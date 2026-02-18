Amazon, prezzo in picchiata per l'iPhone: le migliori offerte di oggi

georgeclerk/iStock

Amazon risponde sempre alle richieste degli utenti e anche oggi 18 febbraio li fa felici con tante promo al minimo storico che ti fanno fare dei grandi affari. E noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso.

Tra le offerte top del giorno trovi sicuramente l’iPhone Air. Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 350 euro e approfitti del minimo storico. Se vuoi spendere un po’ di meno c’è il Galaxy A17 con uno sconto del 38%. Promo shock anche tra gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere Lefant è disponibile con un doppio sconto e risparmi più del 70%. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.

Amazon, le migliori offerte del 18 febbraio

Smartphone

iPhone Air. Offerta imperdibile per l’ iPhone Air . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e approfitti di una delle migliori promo di tutto il web. Schermo Pro Motion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova selfie cam Center Stage da 18 megapixel che rende più semplici i selfie di gruppo. Design iconico super sottile che le rende unico.

Prodotti lowcost

Powerbank da 10.000 mAh. Altra ottima occasione che non puoi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank economico da 10.000 mAh in promo con uno sconto dell’84% e lo paghi solamente 12 euro . Utilissimo da avere sempre con sé, permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche quelli di ultima generazione. Dotato di un piccolo schermo LED che mostra il livello di carica della batteria.

Apple Watch SE 3. Occasione lampo per lo smartphone economico di Apple. Da oggi l’Apple Watch SE 3 è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo compatto, monitoraggio continuo della salute e supporta tante attività fisiche. Un compagno affidabile nella vita di tutti i giorni che solo per oggi trovi a un prezzo stracciato.

Smart TV

Smart TV Hisense da 85 pollici. Offerta shock per lo smart TV extra large Hisense da 85 pollici. Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 31% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Immagini con risoluzione 4K e colori realistici grazie alla tecnologia QLED Colour. Il refresh rate arriva fino a un massimo di 144 Hz e fa la differenza soprattutto con i videogame. Dotato anche dell’assistente vocale Alexa con il quale puoi gestire il TV con un semplice comando vocale.

PC portatile&Tablet

Galaxy Book4 Edge. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il Galaxy Book4 Edge. Il notebook top di gamma di Samsung è disponibile con uno sconto shock del 47% e risparmi ben 800 euro su quello di listino. PC portatile che puoi utilizzare per lavoro, per lo studio, per il divertimento e per qualsiasi altra attività grazie a una scheda tecnica senza paragoni: schermo Dynamic AMOLED 2x da 14 pollici con risoluzione 3K, processore Snapdragon Elite X, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Compatto, leggero, è una delle migliori promo che trovi oggi.

Elettrodomestici

Lefant M2 Plus. Il robot aspirapolvere Lefant M2 Plus vede il suo prezzo in picchiata grazie a una combinazione da cogliere al volo: uno sconto base del 67% a cui si può aggiungere un ulteriore coupon del 5% direttamente in pagina. Si tratta di un dispositivo ultra-compatto, progettato per infilarsi negli spazi più stretti e rimuovere la polvere dai bordi con estrema precisione. Grande potenza di aspirazione, dotato della stazione per lo svuotamento automatico e lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone.

