e tecnologia Object Tracking Sound che segue il movimento sullo schermo. Uscito sul mercato da pochi mesi, a questo prezzo è un affare incredibile.

PC portatile economico (doppio sconto, risparmi 750 euro)

Offerta lampo imperdibile. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo notebook, questa è la promo che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi questo modello economico con uno sconto fisso del 73% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un altro 5%. Il risparmio totale sfiora i 750 euro e lo fa diventare un vero best-buy. Perfetto per l’utilizzo casalingo e per lo studio grazie allo schermo da 14 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura buone prestazioni, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 GB.

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (risparmi 400 euro e 5 rate a tasso zero)

Uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato a un prezzo che non si vedeva da mesi. Parliamo del Galaxy S26 Ultra che troviamo su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il telefono rappresenta l’eccellenza: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon Gen 5 per prestazioni fulminee, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel , supporto di Galaxy AI nella fase di editing, tanti strumenti di intelligenza artificiale che ti aiutano nella vita di tutti i giorni e per finire una batteria a lunga durata. Lo smartphone è dotato anche della comoda S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale.

Uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato a un prezzo che non si vedeva da mesi. Parliamo del che troviamo su con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in . Il telefono rappresenta l’eccellenza: con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon Gen 5 per prestazioni fulminee, quadrupla fotocamera posteriore con , supporto di Galaxy AI nella fase di editing, tanti strumenti di intelligenza artificiale che ti aiutano nella vita di tutti i giorni e per finire una batteria a lunga durata. Lo smartphone è dotato anche della comoda S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale. Google Pixel 10 (offerta lampo e prezzo al minimo)

Alla lista degli smartphone top in promo oggi si aggiunge anche il Google Pixel 10 . Lo smartphone è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zer o utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dimensioni compatte grazie allo schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 sviluppato pensando alle funzioni AI di Google, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e un’autonomia di oltre 24 ore. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Alla lista degli smartphone top in promo oggi si aggiunge anche il . Lo smartphone è disponibile con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il o utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dimensioni compatte grazie allo schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 sviluppato pensando alle funzioni AI di Google, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e un’autonomia di oltre 24 ore. Ottimo rapporto qualità-prezzo. moto g56 (30% di sconto e affare per tutti)

Se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di un telefono che assicura buone prestazioni, l’offerta per il moto g56 è quella che fa per te. Da oggi lo smartphone è disponibile con uno sconto del 30% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di quasi 100 euro su quello di listino. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7060 con 256 gigabyte di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che non ti tradisce.

Se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di un telefono che assicura buone prestazioni, per il è quella che fa per te. Da oggi lo smartphone è disponibile con uno e il con un su quello di listino. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, con 256 gigabyte di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che non ti tradisce. realme P4 Lite (offerta esclusiva Amazon)

Solo sulla piattaforma di e-commerce trovi il nuovo realme P4 lite con uno sconto del 31% e il risparmio netto è di 80 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il telefono è uscito da poco sul mercato ed è perfetto per l’utilizzo quotidiano: schermo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore e per finire una batteria massiva da ben 6600 mAh con cui completi due giorni senza troppi problemi.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (36% di sconto e prezzo al minimo)

Torna in super offerta il Galaxy Watch Ultra , lo smartwatch super resistente di Samsung. Da oggi è disponibile con uno sconto del 36% che si traduce in un risparmio immediato di 250 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Scocca in titanio e protezione in vetro zaffiro per lo schermo AMOLED super luminoso. Lo puoi utilizzare in qualsiasi ambiente senza avere il timore che possa rompersi. I sensori presenti sotto la scocca tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali e supporta più di 90 modalità di allenamento.

Torna in il , lo smartwatch super resistente di Samsung. Da oggi è disponibile con uno che si traduce in un . Hai anche la possibilità di il . Scocca in titanio e protezione in vetro zaffiro per lo schermo AMOLED super luminoso. Lo puoi utilizzare in qualsiasi ambiente senza avere il timore che possa rompersi. I sensori presenti sotto la scocca tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali e supporta più di 90 modalità di allenamento. Amazfit GTS 2 (offerta a tempo e metà prezzo)

Offerta shock per l’Amazfit GTS 2 che troviamo da oggi su Amazon con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà. Oltre a un prezzo alla portata di tutti, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,65 pollici, sensori che ti avvisano se rilevano qualche parametro vitale anomalo (frequenza cardiaca) e più di 90 modalità sportive. La batteria è una garanzia e dura diversi giorni. Se non vuoi spendere cifre esagerate, è il modello da comprare oggi.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLed da 55 pollici (40% di sconto e minimo storico)

Ottima offerta per lo smart TV Hisense da 55 pollici con pannello MiniLED. Uscito sul mercato da pochi mesi, da oggi lo trovi già in offerta con uno sconto del 40% e il risparmio netto è superiore ai 350 euro. Schermo con risoluzione 4K, neri intensi e colori realistici grazie alle tante tecnologia innovative sviluppate da Hisense. Refresh rate nativo fino a 144 Hz per una maggiore fluidità, soprattutto con gli eventi sportivi e i videogame. Il sistema operativo VIDAA supporta più di 1000 app, tra cui tutte le principali piattaforme di video streaming.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (77% di sconto e costano pochissimo)

Super occasione per questo paio di cuffie Bluetooth economiche . Solo per oggi le trovi in promo con uno sconto del 77% e il prezzo scende sotto i 30 euro . La qualità audio è elevata e supporta anche la cancellazione del rumore. Dotata di 5 equalizzatori per adattare l’audio alle tue necessità. Impermeabili, si connettono facilmente con qualsiasi smartphone. La custodia di ricarica assicura più di 40 ore di autonomia e ha anche uno schermo che mostra il livello di ricarica e altre informazioni.

Super occasione per questo . Solo per oggi le trovi in promo con uno e il . La qualità audio è elevata e supporta anche la cancellazione del rumore. per adattare l’audio alle tue necessità. Impermeabili, si connettono facilmente con qualsiasi smartphone. La custodia di ricarica assicura più di e ha anche uno schermo che mostra il livello di ricarica e altre informazioni. Cassa Bluetooth (prezzo mini e va comprata subito)

Ottima promo per questa cassa Bluetooth economica. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 67% e la paghi solamente 30 euro . Dotata di un doppio driver audio per una qualità del suono elevata e bassi profondi. L’autonomia arriva fino a 20 ore ed essendo impermeabile la puoi utilizzare in piscina o al mare nelle feste con gli amici. Un prodotto che in estate non puoi non avere.

Ottima promo per questa cassa Bluetooth economica. Da oggi è disponibile su con uno e la . Dotata di un doppio driver audio per una qualità del suono elevata e bassi profondi. ed essendo impermeabile la puoi utilizzare in piscina o al mare nelle feste con gli amici. Un prodotto che in estate non puoi non avere. Dopopuntura da viaggio Beurer BiteX BR 10 (46% di sconto e costa meno di 15 euro)

Il dopopuntura da viaggio Beurer BiteX BR 10 scende del 46% su Amazon, diventando un acquisto quasi obbligato per l’estate a meno di 15 euro. Il dispositivo tratta punture di zanzare e insetti sfruttando solo il calore localizzato erogato dalla piastrina in ceramica, senza alcuna sostanza chimica, bloccando prurito e gonfiore in pochi secondi. Offre 2 programmi di calore (3 o 6 secondi) per adattarsi anche alle pelli più sensibili, ed è utilizzabile in sicurezza anche in gravidanza. Le dimensioni compatte e il pratico moschettone incluso lo rendono perfetto da agganciare a zaino, borsa o passanti dei pantaloni, sempre pronto per ogni gita o serata all’aperto.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto e risparmi 1250 euro)

Il Lefant M5 Pro crolla di prezzo su Amazon grazie a un doppio sconto , il 71% fisso più un coupon aggiuntivo di 50 euro , per un risparmio complessivo di 1.250 euro. Il robot è dotato di navigazione laser dToF per una mappatura precisa degli ambienti, potenza di aspirazione elevata , rullo lavapavimenti con autopulizia a 75°C e una stazione base che gestisce da sola svuotamento della polvere, acqua pulita e acqua sporca. La batteria garantisce fino a 180 minuti di autonomia continua. Grazie ai sensori mappa tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

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L’ Ecovacs Deebot X11 Pro Omni , robot aspirapolvere con tecnologia PowerBoost , scende del 45% su Amazon con un risparmio di 500 euro. La ricarica ultrarapida recupera il 6% di batteria in soli 3 minuti durante le pause di lavaggio, permettendo al robot di coprire fino a 1.000 mq in un solo ciclo. Il sistema BLAST genera una potenza di aspirazione fino a 19.500 Pa , mentre il rullo OZMO Roller 2.0 lava con una pressione 16 volte superiore ai tradizionali panni rotanti, immerso in acqua calda a 75°C. Mappatura perfetta di tutta l’abitazione.

L’ , robot aspirapolvere con tecnologia , scende del 45% su Amazon con un risparmio di 500 euro. La ricarica ultrarapida recupera il 6% di batteria in soli 3 minuti durante le pause di lavaggio, permettendo al robot di coprire fino a in un solo ciclo. Il sistema genera una potenza di aspirazione fino a , mentre il rullo OZMO Roller 2.0 lava con una pressione 16 volte superiore ai tradizionali panni rotanti, immerso in acqua calda a 75°C. Mappatura perfetta di tutta l’abitazione. Lavasciuga Hisense da 9 chilogrammi (35% di sconto e affare per tutti)

Minimo storico su Amazon per la lavasciuga Hisense con capacità di 9 kg in lavaggio e 6 kg in asciugatura , ideale per famiglie numerose. Con il 35% di sconto risparmi quasi 200 euro sul prezzo di listino. Il motore inverter garantisce silenziosità ed efficienza nel tempo, mentre la centrifuga fino a 1400 giri/min riduce l’umidità residua e accorcia i tempi di asciugatura. La tecnologia Pure Steam elimina batteri e cattivi odori dai tessuti senza bisogno di detergenti aggiuntivi, con un ampio display digitale che semplifica la selezione dei programmi.

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Il Beatbot Sora 10 , robot piscina senza fili entry-level della gamma Sora, scende del 39% su Amazon con un risparmio che sfiora i 300 eur o. Offre una pulizia completa di fondo, pareti, linea d’acqua e piattaforme sommerse a partire da 20 cm di profondità. Il doppio rullo frontale garantisce un’ottima aderenza durante la pulizia delle pareti, mentre il cestello raccogli-detriti da 5 litri con filtro da 150 μm riduce la frequenza degli svuotamenti. Fa il lavoro al posto tuo e oggi lo trovi a un prezzo speciale.

Il , robot piscina senza fili entry-level della gamma Sora, su con un o. Offre una pulizia completa di fondo, pareti, linea d’acqua e piattaforme sommerse a partire da 20 cm di profondità. Il doppio rullo frontale garantisce un’ottima aderenza durante la pulizia delle pareti, mentre il cestello raccogli-detriti da con filtro da 150 μm riduce la frequenza degli svuotamenti. Fa il lavoro al posto tuo e oggi lo trovi a un prezzo speciale. Robot tagliaerba DREAME A2 3000 (800 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il robot tagliaerba Dreame A2 3000 crolla di prezzo grazie allo sconto del 40% disponibile su Amazon, con un risparmio di 800 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grazie al sistema OmniSense 2.0, che combina LiDAR 3D e telecamera AI HDR, mappa autonomamente il giardino senza bisogno di cavi perimetrali, gestendo pendenze fino al 50% e superfici fino a 3.000 mq. La tecnologia EdgeMaster avvicina il taglio ai bordi a meno di 5 cm, riducendo drasticamente gli interventi manuali di rifinitura, mentre il sistema di riconoscimento riconosce persone, animali e oggetti per lavorare in sicurezza anche di notte, in modalità pattuglia con notifiche in tempo reale sullo smartphone.

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