Amazon, sprofonda il prezzo dell'aspirapolvere Dyson e sconti all'85%

Dyson

Si avvicina il weekend e le offerte su Amazon diventano bollenti. Da oggi troviamo tantissimi prodotti in promo al minimo storico e risparmi centinaia di euro grazie alle promo anticipate del Prime Day. Elettrodomestici, smartphone, smart TV, c’è veramente di tutto e a prezzi mai visti prima. A catturare l’attenzione c’è la lavapavimenti Dyson disponibile al minimo storico e risparmi decine di euro. Ottima anche la promo per il robot aspirapolvere Lefant: lo sconto del 70% ti fa risparmiare ben 700 euro. Da segnalare anche il nuovo minimo storico per l’iPhone 17 e lo smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici disponibile con uno sconto di quasi 4000 euro (non si tratta di un refuso, il risparmio è realmente così elevato). Non perdere altro tempo e scopri tutte le migliori promo di oggi che abbiamo raccolto nella lista qui in basso.

In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.

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Amazon, migliori offerte 19 giugno

Smartphone

iPhone 17 (minimo storico e offerta lampo)

In vista del Prime Day crolla anche il prezzo dell’iPhone 17 . L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di ben 130 euro e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplice. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno.

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Offerta Prime Day in anticipo da cogliere al volo per lo Xiaomi 17T . Il nuovo smartphone top di Xiaomi è disponibile in bundle con il tablet Redmi Pad 2 con schermo da 9,7 pollici . Acquistandolo oggi hai uno sconto del 21% a cui aggiungere il codice coupon “XM17T100” da aggiungere in fase di pagamento e il risparmio totale è di ben 300 euro . Lo smartphone si posiziona nella fascia alta del mercato: schermo da 6,59 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel realizzata in collaborazione con Leica e una batteria super capiente da 6500 mAh che da 6500 mah.

Offerta Prime Day in anticipo da cogliere al volo per lo . Il nuovo smartphone top di Xiaomi è disponibile in con il con . Acquistandolo oggi hai uno a cui il da aggiungere in fase di pagamento e il è di . Lo smartphone si posiziona nella fascia alta del mercato: schermo da 6,59 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra, da realizzata in collaborazione con Leica e una batteria super capiente da 6500 mAh che da 6500 mah. Google Pixel 10 (offerta Prime Day e prezzo crollato)

Altra promo anticipata per il Prime Day da non farsi sfuggire. Il Google Pixel 10 è disponibile con uno sconto del 39% che fa risparmiare ben 350 euro su quello di listino e il prezzo scende al minimo storico . Un’ottima occasione per acquistare un vero telefono top di gamma senza spendere cifre esagerate. Schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. È anche uno dei pochi smartphone sul mercato a essere ancora compatto.

Altra promo anticipata per il Prime Day da non farsi sfuggire. Il è disponibile con uno che fa su quello di listino e il prezzo scende al . Un’ottima occasione per acquistare un vero telefono top di gamma senza spendere cifre esagerate. ad alta risoluzione, progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. È anche uno dei pochi smartphone sul mercato a essere ancora compatto. Motorola edge 70 fusion Fifa World Cup 2026 Edition (offerta bundle e prezzo al minimo)

Uno smartphone che celebra la coppa del mondo che si sta disputando nel Nord America a un prezzo mai visto prima. Si tratta del Motorola edge 70 fusion Fifa World Cup 2026 Edition che troviamo su Amazon con uno sconto del 30% al prezzo più baso di sempre e risparmi ben 150 euro . Nella confezione sono presenti anche le cuffie moto buds bass dal valore superiore ai 50 euro. Lo smartphone è dotato di un display da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7s Gen 3, fotocamera principale da 50 megapixel di livello professionale e una batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Uno smartphone che celebra la coppa del mondo che si sta disputando nel Nord America a un prezzo mai visto prima. Si tratta del che troviamo su Amazon con uno al prezzo più baso di sempre e . Nella sono presenti anche le dal valore superiore ai 50 euro. Lo smartphone è dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7s Gen 3, fotocamera principale da 50 megapixel di livello professionale e una batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida. moto g06 (46% di sconto e costa pochissimo)

Per chi è alla ricerca di uno smartphone economico, questa è l’offerta da non farsi sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi l’ottimo moto g06 con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo a soli 103 euro. Un prezzo abbordabile per un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che supporta tutte le app più utilizzate, una fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (offerta lampo e minimo storico)

Offerta speciale per uno dei prodotti più venduti in questi ultimi giorni su Amazon. Il Fire TV Stick 4K Select è in offerta con uno sconto del 55% e costa meno di 25 euro . Si tratta dell’ultima versione del Fire TV Stick e permette di vedere in streaming con la miglior risoluzione possibile, tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire dai film e dalle serie TV. Si collega facilmente alla porta HDMI del televisore e accedi velocemente alle tue app di streaming preferite. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che ti permette di gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Puoi anche trasformare lo smart TV in una console grazie alla presenza del Game Pass Ultimate per giocare in streaming ai migliori titoli del momento.

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Vuoi rendere più smart il citofono di casa? Grazie alla promo anticipata per il Prime Day, troviamo su Amazon il videocitofono Blink in promo con uno sconto del 55% e lo paghi pochissimo, meno di 30 euro. Facile da installare, assicura immagini in alta definizione e ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone e le pile hanno una durata di due anni.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

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Offerta lampo per la stazione di ricarica standalone della INIU. Da oggi è disponibile su Amazon con un doppio sconto che la fa diventare un vero best-buy. Oltre a quello fisso del 15% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 49% e la paghi meno di 9 euro. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone (e non solo), è utilissima da avere sulla scrivania. Devi essere velocissimo, la promo può terminare da un momento all’altro.

Offerta lampo per la stazione di ricarica standalone della INIU. Da oggi è disponibile su Amazon con un che la fa diventare un vero best-buy. Oltre a quello , puoi un che fa il e la Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone (e non solo), è utilissima da avere sulla scrivania. Devi essere velocissimo, la promo può terminare da un momento all’altro. McAfee+ Premium (78% di sconto e prezzo mini)

Occasione irripetibile per McAfee+ Premium, molto più di un semplice antivirus. Grazie alla promo lampo di Amazon è disponibile con uno sconto del 78% e il prezzo crolla al minimo storico, con un risparmio netto superiore ai 100 euro. Non è solamente un antivirus, ma una suite completa di programmi che si prende cura dei tuoi dati personali. Assicura il monitoraggio online delle tue informazioni personali per vedere se vengono utilizzate dai truffatori e offre anche una rete VPN per la navigazione sicura dall’estero.

Smartwatch

Apple Watch SE 3 (29% di sconto e prezzo al minimo)

Offerta imperdibile per l’ Apple Watch SE 3 . Lo smartwatch lowcost di Apple è disponibile con una promo lampo che ti fa risparmiare ben il 29% su quello di listino e lo paghi meno di 200 euro , risparmiandone ottanta. Schermo Retina con cassa da 40 mm, sensori di ultima generazione che monitorano in tempo reale i tuoi parametri vitali e sono dotati di funzioni essenziali per la salute. Non manca il sensore per la temperatura. Ideale anche per chi vuole mantenersi in forma grazie ai tanti allenamenti disponibili. Con lo sconto di oggi è un vero best-buy.

Offerta imperdibile per l’ . Lo smartwatch lowcost di Apple è disponibile con una che ti fa su quello di listino e lo , risparmiandone ottanta. Schermo Retina con cassa da 40 mm, sensori di ultima generazione che monitorano in tempo reale i tuoi parametri vitali e sono dotati di Non manca il sensore per la temperatura. Ideale anche per chi vuole mantenersi in forma grazie ai tanti allenamenti disponibili. Con lo sconto di oggi è un vero best-buy. Amazfit Bip 5 (offerta Prime Day e prezzo crollato)

La promo che non devi farti sfuggire se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, ma allo stesso tempo non vuoi accontentarti di un dispositivo di poco valore. Grazie alla promo anticipata per il Prime Day troviamo su Amazon l’Amazfit Bip 5 con uno sconto del 58% e il prezzo scende sotto i 40 euro. Schermo da 46 mm che mostra tutte le informazioni più importanti, monitoraggio della salute avanzata con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno in tempo reale, più di 100 modalità sportive e una batteria che dura fino a 10 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED 8K da 75 pollici (75% di sconto risparmi 4000 euro)

Ecco una delle migliori offerti che puoi trovare in questi giorni su Amazon. Lo smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici con risoluzione 8K è disponibile in offerta con un super sconto del 75% e il risparmio netto è di quasi 4000 euro. Non si tratta di un refuso, ma di un errore di prezzo che non devi assolutamente farti scappare. La qualità delle immagini è eccezionale e il merito è anche del processore Neural Quantum 8K. L’intrattenimento è da top di gamma grazie alla presenza del sistema operativo Tizen, una certezza quando si compatibilità con le principali piattaforme di streaming.

Elettrodomestici

Lavapavimenti Dyson Clean+Wash Hygiene (prezzo al minimo e affare immediato)

La lavapavimenti Dyson Clean+Wash Hygiene crolla su Amazon al suo minimo storico assoluto, permettendoti di risparmiare decine di euro . Progettato per offrire una pulizia profondamente igienica e impeccabile su tutti i tipi di pavimento duro, questo elettrodomestico separa costantemente l’acqua pulita da quella sporca. Rimuove macchie, liquidi e detriti in una sola passata con la tipica potenza e fluidità dei prodotti Dyson.

La lavapavimenti crolla su Amazon al suo . Progettato per offrire una pulizia profondamente igienica e impeccabile su tutti i tipi di pavimento duro, questo elettrodomestico separa costantemente l’acqua pulita da quella sporca. Rimuove macchie, liquidi e detriti in una sola passata con la tipica potenza e fluidità dei prodotti Dyson. Lefant M210 Pro Omni (70% di sconto e risparmi 700 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Pro Omni è protagonista di una offerta lampo su Amazon da cogliere al volo. Lo sconto verticale del 70% ti permette di risparmiare ben 700 euro sul prezzo di listino. Questo modello premium è dotato di una stazione Omni avanzatissima che gestisce lo svuotamento automatico dello sporco e l’autopulizia in totale autonomia, liberandoti da ogni pensiero per settimane. Sfrutta sensori di ultima generazione che mappano tutta l’abitazione e una tecnologia anti-groviglio per capelli e peli degli animali.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è protagonista di una offerta lampo su Amazon da cogliere al volo. Lo sul prezzo di listino. Questo modello premium è dotato di una stazione Omni avanzatissima che gestisce lo svuotamento automatico dello sporco e l’autopulizia in totale autonomia, liberandoti da ogni pensiero per settimane. Sfrutta sensori di ultima generazione che mappano tutta l’abitazione e una tecnologia anti-groviglio per capelli e peli degli animali. Ecovacs Deebot T80S Omni (31% di sconto e prezzo al minimo)

In vista del Prime Day, Amazon ha deciso di anticipare i tempi mettendo in sconto il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T80s Omni con uno sconto del 31% . Parliamo di un vero e proprio concentrato di tecnologia, capace di mappare la casa con precisione millimetrica grazie al sistema laser e di lavare i pavimenti rimuovendo anche le macchie più ostinate. La sua stazione di ricarica all-in-one non solo svuota la polvere, ma lava e asciuga i moci per garantire la massima igiene senza sforzi. Lo puoi controllare da remoto tramite lo smartphone.

In vista del Prime Day, Amazon ha deciso di anticipare i tempi mettendo in sconto il robot aspirapolvere e lavapavimenti . Parliamo di un vero e proprio concentrato di tecnologia, capace di mappare la casa con precisione millimetrica grazie al sistema laser e di lavare i pavimenti rimuovendo anche le macchie più ostinate. La sua stazione di ricarica all-in-one non solo svuota la polvere, ma lava e asciuga i moci per garantire la massima igiene senza sforzi. Lo puoi controllare da remoto tramite lo smartphone. Friggitrice ad aria Philips Serie 1000 (offerta Prime Day e sconto del 33%)

La qualità di Philips in formato gigante a prezzo di saldo. Tra le offerte anticipate del Prime Day troviamo la friggitrice ad aria Philips Serie 1000 con uno sconto del 33% al prezzo più basso di sempre. Dotata di un cestello da ben 7,1 litri , è la scelta ideale per preparare pranzi e cene per tutta la famiglia o per gli ospiti in pochissimi minuti. Grazie alla tecnologia di circolazione dell’aria brevettata, garantisce una cottura uniforme, con cibi croccanti fuori e teneri dentro utilizzando fino al 90% di grassi in meno. Puoi scegliere tra 10 programmi di cottura differenti per cucinare tutto quello che vuoi, dai classici fritti fino ai dolci.

La qualità di Philips in formato gigante a prezzo di saldo. Tra le del troviamo la friggitrice ad aria con uno al prezzo più basso di sempre. Dotata di un , è la scelta ideale per preparare pranzi e cene per tutta la famiglia o per gli ospiti in pochissimi minuti. Grazie alla tecnologia di circolazione dell’aria brevettata, garantisce una cottura uniforme, con cibi croccanti fuori e teneri dentro utilizzando fino al 90% di grassi in meno. Puoi scegliere tra 10 programmi di cottura differenti per cucinare tutto quello che vuoi, dai classici fritti fino ai dolci. De’Longhi Dedica Style (27% di sconto ed è la più venduta su Amazon)

La macchina per il caffè manuale De’Longhi Dedica Style è in offerta con uno sconto del 27% e si conferma attualmente come il modello più venduto in assoluto su Amazon nella sua categoria. Caratterizzata da un design in metallo ultra-compatto, vanta una pompa a 15 bar di pressione e un montalatte manuale regolabile per preparare cappuccini cremosi come al bar. Compatibile con le cialde E.S.E. è facilissima da utilizzare e perfetta sia per la tua abitazione sia per l’ufficio.

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