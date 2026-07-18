Saldi Apple, iPhone e Apple Watch a prezzo stracciato: 80% di sconto

Michael Derrer Fuchs

Su Amazon è una giornata all’insegna dei saldi sui prodotti Apple. Non si tratta di un’esagerazione, ma di una semplice constatazione: da oggi trovi in offerta gli ultimi prodotti lanciati sul mercato a prezzi mai visti prima. Un esempio è l’iPhone 17 Pro Max disponibile con uno sconto mai visto prima e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Lo stesso vale per l’iPhone 17 e per l’Apple Watch Ultra 3.

Oltre ai prodotti Apple, troviamo altre offerte altrettanto interessanti. Lo smart TV Hisense da 85 pollici è disponibile con uno sconto del 46% e risparmi più di 500 euro. Per la tua abitazione, invece, trovi la friggitrice ad aria Haier con uno sconto di ben il 60%. Stessa percentuale di sconto anche per l’aspirapolvere LG CordZero. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 18 luglio

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (sconto di 200 euro e 5 rate a tasso zero)

Cala al minimo storico il prezzo dell’ iPhone 17 Pro Max . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Un’occasione irripetibile per uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. Schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano, processore A19 Pro che supporta Apple Intelligence e le funzione AI avanzate, tripla fotocamera Fusion Pro con tre sensori da 48 megapixel , nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria a lunga durata.

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Le offerte del weekend colpiscono anche l ‘iPhone 17 . Anche questo smartphone Apple è disponibile in offerta al minimo storico e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Puoi alleggerire la spesa iniziale utilizzando il pagamento in 5 rate a tasso zero di Amazon. Lo smartphone è un vero top di gamma con schermo ProMotion da 6,3 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per i selfie. La batteria è una garanzia.

Le offerte del weekend colpiscono anche l . Anche questo smartphone Apple è disponibile in al e su quello di listino. Puoi alleggerire la spesa iniziale utilizzando il di Amazon. Lo smartphone è un vero top di gamma con e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per i selfie. La batteria è una garanzia. Google Pixel 10a (minimo storico e best-buy)

Se sei alla ricerca di un telefono affidabile, che duri nel tempo e con prestazioni top, il Google Pixel 10a è il modello che fa per te. Soprattutto oggi che lo trovi in promo con uno sconto del 27% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G4 che assicura prestazioni top e supporta tutte le funzioni AI sviluppate da Google, doppia fotocamera posteriore e fotocamera selfie da top di gamma. Google ha anche assicurato che riceverà aggiornamenti del sistema operativo per sette anni. Il perfetto smartphone medio di gamma.

Se sei alla ricerca di un telefono affidabile, che duri nel tempo e con prestazioni top, il è il modello che fa per te. Soprattutto oggi che lo trovi in promo con uno e su quello di listino. Puoi anche . Schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G4 che assicura prestazioni top e supporta tutte le funzioni AI sviluppate da Google, doppia fotocamera posteriore e fotocamera selfie da top di gamma. Google ha anche assicurato che riceverà aggiornamenti del sistema operativo per sette anni. Il perfetto smartphone medio di gamma. Galaxy A37 (offerta shock e 5 rate a tasso zero)

Altra super promo per un telefono medio di gamma. Il Galaxy A37 è disponibile su Amazon con uno sconto del 26% e il risparmio ne tto è di ben 140 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Da poco uscito sul mercato, è dotato di ottime componenti: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh a lunga durata.

Altra super promo per un telefono medio di gamma. Il è disponibile su con uno e il risparmio ne Hai anche la possibilità di dilazionare il . Da poco uscito sul mercato, è dotato di ottime componenti: da con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una a lunga durata. Redmi Note 15 (prezzo al minimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questo è il modello che fa per te. Sulla piattaforma di e-commerce trovi il Redmi Note 15 con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display da 6,77 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni. Buone prestazioni a un prezzo alla portata di tutti.

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (83% di sconto e costa meno di 14 euro)

L’antivirus McAfee Total Protection crolla dell’83% su Amazon, scendendo a meno di 14 euro per una protezione valida su 6 dispositivi . Un prezzo quasi simbolico per un pacchetto di sicurezza completo, che include un antivirus avanzato contro virus, ransomware e malware, una VPN che si attiva automaticamente sulle reti non sicure, un gestore di password e il monitoraggio dell’identità sul dark web. Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, protegge computer, smartphone e tablet di tutta la famiglia con un solo abbonamento.

L’antivirus su Amazon, a per una protezione valida su . Un prezzo quasi simbolico per un pacchetto di sicurezza completo, che include un contro virus, e malware, una che si attiva automaticamente sulle reti non sicure, un gestore di password e il monitoraggio dell’identità sul dark web. Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, protegge computer, smartphone e tablet di tutta la famiglia con un solo abbonamento. Cuffie Bluetooth (73% di sconto e costano pochissimo)

Altra super promo del weekend. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie economiche in promo con uno sconto del 73% e le paghi meno di 25 euro . Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. Ottima anche l’autonomia che raggiunge le sessanta ore. A questo prezzo sono un vero best-buy.

Altra super promo del weekend. Da oggi su Amazon trovi questo paio di in con uno e le . Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. Ottima anche l’autonomia che raggiunge le sessanta ore. A questo prezzo sono un vero best-buy. Lampada antizanzare elettrica (doppio sconto e la paghi la metà)

Un accessorio utilissimo in questo periodo dell’anno. Questa lampada antizanzare elettrica è disponibile su Amazon con uno sconto del 40% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 5 euro. La paghi meno di 25 euro e fai un super affare. La puoi utilizzare mentre ceni in giardino per proteggerti da zanzare e insetti, oppure in campeggio. Facile da utilizzare e dotata anche della spazzola per togliere gli insetti morti.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3 (sconto IVA e 5 rate a tasso zero)

Scende al minimo storico l’Apple Watch Ultra 3 . Lo smartwatch premium e super resistente di Apple è disponibile in offerta con uno sconto IVA e risparmi 160 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Oltre a resistere alle cadute, agli urti e agli sbalzi di temperatura, è dotato di tante funzioni premium. Il monitoraggio della salute e del benessere è in tempo reale e ti avvisa se nota qualche valore anomalo. Tante modalità di allenamento e una corona girevole che rende più semplice l’utilizzo dello smartwatch. Super prezzo e offerta mai vista prima.

Scende al . Lo smartwatch premium e super resistente di Apple è disponibile in offerta con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in . Oltre a resistere alle cadute, agli urti e agli sbalzi di temperatura, è dotato di tante funzioni premium. Il della e del è in e ti avvisa se nota qualche valore anomalo. Tante modalità di allenamento e una corona girevole che rende più semplice l’utilizzo dello smartwatch. Super prezzo e offerta mai vista prima. Huawei Watch GT 6 (41% di sconto e minimo storico)

Crolla verticale per il Huawei Watch GT 6. Da oggi lo smartwatch è disponibile in promo con un super sconto del 41% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED grande che mostra tutte le informazioni più importanti, più di 100 modalità di allenamento, tra cui alcune professionali, monitoraggio avanzato della salute che ti avvisa se nota qualche valore anomalo.

Smart TV

Smart TV Hisense 85 pollici (46% di sconto e risparmi 650 euro)

Ecco una delle migliori offerte del giorno. Lo smart TV Hisense da 85 pollici è disponibile in promo con uno sconto shock del 46% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Dimensioni extra large, così come lo sconto. Schermo con risoluzione 4K, refresh rate che arriva fino a 144 Hz per una fluidità estrema, modalità ad hoc per il gaming e sistema operativo VIDAA che supporta più di 1000 applicazioni. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Tablet

Tablet Android (63% di sconto e risparmi 200 euro)

L’offerta da cogliere al volo se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo tablet. Da oggi trovi questo modello Android in promo con uno sconto del 63% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Tablet dotato di uno schermo da 11 pollici, buone prestazioni grazie ai 16 gigabyte di RAM e una batteria a lunga durata. Nella confezione trova posto anche una penna per scrivere direttamente sul tablet. Ideale per un utilizzo da divano, è la miglior scelta che puoi fare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate.

Elettrodomestici

Lefant M3L (72% di sconto e risparmi 800 euro)

Il Lefant M3L crolla di prezzo su Amazon grazie a un doppio sconto , il 72% fisso più un coupon aggiuntivo del 5% , per un risparmio totale di 800 euro . Il robot vanta un design ultra sottile, appena 97 mm di altezza , che gli permette di passare agevolmente sotto letti e divani, una potenza di aspirazione elevata con spazzola a V anti-groviglio e doppio pettine per contrastare i peli di animali, e la navigazione LiDAR dToF per una mappatura precisa su più piani. La stazione base gestisce da sola svuotamento della polvere e il lavaggio del doppio mop rotante, per un’autonomia di gestione di diverse settimane.

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Offerta lampo su Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dyson Spot+Scrub AI che trovi su Amazon con un risparmio che sfiora i 300 euro. Il cuore del sistema è l’intelligenza artificiale abbinata a una telecamera HD, capace di riconoscere oltre 100 tipi di oggetti e macchie, in grado di verificare in automatico se lo sporco è stato effettivamente rimosso prima di proseguire. Il rullo lavapavimenti autopulente sfrutta un flusso continuo di acqua calda, per pavimenti brillanti e igienizzati. La navigazione LiDAR con illuminazione a spettro verde individua anche la polvere microscopica, e il design sottile di soli 11 cm gli permette di pulire sotto mobili e oggetti bassi. L’autonomia arriva fino a 110 minuti , con gestione a secco dei detriti per 100 giorni senza cali di prestazione.

Offerta lampo su Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti che trovi su Amazon con un risparmio che sfiora i 300 euro. Il cuore del sistema è l’intelligenza artificiale abbinata a una telecamera HD, capace di riconoscere oltre 100 tipi di oggetti e macchie, in grado di verificare in automatico se lo sporco è stato effettivamente rimosso prima di proseguire. Il rullo lavapavimenti autopulente sfrutta un flusso continuo di acqua calda, per pavimenti brillanti e igienizzati. La navigazione con illuminazione a spettro verde individua anche la polvere microscopica, e il design sottile di soli gli permette di pulire sotto mobili e oggetti bassi. L’autonomia arriva fino a , con gestione a secco dei detriti per 100 giorni senza cali di prestazione. LG CordZero A9K (60% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo stracciato su Amazon per l’aspirapolvere senza fili LG CordZero A9K Lite1C , che crolla del 60%. Dotato del sistema Kompressor da 220 W che comprime polvere e sporco per ridurre la frequenza degli svuotamenti, integra il Motore Smart Inverter garantito 10 anni e la tecnologia Axial Turbo Cyclone per una potenza di aspirazione costante nel tempo. L’autonomia arriva fino a 60 minuti , il tubo telescopico si regola su 4 altezze diverse e i filtri sono removibili e lavabili. Grazie alla connettività Wi-Fi con app ThinQ puoi monitorare batteria e stato dei filtri direttamente dallo smartphone.

Prezzo stracciato su Amazon per , che crolla del 60%. Dotato del sistema da 220 W che comprime polvere e sporco per ridurre la frequenza degli svuotamenti, integra il garantito 10 anni e la tecnologia per una potenza di aspirazione costante nel tempo. L’autonomia arriva fino a , il tubo telescopico si regola su 4 altezze diverse e i filtri sono removibili e lavabili. Grazie alla connettività Wi-Fi con app ThinQ puoi monitorare batteria e stato dei filtri direttamente dallo smartphone. Friggitrice ad aria Haier Serie 5 (60% di sconto e prezzo stracciato)

Il prezzo della friggitrice ad aria Haier I-Master Serie 5 crolla del 60% , diventando un vero best-buy per la tua cucina. Più di una semplice friggitrice, si comporta come un vero sous-chef grazie a 9 programmi in un solo elettrodomestico : frittura ad aria, arrosto, grill, forno, disidratazione, riscaldamento, scongelamento, cottura lenta e persino yogurt. Il cestello da 7 litri è ideale per una famiglia di 4-5 persone. La finestra in vetro trasparente permette di controllare la cottura senza aprire il cestello e disperdere calore, e gli accessori removibili sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida.

Il ad aria , diventando un vero best-buy per la tua cucina. Più di una semplice friggitrice, si comporta come un vero sous-chef grazie a : frittura ad aria, arrosto, grill, forno, disidratazione, riscaldamento, scongelamento, cottura lenta e persino yogurt. Il cestello da è ideale per una famiglia di 4-5 persone. La finestra in vetro trasparente permette di controllare la cottura senza aprire il cestello e disperdere calore, e gli accessori removibili sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida. Macchina da caffè espresso Cecotec (42% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La friggitrice ad aria Cecotec da 8 litri crolla del 65% su Amazon, con un risparmio che supera i 100 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Il generoso cestello permette di preparare pasti per tutta la famiglia in un solo ciclo. Dotata di 10 programmi preimpostati che ti permettono di cucinare tutto quello che vuoi, dai classici fritti fino ai dolci. Il promemoria Turn Reminder avvisa quando è il momento di girare gli ingredienti, per una cottura sempre uniforme. Facile da pulire.

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