Amazon, Galaxy S25 Ultra crolla di prezzo e sconti fino all'80%

Una giornata all’insegna delle super occasioni su Amazon. Da oggi 18 gennaio trovi tanti prodotti tech al prezzo più basso di sempre e sconti veramente esagerati e che raggiungono anche l’80%. Dagli smartphone agli elettrodomestici per la casa, hai solo l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere. Ad esempio, se sei alla ricerca di un telefono top di gamma, hai una doppia possibilità: il Galaxy S25 Ultra con uno sconto di ben 500 euro, oppure l’iPhone Air con uno sconto di quasi 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi nella lista qui in basso. Per ognuna è disponibile sia il link per accedere alla pagina prodotto sia una breve descrizione tecnica. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 18 gennaio

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Ultimi giorni per approfittare del super prezzo disponibile per il Galaxy S25 Ultra . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Si tratta di uno dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato e assicura prestazioni al top. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 1 , 12 gigabyte di RAM, 256 gigabyte di memoria interna e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel. Batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

iPhone Air. Cala ulteriormente il prezzo dell' iPhone Air . Da oggi lo smartphone top di Apple è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 23% che ti fa risparmiare quasi 300 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Per un prodotto Apple da poco uscito sul mercato si tratta di un'occasione da non farsi sfuggire. La scheda tecnica è quella di un telefono premium: schermo Super Retina XDR da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion, processore A19 Pro che assicura prestazioni super, fotocamera Fusion posteriore e fotocamera frontale Center Stage.

iPhone 16e. Giornata con smartphone Apple in offerta. Se vuoi spendere un po' meno, è disponibile sempre su Amazon l' iPhone 16e , versione economica che assicura ottime prestazioni. Grazie allo sconto IVA disponibile oggi lo trovi in promo al minimo storico di quest'ultimo periodo e risparmi centinaia di euro. Pagamento a rate a tasso zero . La scheda tecnica si basa su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18, fotocamera Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Redmi Note 15. Offerta lancio esclusiva di Amazon per il Redmi Note 15. Il nuovo smartphone Xiaomi è già disponibile in promo con uno sconto molto interessante che ti fa risparmiare 50 euro sul prezzo di listino. Per uno smartphone uscito sul mercato da pochissimi giorni è un'occasione da non farsi sfuggire. Schermo AMOLED da 6,77 pollici, processore MediaTek che assicura prestazioni top, 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 108 megapixel e un batteria da 5520 mAh che dura fino a due giorni.

Galaxy A17. Offerta lampo da cogliere al volo se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A17 con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Telefono da poco uscito sul mercato e realizzato con molta cura. Ha tutto quello che richiedi da uno smartphone con questo prezzo: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Power bank da 20.000mAh. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo power bank , ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi questo modello da 20.000 mAh in promo con uno sconto del 49% e lo paghi meno di 19 euro. Dotato di tre porte per la ricarica simultanea di più dispositivi, è compatibile con qualsiasi smartphone. Un accessorio fondamentale di cui non puoi fare a meno.

Smartwatch lowcost. Ecco una delle migliori promo disponibili oggi. Su Amazon trovi questo smartwatch super economico in promo con uno sconto del 76% e lo paghi pochissimo , meno di 40 euro . Schermo ampio, monitoraggio avanzato della salute e del sonno, più di 120 modalità sportive ed è anche impermeabile. La soluzione perfetta se vuoi spendere pochissimo.

Tapo C100. Se vuoi spendere pochissimo per migliorare la sicurezza della tua abitazione, ecco la promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi la telecamera Tapo C100 in promo con uno sconto del 41% e la paghi meno di 17 euro. Assicura immagini in altissima definizione, visione notturna, audio bidirezionale e ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo grazie al sensore ad hoc. Piccolissima, facile da montare e da configurare. La soluzione perfetta per la tua abitazione.

Smartwatch

Amazfit Balance. L’offerta per gli smartwatch che non devi farti scappare. Da oggi trovi l’ Amazfit Balance in promo con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo poco più di 80 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Design elegante, schermo ampio e con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica con più di 150 modalità di allenamento supportate. La batteria ha una durata fino a 14 giorni.

Galaxy Watch7. Super occasione per il Galaxy Watch7. Lo smartwatch top di Samsung è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi poco più di cinquanta euro su quello di listino. Un orologio con ottime caratteristiche tecniche e con funzionalità avanzate per l'analisi del sonno, il monitoraggio della salute e dell'attività fisica. Lo smartwatch è dotato anche della piattaforma Galaxy AI, con l'intelligenza artificiale che migliora la qualità delle misurazioni.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Smart TV LG da 43 pollici. Altra ottima offerta per uno smart TV compatto, ma con ottime qualità. Da oggi su Amazon è disponibile il televisore LG da 43 pollici in promo con uno sconto del 32% e risparmi quasi 130 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Televisore con pannello 4K, processore con supporto dell'intelligenza artificiale che migliora la qualità delle immagini in tempo reale e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC portatile

Notebook lowcost. Occasione irripetibile se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo PC portatile. Da oggi è disponibile questo modello con uno sconto del 74% e il risparmio netto è di poco superiore ai 1300 euro. Non si tratta di un refuso, il risparmio è realmente così elevato. Ottima anche la scheda tecnica: schermo da 16 pollici, processore che assicura buone prestazioni ed è supportato da ben 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 1 terabyte. Dotato anche di una webcam e di tutte le porte di cui hai bisogno per la connettività.

Elettronica

Asciugatrice Candy Smart Pro. Ecco una delle migliori offerte per gli elettrodomestici che trovi oggi su Amazon . Parliamo dell’ asciugatrice Candy Smart PRO con cestello da 8 chilogrammi che trovi in promo con uno sconto del 39% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Ha anche funzioni smart e la puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Tra i programmi disponibili c’è anche quello che facilita lo stiraggio. Non perdere questa supero occasione.

Rowenta Intense Comfort+ Aqua. Stai soffrendo il freddo di questi giorni? Ecco la promo che fa per te: solo per oggi trovi il termoventilatore Rowenta Intense Comfort+ Aqua in offerta con uno sconto del 36% e approfitti di un'ottima offerta. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Compatto, silenzioso e riscalda rapidamente la tua abitazione. Dotato anche di una modalità Turbo per riscaldare rapidamente la stanza. Perfetto per la tua abitazione o per l'ufficio.

Bollitore Haier I-Master Serie 5. Se cerchi il massimo della precisione e dello stile per la tua cucina, questa è l'occasione giusta per te: il bollitore top di gamma di Haier è disponibile con uno sconto del 61% , con un prezzo in picchiata che lo rende un acquisto obbligato. Oltre al design elegante in acciaio inox, offre un controllo accurato della temperatura (fondamentale per i diversi tipi di tè e infusi), la funzione di mantenimento in caldo e un'interfaccia touch moderna e intuitiva. Lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

Arlo Essential HD XL. Proteggere la tua casa non è mai stato così semplice ed economico: il set da due telecamere di sicurezza Arlo è in offerta con uno sconto del 50%. Si tratta di uno sconto incredibile per la versione "XL", caratterizzata da una batteria a lunghissima durata che può arrivare fino a un anno con una sola ricarica. Queste telecamere offrono video in HD, visione notturna a colori, sirena integrata e sono completamente senza fili e resistenti alle intemperie, rendendo l'installazione esterna rapida e senza pensieri. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.