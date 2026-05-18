Apple, l'iPhone economico crolla di prezzo e sconti all'80%
Da oggi su Amazon trovi tanti dispositivi tech in promo con sconti che superano l'80%: approfittane subito.
Nuova settimana e nuove offerte su Amazon. Da oggi 18 maggio sul sito di e-commerce trovano spazio tante nuove promo su alcuni dei prodotti più amati dagli utenti. Cattura subito l’attenzione l’iPhone 16e: la versione economica dello smartphone Apple è in promo al minimo storico con uno sconto di 150 euro. Se vuoi spendere meno c’è in offerta l’Honor 400 Lite con uno sconto che te lo fa pagare pochissimo. Continuano anche le promo sui prodotti a marchio Amazon, con la telecamera per l’esterno blink 2K+ in promo a un prezzo mini. Ottime offerta anche tra gli elettrodomestici: la lavasciuga Electrolux Dual Care è disponibile al minimo storico con uno sconto di quasi 400 euro. Queste e tante altre promo le trovi raccolte qui in basso: non perdere tempo e approfittane subito.
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Amazon, migliori offerte 18 maggio
Smartphone
- iPhone 16e (offerta lampo e minimo storico)
Offerta lampo e minimo storico per l’iPhone 16e. La versione “economica” dell’iPhone è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare ben 150 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Smartphone dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence e assicura prestazioni top, fotocamera Fusion posteriore da 48 megapixel e un’autonomia che dura per tutto il giorno. Un’occasione speciale che non devi farti scappare.
- Galaxy S25 (risparmi 300 euro)
Se sei alla ricerca di uno smartphone top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S25 con uno sconto del 29% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Un telefono che nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno, è ancora uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, 12 gigabyte di RAM e una memoria interna da 256 gigabyte. Il comparto fotografico è come sempre una garanzia: tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare e teleobiettivo. La batteria dura per tutto il giorno.
- Honor 400 Lite (37% di sconto e scorte limitate)
Non perdere questa super occasione. Da oggi su Amazon trovi l’Honor 400 Lite in promo con uno sconto del 37% e risparmi ben 110 euro. Lo paghi poco e approfitti del minimo storico. Smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. La batteria da 5230 mAh è una garanzia e ti accompagna per tutto il giorno.
- moto g06 (affare per tutti e costa pochissimo)
Lo smartphone da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon trovi il moto g06 con uno sconto del 36% e lo paghi meno di 90 euro. Dotato di un display da 6,88 pollici con cui poter vedere le tue serie TV preferite mentre sei in viaggio, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel che utilizza l’intelligenza artificiale. La batteria dura per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente.
Prodotti Amazon
- Fire TV Stick 4K Select (45% di sconto e prezzo mini)
Tra i prodotti più venduti su Amazon nelle ultime ore c’è il Fire TV Stick 4K Select, ultima versione della chiavetta multimediale più amata dagli utenti. Da oggi la trovi con uno sconto del 45% e la paghi meno di 30 euro, anche con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La chiavetta essenziale per lo streaming in 4K e che trasforma il tuo televisore anche in una console grazie al supporto a Xbox Game Pass. Facile da installare e da oggi a un prezzo veramente mini.
- Fire TV Stick 4K Max (38% di sconto e super promo)
L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi il Fire TV Stick 4K Max, la versione più potente della chiavetta multimediale, in promo con uno sconto del 38% e approfitti del prezzo più basso di quest’ultimo periodo. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ideale per lo streaming senza interruzioni grazie al supporto al Wi-Fi 6E. Supporta anche la modalità Ambiente che mostra oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità da museo quando il TV è in stand-by. Puoi installare tutte le app di streaming che vuoi e trasforma il televisore in una console grazie al supporto al Game Pass.
- Telecamera Blink 2K+ (offerta lampo e prezzo al minimo)
La sicurezza della tua abitazione non è mai stata così economica. Da oggi su Amazon trovi la telecamera per la sicurezza Blink 2K+ in promo con uno sconto del 40% e costa meno di 60 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un modello pensato per l’outdoor super resistente e che assicura una qualità delle immagini elevatissima. Facile da installare, ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo con una notifica sull’app dello smartphone. Non ha bisogno di cavi per funzionare, ma è dotata di pile che possono durare fino a due anni.
Prodotti lowcost
- Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo mini)
Offerta shock irrinunciabile. Da oggi su Amazon trovi questa cassa Bluetooth in promo con uno sconto del 67% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20%. Il prezzo finale è di soli 30 euro e fai un super affare. Assicura una qualità del suono elevata e diventa l’anima delle tue feste estive con gli amici. Si collega facilmente con qualsiasi smartphone e PC. L’autonomia è fino a 24 ore. Devi essere velocissimo, la promo può terminare da un momento all’altro.
- Presa smart Tapo P105 (la più venduta, costa pochissimo)
Se vuoi iniziare a rendere la tua abitazione più intelligente, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la presa smart Tapo P105 con uno sconto del 38% e la paghi meno di 10 euro. Promo esclusiva di Amazon per un prodotto semplice da utilizzare, ma molto funzionale nella vita di tutti i giorni. Permette di accendere e spegnere gli elettrodomestici direttamente dallo smartphone e di tenere sotto controllo anche il consumo di corrente.
- Cuffie Philips Serie 4200 (52% di sconto e costano pochissimo)
Offerta da cogliere al volo per questo paio di cuffie Bluetooth on-ear economiche della Philips. Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 52% e costano meno di 20 euro. Design pieghevole, assicurano una buona qualità del suono e assicurano un’autonomia fino a 45 ore. Ideali anche per i più piccoli.
Smartwatch
- Garmin Forerunner 165 (32% di sconto e minimo storico)
Torna in offerta il Garmin Forerunner 165, smartwatch progettato per gli sportivi e dotato di tante funzioni avanzate molto utili. Da oggi è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Schermo con luminosità elevata, monitoraggio della salute con il report mattutino che ti mostra come hai riposato durante la notte e come hai recuperato dall’allenamento e funzioni ad hoc per la corsa. Hai a disposizione piani di allenamento gratuiti per i 5000 metri, 10000 metri e la mezza maratona.
- Xiaomi Smart Band 9 Pro (prezzo mini e 5 rate a tasso zero)
Un’occasione imperdibile per lo Xiaomi Smart Band 9 Pro, smartwatch economico del colosso cinese disponibile da oggi con uno sconto del 39% e lo paghi meno di 50 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo ampio e luminoso, monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue in tempo reale, supporta più di 150 modalità di allenamento ed è dotato di una batteria che dura fino a 21 giorni. Se non vuoi spendere cifre esagerate è questo lo smartphone che devi comprare oggi.
Smart TV
- Fire TV Serie 2 (43% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Torna in offerta il Fire TV Serie 2, smart TV realizzato da Amazon e arrivato alla seconda generazione. Grazie alla promo disponibile questa settimana, trovi in offerta sia il modello da 32 pollici (sconto del 43% e risparmi 120 euro), sia il modello da 40 pollici (sconto del 37%). Per entrambe le versioni hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore economico, ma che assicura una qualità delle immagini elevata e colori realistici. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
Elettrodomestici
- Lefant M2S (72% di sconto e prezzo stracciato)
Sconto esagerato su Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2s. Grazie a un incredibile taglio di prezzo del 72%, oggi puoi portarti a casa questo elettrodomestico risparmiando più di 350 euro sul listino. Nonostante la cifra super competitiva, il robot offre una navigazione intelligente, una pulizia personalizzata tramite app e una potenza d’aspirazione elevata per catturare polvere e peli di animali senza sforzo. Mappa accuratamente tutta l’abitazione.
- DREAME H12 Pro FlexReach (26% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Prezzo al minimo storico per uno degli elettrodomestici più acquistati del momento. L’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H12 Pro FlexReach scende di prezzo su Amazon con uno sconto del 26%, e puoi alleggerire l’acquisto scegliendo il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grazie alla tecnologia FlexReach, si piega fino a terra per arrivare facilmente sotto letti e divani, mentre il sistema di autopulizia e asciugatura ad aria calda della spazzola elimina ogni cattivo odore.
- Lavasciuga Electrolux DualCare 700 (risparmi 400 euro e 5 rate a tasso zero)
La lavasciuga Electrolux DualCare 700 è protagonista di un super sconto del 37% che ti permette di risparmiare la bellezza di 400 euro, con in più la comodità delle 5 rate a tasso zero. Dotata di un formato XL con un cestello da 10 kg in lavaggio e 6 kg in asciugatura, regola la temperatura e i movimenti del cesto in base ai tessuti, garantendo capi perfetti e senza pieghe. La soluzione definitiva per ottimizzare spazio e tempo.
- Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared (35% di sconto e affare per tutti)
Rivoluziona la tua cucina con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared, oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Questo modello innovativo sfrutta la tecnologia a infrarossi per un riscaldamento ultra-rapido e cotture croccanti fuori e succose dentro. Grazie alla pratica finestra di osservazione, puoi controllare i tuoi piatti senza disperdere calore. Cestello capiente, programmi automatici e componenti lavabili in lavastoviglie la rendono un best-buy assoluto.
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