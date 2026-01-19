Amazon, smartphone Xiaomi a prezzo stracciato e sconti fino al 90%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Come iniziare al meglio una nuova settimana di lavoro che si prospetta anche molto fredda su gran parte dell’Italia? Con le offerte speciali di Amazon che provano a rendere più dolci questi giorni di metà gennaio. Anche oggi sul sito di e-commerce sono disponibili tante promo su un numero elevatissimo di prodotti e in molti casi si risparmiano centinaia di euro. È il caso, ad esempio, dell’iPhone Air, nuovo modello dell’azienda di Cupertino che si distingue per un design veramente unico. Non è l’unica offerta speciale, se ne trovano molte altre, a partire dal Google Pixel Watch 3 a metà prezzo, fino al robot aspirapolvere Lefant con uno sconto del 72%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi oggi su Amazon e sono raccolte qui in basso. Per ognuna è presente anche il link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto: non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 19 gennaio

Smartphone

iPhone Air. Continua la promo eccezionale per l’ iPhone Air . Da oggi il nuovo smartphone premium di Apple è disponibile in promo con uno sconto del 23% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo Super Retina da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni esagerate e supporta Apple Intelligence, fotocamera Fusion posteriore da 48 megapixel e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. Batteria che dura per tutto il giorno.

Motorola edge 60. Se non vuoi spendere cifre esagerate, questo è il telefono che devi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Motorola edge 60 in promo con uno sconto del 45% e lo paghi praticamente la metà. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione elevatissima e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico. Chiude il cerchio una batteria da 5200 mAh che ti dura per tutto il giorno e supporta anche la ricarica rapida.

Honor 400 Lite. Altra super occasione se non vuoi spendere cifre esagerate per il nuovo smartphone. Da oggi su Amazon trovi l'Honor 400 Lite in promo con uno sconto del 39% e risparmi più di 110 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico di quest'ultimo periodo e fai un ottimo affare. Schermo AMOLED da 6,7 pollici, processore MediaTek che assicura prestazioni top, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno.

Redmi Note 15. Promo esclusiva di Amazon da cogliere al volo. Il nuovissimo Redmi Note 15 uscito sul mercato da pochissimi giorni è in offerta con uno sconto esclusivo del 29% e risparmi ben 80 euro su quello di listino. Telefono entry level che strizza l'occhio a quelli di fascia superiore: schermo AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 108 megapixel e batteria massiccia da 5520 mAh che dura per fino a due giorni. Non perdere questa occasione unica: può terminare da un momento all'altro.

da cogliere al volo. Il uscito sul mercato da pochissimi giorni è in offerta con uno e su quello di listino. Telefono entry level che strizza l’occhio a quelli di fascia superiore: da con refresh rate a 120 Hz, ad alte prestazioni, da e da che dura per fino a due giorni. Non perdere questa occasione unica: può terminare da un momento all’altro. Redmi Note 14. Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche la versione precedente. Su Amazon trovi il Redmi Note 14 in promo con uno sconto esagerato del 42% e risparmi ben 125 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 5110 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi trovi questo paio di cuffie economiche in promo con uno sconto incredibile dell’87% e il prezzo crolla a soli 10 euro . Assicurano una buona qualità del suono, sono impermeabili e sono dotate anche di quattro microfoni per le chiamate. Cancellazione del rumore e autonomia fino a 60 ore . Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere questa super occasione: sono tra i prodotti più venduti su Amazon.

Monitor portatile ARZOPA. Un'offerta che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il monitor portatile ARZOPA da 16,1 pollici in promo con un doppio sconto. Oltre a quello fisso del 35%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 30 euro e lo paghi esattamente la metà. Risoluzione FHD, si collega facilmente con qualsiasi PC ed è anche compatto da portare sempre con sé. Lo puoi utilizzare anche con una console.

è disponibile il da in con un doppio sconto. Oltre a quello , puoi un che ti fa e lo paghi esattamente la metà. Risoluzione FHD, si collega facilmente con qualsiasi PC ed è anche compatto da portare sempre con sé. Lo puoi utilizzare anche con una console. Blink Mini. Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione senza spendere grosse cifre, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile la telecamera Blink Mini in promo con uno sconto del 44% e la paghi meno di 25 euro. Compatta, piccola, la puoi posizionare in ogni stanza della tua abitazione. È anche facile da montare. Immagini in alta risoluzione, sensore per il rilevamento della posizione, notifiche in tempo reale che ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Audio bidirezionale e la puoi controllare con Alexa.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 51% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.

Smart TV

Fire TV Series 2. Se sei alla ricerca di uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto dalle dimensioni contenute, da oggi trovi su Amazon il Fire TV Series 2 da 32 pollici in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 170 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Immagini in alta definizione, tecnologie innovative e a bordo è presente il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Se vuoi un modello più grande, è disponibile in offerta anche la versione da 40 pollici con uno sconto del 29%.

Smart TV TCL da 50 pollici. Occasione che non devi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un nuovo televisore e non vuoi spendere esagerate. Da oggi su Amazon trovi questo modello TCL da 50 pollici con sistema operativo di Google in promo con uno sconto del 30% e risparmi ben 120 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello con risoluzione 4K, assicura immagini perfette e con colori realistici. Essendo una Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Dyson V8 Cyclone. Torna in offerta l’aspirapolvere top di Dyson . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Si tratta di un aspirapolvere che si adatta a qualsiasi tipologia di pavimento e che grazie alla spazzola Motorbar assicura una pulizia estrema. Tecnologia ciclonica che separa l’aria pulita da quella sporca e nella confezione trovi anche utili accessori. Non farti sfuggire questa ottima promo.

Lefant M3 Max. Prezzo al minimo e sconto lampo per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Max. Da oggi lo smartphone è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 72% che ti fa risparmiare quasi 1000 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, lava perfettamente tutti i pavimenti e grazie alla navigazione laser evita gli ostacoli e mappa alla perfezione l'abitazione. Dotato anche di una stazione per lo svuotamento automatico. Lo puoi controllare da remoto tramite l'app dello smartphone.

Moulinex Easy Fry Infrared. Torna in offerta al minimo storico la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared, modello lanciato sul mercato da poco e dotato di un'innovativa tecnologia che utilizza gli infrarossi per cucinare in maniera più veloce e rende i cibi più croccanti. Con lo sconto del 35% disponibile oggi su Amazon risparmi decine di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

al la d, modello lanciato sul mercato da poco e dotato di un’innovativa tecnologia che utilizza gli infrarossi per cucinare in maniera più veloce e rende i cibi più croccanti. Con lo del disponibile oggi su risparmi decine di euro e lo puoi anche in . Ariete Crepes Maker Party Time. Prepara deliziose crepes dolci o salate con l’Ariete Crepes Maker Party Time, ora in offerta con il 40% di sconto. Questo prodotto per la cucina è dotato di una piastra antiaderente con un diametro di 30 centimetri che assicura una cottura uniforme e senza attaccature. La potenza di 1000W garantisce un riscaldamento rapido, mentre il termostato regolabile ti permette di controllare la temperatura per crepes sempre perfette. Inclusi nella confezione, spatola e stendi pastella per facilitare la preparazione.

Igiene orale

Oral-B iO 3. Continua la super promo per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 57% e il prezzo sprofonda al minimo storico: lo paghi solo 60 euro . Oltre allo spazzolino elettrico, nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia di viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Protezione Gengive. Un pacchetto completo per la tua igiene orale. Questo modello assicura gengive più sane dopo solamente poche settimane di utilizzo rispetto a uno spazzolino normale. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero .

. Da oggi lo trovi su con uno e il al minimo storico: lo . Oltre allo spazzolino elettrico, nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia di viaggio e un Un pacchetto completo per la tua igiene orale. Questo modello assicura gengive più sane dopo solamente poche settimane di utilizzo rispetto a uno spazzolino normale. Lo puoi anche . Testine di ricambio Oral-B. Offerta lampo per la confezione con otto testine di ricambio Oral-B CrossAction. Da oggi è disponibile a solo 21,99 euro grazie alla promo Amazon e le paghi poco più di 2 euro l’una. Setole angolate che si adattano a ogni dente per una pulizia profonda. Sono compatibili con tanti spazzolini elettrici Oral-B. Dotate anche di un i ndicatore di utilizzo della testina: le setole passano dal verde al giallo ricordandoti quando cambiarle per mantenere una pulizia efficace al 100%.

