Amazon, Galaxy S25 Edge sprofonda di prezzo e sconti fino all'85%

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Una giornata all’insegna delle grandi offerte su Amazon. Da oggi trovi sulla piattaforma di e-commerce tante occasioni per fare dei super affari su una gran numero di prodotti tech. E non si tratta di un’esagerazione: ne è un esempio la promo disponibile per il Galaxy S25 Edge. Con lo sconto del 43% il prezzo sprofonda e risparmi quasi 400 euro. Restando in tema di grandi promo, trovi lo smart TV LG mini RGB da 55 pollici con un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 750 euro su quello di listino. Se vuoi un telefono top senza spendere cifre elevate c’è il Google Pixel 10 con uno sconto del 34% e fai un super affare.

Tra i prodotti lowcost trovi anche le cuffie JBES con uno sconto dell’85% e costano pochissimo. Tra gli elettrodomestici, invece, è disponibile il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro con un doppio sconto e il risparmio netto sfiora i 950 euro. Per chi ama preparare dolci, pane e pizza c’è la planetaria Kenwood con uno sconto del 37%. Non perdere tempo e approfitta di queste occasioni uniche.

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Amazon, migliori offerte 18 ottobre

Smartphone

Galaxy S25 Edge (43% di sconto e prezzo in picchiata)

L’offerta del giorno per chi è alla ricerca di uno smartphone top di gamma. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S25 Edge con uno sconto del 43% e il prezzo sprofonda. Il risparmio netto è di poco inferiore ai 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Una delle caratteristiche più interessanti dello smartphone è lo spessore molto sottile: solo 5,8 millimetri che lo rende unico sul mercato. Il resto della scheda tecnica non è da meno: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

L’offerta del giorno per chi è alla ricerca di uno smartphone top di gamma. Da oggi su Amazon trovi il con uno e il Il risparmio netto è di e hai anche la possibilità di il . Una delle caratteristiche più interessanti dello smartphone è lo spessore molto sottile: solo 5,8 millimetri che lo rende unico sul mercato. Il resto della scheda tecnica non è da meno: con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Google Pixel 10 (offerta lampo e prezzo in picchiata)

Super occasione per il Google Pixel 10. Da oggi lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile in offerta con uno sconto del 34% e il risparmio netto è di poco superiore ai 300 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero per rendere l’acquisto ancora più confortevole. Le caratteristiche sono da vero top di gamma: schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 ad alte prestazioni e progettato appositamente per l’intelligenza artificiale. Il comparto fotografico non è da meno: tripla fotocamera posteriore per scatti professionali. La batteria dura più di ventiquattro ore.

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Il telefono per chi vuole un dispositivo top senza spendere una fortuna. Su Amazon trovi il Redmi Note 15 Pro con uno sconto del 24% e il risparmio netto è di poco inferiore ai 100 euro . Per capire la bontà dell’offerta basta vedere la scheda tecnica: schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione FHD, refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e per finire una batteria da 6500 mAh che dura per due giorni.

Il telefono per chi vuole un dispositivo top senza spendere una fortuna. Su trovi il con uno e il è di . Per capire la bontà dell’offerta basta vedere la scheda tecnica: schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione FHD, refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e per finire una batteria da 6500 mAh che dura per due giorni. moto g86 (offerta lampo e ottimo prezzo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco un’ottima occasione che non devi farti sfuggire. Su Amazon è disponibile il moto g86 con uno sconto del 25% e il risparmio netto è di poco meno di 100 euro. Telefono dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek ad alte prestazioni e sistema fotografico con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh ti accompagna per tutto il giorno.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco un’ottima occasione che non devi farti sfuggire. Su Amazon è disponibile il con uno e il è di poco meno di 100 euro. Telefono dotato di un display con risoluzione FHD, ad alte prestazioni e sistema fotografico con sensore principale da 50 megapixel. La ti accompagna per tutto il giorno. Honor 600 Smart (maxi batteria e prezzo mini)

Per chi vuole spendere pochissimo per il suo nuovo smartphone, da oggi è disponibile l’Honor 600 Smart con uno sconto del 32% e il prezzo crolla. Lo paghi meno di 190 euro e fai un vero affare. La scheda tecnica si basa su un display extra-large da 6,87 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera principale da 50 megapixel e per finire il punto forte, la batteria da 7700 mAh che dura anche più di due giorni.

Samsung Galaxy S25 Edge 256GB TITANIUM JETBLACK 521,00 € -43% 906,75 € Risparmi 385,75 € Acquista su Amazon Redmi Note 15 Pro 5G 8+256 Black (No power adapter included) 305,00 € -24% 399,90 € Risparmi 94,90 € Acquista su Amazon JBES Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 In Ear Stere... 11,98 € -85% 79,00 € Risparmi 67,02 € Acquista su Amazon HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento,... 109,00 € -36% 169,00 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 55 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 55MR... 676,43 € -52% 1.399,00 € Risparmi 722,57 € Acquista su Amazon ASUS Vivobook 15 F1504MA#B0H261K2KN, Notebook con display 15... 599,00 € -40% 999,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon roborock F25 GT Gen2 Set Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza... 169,00 € -45% 309,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon Kenwood Chef XL Impastatrice Planetaria KVL4100W, 3 Ganci e ... 239,90 € -37% 378,99 € Risparmi 139,09 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost JBES (85% di sconto e costa meno di 12 euro)

Meno di 12 euro per le cuffie Bluetooth JBES economiche che trovi su Amazon con un ottimo sconto dell’85%: un prezzo che sembra un errore. Il Bluetooth 5.4 garantisce un collegamento stabile e rapido, mentre i driver da 13 mm assicurano un suono profondo. I quattro microfoni con cancellazione del rumore ENC rendono nitide le chiamate anche in strada. L’autonomia arriva a 60 ore tra auricolari e custodia. Certificazione IP5 contro polvere e sudore per allenamenti e pendolari.

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Il booster NACKEO per avviare l’auto ha un doppio sconto : oltre a quello fisso 41% puoi aggiungere un coupon del 19% , e lo paghi circa la metà. On accessorio che in auto può togliere dai guai. L’avviatore eroga fino a 8.000 A di picco e fa ripartire in pochi secondi auto, moto e furgoni a benzina e diesel. Include anche un compressore con 4 modalità preimpostate e arresto automatico alla pressione impostata per gonfiare pneumatici, bici e palloni. Il display LCD , la torcia LED con funzione SOS e l’uscita USB che lo trasforma in power bank completano un kit d’emergenza compatto da tenere nel bagagliaio.

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Il bollitore Philips Daily Collection costa pochissimo grazie allo sconto del 51% ed è disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. La capacità da 1,7 litri prepara tè, tisane e puoi bollire anche l’acqua per la pasta. Il corpo in acciaio inox è robusto, il filtro anticalcare trattiene le particelle e il coperchio a molla si apre con una mano. L’indicatore del livello e la spia luminosa sono ben visibili, la base girevole a 360° facilita l’uso, e le protezioni da funzionamento a secco e lo spegnimento automatico aggiungono sicurezza.

Smartwatch

Huawei Watch FIT 4 (offerta lampo e prezzo in picchiata)

Il Huawei Watch Fit 4 ha il 36% di sconto e si può pagare in 5 rate a tasso zero . Pesa solo 27 grammi e lo puoi indossare tranquillamente per tutto il giorno. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,82" con luminosità elevata che lo rende leggibile anche sotto il sole. Il GPS dual-band con 5 sistemi satellitari traccia corsa, bici e nuoto, e le mappe offline guidano i percorsi. Monitora cuore, saturazione dell’ossigeno nel sangue , sonno e stress L’autonomia arriva a 10 giorni ed è anche impermeabile.

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Con lo sconto IVA l’Apple Watch SE 3 da 40 mm tocca un prezzo bassissimo e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Il display Retina mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno ed è molto luminoso.. Il chip S10 assicura fluidità d’utilizzo e supporta i gesti Double Tap, mentre sensore cardiaco, sensore di temperatura e monitoraggio del sonno tengono d’occhio la salute. Ideale anche per chi ha una vita molto attiva grazie alle tante modalità di allenamento.

Smart TV

Smart TV LG mini RGB da 55 pollici (doppio sconto e risparmi più di 750 euro)

Ecco una delle offerte del giorno che non devi farti sfuggire. Lo smart TV LG Mini RGB da 55 pollici scende del 52% e, con il coupon aggiuntivo da 29,62 euro, fa risparmiare più di 750 euro. La retroilluminazione Mini RGB a LED restituisce colori più realistici. Il processore α8 AI Gen3 e il Precision Dimming migliorano contrasto e dettagli, mentre Dolby Vision e Atmos rendono lo smart TV un vero top di gamma. Il sistema webOS è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, e con il supporto a Copilot hai sempre a disposizione l’intelligenza artificiale.

PC portatile

ASUS Vivobook 15 (40% di sconto e affare del giorno)

Affare del giorno per l’ASUS Vivobook 15: con il 40% di sconto e l’offerta lampo si risparmiano 400 euro su un notebook pensato per studio e lavoro. Il processore Intel Core 5 320 con NPU integrata gestisce multitasking e funzioni AI, e i 16 GB di RAM con SSD da 512 GB rendono avvii e app rapidi. Lo schermo da 15,6" FHD è IPS antiriflesso, idelae per chi passa tante ore davanti al PC, mentre Wi-Fi 6, HDMI, USB-C e webcam con otturatore privacy completano la dotazione. Windows 11 Home è già installato.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto e risparmi quasi 950 euro)

Con il 69% di sconto a cui aggiungere un coupon di 40 euro , il Lefant M5 Pro fa risparmiare quasi 950 euro : un robot con stazione che aspira, lava e fa la manutenzione in autonomia. L’aspirazione da 18.000 Pa toglie polvere, briciole e peli, mentre la navigazione laser dToF mappa le stanze. La stazione lava i mop con acqua calda a 75°C e li asciuga. L’ autonomia fino a 180 minuti copre case grandi con una sola carica. Il robot completo, a un prezzo che non ti aspetti.

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Il roborock F25 GT Gen2 costa quasi la metà con il 45% di sconto : una lavapavimenti a un prezzo davvero alla portata di tutti. L’ aspirazione da 20.000 Pa raccoglie polvere, liquidi e peli in una sola passata, mentre il sistema JawScrapers evita che i capelli si ingarbuglino nel rullo. Il design FlatReach si piega a 180° e passa sotto i mobili bassi ( 12,5 cm ), e l’ autopulizia a 90°C igienizza il rullo dopo l’uso. L’autonomia di 38 minuti permette di coprire tutta l’abitazione.

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La Polti Vaporetto SV460 Double costa solo 91 euro con il 46% di sconto , e si può pagare anche in 5 rate a tasso zero. Il vapore igienizza i pavimenti uccidendo il 99,9% di germi e batteri , usando solo acqua di rubinetto. Funziona come scopa a vapore e pulitore portatile (2 in 1), con 17 accessori e 4 panni inclusi, per pavimenti, vetri, bagni e tappeti. Il serbatoio estraibile si riempie anche durante l’uso, il filtro anticalcare protegge la caldaia, e il cavo da 7,5 metri raggiunge ogni stanza.

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La planetaria Kenwood Chef XL tocca il prezzo minimo con il 37% di sconto. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero. Il motore da 1.200 W a controllo digitale usa solo la potenza necessaria e lavora anche impasti pesanti come quello per il pane e la pizza, mentre la ciotola in acciaio inox da 6,7 litri monta fino a 16 albumi o prepara dolci per molte persone. Il movimento planetario e la regolazione elettronica della velocità garantiscono risultati uniformi. Sono inclusi gancio, frusta K e frusta a filo, con il paraschizzi, e puoi scegliere anche tra oltre 25 accessori opzionali.

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