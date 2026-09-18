Amazon, prezzo speciale per il Garmin Instinct 3 e offerte con sconti fino all'85%

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Si avvicina il weekend e le offerte su Amazon diventano sempre più interessanti. Ed è quello che capita oggi 18 settembre con le promo lampo disponibili sulla piattaforma di e-commerce. Una giornata all’insegna delle novità: su Amazon sono disponibili i nuovi Redmi Note 17 Pro Max e Redmi Note 17 con promo lancio da cogliere al volo che ti fanno risparmiare decine di euro. Telefoni con caratteristiche interessanti e con una maxi batteria che dura diversi giorni. Per chi sta cercando un nuovo smart TV, c’è il nuovo modello LG MiniLED da 43 pollici con un super sconto di 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Non mancano le occasioni top per la tua abitazione. Il robot aspirapolvere DJI ROMO P è in promo con uno sconto del 40% e risparmi più di 500 euro. Offerta speciale anche per la friggitrice ad aria con doppio cestello della Midea: sconto del 33% e costa meno di 100 euro. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 18 settembre

Smartphone

Redmi Note 17 Pro Max (offerta lancio esclusiva Amazon)

Uscito sul mercato da pochissime ore e già disponibile su Amazon con un ottimo sconto. Parliamo del Redmi Note 17 Pro Max , nuovo telefono top di gamma di Xiaomi che si posiziona nella fascia alta del mercato. Grazie alla promo esclusiva Amazon lo trovi con uno sconto di 100 euro su quello di listino e ricevi anche un credito di 50 euro da utilizzare per acquisti futuri sulla piattaforma di e-commerce. La scheda tecnica è quella di un telefono di fascia elevata: schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 5 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 9210 mAh che può durare fino a tre giorni e che si ricarica in un lampo.

Uscito sul mercato da pochissime ore e già disponibile su Amazon con un ottimo sconto. Parliamo del , nuovo telefono top di gamma di Xiaomi che si posiziona nella fascia alta del mercato. Grazie alla lo trovi con uno su quello di listino e anche un da utilizzare per acquisti futuri sulla piattaforma di e-commerce. La scheda tecnica è quella di un telefono di fascia elevata: con refresh rate fino a 120 Hz, , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che può durare fino a tre giorni e che si ricarica in un lampo. Galaxy S26 FE (doppio sconto e offerta Prime)

Una promo esclusiva Amazon Prime per un altro telefono uscito da pochissimo sul mercato. Si tratta del Galaxy S26 FE che trovi con uno sconto di 60 euro a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 50 euro . Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Non finisce qui: se sei un utente Prime Studen t hai diritto a uno sconto aggiuntivo di 100 euro. Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero . Smartphone dotato di un ottimo display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici ad altissima risoluzione, processore Exynos 2600 ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Una promo esclusiva Amazon Prime per un altro telefono uscito da pochissimo sul mercato. Si tratta del che trovi con uno a cui un che fa . Lo puoi anche pagare in Non finisce qui: se sei un utente t hai diritto a uno Puoi anche . Smartphone dotato di un ottimo display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici ad altissima risoluzione, processore Exynos 2600 ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. moto g77 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Se sei alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo , questo è il modello da comprare oggi. Su Amazon trovi il moto g77 con uno sconto del 29% e il risparmio netto è di 100 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e dotato di un display pOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. La batteria da 5100 mAh ti accompagna per tutto il giorno.

Se sei alla ricerca di un telefono con un , questo è il modello da comprare oggi. Su Amazon trovi il con uno e il su quello consigliato. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. La batteria da 5100 mAh ti accompagna per tutto il giorno. Redmi Note 17 (offerta lancio speciale)

Per chi vuole spendere un po’ meno, c’è in offerta anche il Redmi Note 17. Lo smartphone medio di gamma è disponibile con uno sconto di 50 euro su quello di lancio e se sei un utente Prime Student ha diritto a uno sconto extra del 10% . Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Per essere un telefono economico, la scheda tecnica è di livello assoluto. Schermo AMOLED da 6,99 pollici con funzione per la protezione degli occhi, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e super batteria da 7700 mAh con cui completi tre giorni senza troppi patemi.

Per chi vuole spendere un po’ meno, c’è in offerta anche il Lo smartphone medio di gamma è disponibile con uno su quello di lancio e se sei un ha diritto a uno . Puoi dilazionare il Per essere un telefono economico, la scheda tecnica è di livello assoluto. con funzione per la protezione degli occhi, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e con cui completi tre giorni senza troppi patemi. realme P4 Lite (33% di sconto e prezzo in picchiata)

Lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi su Amazon è disponibile il realme P4 Lite con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 160 euro. Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di un display da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, fotocamera principale da 13 megapixel con supporto AI e un’ottima batteria da 6600 mAh.

Garmin Instinct 3, 45mm, Smartwatch GPS Ultra Resistente, Bl... 299,99 € -25% 399,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro Max 5G, Smartphone 8+512GB, Black, Batteri... 549,90 € -15% 649,90 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 5G, Smartphone 6+128GB, Sky Teal, Batteria da ... 299,90 € -14% 349,90 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon JBES Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 In Ear Stere... 11,98 € -85% 79,00 € Risparmi 67,02 € Acquista su Amazon LG QNED evo AI MiniLED 43 Pollici, Serie QNED86B 2026 Smart ... 499,00 € -38% 799,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon Dell 16 Laptop - AMD Ryzen 7 250, 16GB DDR5, 1TB SSD 749,00 € -33% 1.119,00 € Risparmi 370,00 € Acquista su Amazon DJI ROMO P robot aspirapolvere lavapavimenti, 25.000 Pa 849,00 € -40% 1.409,00 € Risparmi 560,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (85% di sconto e prezzo in picchiata)

Una delle offerte speciali del giorno. Da oggi è disponibile questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Auricolari wireless che si collegano con qualsiasi smartphone e che assicurano anche un’ottima qualità del suono. Dotati della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 60 ore.

Una delle offerte speciali del giorno. Da oggi è disponibile questo paio di cuffie Bluetooth con uno e il Auricolari wireless che si collegano con qualsiasi smartphone e che assicurano anche un’ottima qualità del suono. Dotati della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 60 ore. Booster avviamento auto (doppio sconto e prezzo speciale)

Un accessorio salva vita che non deve mai mancare nella tua auto. Da oggi su Amazon trovi questo booster per l’avviamento della batteria dell’auto in promo con uno sconto fisso del 34% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 26% e lo paghi praticamente la metà. Compatibile con la maggior parte delle auto in commercio, è dotato anche di una torica LED che semplifica il lavoro.

Un accessorio salva vita che non deve mai mancare nella tua auto. Da oggi su Amazon trovi questo per in con uno a cui aggiungere un coupon che fa scendere il e lo paghi praticamente la metà. Compatibile con la maggior parte delle auto in commercio, è dotato anche di una torica LED che semplifica il lavoro. Ripetitore Wi-Fi NETGEAR (50% di sconto e costa meno di 20 euro)

Hai problemi di connessione in casa? Ecco il dispositivo che te li risolve. Da oggi su Amazon trovi il ripetitore Wi-Fi della NETGEAR in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 20 euro. Copertura fino a 90 metri quadrati, estende il range della copertura per tutta l’abitazione. Compatibile con la maggior parte dei modem degli operatori telefonici.

Smartwatch

Garmin Instinct 3 (25% di sconto e offerta speciale)

Non perdere questa opportunità: il Garmin Instinct 3 è disponibile con uno sconto del 25% e risparmi 100 euro. Per un orologio super resistente si tratta di un’ottima occasione: lo puoi utilizzare sia nella vita di tutti i giorni sia quando fai escursioni all’aperto. Display AMOLED da 1,2 pollici che mostra tutte le informazioni più importanti e più di 90 app per lo sport per allenarti in qualsiasi momento. L’autonomia arriva fino a un massimo di 18 giorni.

Smart TV

LG QNED evo AI MiniLED 43 pollici (risparmi 300 euro e 5 rate a tasso zero)

Offerta shock per lo smart TV LG QNED evo AI MiniLED da 43 pollici . Con l’offerta lampo disponibile da oggi su Amazon risparmi ben 300 euro (-38%) e approfitti di uno dei prezzi più bassi di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La qualità delle immagini è elevatissima grazie al pannello MiniMED che assicura colori brillanti. Il sistema operativo webOS supporta le principali piattaforme di video streaming e hai a disposizione anche l’intelligenza artificiale per scegliere cosa vedere.

. Con l’offerta lampo disponibile da oggi su Amazon e approfitti di uno dei prezzi più bassi di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in . La qualità delle immagini è elevatissima grazie al pannello MiniMED che assicura colori brillanti. Il sistema operativo webOS supporta le principali piattaforme di video streaming e hai a disposizione anche l’intelligenza artificiale per scegliere cosa vedere. Smart TV Haier 43 pollici (offerta lampo e abbonamento a DAZN)

Da oggi su Amazon trovi lo smart TV Haier da 43 pollici in promo con uno sconto del 25% e risparmi 100 euro su quello di listino. Inoltre, ricevi anche un abbonamento a DAZN Full valido per tre mesi del valore di 140,97 euro. Schermo QLED con risoluzione 4K che assicura una qualità delle immagini piuttosto elevata. Essendo un Google TV supporta tutte le app per Android e hai accesso a un numero praticamente sterminato di contenuti e anche giochi.

PC portatile

Dell 16 (33% di sconto e prezzo in picchiata)

Ecco la promo che non devi farti scappare se sei alla ricerca di un nuovo PC portatile. Da oggi trovi il Dell 16 con processore AMD Ryzen 7 250 con 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte in promo con uno super sconto del 33% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Portatile super performante e con un’ottima scheda tecnica, adatto sia al lavoro sia allo studio. A bordo è già presente Windows 11 Home.

Elettrodomestici

DJI ROMO P (40% di sconto e risparmi più di 500 euro)

Il miglior aiutante per le pulizie di tutti i giorni. Su Amazon trovi in super offerta il robot aspirapolvere DJI ROMO P con uno sconto del 40% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Oltre a un design trasparente che lo rende veramente unico, il DJI ROMO P è dotato di una grandissima potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. I sensori di ultima generazione rilevano gli ostacoli senza troppi problemi e lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app.

Il miglior aiutante per le pulizie di tutti i giorni. Su Amazon trovi in con uno e su quello di listino. Puoi anche il in Oltre a un design trasparente che lo rende veramente unico, il DJI ROMO P è dotato di una grandissima potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. I sensori di ultima generazione rilevano gli ostacoli senza troppi problemi e lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app. Dyson V8 Cyclone (offerta speciale e prezzo al minimo)

Offerta speciale per l’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone . Lo sconto del 38% fa risparmiare ben 150 euro su quello di listino e grazie alla spazzola anti-groviglio Motorbar raccogli tutto lo sporco che si annida in ogni angolo di casa. Grande potenza di aspirazione con tecnologia ciclonica. Nella confezione trovi diversi accessori e la stazione per la ricarica a muro.

per . Lo fa su quello di listino e grazie alla spazzola anti-groviglio Motorbar raccogli tutto lo sporco che si annida in ogni angolo di casa. con tecnologia ciclonica. Nella confezione trovi diversi accessori e la stazione per la ricarica a muro. Friggitrice ad aria Midea (33% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La soluzione definitiva per cucinare tanti piatti differenti in poco tempo. Parliamo della friggitrice ad aria della Midea dotata di un doppio cestello posizionato in verticale. Il primo è da 6 litri, mentre il secondo è da 5 litri. Permettono di cucinare la cena per 4-5 persone in pochissimo tempo ed è dotata di ben 10 programmi di cottura. Disponibile anche l’app che ti suggerisce cosa cucinare. Grazie allo sconto del 33% il prezzo scende a meno di 100 euro.

La soluzione definitiva per cucinare tanti piatti differenti in poco tempo. Parliamo della dotata di un doppio cestello posizionato in verticale. Il primo è da 6 litri, mentre il secondo è da 5 litri. Permettono di cucinare la in pochissimo tempo ed è dotata di ben 10 programmi di cottura. Disponibile anche l’app che ti suggerisce cosa cucinare. Grazie allo il prezzo scende a meno di 100 euro. Bollitore elettrico Philips 3000 (58% di sconto e prezzo in picchiata)

L’autunno sta per tornare e arriva il tempo delle tisane e del te caldo. Per arrivare preparati, su Amazon è disponibile il bollitore elettrico Philips 300 da 1,7 litri in promo con uno sconto del 58% e il prezzo è di soli 16 euro. Riscalda velocemente l’acqua e lo puoi utilizzare anche per bollire l’acqua per la pasta. Occupa pochissimo spazio e ha anche un bel design.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

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