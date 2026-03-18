Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: sconti fino all'80%

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Superata la Festa delle Offerte di Primavera, non terminano le promo lampo su Amazon. Anche oggi 18 marzo trovi tante occasioni per fare degli ottimi affari con la possibilità di risparmiare anche centinaia di euro su alcuni dei prodotti più amati dagli utenti. Non stiamo esagerando: trovi l’iPhone 17 al minimo storico, oppure il Google Pixel Watch 3 con uno sconto del 55% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Tra gli elettrodomestici trovi robot aspirapolvere e lavapavimenti con sconti fino al 70%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di oggi e le trovi raccolte qui in basso. Per ogni prodotto trovi il link per accedere alla pagina su Amazon e una breve descrizione tecnica. Non perdere tempo e approfittane subito.

Amazon, migliori offerte 18 marzo

Smartphone

iPhone 17. Continua l’ ottima offerta al minimo storico per l’ iPhone 17 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta gli strumenti avanzati AI, doppia fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e una batteria a lunga durata. Una promo che non devi assolutamente farti scappare.

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per il . Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di una scheda tecnica molto interessante: con per una con le app che utilizzi maggiornamente, , tripla fotocamera posteriore con da e da selfie camera da 50 megapixel e una mega batteria da 7000 mAh che dura anche più di due giorni. Google Pixel 9a. Uno dei migliori telefoni per rapporto qualità-prezzo . Da oggi su Amazon trovi il Google Pixel 9a con uno sconto del 34% e risparmi più di 180 euro su quello di listino. Si tratta di un telefono che si posiziona tra i medio e i top di gamma, con un occhio di riguardo per il comparto fotografico grazie al doppio sensore posteriore e all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Schermo Actua ad alta risoluzione, processore Tensor G4 e supporto a tutti gli strumenti AI sviluppati da Google. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

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Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Prezzo stracciato per questo orologio smart economico . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 73% e lo paghi solamente 26 euro . Smartwatch perfetto per la vita di tutti i giorni dotato di uno schermo ampio, monitoraggio della salute e del benessere personale, supporto a più di 110 modalità sportive . Lo puoi indossare in ogni momento della giornata ed è anche comodo da tenere al polso.

per questo . Da oggi lo trovi su con uno e lo . Smartwatch perfetto per la vita di tutti i giorni dotato di uno schermo ampio, della e del a più di . Lo puoi indossare in ogni momento della giornata ed è anche comodo da tenere al polso. Cassa Bluetooth. Prezzo mini per questa cassa Bluetooth economica. Solo per oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 69% e lo paghi meno di 25 euro. Prezzo alla portata di tutti per una cassa wireless che si connette facilmente con qualsiasi smartphone e che diventa l’anima della tua festa. Batteria a lunga durata ed è anche impermeabile. Non perdere questa occasione.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD. Le Offerte di Primavera sono terminate, ma alcune promo sui dispositivi Amazon sono ancora attive. Ad esempio oggi ancora trovi in offerta il Fire TV Stick HD in promo con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 26,99 euro. La chiavetta multimediale di Amazon trasforma il tuo televisore in uno smart TV con i superpoteri. Facilita l’accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming e permette anche di utilizzare strumenti extra. Nella confezione trovi il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

di sono terminate, ma alcune promo sui dispositivi Amazon sono ancora attive. Ad esempio oggi ancora trovi in offerta il in promo con uno e lo paghi solamente 26,99 euro. La chiavetta multimediale di Amazon il tuo in uno Facilita l’accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming e permette anche di utilizzare strumenti extra. Nella confezione trovi il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Blink Mini. Se non vuoi spendere cifre esagerate per migliorare la sicurezza della tua abitazione, da oggi trovi su Amazon la confezione con 2 telecamere Blink Mini in promo con uno sconto del 44% . Praticamente è come se una fosse in regalo e le paghi meno di 25 euro . Video in alta risoluzione, sensori che rilevano il movimento ed è facile da configurare, basta avere una connessione Wi-Fi e l’app installata sullo smartphone. In ogni momento la puoi controllare tramite lo smartphone.

la della tua da oggi trovi su la in con uno . Praticamente è come se una fosse in regalo e le di . Video in alta risoluzione, sensori che rilevano il movimento ed è facile da configurare, basta avere una connessione Wi-Fi e l’app installata sullo smartphone. In ogni momento la puoi controllare tramite lo smartphone. Telecamera esterna Ring. Per completare il tuo sistema di sicurezza casalingo, puoi acquistare la telecamera per l’esterno Ring Stick Up Cam disponibile da oggi in offerta con uno sconto speciale del 44% e la paghi praticamente la metà. Telecamera Wi-Fi semplice da montare e che assicura riprese in alta risoluzione. Ti avvisa se nota movimenti anomali e grazie all’audio bidirezionale puoi puoi interagire con chi si sta avvicinando al portone di casa. Puoi controllarla anche da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi su Amazon. Parliamo del Google Pixel Watch 3 disponibile su Amazon con uno sconto del 55% e lo paghi meno della metà. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Orologio con funzioni avanzate per il monitoraggio della salute grazie all’utilizzo degli algoritmi di Google. Supporta anche tante modalità sportive e a bordo trovi tutte le principali app della suite di Google, a partire dalle mappe e dal Wallet.

Smart TV

Smart TV OLED Panasonic da 48 pollici. Grazie a uno sconto del 46%, lo smart TV OLED di Panasonic diventa un vero affare per tutti. Solo per oggi risparmi ben 600 euro sul prezzo di listino. Pannello OLED per neri assoluti e contrasto infinito, processore HCX per una gestione del colore fedele alla visione dei registi e integrazione nativa con il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Per i videogiocatori supporta il refresh rate a 120Hz, VRR e ALLM tramite HDMI 2.1, garantendo un’esperienza fluida e reattiva con le console di ultima generazione.

Computer portatile

PC portatile FUNYET. Offerta straordinaria per il PC portatile FUNYET. Da oggi è disponibile con una promo straordinaria: sconto del 72% e risparmi più di 900 euro su quello di listino. Notebook perfetto per il lavoro e per lo studio: schermo da 16 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura ottime prestazioni supportato da 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. La batteria a lunga durata ti accompagna per tutto il giorno. Non perdere questa occasione: le scorte possono terminare molto presto.

Elettrodomestici

Lefant M1. Il prezzo del robot aspirapolvere Lefant M1 è in picchiata grazie a uno sconto incredibile del 70% . Si tratta di uno dei robot con mappatura laser più accessibili di sempre. Dotato della tecnologia LiDAR , che permette di scansionare l’abitazione e creare mappe precise per una pulizia metodica e senza ostacoli. Con una potenza di aspirazione elevata e la funzione 2-in-1 (aspira e lava), è il compagno ideale per chi vuole automatizzare le pulizie domestiche con un investimento minimo ma dalle prestazioni elevate.

del è in picchiata grazie a uno . Si tratta di uno dei robot con mappatura laser più accessibili di sempre. Dotato della tecnologia , che permette di scansionare l’abitazione e creare mappe precise per una pulizia metodica e senza ostacoli. Con una potenza di aspirazione elevata e la funzione 2-in-1 (aspira e lava), è il compagno ideale per chi vuole automatizzare le pulizie domestiche con un investimento minimo ma dalle prestazioni elevate. Rowenta X-Clean 5. La pulizia dei pavimenti non sarà più la stessa con questa lavasciuga senza filo professionale Rowenta, oggi in offerta lampo con uno sconto del 49% e pagamento in 5 rate a tasso zero . Aspira liquidi e solidi in una sola passata e, una volta riposta sulla base, attiva la tecnologia di autopulizia e asciugatura del rullo . Leggera e maneggevole, è progettata per rimuovere anche le macchie più ostinate dai pavimenti duri, lasciandoli puliti e quasi subito asciutti

oggi in . Aspira liquidi e solidi in una sola passata e, una volta riposta sulla base, attiva la . Leggera e maneggevole, è progettata per rimuovere anche le macchie più ostinate dai pavimenti duri, lasciandoli puliti e quasi subito asciutti Rowenta X-Pert 6.60 Allergy. Pulizia profonda e massima leggerezza in questa offerta lampo disponibile su Amazon per l’aspirapolvere Rowenta che trovi con uno sconto del 31% . Una scopa elettrica progettata appositamente per chi soffre di allergie: il sistema di filtraggio ad alta efficienza cattura fino al 99% delle particelle sottili. La spazzola motorizzata con luci LED permette di scovare la polvere sotto i mobili più bassi, mentre il design ergonomico rende facile pulire dal pavimento al soffitto senza affaticare il braccio.

e in questa offerta lampo disponibile su Amazon per l’aspirapolvere Rowenta che trovi con uno . Una scopa elettrica progettata appositamente per chi soffre di allergie: il sistema di filtraggio ad alta efficienza cattura fino al 99% delle particelle sottili. La permette di scovare la polvere sotto i mobili più bassi, mentre il design ergonomico rende facile pulire dal pavimento al soffitto senza affaticare il braccio. Lavasciuga Candy Rapidò ROW. La soluzione definitiva per chi vuole ottimizzare spazio e tempo in casa oggi è ancora più conveniente. Questa lavasciuga Candy è infatti in super offerta con uno sconto del 37%, permettendoti di risparmiare più di 200 euro. Cestello da 8kg per il lavaggio e 5kg per l’asciugatura, ideale per famiglie composto da 2-4 persone. Il punto di forza è il set di cicli rapidi che permette di lavare e asciugare i capi in tempi record, oltre alla connettività Wi-Fi che consente di gestire il bucato direttamente dallo smartphone.

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