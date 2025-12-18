Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: sconti all'80%

leungchopan/123RF.com

Rush finale e ultimissimi giorni per approfittare delle offerte di Natale di Amazon. Manca oramai una settimana al 25 dicembre e bisogna essere velocissimi nel fare gli ultimi acquisti per essere sicuri di ricevere i prodotti in tempo. Le opportunità per fare grandi affari di certo non mancano: sul sito di e-commerce trovi veramente di tutto, dagli smartphone al minimo storico come il OnePlus Nord CE5 oppure l’iPhone 17 Pro Max (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero), agli elettrodomestici diventati in questi ultimi anni sempre più intelligenti. Non mancano smartwatch e prodotti lowcost.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolti nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è sia il link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon sia una breve descrizione tecnica. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

Amazon, le migliori offerte del 18 dicembre

Smartphone

iPhone 17 Pro Max. Prezzo in picchiata per il non plus ultra tra gli smartphone. Da oggi è disponibile l ‘iPhone 17 Pro Max in promo con uno sconto di quasi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero rispetto a quello di listini. La versione extra large dello smartphone Apple ha una scheda tecnica veramente eccezionale: schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion , processore A19 Pro che assicura prestazioni eccezionali, tripla fotocamera Pro Fusion posteriore e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

per il non plus ultra tra gli smartphone. Da oggi è disponibile l in con uno di su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in rispetto a quello di listini. La versione extra large dello smartphone Apple ha una scheda tecnica veramente eccezionale: da con , processore A19 Pro che assicura prestazioni eccezionali, tripla fotocamera Pro Fusion posteriore e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. iPhone Air. La novità più interessante lanciata da Apple quest’anno. Parliamo dell’ iPhone Air , lo smartphone con un design super sottile e leggerissimo. Con le promo di Natale lo trovi al minimo storico e con uno sconto di ben 150 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Le caratteristiche dello smartphone sono molto interessanti: schermo Super Retina XDR da 6,5 pollici con ProMotion, processore A19 Pro e fotocamera posteriore Fusion che assicura immagini perfette. Nella parte frontale è presente la nuova fotocamera Center Stage che ti segue in ogni inquadratura.

, lo smartphone con un design super sottile e leggerissimo. Con le di lo trovi al e con uno di e lo puoi anche . Le caratteristiche dello smartphone sono molto interessanti: schermo con ProMotion, e che assicura immagini perfette. Nella parte frontale è presente la nuova fotocamera Center Stage che ti segue in ogni inquadratura. OnePlus Nord CE5. Lo smartphone perfetto per la fascia media. Da oggi il OnePlus Nord CE5 è disponibile in offerta con uno sconto lampo del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 100 euro . Realizzato con componenti di ultima generazione: schermo con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh può durare fino a due giorni.

è disponibile in con uno che fa il al e . Realizzato con componenti di ultima generazione: schermo con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh può durare fino a due giorni. moto g56. Sconto eccezionale e prezzo crollato per il moto g56. Lo smartphone lowcost di Motorola è disponibile su Amazon con uno sconto del 45% e approfitti del minimo storico. Costa meno di 150 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero . Ottima scheda tecnica: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una b atteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro: è lo smartphone più venduto su Amazon.

e per il Lo di è disponibile su con uno e approfitti del minimo storico. e lo puoi anche . Ottima scheda tecnica: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una b che dura per tutto il giorno. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro: è lo smartphone più venduto su Amazon. TCL 40SE. Lo smartphone da acquistare se vuoi spendere pochissimo. Da oggi è disponibile il TCL 40SE in promo con uno sconto del 37% e lo paghi solamente 75 euro. Non bisogna farsi ingannare dal prezzo, assicura buone prestazioni ed è perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo da 6,75 pollici ad alta risoluzione, 256 gigabyte di memoria interna e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel . La batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno.

in con uno e lo Non bisogna farsi ingannare dal prezzo, assicura buone prestazioni ed è perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo da 6,75 pollici ad alta risoluzione, 256 gigabyte di memoria interna e una tripla fotocamera posteriore con . La da ti accompagna per tutto il giorno. DOOGEE Note 56. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il DOOGEE Note 56 in promo con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 80 euro. Smartphone pensato per chi vuole spendere poco e dotato di una buona scheda tecnica: schermo da 6,56 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni e una doppia fotocamera posteriore. Uno dei punti forti è la mega batteria da 6150 mAh con cui copri fino a due giorni di utilizzo.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Un’occasione incredibile per chi cerca un paio di auricolari versatili: queste cuffie Bluetooth sono in offerta con uno sconto del 73% e costano pochissimo. Sono dotate di tecnologia di cancellazione del rumore , sono impermeabili e garantiscono un’ottima autonomia, rendendole perfette per lo sport o per le chiamate in mobilità. Si collegano con qualsiasi smartphone e l’autonomia arriva fino a 40 ore.

sono in offerta con uno e costano pochissimo. Sono dotate di tecnologia di , sono impermeabili e garantiscono un’ottima autonomia, rendendole perfette per lo sport o per le chiamate in mobilità. Si collegano con qualsiasi smartphone e l’autonomia arriva fino a 40 ore. Proiettore HOPVISION. rasforma il tuo salotto in una sala cinematografica con il proiettore HOPVISION , oggi con uno sconto del 61% e il prezzo in picchiata . Questo dispositivo offre una risoluzione Full HD e un’elevata luminosità, ideale per proiettare film, serie TV e videogiochi su grande schermo con una qualità d’immagine vivida e coinvolgente. Puoi collegare al proiettore lo smart TV, la tua console e anche lo smartphone.

, oggi con uno e il . Questo dispositivo offre una risoluzione Full HD e un’elevata luminosità, ideale per proiettare film, serie TV e videogiochi su grande schermo con una qualità d’immagine vivida e coinvolgente. Puoi collegare al proiettore lo smart TV, la tua console e anche lo smartphone. Smartwatch lowcost. Se cerchi un assistente al polso senza spendere una fortuna, approfitta dell’offerta lampo: questo smartwatch lowcost è scontato del 70% e lo paghi meno di 30 euro. Nonostante il prezzo contenuto, offre il monitoraggio delle attività fisiche, della frequenza cardiaca e del sonno, oltre alla gestione delle notifiche direttamente dallo smartphone. Supporta più di 120 modalità di allenamento e la batteria ha una un’autonomia prolungata.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

le e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il in promo con uno e lo Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa. Fire TV Stick 4K Select. Altra super occasione disponibile per Natale. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 64% e costa meno di 20 euro . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.

con uno e . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale. Echo Show 5. Se vuoi rendere più smart la tua abitazione, questo è il dispositivo che fa per te. Da oggi trovi lo smart speaker Echo Show 5 in promo con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Smart speaker con schermo touch screen con cui puoi gestire tutti i dispositivi intelligenti presenti in casa. Integra Alexa e grazie alle Skill ti semplifica la vita di tutti i giorni. Puoi anche fare le videochiamate. Facile da installare e da configurare.

Smartwatch

Xiaomi Smart Band 9 Pro. Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo Xiaomi Smart Band 9 Pro. Da oggi trovi lo smarwatch top del brand cinese in promo con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 50 euro. Un’ottima occasione per chi non vuole spendere troppo e allo stesso tempo vuole acquistare un orologio completo e con tante funzioni innovative. Schermo ampio da 1,74 pollici, batteria che può durare fino a 21 giorni e funzioni avanzate per il monitoraggio della salute, a partire dalla frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro. Supporta più di 100 modalità di allenamento.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4.Continua a calare il prezzo delle AirPods 4, ultima versione delle cuffie top di gamma do Apple. Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 36% e risparmi decine di euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Cuffie che assicurano una qualità audio elevatissima anche grazie all’audio spaziale personalizzato e alla resistenza al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con gli smartphone Apple.

Tablet

Tablet lowcost. Occasione da cogliere al volo per questo tablet lowcost. Da oggi lo trovi con un super sconto del 70% e lo paghi meno di 90 euro. Ottimo modello con schermo da 10 pollici, processore che assicura buone prestazioni e una memoria interna che può arrivare fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD. Nella confezione trovi anche una tastiera e un mouse Bluetooth. Lo puoi utilizzare per vedere film e serie TV, per studiare e all’occorrenza anche per lavorare.

Elettrodomestici

roborock Q10 S5+. Ottimo rapporto qualità-prezzo per il robot aspirapolvere roborock. Il modello disponibile in promo oggi è dotato di un’ottima potenza di aspirazione e lo puoi utilizzare anche per lavare il pavimento. Tecnologia anti-groviglio, evita gli ostacoli che incontra sulla strada e mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Lo puoi anche gestire tramite l’app dello smartphone. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 39% e risparmi più di 170 euro su quello di listino.

per il Il modello disponibile in promo oggi è dotato di un’ottima potenza di aspirazione e lo puoi utilizzare anche per lavare il pavimento. Tecnologia anti-groviglio, evita gli ostacoli che incontra sulla strada e mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Lo puoi anche gestire tramite l’app dello smartphone. Da oggi è disponibile su con uno e su quello di listino. Soundbar Bose Smart Ultra. Un’occasione imperdibile da non lasciarsi sfuggire. La soundbar Bose Smart Ultra è disponibile in offerta con uno sconto del 40% risparmi ben 400 euro su quello di listino. La puoi pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Questa soundbar premium offre un’esperienza audio da cinema, con supporto per l’audio spaziale, dialoghi cristallini e bassi potenti. Con Alexa integrata e connettività avanzata, è il cuore smart e sonoro del tuo salotto. Compatibile con qualsiasi smartphone.

è disponibile in offerta con uno del risparmi ben 400 euro su quello di listino. La puoi pagare in con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Questa soundbar premium offre un’esperienza audio da cinema, con supporto per l’audio spaziale, dialoghi cristallini e bassi potenti. Con Alexa integrata e connettività avanzata, è il cuore smart e sonoro del tuo salotto. Compatibile con qualsiasi smartphone. Scaldasonno matrimoniale Imetec. Ottima idea regalo e ottima offerta disponibile oggi su Amazon. Parliamo di questo scaldasonno matrimoniale della Imetec realizzato al 50% con la merino che trovi su Amazon con un ottimo sconto del 41% e risparmi ben 60 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Lo puoi impostare su due temperature differenti e riscalda il letto in pochissimi minuti. Dotato anche del dispositivo di sicurezza Electro Block in caso di guasto.

della realizzato al con la merino che trovi su con un e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Lo puoi impostare su due temperature differenti e riscalda il letto in pochissimi minuti. Dotato anche del dispositivo di sicurezza Electro Block in caso di guasto. Bistecchiera compatta Severin. La più venduta in questi giorni su Amazon. Parliamo di questa bistecchiera della Severin che trovi su Amazon con uno sconto del 37% e la paghi solamente poco più di 20 euro. Compatta, facilissima da utilizzare e puoi preparare bistecche oppure verdure alla griglia. Devi essere velocissimo, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Può essere anche una buona idea regalo per Natale.

