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Mancano meno di ventiquattro ore all’inizio ufficiale della "Settimana del Black Friday" ma tantissime offerte sono già disponibili in questi giorni. Anche oggi 18 novembre, noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto alcune delle migliori occasioni del giorno e le trovi raccolte qui in basso tra smartphone, smartwatch, prodotti Amazon ed elettrodomestici. Tra i telefoni, cattura l’attenzione il Galaxy Z Fold8 disponibile con uno sconto di 500 euro, mentre per chi vuole spendere meno c’è il Redmi Note 17 con uno sconto del 37%. Ottime occasione anche tra i prodotti Amazon: il Fire TV Stick HD costa pochissimo, mentre lo spioncino Ring è disponibile con uno sconto shock del 73%.

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Gli elettrodomestici sono tra i prodotti più ricercati in questi giorni. Il robot aspirapolvere roborock Saros 20 Neo è disponibile con uno sconto del 47% e risparmi ben 700 euro, mentre per la tua cucina c’è la friggitrice ad aria Philips Airfryer 4000 con doppio cestello a un prezzo incredibile. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 18 novembre

Smartphone

Galaxy Z Fold8 (offerta Black Friday e risparmi 500 euro)

Tra le offerte top di oggi c’è il Samsung Galaxy Z Fold8 con un ottimo sconto del 24% che ti fa risparmiare 500 euro su quello di listino. Per alleggerire l’esborso iniziale hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Il display interno da 7,6" e il display esterno da 5,5" permettono di lavorare, guardare video e usare più app insieme, mentre il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 12 GB di RAM gestisce multitasking e funzioni AI senza esitazioni. Il comparto fotografico è da top di gamma grazie alla fotocamera da 50 megapixel che assicura ottimi scatti, mentre la batteria dura per tutto il giorno.

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L’iPhone che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi l’ iPhone 16e con uno sconto che ti fa fare un ottimo affare e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero . Il telefono è dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A18 che supporta anche Apple Intelligence per le funzioni AI avanzate, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Se vuoi un iPhone senza spendere cifre folli, questo è il modello che fa per te.

L’iPhone che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi l’ con uno sconto che ti fa fare un ottimo affare e puoi anche . Il telefono è dotato di una scheda tecnica molto interessante: , processore A18 che supporta anche Apple Intelligence per le funzioni AI avanzate, e una batteria che dura per tutto il giorno. Se vuoi un iPhone senza spendere cifre folli, questo è il modello che fa per te. Galaxy S26 FE (super affare e 5 rate a tasso zero)

La novità più recente della famiglia Galaxy S26 a un prezzo eccezionale. Il Galaxy S26 FE è in promo con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di 220 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Le caratteristiche sono quelle di un top di gamma: schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici , processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Acquistandolo oggi ricevi anche 6 mesi di prova a Google AI PRO e 5 TB di spazio di archiviazione cloud.

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Ecco un vero affare che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile il Redmi Note 17 con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 100 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il telefono è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo: schermo immersivo AMOLED da 6,99 pollici, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 7700 mAh che può durare fino a tre giorni. Non a caso è uno de telefoni più ricercati di questi giorni.

Scelto per te Redmi Note 17 249,90 € -29% 349,90 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Honor 600 Smart (maxi batteria e costa poco)

Un’offerta lampo che non devi farti scappare se sei alla ricerca di un telefono con una maxi batteria. Da oggi su Amazon trovi l’Honor 600 Smart con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 190 euro. Telefono perfetto per la vita di tutti giorni grazie soprattutto a una maxi batteria da 7700 mAh e un display immersivo da 6,87 pollici. La scheda tecnica si completa con uno schermo AMOLED da 6,87 pollici ad alta risoluzione e un processore Snapdragon 4 Gen4. A questo prezzo è uno dei best-buy di cui non puoi fare a meno.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (60% di sconto e costa pochissimo)

Minimo storico per il Fire TV Stick HD , la chiavetta più venduta su Amazon, con il 60% di sconto . Trasforma ogni TV in una smart TV con streaming Full HD e Wi-Fi 6 , mentre il sistema operativo Fire TV 2026 con Alexa+ consiglia cosa guardare e porta ai contenuti più in fretta. Il telecomando vocale Alexa controlla accensione e volume di TV e soundbar compatibili, e il design ultra-portatile si collega alla porta HDMI senza bloccare le altre. Si alimenta direttamente dalla TV con il cavo USB-C incluso. Supporta Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, RaiPlay, Mediaset Infinity, HBO Max e migliaia di app.

Minimo storico per il , la chiavetta più venduta su Amazon, con il . Trasforma ogni TV in una smart TV con streaming e , mentre il sistema operativo con consiglia cosa guardare e porta ai contenuti più in fretta. Il controlla accensione e volume di TV e soundbar compatibili, e il design si collega alla porta HDMI senza bloccare le altre. Si alimenta direttamente dalla TV con il cavo incluso. Supporta e migliaia di app. blink Mini 2K+ (costa meno di 20 euro)

La videocamera Blink Mini 2K+ costa meno di 20 euro con il 56% di sconto . Il tracciamento automatico ruota la camera per tenere al centro chi si muove, mentre la vista a 360° si regola dall’app Blink. La visione notturna a colori passa al bianco e nero quando è quasi buio, il faretto attivato dal movimento e la sirena integrata scoraggiano gli intrusi, e Alexa permette di vedere le immagini sugli schermi compatibili. La soluzione lowcost per migliorare la sicurezza di casa.

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Prezzo in picchiata per lo spioncino digitale Ring con videocamera, il più venduto su Amazon grazie allo sconto del 73%. Trasforma il tuo spioncino in un videocitofono smart con installazione senza fori, mentre il Live View e l’audio bidirezionale permettono di vedere e parlare con chi suona, ovunque tu sia. Il rilevamento del movimento invia avvisi in tempo reale sullo smartphone, e la batteria ricaricabile a sgancio rapido si toglie e si ricarica senza smontare la porta.

Scelto per te Spioncino digitale Ring 34,99 € -73% 129,99 € Risparmi 95,00 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Galaxy Watch8 Classic (28% di sconto e super sconto)

Lo smartwatch elegante per chi cerca un orologio da indossare in ogni situazione, anche nelle cene di gala. Il Galaxy Watch8 Classic è disponibile con il 28% di sconto e risparmi ben 150 su quello di listino. Il design classico con ghiera girevole ospita un AMOLED da 1,34". Galaxy AI con Google Gemini risponde ai comandi vocali, lo sleep coaching analizza il sonno, e il coaching per la corsa misura il tuo livello di allenamento.

Smart TV

LG QNED evo AI MiniLED da 65 pollici (risparmi 550 euro)

Lo smart TV LG QNED evo MiniLED da 65 pollici è disponibile con un’offerta imperdibile. Grazie alla promo anticipata del Black Friday è disponibile con il 39% di sconto e 550 euro di risparmio. Puoi dilazionare il pagamento anche in 12 rate a tasso zero. I colori sono ricchi e vivaci con la tecnologia Dynamic QNED Color Pro , mentre il Precision Dimming Pro controlla centinaia di zone MiniLED indipendenti per contrasto e nitidezza. Il processore α8 Gen2 con AI ottimizza immagini e suoni, Dolby Vision e Dolby Atmos portano il cinema a casa, e 4 porte HDMI con VRR e FreeSync garantiscono gaming in 4K fino a 144 fps . Il telecomando puntatore con tasto AI controlla tutto con la voce, e il sistema operativo webOS Re:New è una garanzia.

Lo smart TV LG QNED evo MiniLED da 65 pollici è disponibile con un’offerta imperdibile. Grazie alla promo anticipata del Black Friday è disponibile con il 39% di sconto e 550 euro di risparmio. Puoi dilazionare il pagamento anche in 12 rate a tasso zero. I colori sono ricchi e vivaci con la tecnologia , mentre il controlla indipendenti per contrasto e nitidezza. Il processore con AI ottimizza immagini e suoni, portano il cinema a casa, e garantiscono gaming in 4K fino a . Il controlla tutto con la voce, e il sistema operativo è una garanzia. Smart TV Samsung OLED da 55 pollici (offerta shock e risparmi 900 euro)

Sconto di 900 euro, anche in 12 rate a tasso zero, per lo smart TV Samsung OLED S99H da 55 pollici. Il pannello QD-OLED con Glare Free unisce neri assoluti e colori intensi senza riflessi, mentre il processore NQ4 AI Gen3 fa l’upscaling a 4K. Per il gaming ci sono 165 Hz (100 Hz nativi) con VRR, FreeSync Premium Pro e 4 porte HDMI 2.1, e l’audio Dolby Atmos da 70 W completa il cinema in salotto. Vision AI e Alexa sono integrate. Quanto di meglio possa offrire il mercato, a un prezzo speciale.

Prodotti lowcost

Set Bosch da 91 pezzi (45% di sconto e prezzo al minimo)

Il set Bosch V-Line da 91 pezzi è tutto ciò che serve per forare e avvitare: legno, pietra e metallo in una custodia. Comprende 11 punte per metallo (2-8 mm), 11 per muratura (3-10 mm) e 8 per legno (3-10 mm), mentre 49 inserti per cacciavite (15 da 50 mm e 34 da 25 mm: PH, PZ, Torx, esagonali) coprono ogni esisgenza. Completano il kit 8 bussole (6-13 mm), il supporto universale, lo svasatore, il cacciavite a cricchetto e l’asta magnetica. Va bene per trapani portatili e fissi.

Scelto per te Set Bosch da 91 pezzi 25,99 €(0,29 € / unità) -45% 47,41 € Risparmi 21,42 € Acquista su Amazon

Telecamera Tapo C200 (costa pochissimo, meno di 19 euro)

La videocamera Tapo C200 costa meno di 19 euro con il 53% di sconto. L’immagine Full HD 1080p è nitida di giorno e di notte, con rotazione 360° orizzontale e 114° verticale per coprire l’intera stanza. La visione notturna a infrarossi si accende al buio, mentre l’ audio bidirezionale , il rilevamento del movimento con notifiche e l’ allarme sonoro e luminoso scoraggiano i malavitosi. La microSD fino a 512 GB archivia in locale, con Alexa e Google Assistant e modalità privacy .

La videocamera Tapo C200 costa meno di 19 euro con il 53% di sconto. L’immagine è nitida di giorno e di notte, con per coprire l’intera stanza. La si accende al buio, mentre l’ , il con notifiche e l’ scoraggiano i malavitosi. La archivia in locale, con e e . Caricatore wireless Anker MagGo (50% di sconto)

Super affare per il caricatore wireless Anker MagGo 3 in 1, in offerta su Amazon con il 50% di sconto. La ricarica Qi2 certificata (compatibile MagSafe) porta l’iPhone a 15 W, mentre Apple Watch e AirPods si caricano a 5 W. Il design pieghevole sta in una tasca da viaggio, il magnete tiene l’iPhone allineato. Il sistema MultiProtect (protezione da corpi estranei, sovracorrente e sovratensione) completa la sicurezza.

Elettrodomestici

roborock Saros 20 (47% di sconto e offerta shock)

Il roborock Saros 20 Set è tra le offerte top che anticipano il Black Friday. Da oggi lo trovi con il 47% di sconto e risparmi 700 euro sul prezzo di listino.. L’aspirazione HyperForce da 36.000 Pa raccoglie ogni sporco, mentre il LiDAR retrattile RetractSense mappa la casa e passa sotto i mobili bassi. Reactive AI riconosce oltre 300 ostacoli anche al buio, e AdaptiLift supera soglie fino a 8,8 cm. La confezione "Set" include accessori e ricambi per i primi mesi.

Scelto per te roborock Saros 20 799,00 € -47% 1.499,00 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria Philips Serie 4000 (33% di sconto e risparmi 80 euro)

La friggitrice ad aria P hilips Airfryer Serie 4000 ha il 33% di sconto , con 80 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero. I due cestelli da 5 litri sovrapposti (10 L totali) occupano il 45% di spazio in meno sul piano di lavoro, mentre la funzione Sync fa finire insieme due cotture diverse. La tecnologia Vertical RapidAir riduce i grassi fino al 90% , le finestre frontali permettono di controllare la cottura. Ha 13 funzioni , 2.750 W e il rivestimento ceramico senza PFAS .

La friggitrice ad aria P ha il , con 80 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero. I occupano il sul piano di lavoro, mentre la funzione fa finire insieme due cotture diverse. La tecnologia riduce i grassi , le permettono di controllare la cottura. Ha , e il . Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 (30% di sconto e prezzo al minimo)

L’aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 diventa un best-buy grazie allo sconto del 30%, con 150 euro di risparmio sul prezzo di listino. La tecnologia Cinetic con 35 cicloni rende la potenza costante e non servono filtri da pulire o sostituire. La spazzola pneumatica si adatta da sola a pavimenti duri e tappeti, la forma a sfera lo rimette in piedi se si ribalta, e il contenitore da 0,8 L si svuota in modo igienico. Il cavo da 6,6 m e il collo girevole lo rendono maneggevole.

L’aspirapolvere diventa un best-buy grazie allo sconto del 30%, con 150 euro di risparmio sul prezzo di listino. La tecnologia con rende la potenza costante e non servono filtri da pulire o sostituire. La si adatta da sola a pavimenti duri e tappeti, la lo rimette in piedi se si ribalta, e il contenitore da si svuota in modo igienico. Il cavo da e il lo rendono maneggevole. Lavatrice Haier X Serie 5 (38% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La lavatrice Haier X Serie 5 con cestello da 9 kg ha il 38% di sconto, con oltre 200 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero. Il motore AI PowerDrive inverter con la tecnologia Smart AI rileva carico e tessuto e adatta durata, temperatura e acqua, mentre la centrifuga a 1.400 giri accorcia l’asciugatura. Il ciclo Super Fast 15′ lava in un quarto d’ora, la funzione vapore Refresh elimina odori e pieghe senza detersivo, e l’app hOn con Wi-Fi controlla tutto da smartphone. La classe A, 25% più efficiente riduce i consumi, e puoi scegliere tra ben 15 programmi di lavaggio.

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