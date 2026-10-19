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:Michael Derrer Fuchs/iStock

Si apre una nuova settimana su Amazon e come sempre sulla piattaforma di e-commerce troviamo nuove occasioni da cogliere al volo. E non si tratta di un’esagerazione. Trovi offerte speciali per smartphone, smartwatch e soprattutto elettrodomestici. Tra le promo bestseller c’è sicuramente l’iPhone 16 con uno sconto di quasi 180 euro e fai un ottimo affare. Tra gli smartwatch c’è il Galaxy Watch Ultra disponibile con un super sconto del 43% e il prezzo è in picchiata. Ottima occasione anche per la lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor One S5: il 53% di sconto la fa diventare un vero best buy.

Se hai bisogno di un nuovo smart TV, invece, c’è lo LG evo con schermo MiniLED da 55 pollici con uno sconto del 35% e risparmi centinaia di euro. Per la pulizia delle tua abitazione c’è anche il robot aspirapolvere Lefant M330 Pro con un super sconto del 67% e lo paghi pochissimo.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti bestseller

iPhone 16 (offerta lampo e sprezzo speciale)

Scende il prezzo dell’ iPhone 16 e da oggi lo trovi con uno sconto di quasi 180 euro su quello di listino. Si tratta di una delle prime promo su Amazon dopo l’aumento dei prezzi degli iPhone annunciati da Apple nelle ultime settimane. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta ancora un dispositivo affidabile e con ottime prestazioni. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione, processore A18 che assicura prestazioni top con qualsiasi applicazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e per finire una batteria che dura per tutto il giorno.

Scende il prezzo dell’ e da oggi lo trovi con uno su quello di listino. Si tratta di una delle prime promo su Amazon dopo l’aumento dei prezzi degli iPhone annunciati da Apple nelle ultime settimane. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta ancora un dispositivo affidabile e con Dotato di un ad altissima risoluzione, che assicura prestazioni top con qualsiasi applicazione, doppia fotocamera posteriore con e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy Watch Ultra (43% di sconto e risparmi 300 euro)

Il Galaxy Watch Ultra scende del 43% e fa risparmiare 300 euro. Si tratta del modello super resistente di Samsung progettato per coloro che amano gli sport estremi e le avventure all’aperto. La cassa da 47 mm in titanio è abbinata a un vetro zaffiro che protegge il display Super AMOLED da 1,5". Impermeabile e ha superato i test militari USA, mentre il GPS dual-frequency traccia i percorsi anche tra edifici e montagne. Il sensore BioActive monitora cuore, sonno ed ECG. L’autonomia dura un paio di giorni.

Smartphone

Google Pixel 11 Pro (risparmi 220 euro e 12 rate a tasso zero)

Prima vera offerta per il nuovo Google Pixel 11 Pro , telefono premium lanciato sul mercato da pochissimi mesi. Su Amazon è disponibile con uno sconto di poco superiore ai 220 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Le caratteristiche tecniche sono da top del settore: schermo Super Actua da 6,3 pollici , processore Tensor G6 prodotto appositamente per le funzioni avanzate di intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale con zoom fino a 120x e una batteria con un’autonomia superiore alle 24 ore.

Prima vera offerta per il , telefono premium lanciato sul mercato da pochissimi mesi. Su Amazon è disponibile con uno di ai e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Le caratteristiche tecniche sono da top del settore: , processore Tensor G6 prodotto appositamente per le funzioni avanzate di intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale con zoom fino a 120x e una batteria con un’autonomia superiore alle 24 ore. Galaxy S25 Edge (43% di sconto e prezzo in picchiata)

L’offerta del giorno per chi è alla ricerca di uno smartphone top di gamma. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S25 Edge con uno sconto del 43% e il prezzo sprofonda. Il risparmio netto è di poco inferiore ai 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Una delle caratteristiche più interessanti dello smartphone è lo spessore molto sottile: solo 5,8 millimetri che lo rende unico sul mercato. Il resto della scheda tecnica non è da meno: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

L’offerta del giorno per chi è alla ricerca di uno smartphone top di gamma. Da oggi su Amazon trovi il con uno e il Il risparmio netto è di e hai anche la possibilità di il . Una delle caratteristiche più interessanti dello smartphone è lo spessore molto sottile: solo 5,8 millimetri che lo rende unico sul mercato. Il resto della scheda tecnica non è da meno: con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Xiaomi 17T (prezzo in picchiata e super sconto)

Una delle migliori occasioni di oggi se sei alla ricerca di un telefono top di gamma e non vuoi spendere cifre astronomiche. Parliamo dello Xiaomi 17T disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi poco meno di 250 euro su quello di listino. La scheda tecnica si compone di un display da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 6500 mAh che dura più di due giorni.

Una delle migliori occasioni di oggi se sei alla ricerca di un telefono top di gamma e non vuoi spendere cifre astronomiche. Parliamo dello disponibile da oggi su con uno e su quello di listino. La scheda tecnica si compone di un display da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ad alte prestazioni, realizzata in collaborazione con Leica e con sensore principale da 50 megapixel e per finire una che dura più di due giorni. POCO C95 Pro (maxi batteria e offerta a tempo)

Per chi non vuole spendere cifre esagerate ed è alla ricerca di un telefono affidabile, da oggi è disponibile il POCO C95 Pro con uno sconto del 27% e risparmi 90 euro su quello di listino. Smartphone uscito sul mercato da poco tempo e dotato di un display immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Helio G91-Ultra ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 7500 mAh che può durare fino a tre giorni.

Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera... 851,85 € -17% 1.029,00 € Risparmi 177,15 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch Galaxy AI, Resistenza ... 399,90 € -43% 699,00 € Risparmi 299,10 € Acquista su Amazon Caffè Vergnano 1882 - Capsule Compatibili Nespresso, Cremos... 8,99 €(0,18 € / unità) -45% 16,49 € Risparmi 7,50 € Acquista su Amazon ASUS Vivobook 15 F1504MA#B0H261K2KN, Notebook con display 15... 599,00 € -40% 999,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, L... 159,00 € -53% 339,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (72% di sconto e prezzo stracciato)

Offerta lampo per questo paio di cuffie Bluetooth economiche trovi con uno sconto del 72% e il prezzo sprofonda. Le paghi meno di 25 euro e approfitti di un’occasione unica. Assicurano una buona qualità del suono e sono dotate di quattro microfoni anti rumore. L’autonomia arriva fino a 50 ore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Offerta lampo per questo paio di cuffie Bluetooth economiche trovi con uno e il Le paghi meno di 25 euro e approfitti di un’occasione unica. Assicurano una buona qualità del suono e sono dotate di quattro microfoni anti rumore. e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. McAfee Total Protection (80% di sconto+30% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su trovi valido per in con uno a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online. Confezione con 50 capsule Caffè Vergnano Cremoso (45% di sconto e costano meno di 9 euro)

Cinquanta capsule di Caffè Vergnano Cremoso a meno di 9 euro, cioè meno di 18 centesimi a tazza. Il merito è dello sconto del 45% che lo rende più conveniente del caffè del bar. La miscela Cremoso unisce Arabica e Robusta a tostatura media, e regala una crema densa e dorata. Le capsule sono compostabili e compatibili con le macchine Nespresso Original.

Smartwatch

Garmin Forerunne 55 (offerta lampo e prezzo al minimo)

Il Garmin Forerunner 55 tocca il prezzo minimo con il 30% di sconto: il running watch ideale per iniziare a correre, o per chi vuole un compagno affidabile al polso. Il GPS registra passo e distanza, e il cardiofrequenzimetro al polso segue il battito e le zone cardio. L’orologio calcola VO2 max e tempo di recupero, propone allenamenti quotidiani in base alla tua forma, e i piani di Garmin Coach guidano gli obiettivi di gara. Pesa pochissimo, resiste fino a 5 ATM, e il rilevamento incidenti aggiunge sicurezza nelle uscite in solitaria. L’autonomia arriva a 2 settimane.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 50 pollici (33% di sconto e risparmi 250 euro)

Lo smart TV Hisense Mini LED da 50 pollici della gamma E8S scende del 33% , con 250 euro di risparmio. Il pannello Hi-QLED Mini LED 4K offre neri profondi e luminosità elevata, mentre il refresh rate nativo a 144 Hz con VRR, ALLM e FreeSync sono pensati per i gamer. Il supporto a Dolby Vision IQ e HDR10+ adatta l’immagine alla luce della stanza, e la piattaforma VIDAA offre oltre 1.000 app .

Lo smart TV Hisense Mini LED da 50 pollici della gamma E8S , con 250 euro di risparmio. Il pannello offre neri profondi e luminosità elevata, mentre il refresh rate nativo a con sono pensati per i gamer. Il supporto a adatta l’immagine alla luce della stanza, e la piattaforma offre oltre . LG MiniLED da 55 pollici (super affare e 12 rate a tasso zero)

Lo smart TV LG QNED evo AI MiniLED da 55 pollici scende del 35% e si può pagare in 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini LED con Precision Dimming migliora contrasto e dettagli per immagini perfette con qualsiasi tipologia di contenuto. Il processore α8 AI Gen3 ottimizza colori e suono. Per il gaming c’è il refresh nativo fino a 144 Hz con VRR e FreeSync. Il sistema operativo webOS 26 con Gemini e Copilot e l’AI Magic Remote facilitano la ricerca dei contenuti.

PC portatile

ASUS Vivobook 15 (40% di sconto e affare del giorno)

Affare del giorno per l’ASUS Vivobook 15: con il 40% di sconto e l’offerta lampo si risparmiano 400 euro su un notebook pensato per studio e lavoro. Il processore Intel Core 5 320 con NPU integrata gestisce multitasking e funzioni AI, e i 16 GB di RAM con SSD da 512 GB rendono avvii e app rapidi. Lo schermo da 15,6" FHD è IPS antiriflesso, idelae per chi passa tante ore davanti al PC, mentre Wi-Fi 6, HDMI, USB-C e webcam con otturatore privacy completano la dotazione. Windows 11 Home è già installato.

Cuffie Bluetooth

AirPods Max (sconto IVA e 5 rate a tasso zero)

Lo sconto IVA fa risparmiare 120 euro sulle AirPods Max e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il driver dinamico progettato da Apple e l’equalizzazione adattiva regolano il suono in tempo reale, mentre la cancellazione attiva del rumore isola dal mondo esterno e la modalità Trasparenza lascia passare i suoni quando serve. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento della posizione della testa avvolge l’ascoltatore, e la porta USB-C permette l’audio lossless via cavo. L’autonomia arriva a 20 ore con una sola carica.

Elettrodomestici

Lefant M330 Pro (67% di sconto e costa pochissimo)

Il Lefant M330 Pro costa solo 140 euro con il 67% di sconto : un prezzo in picchiata per un robot con funzionalità e tecnologie da fascia alta. La navigazione laser dToF mappa la casa con precisione, mentre l’ evitamento ostacoli PSD protegge cavi e mobili. Aspira, spazzola e lava, e il sistema anti-groviglio riduce la manutenzione con peli e capelli. Il rilevamento dei tappeti attiva più potenza in automatico, e l’ autonomia di 150 minuti copre fino a 150 mq .

Il costa solo 140 euro con il : un prezzo in picchiata per un robot con funzionalità e tecnologie da fascia alta. La mappa la casa con precisione, mentre l’ protegge cavi e mobili. Aspira, spazzola e lava, e il riduce la manutenzione con peli e capelli. Il attiva più potenza in automatico, e l’ copre fino a . Frigorifero monoporta Hisense (31% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il frigorifero Hisense monoporta tocca il prezzo minimo con il 31% di sconto , e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Con una capacità di 94 litri è perfetto per monolocali, camere, uffici o come secondo frigo. L’interno è ben organizzato, con ripiano in vetro , 3 balconcini e cassetto Fresh Crisper per frutta e verdura.

Il tocca il prezzo minimo con il , e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Con una capacità di è perfetto per monolocali, camere, uffici o come secondo frigo. L’interno è ben organizzato, con , e per frutta e verdura. Aspirapolvere e lavapavimenti Tineco Floor One S (53% di sconto e prezzo al minimo)

Il prezzo del Tineco Floor One S5 crolla del 53% , con 180 euro di risparmio sul lavapavimenti smart. Il sensore iLoop rileva lo sporco in tempo reale e regola da solo aspirazione, flusso d’acqua e velocità del rullo, mentre il rullo in microfibra lava e asciuga insieme. Il doppio serbatoio (0,8 L per l’acqua pulita e 0,7 L per quella sporca) usa sempre acqua fresca, e la pulizia dei bordi migliorata arriva vicino ai battiscopa. L’autonomia è di 35 minuti e la base si ricarica e si pulisce da sola. Con display LED e guida vocale in italiano , è comodo da usare.

Il , con 180 euro di risparmio sul lavapavimenti smart. Il sensore rileva lo sporco in tempo reale e regola da solo aspirazione, flusso d’acqua e velocità del rullo, mentre il lava e asciuga insieme. Il (0,8 L per l’acqua pulita e 0,7 L per quella sporca) usa sempre acqua fresca, e la arriva vicino ai battiscopa. L’autonomia è di e la si ricarica e si pulisce da sola. Con e , è comodo da usare. Friggitrice ad aria Ninja CRISPi (44% di sconto e costa poco meno di 100 euro)

La friggitrice ad aria Ninja CRISPi costa meno di 100 euro con il 44% di sconto, anche in 5 rate a tasso zero. Il PowerPod da 1.700 W si aggancia a due contenitori in vetro borosilicato (3,8 L e 1,4 L) senza PFAS e resistenti agli shock termici. I 4 programmi coprono Air Fry, Roast, Recrisp e Keep Warm, e il vetro mostra la cottura senza aprire. Si cucina, si porta in tavola e si conserva nello stesso contenitore, e le parti sono lavabili in lavastoviglie. Compatta e portatile, libera spazio in cucina.

Igiene orale

Spazzolino elettrico Oral-B iO3 (57% di sconto e prezzo al minimo)

Meno di 60 euro, con il 57% di sconto e 3 rate a tasso zero, per lo spazzolino elettrico Oral-B iO3 con un kit completo per partire subito: nella confezione trovi la custodia da viaggio, una testina e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro-Expert Sbiancante Delicato. La testina rotonda con micro-vibrazioni rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, per gengive più sane in una settimana. Il sensore di pressione con anello luminoso segnala se spazzoli troppo forte o troppo piano, mentre le 3 modalità (Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante) e il timer da 2 minuti guidano la routine. La batteria dura fino a 2 settimane, e l’app Oral-B assiste lo spazzolamento.

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